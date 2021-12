Raúl Fernández: "Si me pongo en frente del micrófono, se me pasa todo"

Raúl Fernández, periodista deportivo y un histórico de la radio, charló con Alejandro Apo acerca de las transmisiones de fútbol y cómo estas fueron cambiando a través del tiempo.

Se refirió al cambio de las transmisiones: "Antes vos anunciabas un gol, que si vos no lo hacías, nadie sabía, porque no se televisaban todos los partidos". "Ahora tenés que brindar más información de todos los deportes". "Yo gritaba un gol y me ponía contento porque imaginaba como la gente celebraba" contó.

“Para mí, el fútbol comenzó con Fioravanti, José María Muñoz, pero hay alguien a quien nadie lo va a poder superar de acá a la eternidad, Victor Hugo Morales” afirmó. “Le dio un tinte totalmente distinto al fútbol" destacó.

Además, habló de su trayectoria, la cual empezó a sus 21 años: “Tuve muchas satisfacciones, pero tuve una sola cosa que no pude cumplir, laburé con todos, pero me queda la materia pendiente de trabajar con Victor Hugo”. “Me puede pasar lo que sea, pero si me pongo en frente del micrófono es mi pulmón, se me pasa todo”.