Blanca Gaete se presentó en el escenario natural de Radio Nacional.

En el marco de las Intervenciones artísticas a Cielo abierto NOA y en el Día Internacional de la Mujer, la reconocida actriz Blanca Gaete presentó “Rosas de Sal” en el escenario natural de Radio Nacional.

Dentro de lo previsto, se presentaron tres fragmentos de la prestigiosa obra del autor Jorge Paolantonio, aquellos que resaltan los personajes de Julia Brandán (marginal); Eulalia Ares de Vildoza (histórica); Cira Lilia (maestra jubilada), personajes que retratan a la mujer catamarqueña y su lucha a través del tiempo, y revividos por Branca Gaete, actriz reconocida por el Instituto Nacional del Teatro (INT) por su trayectoria como mejor actriz del NOA en el año 2019.

En relación a su presentación Blanca comentó: “Para mí este fue un día particular por lo que representa, no olvidarse de todas las mujeres trabajadoras y lo que eso significa para nosotros. Por otro lado, el que me convocarán acá, al patio de Radio Nacional. Yo estoy acostumbrada a los espacios no convencionales, al exterior… y cada vez me gusta más porque me aleja más del teatro convencional, de los escenarios donde uno tiene como una coraza que la protege y al público lejos… Pero esto es hermoso, ya estuve en agosto para los cien años de la radio”.

Además, se refirió a la actualidad del teatro en Catamarca en relación al tiempo de pandemia. En esta línea, opinó: “Nosotros los teatreros venimos de un año muy difícil, si bien uno busca y se reinventa, en mi caso empecé con los podcasts, hacer algo para que se escuche la voz, a través del radioteatro… pero no es lo mismo. Esto fue hermoso tuve un público exquisito, entonces es por estas experiencias que el lenguaje teatral como otras actividades artísticas, nos ayuda a reflexionar y a seguir viviendo”, explicó.

Cabe destacar que también formaron parte de esta propuesta Rita Soria y Cristina Capilla, quienes llevaron a cabo un homenaje muy emocionante a Juana Azurduy, acompañadas por la música de Mercedes Sosa.

Después de interminables aplausos, los cogestores: Manuel Ahumada Salas del INT, Fabiana Bustos directora de Cultura Municipal, Augusto Pastore de la cooperativa Cachalahueca y Sonia Luna directora de Radio Nacional, hicieron entrega del certificado correspondiente por su actuación.