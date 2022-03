Acuerdo con el FMI: "Tratamos de hacer menos complejo el plan de gobierno"

Estela Hernández, diputada nacional del Frente de Todos en diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió a la votación del proyecto de acuerdo con el FMI. En este marco, explicó que es una de las cuatro legisladoras de la provinia que votó a favor, el legislador Santiago Igon fue el único que votó en contra.

"En realidad venimos con reuniones todos los días desde el pasado domingo, reuniones de bloques, con gobernadores, representantes de fuerzas políticas, siempre tratando de ver como llegar a un mejor lugar, esto no es un tema grato. El aprobar esto, significa una herramienta para hacer menos complejo el plan de gobierno que además afronta un marco de pandemia".

No obstante, recalcó "claro que no estamos de acuerdo con el fondo, ni menos con una deuda que no tomamos, que heredamos, pero no aprobar es mantener las cadenas que nos atan y nos seguirán atando al FMI".

