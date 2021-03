Diario de Radio Nacional 11/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,6% durante febrero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta forma, el nivel general del Indice de precios al consumidor acumuló un alza de 7,8% en los dos primeros meses del año.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del informe diario de Claudio Leveroni en “Encuentro nacional”, el columnista destacó la versión que circula entre colaboradores con responsabilidad institucional”, en el programa de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires: Diariamente se destruirían dosis, por orden del ministro de Salud.

LT 14 Paraná

Rossi descartó la posibilidad del regreso del Servicio Militar Obligatorio y consideró que se trata de una experiencia negativa desde el punto de vista social.

La respuesta del ministro está dirigida al insólito pedido del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien dijo que una de las maneras de instruir a los jóvenes era con la vuelta obligatoria a los cuarteles.

LRA 28 La Rioja

Trotta explicó el aumento de las becas universitarias, diciendo que “es muy importante la decisión del Presidente Alberto Fernández de aumentar las becas Progresar para los estudiantes universitarios de todo el país. Este incremento en los montos significa entre un 40 y hasta más del 163%”.

Además, el ministro se refirió a la crisis institucional de la Universidad Nacional de Chilecito, expresando que “hay numerosas irregularidades denunciadas por la comunidad universitaria, en contra de la administración actual y un claro desgaste de la conducción, por lo que es necesario que el Consejo Superior genere los consensos para comenzar una nueva etapa en la UNdeC”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Desarrollo Social informó las fechas de acreditación de la ayuda económica de marzo para los titulares de la tarjeta Alimentar, que desde febrero aumentó en un 50 por ciento para garantizar el derecho a la alimentación de las familias más vulnerables del país y promover el consumo de cercanía, a partir de una inversión mensual por parte del Estado de más de 10 mil millones de pesos.

Según se anunció oficialmente, a quienes poseen la tarjeta en forma física, el monto total mensual se les acreditará el próximo viernes 19 de marzo.

A partir de febrero último, los montos se acreditan con aumentos del 50%. De esta manera, quienes tienen un hijo percibirán 6000 pesos y quienes tienen dos, 9000 pesos para la compra de todo tipo de alimentos.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, confirmó la llegada de más de tres millones de dosis de la vacuna China Sinopharm. “Somos muy optimistas, serán aplicadas a menores de 60 años. Pero también vamos a estar recibiendo dosis de otras vacunas”, detalló.

“Vamos a cerrar marzo con muchas más vacunas que las que tuvimos en febrero. En Provincia tenemos más 820 mil aplicaciones de vacunas”, aseguró.

Sobre la nueva cepa de coronavirus en Manaos (Brasil) dijo que “es muy contagiosa. Estamos preocupados y queremos evitar que llegué ese virus a la Argentina. Si vienen turistas infectados puede ser exponencial el crecimiento de los casos”.

LRA 1 Buenos Aires

García desmintió que se le haya ofrecido a la escritora Beatriz Sarlo una vacuna contra el coronavirus “por debajo de la mesa”, y precisó que, en el inicio de la campaña de vacunación, se la había invitado a participar de una cruzada de concientización para contrarrestar la campaña de desprestigio que por entonces impulsaban parte de los medios y algunos sectores de la oposición, “cuando asustaban a la población diciendo que la vacuna era veneno”, recordó. En Radio país, subrayó que luego la ensayista se desdijo ante la Justicia y señaló que “hay una terrible mala intención”.

LRA 25 Tartagal

El legislador denunció a sus colegas de la Coalición Cívica Mónica Frade y del PRO Martín Grande por impulsar el consumo de dióxido de cloro Martín Grande había dicho que el compuesto químico curaba el cáncer y te hacía “optimista”, mientras que Mónica Frade había pedido al Gobierno su distribución.

LRA 1 Buenos Aires

El técnico campeón del mundo César Luis Menotti fue vacunado contra el Covid 19 ya que es factor de riesgo (tiene 82 años), y así se sumó a Carlos Salvador Bilardo, quien también recibió la vacuna días atrás.

El “Flaco”, actual mánager dela selección argentina de fútbol dijo que: “Estaba asustado por el tiempo, se ve que han corregido y salió todo muy bien. Me vacuné en cinco minutos. Hay que concienciar y seguir las indicaciones de los grandes médicos que tenemos. Hay que alejar estos planes de la política y acercarlos a la salud de la población. Estas cosas no se pueden discutir, hay que acompañar con paciencia y decisión”, sentenció.

Y por último dijo que “cuando tenga la segunda dosis ya voy a poder trabajar con normalidad. Va a ser difícil volver a la vida anterior. Llevé la pandemia como todos, con el esfuerzo que significa romper con un estilo de vida y adaptarse a la vida actual“, finalizó.

LRA 12 Santo Tomé

El titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, se refirió al escándalo de las vacunas protagonizado por ministro de Salud provincial, Ricardo Cardozo, sosteniendo que “no estaba transportando gaseosas frías sino un producto que la ciencia trabajó para producir, y que en algunos lugares tiene precios muy altos”.

“Es inaceptable que frente al enorme esfuerzo científico del mundo, y político y económico de Argentina, se hayan desobedecido los protocolos. Los laboratorios establecieron pautas para el manejo de las vacunas, y el ministro no los llevó a cabo” expresó Vassel.

LRA 42 Gualeguaychú

El director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, dio detalles del plan de inmunización que se lleva adelante en las penitenciarias provinciales, diciendo que “el lunes pasado se comenzó a vacunar al personal de Seguridad, y en forma progresiva se vacunará a los grupos de riesgo de la población de internos”.

Luego, el funcionario informó que “en lo que ha transcurrido del año se registraron 21 casos positivos de CODIV-19, sobre 2.478 internos”.

LRA 30 Bariloche

Mariano Romero, docente del CET 2, integrante del Colectivo Docentes en Movimiento, pide a UNTER que convoque a asambleas o al menos a reuniones para escuchar a los y las docentes.

Entre los principales planteos, Romero en diálogo con Radio Nacional plantea que “el protocolo no se está aplicando de manera estricta como debe ser” e incluso que “cuando se produce un caso sospechoso o confirmado de Covid no se activa el protocolo en su totalidad.”

Denuncia, además, que “hay insumos que deben estar en todas las escuelas y no están garantizados, como el alcohol en gel, las máscaras, entre otros”.

LRA 6 Mendoza

El médico Coordinador del Área de Salud del sur mendocino, Abel Freidemberg, dio detalles sobre la campaña de vacunación a los docentes que se inició en San Rafael, informando que fueron 108 los turnos atendidos, luego de una recepción favorable en cuanto a la logística y a la conciencia de la inmunización.

“Hay que incrementar el número de inmunizados por día”, señaló el médico, y después recordó que hasta el momento San Rafael recibió tres mil vacunas.

LT 14 Paraná

El fiscal Federico Delgado pidió que la causa por supuesta extorsión y violencia económica contra Dolores Etchevehere pase a la justicia Federal de Entre Ríos, donde deberán tomarse las declaraciones indagatorias.

“Allá lo pudieron hacer en dos meses, lo que acá no se pudo avanzar en años”, afirmó Patricio Cozzi, el abogado de Dolores Etchevehere.

LRA 26 Resistencia

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual realizó la primera audiencia pública virtual con la participación de representantes de diversas provincias.

La titular del organismo, Miriam Lewin, indicó que “participaron de la audiencia representantes de los públicos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba que nos harán conocer sus puntos de vista sobre la manera que actuaron los medios de comunicación durante la pandemia. Por suerte tuvimos gran participación, tanto que tendremos que ampliar las jornadas”.

LU 4 Patagonia

El ministro de Infraestructura y Energía de Chubut, Eugenio Kramer, se refirió a los proyectos de la cartera, entre ellos la creación de una empresa provincial de energía.

“El Estado definirá qué proyectos llevará adelante, aunque una empresa provincial de energía sería una opción. Esta es una visión personal, independientemente del formato jurídico que después se decida”, expresó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, resaltó que “si bien hay focos activos, el fuego está contenido”, al referirse a los incendios que afectaron a la Comarca Andina, que reúne poblaciones, ciudades y parajes ubicados al noroeste de Chubut y al suroeste de Río Negro. En Ahí vamos, dijo que presentó una denuncia penal y solicitó a la Justicia “que investigue si hubo responsabilidad e intencionalidad en los incendios”. “Es la Justicia la que debe determinar si hubo o no culpabilidad”, aclaró, al tiempo que subrayó: “Es muy llamativo que en siete localidades distintas haya habido incendios simultáneos”.

LRA 43 Neuquén

El mandatario local informó que se “aplacó muchísimo lo que había sido el incendio desaforado del martes”. “Se pudo hacer un fuerte trabajo de contención y de apagado. Pero el fuego persiste, hasta que no se apaga del todo no se puede dar por terminado, son brasas de un metro de diámetro que se aplacan pero no se extinguen tan rápidamente”, agregó.

LRA 57 El Bolsón

La Red Solidaria Bariloche, Cáritas Bariloche y el Grupo Scout organizaron una colecta para asistir las personas afectadas por el incendio en la Comarca Andina.

LRA 17 Zapala

Mientras el fuego sigue, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, dio detalles de la denuncia penal para que se investiguen “los incendios intencionales” en zonas de Río Negro y Chubut.

LRA 9 Esquel

El delegado de servicios públicos de la Comarca Andina, Mauro Palma, se refirió a la situación de los servicios, debido a que la mayoría de ellos han colapsado.

“Prácticamente no contamos con ningún tipo de recurso para poner en funcionamiento los servicios, y el personal está trabajando arduamente para levantar el correspondiente a la línea troncal, ya que fueron afectados cerca de 100 postes caídos y quemados junto a más de 40 transformadores dañados, los cuales afectan a El Hoyo, Lago Puelo, Las Golondrinas y toda la zona noroeste”, explicó Palma.

LU 4 Patagonia

El senador chubutense Alfredo Luenzo indicó que llevará el tema de los incendios forestales al recinto, diciendo que “queremos que se considere la declaración de Zona de Desastre para las localidades afectadas por los incendios. Eso permitirá la llegada de créditos, planes sociales y recoger lo que se ha roto”.

LU 4 Patagonia

Hermida comentó la ayuda que se le acercó a la Comarca Andina y en especial a la localidad de El Hoyo, una de las más afectadas por los incendios.

“Lo primero que se necesita para atender a las familias que quedaron sin nada es lo más complejo que nos toca. Se quemó la línea de alta y media tensión, y por eso el agua embotellada es muy necesaria. Buscamos contener la urgencia pensando en una planificación para reconstruir viviendas”, afirmó Hermida.

LU 4 Patagonia

La Regional Sur de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) inició una campaña para ayudar a las familias de la cordillera.

La referente de la entidad, Carina Mardones, dijo que “nos pudimos comunicar con la Regional Noroeste, que está en Lago Puelo viendo las necesidades más específicas, y nos acercamos a los grandes distribuidores con un aporte de la Regional para que los compañeros del sector asistan a la sucursal de su localidad a retirar lo que más necesiten”.

LRA 55 Río Senguer

Grazzini indicó que gestionarán junto al gobernador Mariano Arcioni ayuda para la población que perdió todo a raíz de los incendios.

“Ya tenemos diagramada un 80% de las políticas que vamos a llevar adelante, y estamos esperando los informes finales de cuáles son las cantidad de viviendas afectadas por los incendios”, informó Grazzini.

LRA 9 Esquel

El ministro de Agricultura de Chubut, Leandro Cavaco, manifestó que “lo más urgente es la cuestión energética, por lo que llegarían algunos generadores a las localidades afectadas por los incendios para paliar la situación de los pobladores, y en especial de los productores”.

Luego, el ministro dijo que “también hay muchas pérdidas en los alambrados, en mangueras para extracción de agua y en animales, pero aún no hay un relevamiento exacto por las dimensiones de la catástrofe”.

LRA 1 Buenos Aires

Colaborador de Radio Nacional El Bolsón, fue una de las víctimas de los incendios que afectaron la zona. Se quemó su casa y perdió todo: “Fue voraz, teníamos la columna de fuego en la chacra donde estábamos y se llevó todo”. También aseguró que “es desolador lo que sucede”.

“Mi esposa agarró a la bebé y nos fuimos con lo puesto”, contó. La familia se trasladó a una casa que le prestaron por unos días. Ayer logró volver a su hogar para conocer el estado y encontró que sus herramientas de trabajo para hacer cerveza continuaban en buen estado.

LRA 1 Buenos Aires

Ante los incendios que sucedieron en Chubut, 250 familias quedaron sin casa. Uno de los afectados es Manuel Prado, vecino de Las Golondrinas, que contó su testimonio en Ahí vamos: “Ayer estábamos pateando entre las cenizas, se derritieron hasta las salamandras de hierro fundido”.

La víctima contó que “nunca vio algo así” y reclamó que el Estado descubra “a quién le interesa” estas quemas. “El pueblo se va a inflamar en cualquier momento”, completó.

Prado reveló que el fuego lo rodeó “por todos lados” y que sólo pudo sacar su documento de identidad de su casa. “Perdimos todo literalmente, hasta nuestros animales se murieron”, lamentó.

LRA 6 Mendoza

El guía de montaña de Mendoza, Lucas Rivero, presentó la campaña solidaria que encabeza junto a sus colegas, destinada a las familias del sur patagónico que sufren las consecuencias de los incendios.

Todos los productos donados viajarán el próximo sábado a Bariloche y a distintos puntos de Chubut, por lo cual la colecta finalizará a última hora de mañana.

LRA 1 Buenos Aires

El analista se remontó a los orígenes de la gravitación política de los medios de comunicación dominantes en la Argentina, y realizó un recorrido de su rol para el sostenimiento del statu quo, sus intereses, alianzas con movimientos y partidos políticos, corporaciones y sectores dominantes.

Entrevista Federal

En una nueva edición de la Entrevista Federal, los periodistas de la Radio Pública de todo el país dialogaron con la artista Susana Rinaldi sobre la lucha feminista de los últimos años, la actualidad política, su trayectoria y de Astor Piazzolla. “Hace muchos años pensaban que la mujer no sabía cantar tango y yo los defraudé. Llegué, canté tango, les gustó y me amaron”, dijo.

La lucha feminista “dio sus frutos”. “Felicito a cada una de las jóvenes que dicen ‘acá estamos’. Lo dice una mujer que se tuvo que ir del país por decir lo que decía”, señaló.

Además de incursionar en la política, es una parte fundamental de la historia del tango nacional. En el día del nacimiento número 100 de Astor Piazzolla, lo recordó y contó una anécdota: “Siempre imaginé que era un hombre insoportable, pero quien se acercaba para preguntarme cómo estaba era él. Tuve que acercarme al genio porque por las mismas razones no se aproximaba a mí”.

Rinaldi será la anfitriona el sábado 13 de marzo de la nueva edición de “Unísono”, el programa realizado por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y emitido por la TV Pública. En el ciclo se dedicará al tango y homenajeará a Piazzolla.

En ese marco, la cantante declaró sobre el bandoneonista: “Fue un compañero extraordinario, un respetuoso de las elecciones que hacía con respecto a las canciones que quería cantar”.

Por último, reveló que llora “mucho por la alegría de seguir en pie”. “Vivir es alcanzar, seguir estando y perdurar en la memoria de la gente que esperan que no baje los brazos”, reflexionó.

En un segmento de la entrevista, “La Tana” se refirió al presente del país y analizó la gestión de Alberto Fernández en medio de la pandemia mundial de coronavirus. Al respecto, Rinaldi consideró que a los argentinos “la vida nos favoreció con este Presidente”.

A su vez, también opinó acerca del rol de la vicepresidenta y su lucha por los derechos feministas. Señaló que Cristina Fernández “es una gestora de lo que la mujer necesita para poder ser respetada definitivamente”.

Coronavirus

LRA 42 Gualeguaychú

El Ministerio de Salud provincial confirmó que cerca de 47 mil dosis del primer y segundo componente de las vacunas ya fueron aplicadas a los distintos grupos de riesgo que se han priorizado en Entre Ríos.

En tanto, en las localidades donde finalizaron con las aplicaciones a los adultos mayores se organizó la vacunación al personal de la policía de Entre Ríos, a los Bomberos Voluntarios y a los docentes de las escuelas especiales, según informó el responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Claudio Niz.

LRA 22 Jujuy

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, expresó que “nos dimos con que había gente que usaba las claves migratorias para investigar a determinadas personas. Nosotros trabajamos con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, policías provinciales, y nos dimos cuenta que todos tenían acceso con las claves: una irregularidad tremenda, por lo que iniciamos sumarios administrativos. Eso es hacer espionaje. Con esas claves vos podes ingresar al sistema y revisar si una persona viajo, con quién; si tiene antecedentes penales, si tengo restricciones. Esa información la tiene que tener el inspector porque la necesita cuando uno está en la frontera, para chequear datos o para saber si yo tengo algún impedimento para salir del país. Eso nosotros solo lo tenemos que usar para investigar el área de extranjeros judicializados o para hacer ingreso y egreso en los pasos fronterizos”.

LRA 56 Perito Moreno

El médico dió detalles del Plan Detectar, la campaña de vacunación y la situación epidemiológica en la localidad donde destacó un descenso en el número de casos positivos identificados.

LRA 21 Santiago del Estero

Las personas mayores de 70 años ya se están vacunando en la ciudad santiagueña. “Estamos trabajando de forma articulada con la dirección de tránsito, Alerta Banda, la dirección de nutrición y todo el personal de atención primaria de salud”, afirmó Scabuzzo.

Política

LRA 6 Mendoza

Fadel cuestionó la modalidad de la reforma constitucional del gobierno provincial, porque considera que se piensa de manera individual, “hecho que es antidemocrático”, indicó.

“Somos parte del Consejo Social y Económico, y como justicialistas nos parece una falta de respeto la apelación individual. Somos un cuerpo colegiado y debemos debatir entre todos”, sostuvo la dirigente del PJ.

LRA 1 Buenos Aires

Giorgi se refirió a la función que tiene el recurso de casación, e hizo una descripción de quiénes son los que integran dicho tribunal en el país: “El recurso de casación es un proceso penal extraordinario que debe ser presentado en los tribunales superiores cuando se quiere pedir la impugnación de una sentencia, y es una herramienta con poder de anulación para declarar sin ningún valor y efecto esa sentencia. En la Argentina la Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema. Las causas penales deben pasar por allí antes de llegar al máximo tribunal, y según algunas estadísticas suelen transcurrir en promedio un poco más de un año para que se expida sobre las cuestiones que le llegan”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, se reunió en Buenos Aires con intendentes, diputados, concejales, y representantes de cámaras de comercio e industria de la Provincia de Neuquén junto al secretario de Energía, Dario Martinez para tratar el proyecto del tren trasandino que permitirá unir el océano Atlántico y el Pacífico.

LRA 2 Viedma

El bloque del Frente de Todos de la Legislatura de Río Negro reclama conocer quiénes serán los representantes en la “Comisión de Estudio de Impacto Ambiental Regional sobre la Cuenca del Río Colorado”. Además, pidieron los antecedentes académico-profesionales de quienes sean designados para esa función.

Economía

LT 11 Concepción del Uruguay

El titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, Marcelo Bisogni, se refirió a la construcción de viviendas en la provincia, y a la firma del convenio ´Casa propia, construir futuro´.

“La firma del convenio entre el ministro de Vivienda y Habitad, Jorge Ferraresi, y el gobernador Gustavo Bordet producirá una inversión 7.715 millones de pesos en Entre Ríos, construyendo 2.200 unidades habitacionales mediante un programa articulado entre la Nación, la provincia y los municipios”, explicó Bisogni.

LRA 1 Buenos Aires

La integrante del Centro de Economía Política Argentina, se refirió a las expectativas para este 2021 en relación al crecimiento, la redistribución del ingreso, la generación del empleo, la inflación, y las negociaciones con el FMI.

En este sentido, Strada sostuvo que este año se proyecta un rebote de la economía en el orden de entre el 4 y el 5 por ciento, y señaló que ya hay una reactivación impulsada por la industria, la intermediación financiera, la construcción, y el comercio. Advirtió que el crecimiento del empleo no se corresponde con dicha recuperación, que se da con una mayor productividad.

Laborales

LT 14 Paraná

El secretario Adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, AGMER seccional Paraná, Claudio Puntel, informó que el paro de 48 horas que han iniciado tiene un acatamiento que superó el 95% en toda la provincia.

Luego, Puntel dijo que siguen a la espera de que el gobierno provincial reabra la paritaria salarial y que se mejoren las condiciones edilicias y sanitarias en muchas escuelas, y agregó que la Carpa Docente que se instaló frente a la Casa de Gobierno y al Consejo General de Educación (CGE), “se sostendrá mientras no haya una respuesta a los reclamos de los maestros”.

LRA 14 Santa Fe

Desde AMSAFE comunicaron que la propuesta salarial del gobierno provincial fue considerada insuficiente. Consideraron que “resulta necesario que la propuesta salarial contenga menos tramos y se adelanta el pago” y solicitaron “que el cronograma de ofrecimiento y toma de posesión de IPE sea adelantado”.

Sociedad

LRA 3 Santa Rosa

El ministro de Seguridad pampeano, Horacio Di Nápoli, explicó el funcionamiento del Programa “Pampa Seguridad Activa”, y dijo que “dio muy buenos resultados en la provincia, y es el primer sistema de estas características que se instala en el país diseñado para agilizar y ser más eficientes en la recopilación de datos en los puestos camineros, donde proveemos a los controles de las rutas de celulares que escanean los documentos con este programa inteligente”.

LRA 13 Bahía Blanca

“Las propuestas que se están trabajando ahora, son una respuesta más integral al problema del agua. Antes se lo veía sólo como un problema de abastecimiento”, dijo Sergio Vera, quien participó en la reunión realizada en el Concejo Deliberante con la Mesa del Agua.

Vera agregó que “no son obras menores. Creo que se pueden llevar a cabo y el problema se va a solucionar durante un largo tiempo”.

Dijo además que “(las universidades) tenemos hechas investigaciones y hay un montón de información que podemos brindar”.

LV 8 Libertador

Más de una veintena de escuelas de Las Heras no han comenzado las clases presenciales por las malas condiciones edilicias.

En tanto, la referente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Gabriela Lugones, contó los inconvenientes que atraviesan los establecimientos educativos, diciendo que “en la mayoría de las escuelas, las empresas que se quedan con las licitaciones van emparchando y no solucionando los problemas de raíz”.

Géneros

LT 12 Paso de los Libres

En comunicación con la Vicepresidenta de la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE), Julieta Goicochea, comentó que en el marco del 8 de marzo, día internacional de la Mujer, la (FUNE) presentó una aplicación móvil VIVAS NOS QUEREMOS, para dispositivos Android, dirigida a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y a la sociedad, que tiene por objetivo ayudar a mujeres víctimas de violencia de género.

La aplicación funcionará como “botón de pánico”, donde las víctimas puedan denunciar una acto de violencia que las ponga en peligro, la herramienta tiene alcance en las ciudades de Corrientes y Resistencia, y permite localizar el lugar exacto donde se encuentra la mujer en peligro que activa el sistema de alarma en su celular, para asistirla personalmente, con fuerzas de seguridad y posterior ayuda psicológica y legal, si así lo necesitara.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Carrillo fue precursora en la implementación del programa “Acompañar”, que apunta a la contención integral de personas en situación de violencias por motivos de género. Es un programa propio que está dentro del plan nacional contra la violencia de género y se hizo el lanzamiento para todo el país en Tucumán.

LRA 26 Resistencia

El gobierno del Chaco presentó el Observatorio de Violencias y Seguridad Pública. En tanto, la subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo, informó que “el organismo fue creado por ley, y avanzamos en su instrumentación convencidos que la información que suministrará servirá para la aplicación de políticas públicas de seguridad, ya que también registrará delitos referidos a distintas violencias de Género”.

LT 11 Concepción del Uruguay

La directora de la Oficina de la Mujer dentro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Fernanda Baima, realizó un balance de las capacitaciones y formación en Género presentado por el área que lidera, expresando que “lamentablemente tenemos la Ley Micaela, y digo lamentablemente porque tuvo que morir Micaela para que se pueda aprobar una ley con perspectiva de Género que obliga a los tres poderes del Estado a realizar estas formaciones”.

LRA 3 Santa Rosa

La doctora en Trabajo Social, Erica Montaña, se expresó sobre el monitoreo de la Educación Sexual Integral (ESI), y explicó cómo se está implementando en las escuelas pampeanas.

“El monitoreo consistió en generar una figura sobre las formas de trabajar para saber cómo vamos a intervenir en cada temática, acompañar o evaluar los avances o retrocesos que se pueden implementar en diferentes lugares”, explicó Montaña, integrante del Foro Pampeano por el Aborto Legal.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Uno de los músicos más importantes del siglo XX. Revolucionario a la hora de instalar el nuevo sonido de la música porteña, mixturando tango, jazz y música clásica. Su bandoneón registró la vida de tres ciudades que lo marcaron a fuego y fueron fuente inspiración permanente: Buenos Aires, Nueva York y París.

Amó a la guardia vieja tanguera y desde allí experimentó hasta encontrar un resultado contemporáneo, que sintetiza los sueños de los más grandes del género.

Astor Pantaleón Piazzolla, nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921. El 4 de agosto de 1990 en París, sufrió una trombosis cerebral que lo dejó postrado. Murió el 4 de julio de 1992, en Buenos Aires.

LRA 13 Bahía Blanca

“Para Astor el tango venía muy aburrido, entonces cambió el 4 por 4 por el 4 por 8”, dijo Carlos Carrizo, un periodista que siguió la historia de Piazzolla desde los años 60.

Hoy se cumplen 100 años del nacimiento del músico que falleció en 1992. Y Radio Nacional tiene una sección especial y una programación sobre la vida de este vanguardista de la música nacional.

LRA 26 Resistencia

La situación de la actualidad de espectáculos fue tratada en Radio Nacional Resistencia por Alfredo “Globo” Ayala: “Estuvimos en Presidencia Roque Sáenz Peña y coordinamos trabajos en el Galpón en el que se dictan diferentes talleres. Quiero destacar también que en esa ciudad, el sábado 13 a las 20, en La Usina, se presentará la obra ‘Conejo blanco, conejo rojo’, que estará a cargo del actor cordobés Ulises Camargo, y que simultáneamente se presentará en diferentes lugares del mundo. En Resistencia están los espectáculos de Sala 88 en sus renovadas instalaciones, también quiero destacar la actividad de La máscara en la que se trabaja para reiniciar sus presentaciones en un local propio”, indicó en charla con Noelia Moreyra.

LRA 43 Neuquén

Los cines de Neuquén reabrieron después de un año, con burbujas y tapabocas. Las salas funcionan con un 50% de capacidad. “Las butacas que rodean a las que uno compra quedan automáticamente bloqueadas para generar una burbuja”, explicó Medrano.

LRA 30 Bariloche

La Integrante de la obra de teatro “La Otra Vida de Laura” contó cómo es el proceso de regreso a las actividades culturales. A su vez, explicó lo que significó para el rubro “aggiornarse” a los tiempos de pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Alfredo Olivera, fundador y director de La Colifata, la radio de los internos y externados del Borda, pidió ayuda en “Ahí vamos” para encontrar la camioneta que les robaron. La misma la donaron los oyentes y la utilizan para trasladar a los pacientes y, además, permite vender de manera itinerante productos con el objetivo a ayudar a quienes salen del hospital.

LRA 1 Buenos Aires

Las hermanas María y Paula Marull estrenaron “Lo que el río hace. El documental”, desprendimiento de la pieza inspirada en la ciudad de Esquina, Corrientes, que iba a estrenarse en 2020 en el Teatro San Martín y que, pandemia mediante, se convirtió en “un diario sobre el proceso creativo de la obra”. En comunicación con el programa Ahí vamos, Paula Marull contó cómo fue realizar esta producción que deriva de la obra que estaba en pleno proceso de escritura cuando se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a fines de marzo pasado.

LRA 27 Catamarca

En el marco de las Intervenciones artísticas a Cielo abierto NOA y en el Día Internacional de la Mujer, la reconocida actriz Blanca Gaete presentó “Rosas de Sal” en el escenario natural de Radio Nacional.

Dentro de lo previsto, se presentaron tres fragmentos de la prestigiosa obra del autor Jorge Paolantonio, aquellos que resaltan los personajes de Julia Brandán (marginal); Eulalia Ares de Vildoza (histórica); Cira Lilia (maestra jubilada), personajes que retratan a la mujer catamarqueña y su lucha a través del tiempo, y revividos por Branca Gaete, actriz reconocida por el Instituto Nacional del Teatro (INT) por su trayectoria como mejor actriz del NOA en el año 2019.

LRA 1 Buenos Aires

El músico de 72 años se refirió a su clásico tema, contó que acaba de editar Íntimo, su nuevo álbum discográfico y se refirió a la figura de Astor Piazzolla.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

El Ciclón empató 1-1 en la casa de la Universidad de Chile y espera confiado por el duelo de vuelta correspondiente a la Copa Libertadores.

Angelo Henríquez puso en ventaja al equipo trasandino a los 31′ del complemento, pero dos minutos después Franco Di Santo estableció el 1-1 final. San Lorenzo lo empató con un jugador menos por la expulsión a los 18′ del complemento de Diego Braghieri, se trae un resultado muy importante, sobre todo por el tanto de visitante. Dirigió el brasileño Raphael Claus.

El partido de vuelta se jugará dentro de una semana, el próximo 17 de marzo, en el Nuevo Gasómetro. El ganador de la llave se enfrentará al vencedor del cruce que comenzó este martes en Brasil con el triunfo del Santos de Ariel Holán, que venció 2-1 al Deportivo Lara de Venezuela.

La gran duda es la lesión de Yeison Gordillo, quien salió con una molestia en el segundo tiempo y podría perderse el partido revancha.

LRA 1 Buenos Aires

El Rojo le ganó a Villa Mitre de Bahía Blanca 1-0, con el gol de penal del “Chino” Silvio Romero. El equipo de Falcioni tomó el partido por las solapas desde el amanecer del juego, en Mar del Plata, y en ningún momento corrió peligro su clasificación a 16 avos de final.

No sintió el recambio de cuatro futbolistas que decidió el entrenador, todo lo contrario, la gran figura del partido fue Andrés Roa, quién hizo una jugada formidable por izquierda, dejando en el camino a tres rivales y habilitando a Silvio Romero para definir al gol, pero antes lo derribaron y Penel cobró penal.

En el segundo tiempo “El Diablo” sufrió la ineficacia, porque no pudo cristalizar ninguna de las cinco situaciones claras que tuvo.

El elenco de Avellaneda sigue en curva ascendente, y ahora piensa en el partido del lunes contra Sarmiento, en el Libertadores de América.

LRA 1 Buenos Aires

El técnico de Boca Miguel Angel Russo suma preocupaciones, pensando en el Superclásico, del domingo a las 18, frente a River. Carlos Tévez no pudo terminar la práctica de este jueves, por un fuerte dolor en el tobillo. Por su parte, Edwin Cardona sintió una molestia muscular y salió por precaución. Además Leonardo Jara y Mauro Zárate están con molestias.

En tanto, Carlos Izquierdoz participó normalmente del entrenamiento y se perfila como titular. Además Ramón Ábila se recuperó de las anginas y está a disposición del técnico.

En la mañana del jueves Miguel paró dos equipos y aún no dio certezas de la formación que pondrá el domingo.

LRA 5 Rosario

Con la victoria de Unión de Santa Fe 89 a 79 frente a Ameghino de Villa María, se dio inicio al certamen nacional que tiene al club Sportivo América de Rosario como sede. “Queremos volver a posicionar a la ciudad en el lugar que se merece en el básquet”, indicó Turcato.

Humor

LO PRIMERO ES LA FAMILIA

Un viejito fue operado en una clínica católica. Lo pasó a ver el administrador y le dijo que le llamó mucho la atención, que siendo de la colectividad se haya operado en esa institución. Y de paso le dejo la factura de los honorarios.

El abuelo le contó que tenía una hermana que se había convertido al catolicismo y había abrazado con tanto fervor su nueva religión, que se había hecho monja. Le pregunta al administrador, “¿sabe con quién se casan las monjas?”. Respuesta: “Si claro, se casan con Dios”. “Bueno precisamente de eso le quería hablar -dijo el viejito. Agarrá la factura y pasásela a mi cuñado”.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA