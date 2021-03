El intendente de El Hoyo aseguró que la lluvia de ayer aplacó los incendios

Pol Huisman, intendente de la localidad de El Hoyo, se refirió a la situación en su ciudad y en toda la Comarca por los enormes incendios de los últimos días.

Huisman explicó que “El día de ayer se aplacó muchísimo lo que había sido el incendio desaforado del martes, la lluvia enfrío la zona y luego se fue aplacando. Eso sumado al fuerte ataque al fuego por parte de muchos brigadistas, con refuerzos de distintos cuerpos de bomberos de distintos lugares del país, y refuerzos que llegaron del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Se puedo hacer un fuerte trabajo de contención y de apagado. Pero el fuego persiste, hasta que no se apaga del todo no se puede dar por terminado, son brasas de un metro de diámetro que se aplacan pero no se extinguen tan rápidamente”.