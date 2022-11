"Cristina no tiene dudas sobre la implicancia de Milman en el atentado"

La periodista y abogada Julia Mengolini se refirió a la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de recusar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre.

"Es fuerte y me impactó leer que Cristina no tiene dudas sobre que Milman este implicado. Y por lo general cuando Cristina no tiene dudas, yo no dudo tanto tampoco. Uno se lo preguntaba, y si bien es fuerte, uno no quiere creer que un diputado nacional este implicado hasta ese punto en un atentado, o por lo menos en cosas muy turbias", expresó.

Mengolini, quien puso la voz en el video publicado en el twitter de la vicepresidenta donde anuncia que recusará a la jueza, advirtió que hay muchos elementos para relacionar a Milman con el intento de magnicidio perpetrado el 1 de septiembre pasado. "Toda la información está puesta sobre la mesa, y con esto ¿ni siquiera llamas a declarar a Milman?. No va a ser fácil establecer la conexión objetiva, pero también se constataron otras cosas", agregó.

"La recusación por parte de la víctima, que es Cristina en este caso, es evidentemente obvia. Ahora que den la recusación con esta justicia que tenemos es difícil", concluyó.

