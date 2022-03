“El Frente de Todos está unido en la diversidad”

“Este acuerdo lo votamos con la nariz tapada, no fue una decisión nuestra volver al FMI, y si no se aprobaba las consecuencias serían peores, estamos con una reactivación económica y políticas de estado muy fuertes, cae la desocupación, tenemos récord en la construcción y si no se aprobaba, este proceso virtuoso se terminaría, evitamos un mal mayor y además este acuerdo es el primero con el FMI que no exige reformas estructurales de ajuste, y es eso lo que nos llevó a votarlo en forma positiva. El préstamo fue para un presidente emblema del neoliberalismo, y perdió. En lo relacionado con la situación del bloque oficialista tenemos que recordar que no es la primera vez que se vota en forma negativa, estamos unidos en la diversidad, El riesgo de ruptura siempre está pero trabajaremos para que permanezca unido”, expresó el diputado nacional del Frente de Todos.

