“No sabemos si la ley permite o no, no pagar sueldos a quien no se vacuna”

En los últimos días resonó fuerte el planteo expresado por el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, de no pagar el sueldo de aquella persona que no quiera vacunarse.

Consultado sobre este tema, Marcelo Uribarren, titular de la Unión Industrial de Córdoba expresó que las industrias están cumpliendo estrictos protocolos para seguir adelante en el marco de la pandemia y en ese contexto una persona no vacunada genera un “inconveniente colectivo”.

Uribarren sostiene que no se puede obligar a una persona a vacunarse y que esa persona no debería trabajar para proteger al resto de la planta de trabajadores, pero las industrias cubren a ese empleado contratando a otra persona temporalmente generándose mayor gasto para las empresas.

En ese sentido la UIC entiende que el contexto novedoso -para el sector, como para el Estado y los gremios- necesita de rever los convenios colectivos de trabajo vigentes ya que no se sabe “si la ley permite o no, no pagar sueldos a quien no se vacuna”.