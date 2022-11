Melo: “La sanidad del cultivo es de quirófano”

El Ing. Walter Melo explicó que el objetivo es la aplicación en concreto de lo que es este sistema que cuenta con amplios beneficios productivos. El encuentro es abierto a toda la comunidad y es un cierre del taller virtual que contó con casi 100 inscriptos.

Melo destacó que la hidroponía es un método antiguo de cultivo que consume entre un 10 y 15% de agua a diferencia de un cultivo convencional. “Requiere de una superficie pequeña para iniciar la actividad, produce 10 a 1, es decir, una hectárea de hidroponia corresponde a 10Ha de producción tradicional”.

Otras ventajas tienen que ver con el corto tiempo productivo, la no presencia de herbicidas ya que “no hay tierra no hay yuyo”, y por eso “es una planta que no se enferma”. La única desventaja es el costo inicial de producción que es más elevado, aunque hay formas más caseras y económicas de elaborar el sistema.