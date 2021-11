Feroz golpiza de rugbiers a un joven: "Estoy muy mal herido"

El joven que en la madrugada del 8 de noviembre, en Concepción, fue atacado ferozmente por una patota, ya presentó la denuncia contra los agresores, quienes fueron detenidos luego de la orden que emitió el fiscal Miguel Varela, a cargo de la Unidad de Decisión Temprana. “Estoy muy mal herido y ahora hago la denuncia en la Justicia y espero una respuesta. La pelea empezó por estos jóvenes que estaban alcoholizados, vinieron a increparme y a atacarme sin ningún motivo. Me patearon y a mi hermano también, sufrimos este ataque en la vía pública. El tipo me acusaba que yo le había pegado a su hermano y yo no tuve problemas con nadie. Salimos con mi hermano y ellos vinieron por atrás, no sabíamos que iban a venir a pelear y me atacaron de una manera muy violenta, casi me matan. Lamentablemente no había gente en el lugar para que me ayuden”, contó Santiago Pintos, víctima del ataque brutal por parte de cinco rugbiers.

