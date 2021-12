Solanas: "La costa del Uruguay, es de las elegidas en el turismo interno"

El contador Gustavo Solanas se refirió en Cadenas de Valor al turismo en la región particularmente en la costa del Uruguay, destacando que las ciudades de Gualeguaychú y Colón han logrado a través del tiempo mantener el flujo de turistas a lo largo de todo el año y que Concepción del Uruguay tiene todo para que la temporada alta de verano se prolongue por mas tiempo en el año.

Por otra parte Solanas se refirió a la situación económica del país e hizo un análisis sobre el recupero económico en casi todos los sectores comparados a 2020 y a 2019. "Comparar el recupero económico con 2020 no tiene sentido porque hubo un confinamiento casi total a lo largo del año, pero hay sectores que crecieron respecto de 2019", destacó el contador y dijo: "Para el 2022 se espera que continúe el recupero económico".

Respecto a la economía de Concepción del Uruguay el contador Solanas dijo: "hay que ver los sectores; hubo un sector que analizamos que fue el turismo tiene mucho por crecer para desarrollar e imaginar nuevos renglones que le agreguen atractivos a la ciudad, no porque no los tenga sino que no han sido desarrollados"; después están muy activos los sectores clásicos, los que han sido clásicos para la ciudad que es el sector avícola que ya es un valor instalado en el sector de la ciudad y la región y otro sector importante es el sector educativo que ha tenido un desarrollo importante pero se ha estancado el crecimiento y creo que debiera haber un salto cualitativo y veo un estado que intenta acompañar a veces no en las mejores condiciones desde el punto presupuestarios y la salud que sería otro punto a explotar como servicio no solo para los vecinos de Concepción del Uruguay sino a los propios ciudadanos de la región, mas está sucediendo pero habría que profundizar el perfil".