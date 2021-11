Periodismo y basura

A las 8 de hoy comenzó la veda electoral, por lo tanto, no realizaré actos públicos de proselitismo, ni publicaré, ni difundiré encuestas, ni sondeos preelectorales, como establece la ley. Hablaré de periodismo. Hace un tiempo me compré un teléfono celular, para cambiar el anterior, que estaba casi obsoleto. Adquirí uno de una marca china, no tan común en el mercado, pero con las mismas prestaciones que las marcas más conocidas. Como todo aparato moderno viene con aplicaciones instaladas de antemano. Algunas indispensables para su funcionamiento, otras menos útiles, y otras que son lisa y llana publicidad.

Desde el principio, sin que yo lo hubiera solicitado, Google, me hace llegar diariamente notificaciones de un resumen de noticias. Casi siempre, las dos o tres primeras noticias pertenecen a un portal llamado MDZ Online. Apenas recibí las primeras notificaciones averigüé de que se trataba este medio. Es mendocino, propiedad de Orlando Orly Terranova, corredor, o ex corredor de rally, macrista, ex candidato a concejal, denunciado por presunta falsa documentación en la contratación de publicidad, e indagado judicialmente en la causa en la que se investigan maniobras durante el gobierno de Cambiemos para asfixiar en términos financieros al Grupo Indalo, al que pertenecen la señal de noticias C5N y Radio 10.

Desde hace un tiempo, se observa en varios medios un cambio de tendencia para titular noticias. Lo que antes era decir de manera sintética y categórica lo más sustancial de la noticia en cuestión, ha virado a slogans más gancheros, como: “Enterate qué le pasó a Fulano…” o “Lo que le espera a Mengano…” Técnicas al fin, de periodismo, que es de lo que -insisto- quiero hablar hoy.

Precisamente, esta mañana el resumen me llega nuevamente encabezado por noticias de MDZ. Entiendo que no casualmente sino por alguna contratación comercial. Salvo que el ya famoso algoritmo de Google entienda que se trata del medio más leído, o algo así. Lo que sería cuanto menos, dudoso. Bueno, el primer título es el siguiente: “El golpe mortal que preparan los intendentes contra Axel Kicillof”. No quiero abundar en mayores definiciones en momentos de veda electoral, pero el texto adelanta una segura derrota del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, basado en una sola fuente: el periodista Beto Valdez, integrante del equipo del canal de cable La Nación+. Se trata del canal del que ni propios ni extraños han negado que fuera adquirido en su mayoría accionaria por el ex presidente Macri, o por lo menos por un allegado.

Insisto, no estoy hablando de política, sino de periodismo. Sigue la nota diciendo que los principales intendentes peronistas del conurbano -a los que vuelve a denominar con el peyorativo de “barones”, como cierta prensa había instalado en la década del 90 con intendentes que no eran los mismos que ahora- están preparándose para arremeter contra el gobernador para tomar las riendas del Ejecutivo bonaerense.

No obstante, aclara la nota, al parecer del periodista del canal de Macri, todo se definirá a partir de lo que decida ¿quién?: Cristina. A lo que decida respecto de la continuidad del kirchnerismo en el Frente de Todos. “Es muy probable que a partir del lunes 15, Kicillof esté en una situación de debilidad política casi peor que la del presidente Alberto Fernández”, dice MDZ, de Orly Terranova, que dice Beto Valdez, que trabaja para el canal de Macri.

Continúa diciendo -a esta altura llamémosle Beto- que “es probable” que los barones del conurbano “muy enojados, al igual que Máximo Kirchner y Sergio Massa, avancen con fuerza para evidentemente coparle el gabinete, con la intención de eliminar cualquier presencia de los amigos del gobernador”. Pero la nota no se queda allí, porque aclara que “quizás se trate de una de las hipótesis más benevolentes”, ya que, según Beto, “hasta se llegó a decir que después del 10 de diciembre Kicillof podría ser eyectado a un ministerio en el Poder Ejecutivo nacional para que asuma como gobernadora Verónica Magario”. Esto demuestra, según la nota, que “si bien no significa que vaya a ocurrir, se palpa un evidente estado de ánimo muy por el suelo”.

Pero toda buena historia necesita un final a la altura. Y este arranca con un sinceramiento: “incluso el también columnista de MDZ”, aclara la nota. Es decir, que Beto es columnista de La Nación+ y es columnista de MDZ, el medio que te manda la nota. Y no queremos ser mal pensados, pero pareciera ser el mismo que la escribe. Para pasarlo en limpio: es Beto citando a Beto, diciendo que Beto dice lo que dicen las fuentes de Beto, que no se citan en ningún momento.

Ahora sí, leo textual el final: “Incluso el también columnista de MDZ reveló que la incertidumbre en el PJ dispara ideas muy descabelladas y que contemplan una situación similar a la que se vivió a finales del 2001. “Si ocurriera la posibilidad que Alberto y Cristina se fueran, el sueño del círculo rojo y el establishment del peronismo es que asuma el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para completar los dos años de mandato presidencial”, remata Beto.

Arranqué este espacio diciendo que iba a hablar de periodismo. Me equivoqué. Hablamos todo el tiempo de literatura. De mala literatura, berreta. Pero así debe ser la libre expresión. Una especie de río correntoso del que puede bajar barro, piedra, y también agua cristalina, ¿por qué no? En este caso se trata de la basura que nos llega con apariencia casual, hasta ingenua, disfrazada de noticia, de necesaria conexión con una realidad que habla siempre de lo que ellos dicen que dijo otro de ellos, que son ellos mismos.

Editorial de José Luis Ferrando, licenciado en Comunicación Social, periodista de LT14 Radio Nacional Paraná.