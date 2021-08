Diario de Radio Nacional 12/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Presentó un plan para la promoción de trabajo registrado

LT 14 Paraná – GUSTAVO BORDET: Destacó los anuncios presidenciales para la provincia

LRA 1 Buenos Aires – CRISTINA FERNANDEZ: “La pandemia va a pasar y tendremos que hacernos cargo del muerto que nos dejaron”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “La UBA cumple dos siglos”

LRA 1 Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: “Es motivo de orgullo, que Argentina produzca vacunas”

LRA 1 Buenos Aires – GABRIEL KATOPODIS: Pedirán la nulidad de las concesiones macristas en dos autopistas

LRA 1 Buenos Aires – LUIS BRUSCHTEIN: Piden anulación de las concesiones del Acceso Oeste y Panamericana

LRA 27 Catamarca – EDUARDO DE PEDRO: “Somos un gobierno federal que trabaja por la justicia social”

LRA 1 Buenos Aires – GOMEZ ALCORTA: “El fútbol dejó de ser patrimonio de los varones y es un hito de un Estado”

LRA 53 San Martín de los Andes – ROSARIO LUFRANO: El torneo mayor del fútbol femenino se transmitirá por la TV Pública

LRA 1 Buenos Aires – CECILIA TODESCA BOCCO: “Los salarios le van a ir ganando a la inflación”

Nacional Folklórica – SERGIO PALAZZO: “Los medios jugarán un rol fundamental en la campaña”

LRA 7 Córdoba – MILAGRO SALA: “Nos llama la atención que nadie actúe sobre la justicia de Jujuy”

LRA 42 Gualeguaychú – ESTELA DE CARLOTTO: “A los 90 años puedo ofrecer mis ideas porque tengo lucidez”

LRA 30 Bariloche – FACUNDO MONTECINO ODARDA: Río Negro adhirió a la Ley ambiental “Yolanda”

LRA 13 Bahía Blanca – MAXIMILIANO NUÑEZ FARIÑA: “La combinación de vacunas está siendo muy aceptada”

LRA 57 El Bolsón – CLAUDIA DUELLE, DAPA: “Estamos más protegidos y se nota en la curva de contagios”

LRA 1 Buenos Aires – En las últimas 24 horas: Tucumán registró diez muertes por coronavirus

LV 4 San Rafael – IRIS AGUILAR: “La campaña continúa con intensidad”

LRA 6 Mendoza – Sólo para vacunados con las dos dosis: Habría boliches con baile en burbuja

LRA 6 Mendoza – Turismo y hotelería: A favor de las aperturas y el pasaporte sanitario

LRA 1 Buenos Aires – ERICA CAMINOA: Arman su lista para competir en las PASO

LRA 1 Buenos Aires – FERNANDO GALARRAGA: “Hay que hacer visible la discapacidad para una transformación social”

LRA 27 Catamarca – Terrorismo de Estado: 47 años de la Masacre de Capilla del Rosario

LRA 9 Esquel – HERNAN SCHIAFFINI: “En el macrismo lo que estaba mal empeoró y lo bueno se frenó

LRA 27 Catamarca – HECTOR CASTRO: “El 90 % de los pacientes con complicaciones sufrían obesidad”

LRA 9 Esquel – LEONARDO BOQUET: Aumentaron los casos confirmados de COVID-19 en Trevelin

LT 12 Paso de los Libres – JAVIER SIGILO: Volver a fase 5 es un alivio para los comerciantes Libreños

LRA 6 Mendoza – Mendoza derogó la emergencia sanitaria: Niñes de 4 y 5 años que asisten a la escuela Sarmiento dieron positivo

LRA 27 Catamarca – RAUL JALIL: “En obras tenemos 70 mil millones de pesos de presupuesto nacional”

LRA 17 Zapala – GABRIEL CHERQUI: “Cambiamos vida por hidrocarburos y desastre ambiental”

LRA 3 Santa Rosa – BRENDA WERNICKE: Protocolos para las elecciones legislativas

LRA 42 Gualeguaychú – ESTEBAN PIAGGIO y ENRIQUE CRESTO: Firmaron convenios de obras por más de 600 millones de pesos

LRA 6 Mendoza – WALTER CARVALHO: “La ayuda más grande ha venido a nivel nacional”

LRA 1 Buenos Aires – CLAUDIO MARTÍNEZ: “El Estado se hace presente para sostener el proceso de profesionalización del fútbol femenino”

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó en Entre Ríos la presentación de un plan para la promoción del empleo registrado de 250 mil empleados rurales. “Nuestro objetivo no es que la gente tenga planes sociales, es que tenga trabajo”, afirmó en Concordia. “Había que resolver el dilema de esta gente. No vamos a estar ausentes cuando el trabajo no está. A partir de ahora van a dejar de ser incompatibles el plan social con idea de trabajar”, sostuvo el mandatario. “La pandemia nos enseñó que la solidaridad es un valor muy importante entre nosotros”, expresó el mandatario, “porque una sociedad donde unos se salvan y otros padecen no es una sociedad, es una estafa”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, recibió en Concordia al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien llegó acompañado por los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Agricultura, Luis Basterra. Allí se anunció un plan para trabajadores rurales y también la firma de convenios.

En tanto, Bordet aseguró que el plan de promoción del trabajo registrado presentando por el primer mandatario “es un deseo largamente esperado, que tiene que ver con mejorar la calidad en el empleo en esta zona con el trabajo temporario”, y luego añadió que “nuestra provincia tiene múltiples economías regionales que luego se transforman en cadenas de valor y también existen trabajadores temporarios que asisten a sus labores en zafras de cítricos dulces y arándanos”.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta participó del lanzamiento de un programa del municipio bonaerense de Lomas de Zamora basado en el Plan “Qunita”, implementado a nivel nacional en 2015 con el objetivo de reducir la mortalidad infantil por colecho y acompañar a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y luego del nacimiento de sus hijos.

En ese sentido, afirmó que “esta reedición” le gusta “más” que el anterior, porque “va a garantizar el control prenatal desde el primer trimestre”, para poder acceder a él. “Siempre se puede mejorar”, expresó.

Asimismo, se refirió a la judicialización de dicho plan, afirmó que “no es nuevo el odio en la Argentina”, y recordó que durante el brote de poliomielitis en el país, se dejaron de usar respiradores porque llevaban el nombre de la Fundación Eva Perón.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre los 200 años que cumple la UBA, recordó su paso por la universidad pública y por supuesto por la facultad de Derecho.

“Me recibí y enseñé en esa facultad. Quiero rendir homenaje a la extraordinaria educación pública. Cuando una persona llega a la universidad y se mezcla con los libros ya se eleva intelectualmente”, destacó.

La Universidad de Buenos Aires rendirá homenaje a 200 personalidades destacadas que egresaron o forman parte de su equipo docente en un acto que será presidido por el presidente Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero afirmó hoy que es “un motivo de orgullo que Argentina produzca vacunas contra el coronavirus”, al recibir formalmente las dosis de Sputnik V elaboradas por Laboratorios Richmond en la Planta de Operaciones de Logística Farmacéutica de Andreani, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Las dosis se encuentran almacenadas en la Planta de Operaciones de Logística Farmacéutica de Andreani en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.

Según se precisó, se trata de la liberación de las primeras 995.125 dosis componente 1 y 152.500 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V, que fueron producidas localmente a partir del antígeno provisto por el Instituto Gamaleya de Rusia.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que la prórroga de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri es ilegal, y reiteró que será la Justicia la que determinará si corresponde la rescisión del contrato. El funcionario sostuvo que “hay elementos muy claros de una prórroga ilegal, un contrato que era de concesión y de obras, tenían que hacer obras en el marco del cobro del peaje; transformaron ese contrato en un pagaré a sola firma”.

En Ahí vamos, Katopodis señaló que “es una deuda que no está documentada y no tiene ningún respaldo” y expresó: “Las empresas pretenden que todos los argentinos nos hagamos cargo de una deuda, que no sabemos de dónde salió, que nos la imponen en dólares y que les permite la operación de estos corredores por diez años cuando el contrato ya estaba finalizado en 2018”.

LRA 1 Buenos Aires

En Ahí Vamos, Luis Bruschtein se refirió al pedido del gobierno nacional para la anulación de la concesión de los peajes de las autopistas Acceso Oeste y Panamericana, que fueron extendidas hasta el 2030 por la administración macrista. En una entrevista realizada en el programa, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis afirmó que la prórroga de las concesiones dispuestas durante 2018 en la gestión de Mauricio Macri es ilegal y que lo que correspondía era ir a una relicitación una vez terminada la misma.

Bruschtein agregó en su columna más datos sobre las renovaciones de los contratos: “Cuando estaba por vencer la licitación en el 2015 el precio de las acciones de esas empresas estaban bajísimos,cuando gana Macri cada acción pasa a valer 14 pesos. Cuando se negocia la renovación, esas acciones pasaron a valer de 14 a 75 pesos. Y en ese momento, el grupo Macri vende sus acciones. Hicieron un negociado redondo usando el Estado en su beneficio”.

LRA 27 Catamarca

“Este es un gobierno que tiene un eje central impuesto quizás por el presidente, pero que está en nuestras convicciones y es que somos un gobierno federal que trabaja permanentemente por la justicia social. Trabajamos conjuntamente con el gabinete para que cada rincón de la Argentina, sea un rincón productivo, un lugar para vivir, crecer y desarrollarse”, manifestó el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, durante su visita a Catamarca para la inauguración de distintas obras.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y su par en Turismo, Matías Lammens, anunciaron el acuerdo alcanzado para que DeporTV y la TV Pública transmitan todos los partidos de la Liga Femenina de Fútbol. “El fútbol hace tiempo que dejó de ser patrimonio de los varones y eso es un hito de un Estado”, declaró la funcionaria en Ahí Vamos.

A su vez, señaló que lo que se logró ayer fue consecuencia de una “larga lucha”: “Durante mucho tiempo fue monopolio de los hombres y que hoy si prenden la tele puedan ver el femenino quiere decir que dejó de ser patrimonio y se explicita”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El anuncio se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza. A partir de la próxima competencia, DeporTV y la Televisión Pública transmitirán todos los partidos del campeonato sin distinción de equipos grandes y chicos de forma gratuita a todo el país. También se presentó a la petrolera YPF como sponsor del fútbol femenino.

LRA 1 Buenos Aires

Todesca Bocco destacó la puesta en marcha de una nueva línea de créditos por hasta 150.000 pesos a tasa cero para un millón y medio de monotributistas de todo el país y expresó: “Es un colectivo de trabajadores y trabajadoras que hacen un esfuerzo grande y muchos dependen de lo que hacen ellos”. En Radio país, explicó que “para esta etapa de recuperación, este crédito sirve para cancelar deudas, una compra especial que alguno tiene pendiente y, además, se engancha con el Ahora 12, 18, 24 y 30”.

Nacional Folklórica

En la mañana de la Folklórica, Luis Bremer dialogó telefónicamente con Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación Bancaria y precandidato a Diputado del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires.

Respecto de las elecciones primarias, señaló que “va a ser una campaña atípica por no poder tener contacto con la gente y no poder hacer evento donde uno le pueda hablar a gran cantidad de gente implica que habrá que redoblar el esfuerzo militando y que los medios van a jugar un papel preponderante en transmitir las ideas de los candidatos”.

Explicó además que en el Frente de Todos se consolida una unidad detrás de un proyecto político que busca continuar gobernando, mientras que la oposición está en la búsqueda de un liderazgo y no tiene ni una propuesta clara, desde lo político, para discutir.

LRA 7 Córdoba

Milagro Sala, quien lleva más de 2.000 días detenida ilegalmente, contó cómo vive sus días de arresto y la persecución que sufre por parte de Gerardo Morales, el Gobernador de Jujuy. “Estamos tirando para no aflojar, resistiendo”, dijo Milagro, y luego agregó

que el uso político que lleva a cabo Morales sobre ella y la Tupac Amaru es evidente.

Con respecto a eso, la dirigente relató que “en las elecciones que pasaron de diputados provinciales y concejales, Gerardo Morales volvió a despertar con los medios de difusión donde paga pauta publicitaria y otra vez levantó el monstruo de Milagro Sala para hacerse campaña. Esto molesta porque uno dice ´esta película ya la vi y se vuelve a repetir´. No se conforma con hablar mal de mi persona, sino también me sigue llenando de causas”.

LRA 42 Gualeguaychú

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se refirió al funcionamiento de la Institución en pandemia y al trabajo diario por la búsqueda de nietos. Carlotto manifestó que “hay gente que sabe muchas cosas pero tienen miedo y no se atreven a comunicarse con Abuelas. Por lo tanto que sepan que hay maneras anónimas de decir las cosas y que luego la Institución investiga”.

LRA 30 Bariloche

El legislador rionegrino se refirió a la adhesión de la Ley Nacional Nº27-592. “Los lineamientos generales de la capacitación, que establece la Ley Yolanda, deberá contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad e información relativa a la normativa ambiental vigente”, sostuvo Montecino Odarda.

LRA 13 Bahía Blanca

“En Bahía Blanca y toda la Región Sanitaria I está siendo muy aceptada la combinación de vacunas”, dijo el titular de ese organismo, Maximiliano Núñez Fariña.

El funcionario comunicó así el resultado que está teniendo en el plan de vacunación contra el coronavirus la posibilidad de inocularse a aquellos que recibieron como primera dosis la Sputnik V.

Sobre la vacunación a la franja de 12 a 17 años, dijo que “ya hay 11.000 anotados, de los cuales 1.700 son chicos con comorbilidades y de esos 1.700 ya vacunamos a 1.200-1.300 por los estamos muy cerca de cubrir a todos los que están en esa situación”.

LRA 57 El Bolsón

La médica generalista describió la situación epidemiológica en El Bolsón. Duelle informó cómo avanza el plan de vacunación y señaló que “no hay que relajarse, sobre todo teniendo en cuenta la nueva cepa”.

LRA 1 Buenos Aires

Un total de 10 muertes por coronavirus fueron confirmadas por el Ministerio de Salud de Tucumán en las últimas 24 horas y la provincia llegó a los 3.144 fallecimientos registrados desde que comenzó la pandemia. En Radio país, la periodista de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa Micaela Alegre explicó que si bien se logró reducir los contagios, la meseta sigue siendo mediana-alta. Por otro lado, se refirió al plan de vacunación y señaló: “Hay una gran adherencia de la población en la combinación de vacunas. Casi un millón de personas vacunadas por lo menos con la primera dosis”.

LV 4 San Rafael

La Jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Iris Aguilar, evaluó el avance de la campaña de vacunación en Mendoza, a la que calificó de buena. Destacó que es fundamental trabajar en completar los esquemas para alcanzar una mejor protección colectiva.

LRA 6 Mendoza

Se trabaja en la apertura de boliches y eventos con el 70 % de la capacidad habilitada. Rodolfo Martínez, vocero de la Cámara de Entretenimiento de Cuyo, dijo que en otras provincias ya se ha avanzado al respecto. En tanto, mientras se esperan precisiones, comenzaron las reuniones del sector con autoridades de Gobierno provincial.

LRA 6 Mendoza

Marcelo Quercetti, vicepresidente por Hotelería de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEGHA), se refirió al fin del alerta sanitario y al levantamiento de la restricción horaria. Quercetti se mostró entusiasmado ante la medida y afirmó que “esto podría beneficiar al sector, el cual se ha visto muy dañado por las restricciones”, y añadió que están analizando medidas para atraer a los turistas y recomponer la actividad.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Encuentro Nacional charló con la apoderada del Frente de Mujeres Justicialistas de esa provincia patagónica.

Caminoa señaló que la campaña de este espacio dentro del peronismo estará centrada en temas muy específicos de Chubut: “Tenemos caminos que están destruidos, localidades que no tienen luz ni gas y un gobierno que está lleno de corruptos. Es un colectivo que comenzó a trabajar en el 2014 como un movimiento de la rama femenina del PJ de Chubut. Ahora armamos un frente organizado y dirigido por mujeres a lo largo de la provincia”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en la Agencia Nacional de Discapacidad la presentación del plan AccesAR que apunta a fortalecer las políticas de inclusión para personas con discapacidad en los gobiernos municipales de todo el país.

El director ejecutivo de ANDIS, Fernando Galarraga sostuvo que cuando asumió en el organismo que buscan “dejar de dar discursos y pasar a hacer cosas concretas” y en ese marco señaló que los municipios “son clave para hacer la diferencia”.

LRA 27 Catamarca

“Se cumplen 47 años de la Masacre de Capilla del Rosario, que sucedió el 12 de agosto de 1974 cuando un grupo de militantes de partidos revolucionarios intentaron ocupar lo que era en su momento el Regimiento de Infantería 17 de Catamarca, pero fueron descubiertos y se montó un operativo conjunto de parte del Ejército, en el que participó la policía de la provincia y la policía federal. Algunos fueron encontrados y se rindieron ante la inminencia de la derrota, y a pesar de eso fueron fusilados”, recordó el Director de Derechos Humanos de Catamarca, Hernán Velárdez Vaca.

LRA 9 Esquel

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos editó el libro “Tocar fondo, cuatro años del gobierno de Cambiemos”, en tanto el sociólogo Hernán Schiaffini, uno de los presentadores de la obra, dijo que “la percepción que tengo de la política de Derechos Humanos del gobierno de Cambiemos es que todo lo que estaba mal empeoró y todo lo que estaba bueno en términos de ampliación de derechos se frenó. En cuanto a Derechos Humanos, esto es evidente”.

LRA 27 Catamarca

Castro brindó algunas sugerencias para mantener una alimentación saludable y advirtió sobre distintas consecuencias que pueden surgir debido a la mala alimentación, sedentarismo u otros factores.

LRA 9 Esquel

El director del Hospital de Trevelin, Leonardo Boquet, se refirió al aumento de casos confirmados de COVID-19 en la localidad, diciendo que “podemos argumentar un par de cosas: una se refiere a los encuentros sociales de hace un mes atrás, con el Día del Amigo; luego, lo que se ve es la relajación respecto al cuidado personal y por ultimo tenemos que pensar si no existe la presencia de la cepa Delta entre nosotros, la cual es de gran peligrosidad”.

LT 12 Paso de los Libres

El secretario de Gobierno Municipal, Javier Sigillo, comentó que “el regreso a fase 5 de la ciudad es un gran alivio para los comerciantes, genera mucho movimiento y mano de obra, y hay que tener en cuenta que esta pandemia hizo mucho daño y los comerciantes lo han pasado muy mal económicamente”. Luego, el funcionario brindó detalles de las distintas obras que están realizando en la ciudad y los proyectos que tienen a futuro.

LRA 6 Mendoza

El periodista Sebastián Abella informó que se aisló al nivel inicial de la escuela Sarmiento de la ciudad porque tres niñes dieron positivo al test de coronavirus. Se trata de estudiantes de 4 y 5 años, y hay disgusto y preocupación de las madres y padres porque el brote podría ser masivo. En tanto, el gobierno mendocino decidió derogar la emergencia sanitaria.

LRA 27 Catamarca

“Catamarca está recuperando el empleo privado y la obra pública. Tenemos un 50% más en la construcción de lo que teníamos el año pasado y hay obras por todos lados, como el nuevo acueducto que inauguramos en Fray Mamerto Esquiú y otras que se inician como la planta de tratamiento de Belén”, comentó en conferencia de prensa el Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

LRA 17 Zapala

Comunidades mapuches de Neuquén bloquearon yacimientos de Vaca Muerta para que se regularice la situación en defensa del agua. “Están envenenando a la población, según los estudios no podemos tomar más el agua”, señaló Gabriel Cherqui. Piden a los inspectores que observen y controlen cada concesión.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria electoral de La Pampa, Brenda Wernicke, brindó detalles del protocolo que implementarán en las elecciones refiriéndose a la cantidad de escuelas habilitadas, a qué función tendrá el facilitador sanitario, a cómo sabrá el ciudadano donde vota y a la capacitación para las autoridades de mesa.

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente Esteban Piaggio recibió al precandidato a diputado nacional Enrique Cresto y al equipo técnico del ENOHSA con quienes se avanzó con la firma de convenios para la realización de obras en diferentes puntos de la ciudad por un total de $ 612.405.428,79. En tanto, Débora García, periodista para Radio Nacional Gualeguaychú, acercó la palabra de los precandidatos a Diputados Nacionales.

LRA 1 Buenos Aires

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), en el mes de julio el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,0%, respecto del mes anterior.

En esa misma línea, en lo que va del año se registró una inflación que alcanzó el 29,1% y un aumento en la variación interanual de 51,8%.

La división de mayor incremente en el mes fue “restaurantes y hoteles”, acumulando un aumento de 4,8%. Es por eso que, los aumentos de las actividades asociadas al turismo también influyeron sobre la división “recreación y cultura” (3,1%), y en menor medida con el transporte (2,3%).

LRA 6 Mendoza

Walter Carvalho, Gerente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, afirmó que “se busca visibilizar los problemas que enfrentan los empresarios de Mendoza desde que empezó la pandemia”, y luego explicó que desde la UCIM emitieron un comunicado donde alertan a las autoridades nacionales y provinciales sobre las consecuencias del cierre de algunas empresas durante la cuarentena. Carvalho expresó que “somos conscientes que la política monetaria o la política económica en general viene a nivel nacional”, y después aseguró que “la ayuda más grande ha venido a nivel nacional”, aunque agregó que la misma ha sido “insuficiente”.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la TV Pública, festejó el acuerdo alcanzado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la televisación de la liga de fútbol femenino: “Ayer fue un día de fiesta para la los medios públicos y el fútbol femenino”, sostuvo y destacó la decisión de “sostener el proceso de profesionalización del fútbol femenino”.

“Se trata de una política pública, de sostener una política de género”, dijo y valoró la búsqueda por “hacer cada día mejores medios públicos”.

LRA 9 Esquel

El presidente de la Sociedad Rural, Leonardo Jones, analizó la actualidad en torno a la problemática por la sequía y la Emergencia Hídrica, mostrándose muy preocupado no solamente por la actualidad sino por la próxima primavera y el verano, pero sobre todo por el invierno del año que viene, el cual acarreará también la falta de pasto. “Una de las cosas que estamos analizando es generar enfoques que no tiendan a ver esto como una emergencia, porque las herramientas para paliar una emergencia nunca alcanzan. Hay que generar otros enfoques y otras estrategias”, indició Jones.

LT 12 Paso de los Libres

El Coordinador de Relaciones Internacionales de Paso de los Libres, Edgar Giménez, comentó que se llevó a cabo la presentación oficial de ArBra 2021, el cual marca el inicio del trabajo conjunto con el Consulado Brasileño. Estuvieron presentes en el evento el viceintendente, Marcelo Cuevas, la vicecónsul brasileña, Delmerinda Gabriel, y la Directora General de ArBra Internacional, Mercy Gervasoni.

LT 12 Paso de los Libres

Ataliva Laprovitta, titular de la Delegación de Migraciones Corrientes-Chaco, comentó las últimas novedades del trabajo que se viene realizando en zonas de frontera.

LRA 9 Esquel

Miguel López, intendente de la localidad de Alto Río Senguer, habló de la necesidad de conectividad digital y anunció que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) tiene como proyecto la instalación de fibra óptica dentro del pueblo.

LRA 7 Córdoba

Eliana Lacombe, vecina de la localidad de Villa Parque Santa Ana e integrante de la asamblea de vecinos ‘Santa María sin basura’, se refirió al archivamiento de la causa TAY luego de que el juez de control, Claudio Lasso, decidiera dar por prescripto el expediente por el desborde y contaminación de marzo de 2017.

LRA 3 Santa Rosa

General Acha está cumpliendo 139 años de su fundación y Agustín Berahu, director de Comunicaciones, Protocolo y Ceremonial del municipio, contó detalles de esta celebración y destacó el trabajo en el archivo histórico audiovisual de la localidad.

LRA 6 Mendoza

Raquel Blas, integrante de la Comisión del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) y precandidata a Senadora Nacional en segundo término por el FIT, explicó cómo continúan los reclamos del sector de la Salud, diciendo que “todos los sectores son los que llevan adelante los paros y reclamos”, y luego afirmó que “el gobierno mintió cuando dijo que iba a llamar a todos los sectores y sólo llamó a AMPROS. Mintió el gobernador”.

LRA 43 Neuquén

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se refirió a la medida de fuerza que realizarán al cumplirse 30 días del fallecimiento de la docente Mónica Jara por la explosión en Agua San Roque. “La problemática se viene planteando hace mucho tiempo”, señaló el maestro.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La titular de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) se refirió a la jornada nacional de lucha a la que adhirieron 47 asociaciones sindicales. La enfermera Mullaly explicó en qué consistió el paro y habló de la situación de los y las trabajadoras de Salud en la provincia de Río Negro.

LV 4 San Rafael

El concejal del Frente Cambia Mendoza, Francisco Mondotte, comentó detalles de las medidas que empezarán a aplicarse en los próximos días con el objetivo de garantizar condiciones dignas y dentro de la legalidad para los trabajadores temporales, que alcanza incluso a las provincias vecinas.

LRA 7 Córdoba

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) se diferenció de la Unión Industrial Argentina (UIA) al señalar que no se le puede impedir al trabajador que no se haya vacunado que concurra a su puesto. El titular de la entidad, Natalio Grinman, explicó que “la vacunación es una decisión individual. Es un tema de responsabilidad, pero de ninguna manera se le puede prohibir que vaya a trabajar. No recomendamos esta práctica y apelamos al sentido común”.

LRA 7 Córdoba

Tras el planteo expresado por el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, de no pagar el sueldo de aquella persona que no quiera vacunarse, Marcelo Uribarren, titular de la Unión Industrial de Córdoba, expresó que las industrias están cumpliendo estrictos protocolos para seguir adelante en el marco de la pandemia y en ese contexto una persona no vacunada genera un “inconveniente colectivo”.

LT 14 Paraná

Gimena González es una de las conductoras del programa ´Bordadas de Violeta´ que se emite semanalmente por AM 1260 y este viernes harán una edición especial por el Día de las Infancias, por lo que se escuchará en el aire ´Bordadas de chocolatada´. La cita será mañana, viernes 13 de agosto de 17 a 18 horas, en un espacio pensado para jugar y aprender, y en el mismo se invitará a participar de una consigna, “que tendrá que ver con la libertad y con infancias libres. También será una invitación al juego y a escuchar en familia”, señaló González.

LTA 42 Gualeguaychú

Adrián Romaní, Director municipal de Deportes en Gualeguaychú, expresó que “la apertura de disciplinas con presencia de público está permitido con algunos condicionantes, pero son noticias de mucha alegría”.

LT 14 Paraná

La Asociación del Fútbol Argentino y los medios públicos rubricaron un acuerdo para que DeporTV y la TV Pública transmitan en forma libre y gratuita todos los partidos de la Liga Femenina de Fútbol, la cual tendrá como nuevo sponsor principal a YPF. Cada semana, todos los partidos de la liga llegarán gratis a cada rincón del país. Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Pública Argentina (RTA), enfatizó que “muchas mujeres vienen luchando para que llegue este día histórico y sea realidad”.

LRA 3 Santa Rosa

El periodista Julio Santarelli contó la historia de Mateo Nicolau Gar, el futbolista pampeano con más títulos logrados en el Barcelona hasta la llegada de Lionel Messi. Gar nació en General Pico y en el club catalán conquistó ocho títulos en cuatro temporadas, récord que duró hasta la aparición del astro rosarino.

