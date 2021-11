Diario de Radio Nacional 12/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - VALERIA CARRERAS: Denuncian que impidieron el ingreso del juez Bava a su propia recusación

LRA 1 Buenos Aires - JOSE LUIS FERRANDO: Periodismo y basura

LRA 4 Salta - OCTORINA ZAMORA: “Grande, Cornejo y Nanni no dan respuesta”

LRA 29 San Luis - HUGO ACOSTA: El próximo domingo el transporte público será gratuito

LRA 21 Santiago del Estero - MIRIAM SANCHEZ: Durante el fin de semana se podrán retirar los DNI

LRA 53 San Martín de los Andes - MARTIN RODRIGUEZ: Tres proyectos para mejorar el acceso a la vivienda

LRA 54 Ing. Jacobacci - ORLANDO CARRIQUEO: Reunión de comunidades mapuche para acordar lugar del Parlamento

LRA 19 Puerto Iguazú - NORMA VILCHEZ: Sin cambios en el padrón electoral para el domingo

LT 14 Paraná - Elecciones del próximo domingo: Qué no se puede hacer durante la veda electoral

LRA 1 Buenos Aires - Exportaciones pymes: Eliminación de las retenciones



LRA 1 Buenos Aires - HECTOR MILLAR: Nueva estación de servicio en Ricardo Rojas

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO ROMERO: La canción que tocó el corazón de Diego

LRA 1 Buenos Aires - Historia de una vieja canción: “Buscando un símbolo de paz”, el tema para cantar desde las tripas

LRA 1 Buenos Aires - ADRIAN CORMILLOT: Desestimaron una denuncia de grupos antivacunas

LRA 23 San Juan - CECILIA GODOY: "La próxima ola será la de los no vacunados"

LRA 18 Río Turbio - LAURA IBAÑEZ: Carnet sanitario para quienes tengan esquema de vacunación completo

LRA 26 Resistencia - Carolina Centeno, ministra de Salud Pública: Vacunación con la dosis de refuerzo para personal de Salud

LT 14 Paraná - Abierta la inscripción: Avanza el Plan Rector de Vacunación en Cerrito

LRA 1 Buenos Aires - En menos de una semana: Vendieron más de 270.000 pasajes para trenes

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS PERTIERRA: "Con colchones de precios en muchos sectores es difícil bajar la inflación"

LRA 1 Buenos Aires - Llegaron los primeros cruceros: Reabrieron los puertos de Buenos Aires y Puerto Madryn

LRA 27 Catamarca - Cerca de cinco mil familias: Inscriptas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar

LRA 27 Catamarca - FERNANDA QUINTAR: “El comercio exterior también se vivencia en Catamarca”

LRA 7 Córdoba - CARINA FARAH: "El desafío está en atacar las causas estructurales"

LV 4 San Rafael - Por encima de la inflación: Las jubilaciones subirán 12,11 % en diciembre

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, realizó este mediodía la audiencia para tratar la segunda recusación planteada por el expresidente Mauricio Macri contra el juez de Dolores, Martín Bava; quien lo citó a indagatoria en la causa en que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

De la audiencia, que es presencial, participó la defensa del expresidente Mauricio Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse y las querellas, en tanto que el propio juez Bava había adelantado que estaría también presente.

Sin embargo, la abogada de la mayor parte de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Valeria Carreras, denunció -al hablar con la prensa en la puerta de la sede de la Cámara-, que al magistrado no se le permitió ingresar.

LRA 1 Buenos Aires

A las 8 de hoy comenzó la veda electoral, por lo tanto, no realizaré actos públicos de proselitismo, ni publicaré, ni difundiré encuestas, ni sondeos preelectorales, como establece la ley. Hablaré de periodismo. Hace un tiempo me compré un teléfono celular, para cambiar el anterior, que estaba casi obsoleto. Adquirí uno de una marca china, no tan común en el mercado, pero con las mismas prestaciones que las marcas más conocidas. Como todo aparato moderno viene con aplicaciones instaladas de antemano. Algunas indispensables para su funcionamiento, otras menos útiles, y otras que son lisa y llana publicidad.

LRA 4 Salta

La fundadora del espacio plurinacional indígena Kamba se refirió a los tres diputados nacionales por Salta que aún no accedieron a reunirse con referentes que piden la prórroga de la Ley 26.160, norma que suspende los desalojos y apunta a regularizar la titularidad de las tierras que ocupan las comunidades de manera ancestral.

LRA 29 San Luis

Lo confirmó el Gerente General de Transpuntano. El funcionario aclaró que, si bien el servicio es gratuito, quien quiera viajar el domingo debe contar con la tarjeta SUBE.

LRA 21 Santiago del Estero

La directora del organismo provincial informó que durante el fin de semana las personas que no retiraron sus documentos, podrán hacerlo hasta el día domingo a las 17 horas. También expresó que son aproximadamente 400 DNI los que faltan retirar.

LRA 53 San Martín de los Andes

Ante la crisis habitacional el Frente de Todos presentará tres iniciativas. Una busca reinstalar la renta diferencial urbana. Por otro lado, proponen bajar los porcentajes de espacios verdes y tierra fiscal que debe haber en los loteos que se desarrollen para que sean destinados a viviendas sociales y, por último, buscan regular el mercado de los alquileres temporarios.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El referente Indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro se refirió a la próxima reunión en la Cooperativa Ganadera Indígena, con el objetivo de acordar con las distintas comunidades un lugar para la realización del Parlamento de diciembre.

LRA 19 Puerto Iguazú

La jueza de Paz recordó que para las próximas elecciones no se habilitaron mesas para extranjeros. Son 19 escuelas con 122 mesas para que 42300 electores de Puerto Iguazú elijan diputados nacionales. “No existen modificaciones del padrón con respecto a las PASO”, señaló Vilchez.

LT 14 Paraná

Debido a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo, comenzó a regir la veda electoral. Según el artículo 64 bis del Código Nacional Electoral, la campaña "finaliza 48 horas antes del inicio de los comicios". Asimismo, se establece que hasta tres horas después de finalizada la votación, es decir a las 21 horas del domingo 14, rigen una serie de restricciones para determinadas prácticas y actividades sociales.

La veda determina la prohibición de "realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes de la iniciación de los comicios y hasta el cierre del mismo", establecido para las 18 horas del próximo domingo.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas que participen del programa Exporta Simple, un régimen creado para facilitar las operaciones de menor cuantía hacia el exterior.

La iniciativa fija en 0 por ciento la alícuota del Derecho de Exportación (DE) para las operaciones que se realizan por vía aérea y tienen un tope de 600 mil dólares anuales.

La puesta en marcha de ese régimen de exportación simplificada fue oficializada en el decreto 783/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial y va de la mano con el lanzamiento que a principios de este mes hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo de la nueva plataforma de Exporta Simple 2.0.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Petrominera Chubut SE, Héctor Millar, junto al gobernador Mariano Arcioni y el jefe comunal Jorge Villegas, inauguró la estación de servicio PetroChubut que lleva el nombre y el recuerdo de “José Luis Esperón” en la localidad de Ricardo Rojas.

Destacó que le “llenó de orgullo” la iniciativa. Remarcó la importancia de trabajar en el interior de la provincia y el desarrollo de la empresa para “mejorarle la calidad de vida a la gente de Rojas”.

LRA 1 Buenos Aires

El creador del hit La mano de Dios que popularizó Rodrigo, su entonces cuñado, habló sobre lo que representa para él mismo el tema musical que compuso a comienzos del 2000 a Diego Armando Maradona. "La canción alcanzó su pico máximo cuando tocó el corazón de Diego", sostuvo Alejandro Romero, al tiempo que manifestó que fue un antes y un después en su vida.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna musical, Néstor Espósito hizo una reseña sobre la canción de Charly García, quien en 1987 la incluyó en el disco Parte de la Religión. En ese trabajo, García “empezaba a recrearse musicalmente y a profundizar su mirada sobre la sociedad”, para ese momento el talentoso artista ya había dejado atrás la etapa de Serú Girán.

En la selección que se hizo para la sección “Historia de una vieja canción”, hay todo tipo de versiones. Entre algunos de los artistas elegidos para la columna están: Daniela Herrero, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Fabao, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

La Justicia rechazó una denuncia de grupos antivacunas contra Adrián Cormillot -, quien había sugerido el uso de una pulsera distintiva para aquellas personas que se negaran a vacunarse contra el Covid-19. "No hay explicación para que esta gente se ponga tan mal", destacó el médico.

Según los denunciantes, Cormillot había posteado expresiones que resultarían idóneas para incitar a la violencia. "Hay mucha evidencia a favor de las vacunas contra el coronavirus y quedó evidenciado con el tiempo. Yo no quiero marcar gente", expresó. "Los jueces tuvieron sentido común, mi mayor preocupación es que la gente se vacune".

LRA 23 San Juan

La médica habló de la importancia de las decisiones electorales en el marco de las políticas destinadas a la Salud Pública. "El presupuesto que se define en el Congreso es el reflejo de las prioridades de un gobierno. En Argentina estamos gozando de los beneficios del desarrollo de una Campaña de Vacunación Histórica", dijo Godoy.

LRA 18 Río Turbio

La funcionaria dio detalles de la situación epidemiológica y el desarrollo de la campaña de vacunación. “En la localidad de Río Gallegos a quiénes completaron su esquema de vacunación se les hizo entrega del carnet sanitario que acredita el esquema completo de vacunación”, señaló Ibáñez.

LRA 26 Resistencia

Centeno anunció que comenzó en el Chaco la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 para personas mayores de 70 años y para el personal de Salud, quienes recibirán la vacuna de AstraZeneca en caso de haber cumplido un período mínimo de seis meses desde la aplicación de la última dosis.

LT 14 Paraná

Está abierta la inscripción para la tercera dosis correspondiente a las personas con problemas oncológicos, patologías de riesgo, pacientes con HIV y personas con trasplantes.

Así lo manifestó Melina Faría, encargada de las inscripciones en el Centro Cultural Las Colonias, quien también manifestó: “Tenemos nuevas instrucciones desde el Ministerio de Salud para avanzar con este grupo de 18 a 39 años que, además, necesita volver a presentar el certificado médico de su comorbilidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, recomendó el servicio que brindan en el transporte para visitar los diferentes puntos turísticos en esta temporada: “Trabajamos para recuperar el sistema ferroviario; es un derecho social”.

El funcionario también destacó que el 90% de las ventas de los tickets se realizaron por internet. Más de 270.000 boletos anticipados se adquirieron en los Trenes de Larga Distancia en menos de una semana, luego de que se habilitara la venta para viajar entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero de 2022, y este miércoles.

“Entre 2007 hasta el 2015 hubo inversión de compra ferroviaria que nos permitió pensar en un sistema importante”, dijo Marinucci y agregó sobre la gestión anterior: “Después fueron limitando y no garantizando el mantenimiento de los trenes; donde el tren dejo de llegar, son ciudades que comenzaron a desvanecer”.

LRA 1 Buenos Aires

Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, analizó el impacto de los últimos datos económicos entre los que se encuentra el índice de precios al consumidor, que registró en octubre un incremento de 3,5%; el aumento del 12.11 % en las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, previsto para diciembre; y la suba del nivel de producción industrial y de la actividad de la construcción.

Explicó que, desde el punto de vista de los costos “no hay grandes factores que impulsen la suba de la inflación” y la atribuyó a “un fuerte componente de expectativas, inercia por continuidad de inflación elevada, y de aumentos precautorios y colchones que se han venido generando”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional autorizó, a partir de hoy, la apertura de la Terminal de Cruceros Quinquela Martín del Puerto de Buenos Aires, y el de la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut, como corredores seguros internacionales para el ingreso al país, en el marco de la flexibilización de medidas tras las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Las autorizaciones están contenidas en las Decisiones Administrativas 1105 y 1106, publicadas hoy en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur y los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Interior, Eduardo de Pedro.

LRA 27 Catamarca

“El Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) es la herramienta que permite identificar a las productoras y productores de la agricultura familiar, y es la puerta de entrada a todas las políticas y a los derechos para el sector”, explicó el licenciado Ezequiel Barbenza, director Nacional de Registro y Formalización de Agricultura Familiar, quien agregó: “Una vez registrados se puede tener acceso a políticas de formalización, comercialización, a créditos productivos y a programas para acceso al agua”.

LRA 27 Catamarca

La doctora Fernanda Quintar, directora del Ministerio de Industria y Comercio de Catamarca, dijo: “El comercio exterior no solo se vivencia afuera, sino que lo tenemos en Catamarca con los supermercados chinos y con muchas industrias internacionales. Una decisión política planificó que el Ministerio de Industria, dentro de su Dirección de Comercio, tenga intervención con los supermercados chinos”.

LRA 7 Córdoba

Según el Indice Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación mensual a nivel nacional alcanzó en octubre el 3,5 %, mientras que la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia informó que el índice de precios al consumidor en Córdoba subió un 2,77 %, en tanto la variación interanual fue del 52,1 y el 51,85 %, respectivamente.

Tras esto, la licenciada en Economía, Carina Farah, señaló: “La inflación tiene muchos componentes como la emisión monetaria y las expectativas de los formadores de precios, que son mercados concentrados donde el empresario tiene muchos grados de libertad para subir su precio".

LV 4 San Rafael

Las jubilaciones subirán 12,11 % en diciembreLas jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales aumentarán 12,11 % en diciembre, concretando el cuarto incremento del año para esos sectores, los cuales acumularán un alza del 52,7 % en 2021, ubicándose así por encima de la inflación proyectada para el período, según informó la titular local de la ANSES, Cristina Da Dalt.

LRA 52 Chos Malal

El Hospital Intercultural de Ruca Choroi demoró una década en concluirse. "Tuvimos que hacer talleres e intercambio sobre todo con la zona de Chile, donde tienen experiencia en medicina natural para poder diagramar un centro de salud con estas características", comentó Licán.

LRA 15 Nacional Tucumán

En la madrugada del 8 de noviembre en la localidad de Concepción, Tucumán, Santiago Pintos fue víctima del ataque brutal por parte de cinco rugbiers. “Estoy muy mal herido y ahora hago la denuncia en la Justicia y espero una respuesta”, contó el joven.

LRA 17 Zapala

Familiares y amigos de Marcelo González realizaron una marcha en Plaza de los Próceres reclamando por la salud del joven que recibió una golpiza a la salida de un boliche. "Él necesita urgente un tratamiento, porque se le complica dormir y comer", señaló la madre del joven.

LRA 57 El Bolsón

Por la falta de gas, de transporte escolar y las concidiciones edilicias de la escuela N° 69, cerraron la residencia. "Los niños están sufriendo por la situación y tienen muchas ganas de estar en el colegio", señaló Jaramillo.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en biología e investigador del Conicet declaró que existen actividades que pueden mejorar la condición de la memoria, entre ellas se encuentra el ejercicio, una alimentación saludable, la lectura y la interacción social que puede favorecer la salud mental.

Pedro Bekinschtein también reflexionó sobre su trabajo: “Lo interesante de estudiar el olvido es que siempre se piensa en cómo mejorar la memoria, como si olvidar fuera malo”. En ese sentido, explicó que “el 90% de las cosas que aprendemos en un día” no se retienen porque “son irrelevantes”.

A su vez, el científico reveló la importancia de los eventos únicos que hacen que una información se “guarde con más detalle” y agregó: “Cuando alguien recuerda algo se hace susceptible a ser modificado, sumando datos que tienen que ver con cómo nos sentimos en la actualidad”.

LRA 1 Buenos Aires

Apunta a "hackear a la operación bikini" para "llegar al verano" e inundar las redes sociales de fotos de mujeres con cuerpos reales y alentar a salir a este verano 2022 "soltando la panza".

LRA 26 Resistencia

“Actuamos todo el año con actividades de prevención, especialmente por la llegada del verano que propicia la aparición del mosquito que transmite el dengue, y es por eso que al combatirlo también lo hacemos con otras enfermedades como el zika o chinkungunya. Actualmente no tenemos casos activos de algunas de estas patologías, pero continuamos con las tareas de cuidado, especialmente por la aparición de sintomatología específica, que hasta el momento dio resultados negativos”, señaló la jefa del Departamento de Enfermedades de Transmisión Vectorial del Chaco, Verónica Vargas.

LRA 42 Gualeguaychú

Gustavo Roldán, intendente de Ibicuy, informó sobre la actualidad sanitaria local, señalando que ya se cuenta con un alto porcentaje de vacunación aplicado a la población.

Tras esto, Roldán invitó a visitar la ciudad en esta semana correspondiente a su 111° aniversario, indicando que en la Plaza San Martín habrá una gran cantidad de espectáculos artísticos para festejar junto a la gente.

LT 14 Paraná

La Ley 10.930 de la carrera de Enfermería tuvo su promulgación, luego de que fuera sancionada el pasado 27 de octubre por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, destacó que la normativa “significa un nuevo escenario laboral para todos los trabajadores, por lo cual deberá ser reglamentada, pero nos pondremos a trabajar en el tema de inmediato para que la ley sea rápidamente operativa”.

LRA 16 La Quiaca

El cacique del pueblo Ocloya, Néstor Jerez, informó que se busca la prórroga de la ley 26.160, la cual declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo de las tierras que ocupan.

Luego, Jerez expresó: “La Comisión de Presupuesto es la única que ha girado el expediente a Diputados. Se tienen que reunir y dar dictamen favorable para que se trate la prórroga y ponerle una fecha para hacer una convocatoria a las plenarias. Esto tiene que ser la semana que viene, porque ya vencen los plazos. Por eso nuestra urgencia y el pedido para que se convoque a la Comisión de Presupuesto de Hacienda”.

LRA 16 La Quiaca

Los responsables de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de La Quiaca, Judith Tacacho y Vilma Llampa, hablaron acerca de la tarea que vienen realizando y dijeron: “Tenemos un programa de actividades que ya empezó y finalizará el 25 de noviembre próximo, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, un hecho que se recuerda a partir de 1960, el cual está vinculado a las hermanas conocidas como ´las mariposas´”.

LRA 43 Neuquén

La diputada provincial pedirá al Consejo Provincial de Educación (CPE) que informe sobre el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas públicas y privadas de Neuquén.

LRA 30 Bariloche

La iniciativa apunta a inundar las redes sociales de fotos de mujeres con cuerpos reales y "soltando la panza”. “La campaña es mucho más que eso, es empezar a salir del odio aprendido hacia nuestros cuerpos, de la vergüenza de no encajar en un modelo creado", dijo Pasquinelli.

LRA 25 Tartagal

El Concejo Deliberante del Municipio de General Enrique Mosconi sancionó por unanimidad la ordenanza 1804/21 que establece un cupo laboral para garantizar el acceso al empleo digno a las víctimas de trata de personas.

LRA 6 Mendoza Quino

La cúpula de ATE desmintió las acusaciones en su contra, referidas a las denuncias de violencia de género e irregularidades en el manejo de fondos del gremio.

El titular del sindicato, Roberto Macho, adelantó que avanzarán con acciones penales y civiles contra las denunciantes, informando que el equipo jurídico de ATE verificó la existencia de denuncias judiciales contra los dirigentes apuntados y constató “que no hay ningún secretario, ni miembro del Consejo Directivo Provincial involucrado en las mencionadas denuncias”.

LRA 7 Córdoba

La serie producida por Pakapaka, denominada ´Montruos de la guarda´, ganó el Martín Fierro como mejor programa infanto/juvenil. En tanto, Cielo Salviolo, directora de Paka, celebró la premiación, expresando: "Siempre es hermoso recibir un premio, sobre todo como síntesis de un proceso que hicimos desde que asumimos la gestión, el cual consistió en darle al canal la vitalidad, la energía y la cantidad de producciones locales".

Luego, Cielo agregó: “´Montruos de la guarda´ no solo habla de la reafirmación de la identidad, porque, por ejemplo, también tiene un capítulo dedicado a la violencia entre pares y se posiciona frente a una situación de bullying. Es una serie que aborda cuestiones muy vitales para los chicos y las chicas".

LRA 1 Buenos Aires

Músico, cantante, escritor de canciones y productor artístico, Jaime Roos nació en Montevideo, Uruguay, el 12 de noviembre de 1953.

LRA 1 Buenos Aires

Figueras se refirió a su reciente novela "Todos los demonios están aquí", que transcurre durante la crisis argentina del 2001. Entre datos de la trama y protagonista de su obra y características propias de aquel contexto, Marcelo Figueras reflexionó sobre la historia reciente del país y expresó: "Hay infiernos que son recurrentes porque hay problemas de fondo que no se terminan de solucionar nunca". El director de la radio pública de la provincia de Buenos Aires señaló: "No estamos tan lejos de la posibilidad de repetir ciertos infiernos".