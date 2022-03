Diario de Radio Nacional 11/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Agradeció a los diputados que votaron el acuerdo con el FMI

LRA 1 Buenos Aires - ATACARON SU DESPACHO: Cristina expresó "inmensa pena" por los incidentes en el Congreso

LU 4 Patagonia Argentina - ESTELA HERNANDEZ: "Tratamos de hacer menos complejo el plan de gobierno"

LRA 26 Resistencia - JUAN MANUEL PEDRINI: “El Frente de Todos está unido en la diversidad”

LRA 1 Buenos Aires - BRENDA VARGAS: “La deuda fue un hecho criminal para empobrecer a la mitad de la Argentina”

LRA 17 Zapala - GUILLERMO CARNAGHI: “No nos hace felices pero es un paso que había que dar”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CARAMELLO: "Lo que viene va a ser muy difícil para el pueblo"

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO CAFIERO: "Tenemos mucha expectativa en la presidencia de Boric"

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO REY: "Hay una historia de rebeldía magallánica que Boric reivindica"

LRA 7 Córdoba - ANDREA CONDEMARIN: "Se abre una nueva etapa en Chile y lo hacemos con mucha esperanza"



LRA 1 Buenos Aires - Asunción de Gabriel Boric: El presidente más joven de la historia chilena

Nacional Folklórica - LUISA VALMAGGIA: "Trabajaremos para que el periodismo vuelva a ser lo que fue"

LT 12 Santo Tomé - FERNANSO ACHINELLI: "Debemos insistir en los cuidados en los lugares cerrados"

LRA 19 Puerto Iguazú - FERNANDO AZULA: En Andresito alertan por la demora en la habilitación del paso fronterizo

LRA 17 Zapala - PABLO CERVI: “Fue voluntad de nuestro espacio no empujar a Argentina al default”

LRA 4 Salta - CARLOS ZAPATA EN CONGRESO: Diputados salteños aportaron votos positivos al acuerdo con el FMI

LRA 29 San Luis - SONIA DEL ARCO, diputada Provincial de San Luis "Estas acciones traen sueños y esperanzas"

LRA 30 Bariloche - MELISA CABRAPAN DUARTE: Lanzaron la campaña “Soy mapuche” de cara al Censo Nacional 2022

LRA 1 Buenos Aires - 17 MESES DE RECUPERACION SOSTENIDA: El empleo en la construcción se acerca a los 400.000 puestos

LRA 1 Buenos Aires - ACCION MODA: Más de 70 marcas de indumentaria venderán prendas a precios rebajados

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández calificó a la media sanción del acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) como “un paso importante” e hizo un llamado a la “reflexión” de los sectores del oficialismo que no apoyaron esa iniciativa. “Por ahí tienen dudas y podemos aclararlas”, afirmó.

Las declaraciones del jefe de Estado son las primeras referidas a la aprobación en Diputados del proyecto que da luz verde al gobierno nacional para sellar el acuerdo por la deuda con el organismo multilateral.

"Hemos dado un paso importante. Quiero darles las gracias a todos los diputados que votaron acompañándonos con responsabilidad. Les pido reflexión a los que se abstuvieron; por ahí tienen dudas y podemos aclararlas”, puntualizó Alberto Fernández desde Santiago de Chile, donde participó de la asunción del presidente chileno, Gabriel Boric.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó hoy su "inmensa pena" ante los incidentes que se registraron ayer por la tarde en las inmediaciones del Congreso nacional mientras se debatía en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI, durante la cual manifestantes arrojaron piedras contra la ventana de su despacho y provocaron destrozos.

"Otra vez... inmensa pena", escribió hace minutos la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, junto a un video de 2.29 minutos con imágenes de las piedras que ingresaron en su despacho durante el tratamiento de la norma enviada por el Poder Ejecutivo.

"Hoy es 11 de marzo, ayer por la tarde cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento de un nuevo acuerdo con el FMI para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57 mil millones de dólares, estábamos en mi despacho, en la Presidencia del Senado, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Sagasti; el diputado Máximo Kirchner y quien les habla", relató al inicio del video.

fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al FMI,

LU 4 Patagonia Argentina

Estela Hernández, diputada nacional del Frente de Todos en diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió a la votación del proyecto de acuerdo con el FMI. En este marco, explicó que es una de las cuatro legisladoras de la provincia que votó a favor, el legislador Santiago Igon fue el único que votó en contra.

"En realidad venimos con reuniones todos los días desde el pasado domingo, reuniones de bloques, con gobernadores, representantes de fuerzas políticas, siempre tratando de ver cómo llegar a un mejor lugar, esto no es un tema grato. El aprobar esto, significa una herramienta para hacer menos complejo el plan de gobierno que además afronta un marco de pandemia".

No obstante, recalcó "claro que no estamos de acuerdo con el fondo, ni menos con una deuda que no tomamos, que heredamos, pero no aprobar es mantener las cadenas que nos atan y nos seguirán atando al FMI".

LRA 26 Resistencia

“Este acuerdo lo votamos con la nariz tapada, no fue una decisión nuestra volver al FMI, y si no se aprobaba las consecuencias serían peores, estamos con una reactivación económica y políticas de estado muy fuertes, cae la desocupación, tenemos récord en la construcción y si no se aprobaba, este proceso virtuoso se terminaría, evitamos un mal mayor y además este acuerdo es el primero con el FMI que no exige reformas estructurales de ajuste, y es eso lo que nos llevó a votarlo en forma positiva. El préstamo fue para un presidente emblema del neoliberalismo, y perdió. En lo relacionado con la situación del bloque oficialista tenemos que recordar que no es la primera vez que se vota en forma negativa, estamos unidos en la diversidad, El riesgo de ruptura siempre está pero trabajaremos para que permanezca unido”, expresó el diputado nacional del Frente de Todos.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional Brenda Vargas (Frente de Todos) dijo que “se hagan responsables quienes fugaron el dinero de la deuda. Es un hecho criminal cometido por el expresidente Mauricio Macri para empobrecer a la mitad de la Argentina, no nos olvidemos de eso”.

La legisladora por la provincia de Buenos Aires habló sobre la aprobación que hizo la Cámara de Diputados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda dejada por el Gobierno de Macri (2015-2019).

“Los diputados debemos comprender cuáles son los términos de este acuerdo con el FMI. Cuál es la historia de esta deuda. Creemos que esta votación puede colaborar con el desarrollo de nuestro país entendiendo la situación por la que estamos pasando”, agregó Vargas.

LRA 17 Zapala

El diputado nacional del Frente de Todos, Guillermo Carnaghi, se refirió a la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Estamos encorsetados por un préstamo que no tomamos nosotros”. “El crédito fue tomado irresponsablemente por Macri y otorgado irresponsablemente por parte del fondo”.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político Carlos Caramello, escritor y docente universitario, reflexionó en torno al debate parlamentario y la aprobación en Diputados del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.

Planteó la contradicción de que “el acuerdo no es bueno porque el Fondo no es bueno” y repasó la acción del organismo multilateral de crédito a lo largo del tiempo.

El Licenciado en Letras sostuvo que “exigir a un gobierno que llegue a un buen acuerdo con el FMI es exigir a Drácula que se vuelva vegano” y anticipó que “lo que viene va a ser muy difícil para el pueblo”.

Cuestionó a su vez la actitud de las y los legisladores de Cambiemos en el marco el debate parlamentario y analizó cómo queda el Frente de Todos frente a las posiciones adversas sobre el entendimiento.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández participó en el Congreso Nacional de Chile, ubicado en la ciudad de Valparaíso, de la asunción del nuevo mandatario de ese país, Gabriel Boric.

"La ceremonia fue muy linda con mucha presencia. En tiempos de guerra, Latinoamérica demuestra que es un territorio de paz", destacó el canciller Santiago Cafiero.

“La relación con Piñera tuvo distintas velocidades pero nunca se detuvo. Tenemos mucha expectativa en la presidencia de Boric para desarrollar una agenda positiva para luchar contra la desigualdad, por la equidad de género, y para poder resolver cuestiones productivas y desarrollos para la región que tiene que ver mucho con el Frente de Todos”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y director de la plataforma narrativa “En Estos Días”, quien se encuentra en Santiago de Chile para cubrir la asunción de Gabriel Boric a la presidencia, contó detalles sobre el perfil que escribió del político chileno en la revista Anfibia.

Rey estudió la historia de la región de Magallanes donde Boric creció, y que guarda un pasado "de zona rebelde" en el país vecino. "Es clave comprender la herencia de un territorio en el que se dieron dos hitos centrales. Uno fue la importancia que tuvo la Federación Obrera de Magallanes, una movilización anarco sindicalista que a principios del siglo pasado tuvo una gran cantidad de afiliados y que sufrió en 1920 el incendio de su sede por parte de la Liga Patriótica. Y de la cual Boric toma mucho. Y el otro hecho fue el Puntarenazo, la primera manifestación de una ciudad contra la dictadura de Pinochet en un acto oficial", recordó.

"Hay una historia de rebeldía magallánica que Boric reivindica siempre", agregó Rey sobre la personalidad del líder chileno.

LRA 7 Córdoba

“Con Gabriel Boric Font se abre una nueva etapa en Chile. Lo hacemos con mucha esperanza. Con tranquilidad y respeto, queremos que cambie la manera de mirar la política". Para Andrea Condemarin, vicepresidenta del Partido Progresista, la llegada del nuevo presidente en el país trasandino.

No obstante, señaló que “los cambios serán paulatinos, no tan rápido como el pueblo desea”. "El Congreso estará dominado por la oposición. La derecha va a estar en contra en todo. Es una derecha muy conservadora. Actúan en bloque", expresó la dirigente.

Además, dijo que “está en proceso la Convención Constituyente”. “De todas maneras se va consagrar la salud, la educación y el acceso al agua a todos los chilenos y chilenas", explicó Condemarin, quien calificó a Sebastián Piñera como “el presidente más inepto de la historia”.

LRA 1 Buenos Aires

A sus 36 años, Gabriel Boric se conviritió en el presidente más joven de Chile tras prometer el cargo ante el referente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, en una ceremonia de cambio de mando celebrada en el Congreso Nacional en la ciudad portuaria de Valparaíso.

"Ante el pueblo y los pueblos de chile, sí prometo", señaló Boric en el evento. También estuvieron presentes el mandatario saliente, Sebastián Piñera, los integrantes del futuro gabinete, el parlamento en pleno, mandatarios y autoridades de otros países, entre ellos Alberto Fernández, así como representantes de pueblos originarios y autoridades militares y eclesiásticas.

LRA 1 Nacional Folklórica

Luis Bremer charló con Luisa Valmaggia, quien fue galardonada el 8 de marzo en la Manzana de las Luces con la mención a las Grandes Maestras del Periodismo Argentino.

También recibieron el reconocimiento la periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú, Mónica Cahen DAnvers, Nora Lafón, María Seoane, Fanny Mandelbaum, Clara Mariño, Annamaría Muchnik, Gloria Guerrero, Blanca Rébori, Nora Bär, Stella Calloni, Diana Zurco, Mónica Gutiérrez y Liliana López Foresi.

Agradeció el gesto de sus colegas del Colectivo Periodistas Argentinas, simbolizado mediante una cinta blanca como “la necesidad de volver a la paz, en un momento en que el mundo está estallado en muchos sentidos, hay que volver a la palabra, rescatar el diálogo, con independencia de la postura ideológica o política de cada uno”.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 12 Santo Tomé

Fernando Achinelli médico infectólogo, coordinador del área Covid del Hospital de Campaña de Corrientes en contacto con el equipo de Mañana Nacional, contó que se está tratando a los pacientes con cuadros severos de covid en el Hospital de Campaña, con suero equino. Corrientes se ha destacado por ser la que más tratamientos a pacientes internados ha efectuado hasta la fecha, reportando todos los casos con buena evolución médica. El tratamiento terapéutico de origen nacional está generando altas expectativas en el Hospital de Campaña Escuela Hogar de Corrientes.

LRA 19 Puerto Iguazú

Desde Misiones solicitan al Gobierno Nacional la apertura del paso fronterizo entre Comandante Andresito y Capanema en Brasil. "Con el tipo de cambio que es favorable estamos perdiendo una hermosa oportunidad. Además de lo comercial hay vínculos sociales", señaló Azula.

Política | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados por el acuerdo con el FMI, el funcionario valoró la construcción de consensos y expresó que fue voluntad del espacio no empujar a Argentina al default. “El acuerdo se construyó en comisión y en el recinto hubo respeto”, señaló Cervi.

LRA 4 Salta

Durante el debate por la aprobación del acuerdo con el FMI, los diputados de Salta de Juntos por el Cambio evitaron hablar de las responsabilidades de su espacio político a la hora de pedir el préstamo millonario en 2018. “No caer en default evitará que el país se caiga del mundo”, señaló Zapata.

LRA 29 San Luis

La legisladora estuvo presente en el inicio de obras de viviendas en Alto Pencoso, Beazley y Zanjitas, San Luis. “Vecinos y vecinas ven el crecimiento y desarrollo de su pueblo. Todo esto genera empleo, por eso también es muy importante", señaló Del Arco.

LRA 30 Bariloche

La Confederación Mapuche de Neuquén realiza una campaña por el auto percibimiento mapuche en el Censo Nacional 2022. Se realizará hasta el miércoles 18 de mayo y está dirigido a habitantes de la provincia que tengan ascendencia mapuche y se identifiquen con esa identidad.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El empleo en el sector de la construcción se acercó a los 400.000 puestos en noviembre último, resultado que significó 17 meses de recuperación sostenida desde julio 2020, con más de 245.000 puestos de trabajo directos e indirectos generados por la obra pública en los dos últimos años, según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas.

El análisis se hizo en base a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, y del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

Para estos tres organismos, el promedio de aumento interanual en noviembre de los puestos de trabajo del sector de la construcción fue del 18,5%, 17,2% y 22,8%, respectivamente.