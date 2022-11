Diario de Radio Nacional 10/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Con Macron compartimos la mirada sobre los problemas que el mundo atraviesa"

LRA 1 Buenos Aires - INTENTO DE MAGNICIDIO: Cristina Fernández anunció que recusará a la jueza Capuchetti

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "El estado rudo..., con los planeros"

LRA 7 Córdoba - NATALIA SALVO: "La decisión de la Corte habilita un pedido de juicio político"

LRA 28 La Rioja - OSCAR CUARTANGO: "El fallo de la Corte es desacertado, porque atenta contra la división de poderes"

LRA 1 Buenos Aires - DE 45.000 PESOS: El Gobierno dispuso un refuerzo alimentario para adultos sin ingresos

LRA 1 Buenos Aires - Consejo de la Magistratura: Tailhade calificó de “trucho” el fallo de la Corte

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CECILIA TODESCA BOCCO: "Estamos creciendo, los indicadores del mercado de trabajo son muy buenos"

LRA 6 Mendoza Quino - Emergencia climática: El Partido Verde pidió crear un fondo para luchar contra el cambio climático

LV 8 Libertador - Juicio de lesa humanidad: Avanza el juzgamiento a las dictaduras por el accionar de Inteligencia

LRA 26 Resistencia - VICTORIA DONDA: El testimonio de vida de una nieta rescatada

LRA 27 Catamarca - GUSTAVO AGUIRRE: "Hay que reflexionar si ha alcanzado los objetivos planteados"

LRA 1 Buenos Aires - DESARROLARAN PROYECTOS AMBIENTALES: Malena Galmarini recibió al presidente de AMIA

LRA 54 Ing. Jacobacci - ORLANDO CARRIQUEO: Mañana comienza el Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche

LRA 57 El Bolsón - MOIRA MILLAN: Mujeres Indígenas ocuparon pacíficamente la sede del Banco Central

LT 14 Paraná - SERGIO MASSA: Anunció que se lanzará el programa ´Precios Justos´

LRA 6 Mendoza Quino - SEBASTIAN MENESCALDI: "Registramos una aceleración de los precios en octubre respecto a setiembre"

LRA 26 Resistencia - TATO FIGUEREDO: Intercambio de experiencias de la agricultura familiar

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández arribó a Francia, donde participa del Foro de París por la Paz y mantuvo un encuentro bilateral con su par Emmanuel Macron, entre otras actividades.

Fernández fue recibido por Leonardo Costantino, embajador argentino en Francia; y Silvina Murphy, ministra consejero de la embajada.

También lo hicieron el capitán Pablo Basso, Agregado de Defensa; el ministro Pablo Etcheverry y los secretarios María Eugenia de Martini y Demian Dobry, todos de la embajada.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó hoy la "amistad" que comparte con su par argentino, Alberto Fernández, así como los "mismos valores democráticos", en la previa de la reunión bilateral que mantendrán en el Palacio del Elíseo en París.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que recusará a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre.

La funcionaria nacional comunicó su decisión en Twitter: "Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti".

El material que acompaña el mensaje es un video de una duración de tres minutos en el que se detallan las alternativas del caso y las irregularidades que, según la querella de la Vicepresidenta, cometió la magistrada en la investigación.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista y abogada Julia Mengolini se refirió a la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de recusar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre.

"Es fuerte y me impactó leer que Cristina no tiene dudas sobre que Milman esté implicado. Y por lo general cuando Cristina no tiene dudas, yo no dudo tanto tampoco. Uno se lo preguntaba, y si bien es fuerte, uno no quiere creer que un diputado nacional esté implicado hasta ese punto en un atentado, o por lo menos en cosas muy turbias", expresó.

Mengolini, quien puso la voz en el video publicado en el twitter de la vicepresidenta donde anuncia que recusará a la jueza, advirtió que hay muchos elementos para relacionar a Milman con el intento de magnicidio perpetrado el 1 de septiembre pasado. "Toda la información está puesta sobre la mesa, y con esto ¿ni siquiera llamas a declarar a Milman? No va a ser fácil establecer la conexión objetiva, pero también se constataron otras cosas", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Tras una nueva reunión con el Gobierno, los integrantes de la Unidad Piquetera levantaron los cortes. "Cambió la visión del ministerio, hoy tuvimos una respuesta a la altura. Obtuvimos un cronograma de la entrega de alimentos y recuperaremos los perdidos. También hay fecha y esperamos que lo cumplan. Estamos en estado de alerta y levantamos las medidas" , expresó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

"Es importante garantizar la comida y ahora esperamos que lo cumplan. Entendemos que tienen una visión equivocado respecto a los planes sociales. El Gobierno compró la visión que hay que achicarlos y eso es una visión derechista", remarcó.

"Es imposible que 250 mil personas que están con los planes hayan comprado dólares, me suena más a una operación política. Nosotros no creemos que cualquiera debe tener el beneficio de un plan social", concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la reunión entre la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y los integrantes de la Unidad Piquetera. También analizó la información que trascendió que le quitarán los planes sociales a los beneficiarios que hayan comprado dólares. "En general quienes reciben dinero del programa Potenciar Trabajo no viven de eso", sostuvo el conductor de Gente de a pie.

LRA 7 Córdoba

Salvo explicó la situación por la cual se ha incluido al senador Luis Juez en el órgano que selecciona a los jueces federales y nacionales, además del control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación, señalando: "Es una fallo que se aparta de la Constitución Nacional, porque el Poder Judicial está cuestionando las decisiones políticas, cosa que la división de poderes no permite, y son muy preocupantes los argumentos, ya que se dice que hubo ilegalidad y una intencionalidad de fraguar la división a fin de integrar el Consejo".

LRA 28 La Rioja

Cuartango analizó la conformación del Consejo de Magistratura, donde se reemplazó al senador Martín Doñate por Luis Juez, y agregó: "El fallo es sumamente desacertado, porque la selección de representantes del Poder Legislativo no es cosa judiciable, ya que la misma es facultativa de los senadores”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández firmó anoche el decreto 758/22 por el cual se implementa un "refuerzo alimentario para adultos sin ingresos" de 45.000 pesos a instrumentarse en dos pagos que será otorgado a personas que se encuentren en situación de "extrema vulnerabilidad".

Para la implementación del refuerzo, se tendrá en cuenta "si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgada por el Gobierno Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los Municipios".

El monto a abonarse será de $ 45.000 a concretarse en dos pagos de $22.500 cada uno, entre noviembre y diciembre de este año, y deberá solicitarse ante la Anses, que dispondrá de los mecanismos de intercambio de información necesarios para la acreditación de los requisitos establecidos.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos se refirió de esta manera al fallo del máximo tribunal que revocó el decreto parlamentario por el cual se designaba al senador del Frente de Todos, Martín Doñato, como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, y dispuso que esa banca corresponda al representante del Pro, Luís Juez.

“Lo peor del fallo es que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, vuelve a intervenir en un tema que lo es propio y no es la primera vez. Ya lo vimos cuando se autovotó para ser presidente de la Corte y cuando se autovotó para ser presidente del Consejo. Ahora, él está decidiendo quiénes tienen que ser sus colegas en el Consejo de la Magistratura”, sentenció Tailhade.

LRA 23 San Juan

LUIS TAGLIAPIETRA, abogado querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan

El letrado dio detalles del estado de las causas que investigan la tragedia del ARA San Juan y el espionaje a los familiares de los fallecidos en el submarino. "Nosotros merecemos saber qué pasó con nuestros hijos, y los jueces encubren algo que tampoco sabemos qué es", señaló Tagliapietra.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria se refirió al proyecto de ley para agilizar el Certificado Único de discapacidad (CUD) que recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. “Habrá vencimientos de 10 años con el objetivo de que la junta evaluadora tome contacto directo con la persona”, resaltó Romero.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió con el ministro de Desarrollo Productivo, Alvaro Simón Padrós, la Comisión de Emergencia Agropecuaria, empresarios y delegados comunales a raíz de la helada tardía que afectó cultivos en la zona de los Valles Calchaquíes.

LRA 5 Rosario

Este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación se buscará emitir dictamen sobre el proyecto de Ley de Humedales. “Las organizaciones no están dispuestas a aceptar modificaciones en el proyecto consensuado e impulsado por el diputado Grosso”, advirtió Perugino.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Francia y a la espera de la llegada del presidente Alberto Fernández para participar en el Foro de París por la Paz, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales sostuvo que el mandatario "viene en su doble condición de presidente de la Argentina, pero también a traer la voz de América Latina y el Caribe".

Cecilia Todesca Bocco expresó que "la Argentina está muy preocupada por buscar alternativas y diálogos que permitan un cese al fuego en el caso de la guerra" y el presidente lleva "un mensaje claro por el lado de buscar la paz". "Nuestra región vive en paz y produce alimentos y energía", remarcó.

Por otro lado, se refirió a la situación del país y resaltó el crecimiento: "Dos años consecutivos de crecimiento es algo que no tenemos desde 2010. Estamos creciendo, todos los indicadores del mercado de trabajo son muy buenos", subrayó.

LRA 6 Mendoza Quino

El diputado por el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, le presentó un proyecto al gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, para crear un fondo, cuyo objetivo es luchar contra el cambio climático. Luego de esto, el legislador desarrolló los elementos principales de la iniciativa.

LV 8 Libertador

Al respecto, la referente de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y miembro del Colectivo ´Juicios Mendoza´, Carmen Doltz, explicó el proceso de un juicio largo con audiencias, señalando: “No especulamos con las condenas. Acá hay 20 imputados, y todos tienen prisión domiciliaria. Este juicio referido a delitos de lesa humanidad para nosotros es muy importante, porque se trata por primera vez el accionar de Inteligencia”.

LRA 26 Resistencia

La integrante de la ´Red por la Identidad´, nodo Chaco, Fernanda Molfino, se refirió al testimonio de la nieta recuperada Victoria Donda, actual titular del INADI, debido a que se realiza un juicio contra el hermano de su apropiador por la presunta participación en el hecho.

Tras esto, Donda señaló: “Cuando el 24 de marzo fui a un acto convocado por Néstor Kirchner, yo ya sabía que podría ser hija de desaparecidos y mi apropiador, que yo pensaba que era mi padre, había tenido un intento de suicidio. Después las ´Abuelas de Plaza de Mayo´ me informaron que podría ser una de las nietas, y yo tenía que decidir si me hacía o no un ADN”.

Política | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Al respecto, el diputado provincial Gustavo Aguirre dijo: “Hay todo un debate en cada una de las provincias del país acerca de las PASO. En definitiva, lo que es interesante reflexionar es si esa herramienta electoral que se creó ha dado sus frutos o ha alcanzado los objetivos que se planteó al momento de ponerla en vigencia. Es un gasto del Estado muy importante, y ha sido usado por muy pocos partidos, ya que terminó siendo una encuesta a la sociedad cuando. en realidad, el espíritu no era ese”.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, recibió al presidente de AMIA, Amos Linetzky, para comenzar a delinear acciones en conjunto. En la reunión, conversaron sobre los objetivos en común de ambas entidades, y se delinearon programas sociales, actividades y temáticas sobre las que van a trabajar en conjunto como la educación, el cuidado del medioambiente, el empleo y la vulnerabilidad social.

LRA 54 Ing. Jacobacci

ORLANDO CARRIQUEO, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro

El referente mapuche habló del próximo Parlamento que se llevará a cabo en Bariloche los días 12 y 13 de noviembre. “Los ejes de debate serán el extractivismo, la megaminería y la Consulta Previa, Libre e Informada”, expresó Carriqueo.

LRA 57 El Bolsón

El Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir ocupó este miércoles la sede del Banco Central de Argentina de Buenos Aires para reclamar por la represión policial que padecen en sus territorios, el saqueo de sus recursos naturales y la criminalización de las comunidades.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El índice de salarios registró en septiembre un incremento de 6,7%, que lo colocó cinco décimas por encima de la inflación de 6,2% de ese mes, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La suba de los ingresos durante septiembre fue producto de un alza del 5,8 % en los sueldos de los trabajadores privados, del 7,7 % en los empleados públicos, y del 8% en el sector informal, precisó el organismo.

LT 14 Paraná

Este viernes el Gobierno nacional anunciará el acuerdo de ´Precios Justos´, con más de 100 industrias de consumo masivo y las principales cadenas de supermercados. Así lo anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa, expresando: “Habrá precios fijos para 1.400 productos durante cuatro meses, y el resto de los bienes que elaboran las empresas involucradas no podrán aumentar más de 4% por mes”.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador de ese país en Bolivia, Ariel Basteiro, prevé que, a partir de junio del próximo año, Argentina demandará menos cantidad de gas natural boliviano debido a que tendrá una “autoprovisión” a partir de 2023.

El diplomático indicó que en 2023 Argentina tendrá volúmenes de gas suficientes para cubrir la demanda interna de su país.

“Para junio, al año que viene, Argentina va a tener autoprovisión de gas con lo cual se va a sostener el contrato vigente que es de ocho millones (de metros cúbicos día)” informó a la red RTP.

LRA 6 Mendoza Quino

Sergio Massa anunció la puesta en práctica del programa ´Precios Justos´, y luego destacó que su meta es bajar la inflación al 3%.

En tanto, el integrante de la Consultora ECO GO, Sebastián Menescaldi, hizo un análisis acerca de la inflación y la evolución de los precios en nuestro país.

LRA 26 Resistencia

Vinculado al tema, Figueredo sostuvo: “Es un día de encuentro en este proyecto de alianza, el cual junta a distintas organizaciones austríacas, como en este caso la ´Fundación Casa del Mundo´, con la nuestra, ´INCUPO´, que busca ver la realidad de la agricultura familiar, especialmente la ganadera, la cual es sustentable, de forma similar a lo que se hace en Austria. Ese el motivo de este intercambio, pues hay similitudes en cuanto a las formas de producción y del cambio climático”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

El Concejo Deliberante de Valle Viejo distinguió por sus 81 años de vida a LW 7 Radio Catamarca, primera radio en la provincia, convertida luego en LRA 27 Radio Nacional Catamarca, y al programa "Discoteca Folclórica" por el aporte realizado a la cultura.

En tanto, la concejal Belcky Penisse, quien fue la autora del proyecto, presento la iniciativa, con la presencia de una parte del personal de la emisora.

LRA 43 Neuquén

El Día de la Tradición es en homenaje al nacimiento del escritor José Hernández, autor de "El gaucho Martín Fierro" y "La vuelta de Martín Fierro". Brenza hizo una revisión histórica de su emblemática figura.

LRA 52 Chos Malal

En la Escuela Primaria Albergue Nº331 de Caepe Malal, Neuquén, se realizó el acto para conmemorar el Día de la Tradición en el que participaron estudiantes, docentes y artistas regionales. "Hicimos una fiesta campera en el predio de la escuela", dijo Sifuentes.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

El ingeniero se refirió al curso que dictó en Zapala sobre la hidroponía. “Es un método antiguo de cultivo que consume entre un 10% y 15% de agua a diferencia de un cultivo convencional y requiere de una superficie pequeña para iniciar la actividad”, dijo Melo.

LRA 25 Tartagal

Lucio Dupuy fue asesinado en noviembre de 2021 cuando tenía 5 años en La Pampa. Su mamá Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, comenzaron a ser juzgadas como coautoras del crimen en un debate oral que tuvo como primer testigo al padre de la víctima.

LRA 14 Santa Fe

La familia de Santiago Maldonado declaró que no participará más de la causa mientras siga el juez Gustavo Lleral a cargo de la misma. “Es fundamental que participe un juez que garantice la imparcialidad en el debido proceso”, manifestó Heredia.

LRA 2 Viedma

La localidad rionegrina de Ramos Mexía cumple 139 años y se prepara para su festejo. Se realizará el próximo fin de semana con artistas como El Chaqueño Palavecino, Angela Lyva, Los Dragones y Los Tipitos.

LRA 30 Bariloche

Los días viernes 11 y sábado 12 de noviembre se realizará en Bariloche una importante jornada de identificación y prevención del suicidio. Estará dirigida a organismos estatales, fuerzas armadas y de seguridad y también al público en general.

LT 11 Concepción del Uruguay

El director de la Unidad de Gestión ´Costa del Uruguay´ de la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Pablo Guillaume, indicó que el proyecto de cambio climático será presentado en las ciudades de la región.

Después, el funcionario añadió que como parte del proyecto de Saneamiento Integral de Concepción del Uruguay se construirá la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales Domiciliarios.

LRA 22 Jujuy

Sobre este tema, José María Pacheco, unos de los bomberos de Orán, afirmó: "La situación está un poco más controlada, y ayudó la lluvia de ayer. Por eso, se ha logrado reducir no extinguir el siniestro, y hay que ver como acompaña el tiempo, debido a que la temperatura es determinante".

LRA 7 Córdoba

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, que refiere al trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En tanto, la abogada e integrante de Familias CEA, Marta Lastra, celebró la media sanción y reconoció que esta ley puso en evidencia “las limitaciones que tiene todo el colectivo de personas con discapacidad por la ausencia de recursos económicos, tecnológicos y humanos, ya que sacar un turno implica ir a las cinco de la mañana para obtener un lugar de atención para dentro de varios meses”.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, la diputada nacional Carolina Moisés afirmó: "Tenemos una cultura demasiado machista, la cual justifica que, en general, son los padres los que cumplen el rol de mantener a la familia con la que están o con la que dejaron de estar, y tienen que saber que frente a eso tienen la responsabilidad de mantener a esas familias. Estoy orgullosa de poder avanzar con esta ley de deudores alimentarios, porque hay que asumir la responsabilidad económica del derecho que tenemos si queremos tener hijos".

LRA 3 Santa Rosa

Desde la cátedra de “Derecho Comercial”, correspondiente a las carreras de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas (FCEyJ), invitaron a participar de la actividad “Malvinas, el proyecto humanitario. Su significado”, la cual se llevará a cabo de forma presencial en el Salón Azul de la facultad el próximo lunes 14 de noviembre a las 18 horas.

Al respecto, se refirió el ex combatiente de Malvinas, Julio Aro, quien impulsó el reconocimiento de los caídos en el Cementerio de Darwin, junto al capitán británico Geoffrey Cardozo.

LRA 1 Buenos Aires

Atravesamos una época de grandes transformaciones a nivel mundial en la que el desarrollo del conocimiento, como motor del crecimiento, adquiere una importancia creciente.

Esto plantea desafíos para los Estados y/o gobiernos y, específicamente, para los sistemas de educación superior y los procesos de formación de talento humano.

En definitiva, es en este campo en donde se pone en juego el desarrollo de las sociedades, en tanto que son los responsables de la formación de las y los ciudadanos que la integran.

En este informe, pondremos el foco particularmente en la formación docente en nuestro país y haremos un acercamiento al proceso histórico, su presente, algunos de sus desafíos así como en el proceso de enseñanza, en pos de garantizar el derecho a la educación.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA3 Santa Rosa, provincia de La Pampa, el periodista Daniel Lucchelli ofreció detalles de lo que será la primera jornada del proceso judicial por el asesinato del niño de cinco años, ocurrido en noviembre de 2021 en la capital pampeana, en el que serán juzgadas la madre de Lucio y su pareja como coautores del hecho. Además, el periodista recordó que en la provincia existe la línea gratuita de atención 102, ante situación de violencia de niñas, niños y adolescentes.

El juicio, que se desarrollará a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, comenzará a las 8 y estará a cargo del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

Fuentes judiciales estimaron que el debate oral se extenderá hasta el 22 de diciembre, declararán cerca de 105 testigos y para el veredicto deberá esperarse al año próximo.

La acusación será encabezada por los fiscales Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco, mientras que la familia de Lucio será representada por el abogado Mario Aguerrido.

Laborales | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Ante el conflicto en la Salud, el cual recrudeció tras la renuncia de 17 médicos y médicas del Hospital San Antonio de Padua, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC) sostuvo: "Todo el equipo de Salud es un recurso humano crítico desde un paradigma integral e interdisciplinario de la salud”.

Luego, la presidenta de FEPUC, Nora Vilchez, confirmó que se reunió con la ministra de Salud provincial, Gabriela Barbás, ante quien remarcó que "vamos por el reconocimiento de todos los sectores".

LRA 53 San Martín de los Andes

Brigadistas nacionales de la Patagonia Norte consensuaron el plan de Lucha para reclamar el pase a Planta de los trabajadores, el reconocimiento de viáticos y la jubilación anticipada para los brigadistas que está en discusión en el Congreso de la Nación.

LRA 7 Córdoba

En relación al conflicto sanitario sucedido en Río Cuarto, el secretario General del Sindicato de Empleados Públicos, José Pihen, dijo que no se comparte que la suma extra de pago por guardia "se haga por fuera de la negociación colectiva", y luego agregó: “Entendemos que las diferencias existentes entre capital e Interior no deben ser saldadas en ese rubro".

LRA 29 San Luis

El Juez de Garantías Nº 4 de la primera circunscripción judicial, Marcelo Bustamante Marone, dictó la prisión preventiva para los dos acusados de abusar de una menor de 14 años en San Luis. Los imputados son Jerónimo Gatica, de 30 años, y José Flores, 25 años, integrante de la Policía Ciudadana.

Géneros | Volver al inicio

LRA 26 resistencia

Al respecto, Longo, quien es directora de Interculturalidad del Ministerio de Educación del Chaco, dijo: “El evento será este viernes 11 desde las 8 horas, y lo organizamos porque en este mes se recuerda el ´Día Provincial de la Mujer Indígena´”.

LRA 1 Buenos Aires

Docente de profesión, Susana Gioacchini aprendió a manejar “sola” a los 45 años. Cada fin de semana, recorre pueblos y parajes de la provincia de Buenos Aires. Desde hace 14 años rescata personajes e historias: muchas protagonizadas por mujeres.

“Los pueblos, como nosotros, son dinámicos y van cambiando a lo largo de los años y mi mirada sobre los pueblos también” cuenta Susana.

Deportes | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Por primera vez en un Mundial de Fútbol la Televisión Pública Argentina incluirá en sus transmisiones el trabajo de una relatora, una comentarista y una periodista, que viajarán junto a la comitiva compuesta por 27 trabajadores de prensa.

LT 14 Paraná

Alejandro Pont Lezica, director de Radio Nacional, habló con LT 14 Radio Nacional Paraná sobre el equipo que se preparó para cubrir el Mundial Qatar 2022, afirmando: “El fútbol en la radio no tiene parangón, porque el relator y el comentarista ven cosas que en la tele no se visualizan”, y luego hizo referencia a la participación de Víctor Hugo Morales, sobre quien aseguró que se trata del “relator de la selección Argentina”.

LRA 24 Río Grande

La periodista Jessica Costa brindó detalles de cómo se vive la previa del Mundial de Quatar 2022 desde Doha. "Hay un sentimiento de unidad entre los argentinos que se encuentran en Qatar", dijo Costa.