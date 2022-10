Diario de Radio Nacional 10/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - CAMBIOS EN EL GABINETE: Tolosa Paz a Desarrollo Social, Mazzina a Mujeres y Olmos a Trabajo

LRA 1 Buenos Aires - OMAR PLAINI: "Si no se restaura el rol del Estado, es imposible lograr la redistribución"

LRA 1 Buenos Aires - HUGO GODOY: "Se necesita un gobierno que contemple las demandas populares"

LRA 6 Mendoza Quino - Reclamo mapuche: El "alto poder legal" de la propiedad privada

LRA 43 neuquen - SUSANA BANDIERI: ¿Quiénes se quedaron con las tierras en Patagonia?

LRA 1 Buenos Aires - LUCILA DE PONTI: "Hay que profundizar la estructura productiva y diversificar la oferta"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DOCENTE JUBILADA, SOBRE ObSBA: "Estamos en el peor momento, es una situación desesperante"

LRA 1 Buenos Aires - NIETOS RESTITUIDOS: Ramiro Menna repasó la busqueda y restitución de su hermano

LRA 1 Buenos Aires -RICARDO RAGENDORFER: "Resalta la furia y la bestialidad de la represión” de la Bonaerense

LRA 1 Buenos Aires - EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: Cambios en el Gabinete: ¿todo cambia?

lt 14 paranA - FIN DE SEMANA extralargo: Federación tuvo sus plazas hoteleras colmadas

LRA 1 Buenos Aires - TURISMO: San Martín de los Andes tuvo 85 % de ocupación hotelera el fin de semana

LRA 6 Mendoza Quino - Ocupación hotelera: Este fin de semana largo el turismo en Mendoza llegó al 90%

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS FIGUEROA: “Transportamos 213 mil pasajeros este fin de semana largo”

LT 14 Paraná - Fin de semana largo y récord turístico: Cerca de dos millones de personas viajaron por el país

LRA 1 Buenos Aires - Cerca de dos millones de personas: Viajaron por el país este fin de semana largo

LRA 27 Catamarca - VIERNES 14 EN PLAZA 25 DE AGOSTO: Actividades por el día de la Salud Mental

LRA 6 Mendoza Quino - Recurso hídrico, inversión y consumo: Mario Vadillo cuestionó el sistema de tele medición del agua

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández designó hoy a Victoria Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social; a Ayelén Mazzina en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y a Kelly Olmos, en el Ministerio de Trabajo, informaron hoy fuentes oficiales.

El mandatario decidió convocar a tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia a formar parte de su gabinete "con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión", informaron fuentes oficiales.

Victoria Tolosa Paz es contadora pública. Actual diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cargo que ejerció hasta el 30 de julio de 2021. Dedicada a las políticas sociales durante más de veinte años.

Ayelén Mazzina es la actual Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Estuvo a cargo de la exitosa organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue Concejala por la Ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política.

Raquel “Kelly” Olmos es economista y es la actual vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Fue concejala y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Fue Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación (2007-2009).

LRA 1 Buenos Aires

Antes de que el presidente Alberto Fernández anuncie los cambios en los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidades y de Desarrollo Social y de Trabajo, el dirigente del gremio de los vendedores de diarios (Sivendia) y senador bonaerense (Frente de Todos) reafirmó: "Yo creo en el programa del Gobierno".

Omar Plaini expresó la necesidad de "encontrar una respuesta a cumplir las metas del FMI y la inflación, que carcome el poder de compra de los argentinos y las argentinas".

En ese marco, sostuvo que "si se sigue cumpliendo con las metas del Fondo Monetario Internacional no se puede redistribuir" y manifestó que "la irracional remarcación de precios nos va ganando por lejos y no hay paritaria que alcance".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario General de ATE y secretario General de la CTA Autónoma, se refirió a la realidad social y económica del país a pocos días de la celebración del 17 de octubre.

"Se necesita un gobierno que contenga, contemple y escuche las demandas populares, que van a seguir creciendo. Y que le hacen bien a un gobierno que se quiere poner a la altura de ese pueblo", expresó.

LRA 6 Mendoza Quino

El investigador y activista Federico Soria analizó el origen de la situación que sufren las comunidades mapuches en territorios sureños, diciendo: "El problema fundamental es el alto poder legal que tiene en Argentina la propiedad privada", y luego profundizó sobre la actualidad de las comunidades mapuches en Mendoza.

LRA 43 neuquen

Luego del genocidio a los pueblos indígenas en la Patagonia: ¿Quiénes se quedaron con un millón de kilómetros cuadrados en tierras y recursos?

La Doctora Susana Bandieri, de destacada trayectoria como docente e investigadora fue quién compartió información sobre un tema sensible y esquivo.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora santafesina (Frente de Todos) se refirió a la situación económica que atraviesa el país y señaló que "la inflación es un problema endémico de la economía argentina".

Tras considerar que "se necesita una política pública más contundente", Lucila de Ponti afirmó que "hay que profundizar en la estructura productiva y la oferta de bienes que la ciudadanía recibe".

En ese sentido, señaló que "tiene que haber políticas de fomento para otras unidades productivas" y planeó la necesidad de "diversificar la oferta de bienes a los que la ciudadanía puede acceder".

LRA 1 Buenos Aires

El colectivo "Trabajadorxs y afiliadxs en defensa de la Obra social de la Ciudad de Buenos Aires " mantiene un plan de lucha para denunciar el "vaciamiento" de la obra social de los empleados estatales de la Ciudad. En ese marco, la docente jubilada, que es una de las y los 300 mil afiliadas y afiliados, describió el estado de situación que padecen y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta que es “el máximo responsable, la autoridad máxima de la obra social pero que no se hace cargo” de lo que ocurre.

Advirtió que “estamos en el peor momento, es una situación desesperante” al fundamentar que “no tenemos atención médica, no tenemos ambulancias, no tenemos médico a domicilio, no tenemos modo de hacernos análisis”, entre otras falencias.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con Ramiro Menna Lanzilotto, hermano del nieto restituido número 121, Nicolas Menna, quien contó acerca de la desaparición de sus padres, su infancia en Carmen de Patagones y el desarrollo de la búsqueda de su hermano a través de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Ramiro recordó su infancia, criado junto a sus abuelos y su tía, hizo un repaso a la historia de sus padres, Ana María Lanzilotto y Domingo Menna, militantes del PRT, el primer encarcelamiento y fuga de la prisión de Devoto hasta la vuelta a la democracia, así como la posterior desaparición bajo el nuevo gobierno militar. También relató cómo su familia logró rescatarlo de la dependencia policial donde se encontraba retenido cuando tenía dos años, tras el secuestro de sus padres y las sospechas de que el segundo embarazo de su madre podía haber llegado a término durante el secuestro.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista especializado en policiales analizó el accionar de la policía bonaerense en el marco del partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata con Boca Juniors, en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo, poco después de comenzado el partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata con Boca Juniors, que derivó en la muerte de un hincha y decenas de heridos por impacto de balas de goma. “Lo que sucedió fue fruto de una constelación de factores cuyo peso aún no está esclarecido”, señaló.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el comienzo de su programa Mario Wainfeld se refirió a los cambios en el ministerio del Gabinete Nacional con la designación de las tres nuevas ministras: Victoria Tolosa Paz, en el Ministerio de Desarrollo Social; Ayelén Mazzina, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y Kelly Olmos, en el Ministerio de Trabajo. Las señales que quiere dar Alberto Fernández con estos cambios y el análisis de las funcionarias recientemente designadas.

Economía | Volver al inicio

LT 14 PARANA

Así lo confirmó Carlos Miller, secretario de Turismo de la Municipalidad de Federación, quién informó que entre 17 mil a 20 mil turistas pasaron por la ciudad termal.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Turismo San Martín de los Andes Alejandro Apaolaza se refirió a los resultados turísticos del fin de semana extralargo en dicha localidad, y habló de la recuperación de la actividad.

"Los datos preliminares dan que superamos el 85 % de ocupación el fin de semana largo. En este caso ha sido turismo nacional, del alto Valle, también del Gran Buenos Aires, Buenos Aires, y Córdoba", mencionó.

Apaolaza además contó que en San Martín de los Andes hay 7 mil plazas habilitadas y que en la actualidad se están "regulando" los alquileres de casas y departamentos. "También se están inspeccionando y habilitando, para dar un servicio acorde a nuestra ciudad", agregó.

LRA 6 Mendoza Quino

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, informó que la actividad alcanzó niveles de prepandemia y se llegó a un 90% de la ocupación hotelera, tanto en ciudad de Mendoza como en San Rafael.

LRA 1 Buenos Aires

Roll hablamos con Carlos Figueroa, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, a propósito del fin de semana extralargo y los flujos de turismo interno que generó en el país..

Se mostró satisfecho con los niveles turísticos que se están dando durante los fines de semana y describió: "Estamos transportando 213 mil pasajeros”, equiparando los volúmenes de operación previos a la pandemia. Además, se refirió al Previaje como un motor una inyección de demanda muy importante para la industria del turismo.

Por otro lado, criticó la idea de quienes quieren privatizar la empresa: "Plantear su cierre y su privatización es muy irresponsable e insensible con la población", y reflexionó: "Trabajamos para que Aerolíneas sea lo más productiva y eficiente posible. No le esquivamos el bulto a esa discusión, es validad y estamos trabajando en eso".

LT 14 Paraná

Cerca de dos millones de argentinos viajaron por el país en este fin de semana extra largo, hecho que marca un nuevo récord turístico, impulsado por la tercera edición del programa “PreViaje”, según datos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT).

Las ciudades con más ocupación fueron Cafayate, con el 98%); la Quebrada de Humahuaca, con el 90%; Termas de Río Hondo, con el 87%; Fiambalá, con el 100%; Puerto Iguazú, con el 95%; Rosario, con el 90%; Colón, con el 100%; Mar del Plata, con el 85%; Villa Gesell, con el 85%, y la ciudad de Buenos Aires, con el 84%.

LRA 1 Buenos Aires

Cerca de dos millones de argentinos viajan por el país en este fin de semana largo, lo que marca un nuevo récord turístico del país con un nivel de movimiento de personas superior al de antes de la pandemia de coronavirus impulsado por la tercera edición del programa PreViaje, según datos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT).

El presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata resaltó que "es un fin de semana récord" e indicó: "Desde que tenemos registros, es el número más alto de visitantes que hemos tenido en este fin de semana del 12 de octubre".

Bernardo Martín precisó que a La Feliz "llegaron 170 mil turistas este fin de semana largo" y manifestó: "Estamos muy contestos con lo que está sucediendo en Mar del Plata, es una constante que se viene repitiendo semana a semana en la ciudad".

LRA 27 CATAMARCA

Sofia Zuliani y Carolina Álvarez, pertenecientes a la secretaria de Salud Mental del Ministerio de Salud de Catamarca, invitaron a las actividades por el Día de la Salud Mental organizadas para esta semana.

LRA 6 Mendoza Quino

Mendoza iniciará la prueba para la tele medición del agua, en la cual el Estado provincial invierte en obras con el objetivo de que el consumo se contabilice y se cobre el servicio de acuerdo a ese consumo.

En tanto, Mario Vadillo, presidente del Partido Verde, cuestionó la iniciativa, señalando: “Lejos de propiciar la concientización del cuidado del agua, implica una elevación tarifaria”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LV 8 LIBERTADOR

“Aumentó el interés y la venta de libros, la gente ha leído más” remarcó el reconocido Daniel Divinsky al referirse al impacto de la pandemia en la industria editorial.

Sobre la nueva camada de escritores y escritoras argentinos, Divisnky sostuvo: “la cosecha de escritores y escritoras nunca se acaba, y surgen voces muy interesantes”.

LRA 6 MENDOZA

El Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) llega a Mendoza en formato híbrido, online y presencial, desde el martes y hasta el sábado próximo, con una selección de películas integrada por documentales, largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, todas vinculadas a la temática ambiental.

En comunicación con Aire Nacional, el productor Nacho Yáñez dio detalles del evento.

LRA 6 Mendoza Quino

Nacho Yáñez, uno de los productores del evento, habló sobre lo que sucederá en el Festival, diciendo: “Esta edición será en formato híbrido, online y presencial, con una selección de películas integrada por documentales, largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, con entrada libre y gratuita”.

LRA 1 Buenos Aires

Se estrenó ayer “Rudo”, la nueva obra escrita y protagonizada por Gabriel Gavila, premiada en el Festival “Ciudad Diversa” y Mención del Instituto de Masculinidades y Cambio social. "Fue increíble, la gente se emocionó muchísimo", dijo.

Se trata de un unipersonal biodramático que narra cronológicamente la historia del autor en cuatro etapas: infancia, adolescencia, juventud y adultez, y a medida que avanza el relato, su protagonista juega con los “juguetes de nena” que nunca tuvo, cantando y bailando las canciones de los programas infantiles que veía en su infancia, con el objetivo de realizar una catarsis que permita explicar por qué se volvió un hombre “rudo”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Luigi Pierobon, sociólogo integrante del Centro de Investigación Social en Mendoza (CISME), se refirió a la investigación que revela la caída en más del 65% de la entrega de viviendas en la provincia, informando que en los último 15 años la marcha urbana del área metropolitana de Mendoza se expandió más del 30%, un índice que coincide con el déficit habitacional.

LRA 6 Mendoza Quino

Mariana Zlobec, senadora provincial del Frente ´Cambia Mendoza´, impulsó un proyecto, acompañada por su par Natacha Eisenchlas, para que el film ´Argentina, 1985´ sea exhibido en las escuelas secundarias de provincia, mientras que la idea cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Tras esto, Zlobec subrayó la importancia como "recurso audiovisual" de la película, la cual cuenta la historia del fiscal Julio Strassera y de su equipo jurídico en el comienzo del histórico juicio a las Juntas.

LT 14 Paraná

El siniestro comenzó en una zona de islas de Santa Fe, frente a Paraná, en tanto desde la capital entrerriana se divisaron grandes columnas de fuego y de humo.

Tras esto, se confirmó que el incendio comenzó en una zona de islas como consecuencia de la sequía y del viento, motivo por el cual el fuego se ha expandido rápidamente.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Radio Nacional

Romina Ruffato, miembro del área de Géneros de Radio Nacional y periodista de Radio Nacional Buenos Aires, presente en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias organizado en San Luis, se refirió a las conclusiones obtenidas respecto a las leyes de género que aún falta cumplir en la Argentina.

Entre los reclamos hechos allí, está la Ley de Inclusión Laboral Travesti Trans, en donde "hay un desequilibrio en las distintas regiones del país". Otra de las leyes que aún no se implementa es la Ley del Aborto Legal, porque hay incumplimientos o malos cumplimientos en

varias provincias.

LV 8 Libertador

Tras la finalización del Encuentro Plurinacional de Mujeres desarrollado en San Luis, con una participación de miles de mujeres y disidencias sexuales de todo el país, Ana María Vega, especialista en temas de salud y género, expresó que el reencuentro, luego de la pandemia, “fue bueno como el haber logrado que fuera plurinacional y con participación de las disidencias. Sabemos que tenemos leyes y que el país ha luchado por ellas, pero se tienen que aplicar con presupuesto y educación”.

LRA 6 Mendoza Quino

Después de dos años de interrupción por la pandemia, volvió de manera presencial el masivo encuentro de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, no binaries y disidencias durante un histórico fin de semana en San Luis.

Tras esto, Gisella Marsala, quien cubrió la actividad para LRA 6, informó sobre lo sucedido en la capital puntana.

LRA 1 Buenos Aires

Ana María Vega miembro del área de Géneros de Radio Nacional y periodista de Radio Nacional Mendoza, hizo un resumen de lo que se vivió en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en San Luis.

"Fue emocionante el encuentro, recién se leyeron las conclusiones de los 115 talleres que se dieron en los debates y se eligió como nueva sede Río Negro, con epicentro en Bariloche, para mostrar la situación de nuestros pueblos originarios", contó. "Se debe avanzar en políticas públicas reales con aplicación de las leyes que ya tenemos", agregó.

"Fue una marcha histórica además por la cantidad de personas que estuvieron participando aquí en San Luis", concluyó.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Cada cuatro años, la llegada de un nuevo Mundial nos predispone de un humor muy particular. Toda nuestra vida queda supeditada a ese mes que dura la Copa del Mundo, o al menos el tiempo que nuestra selección se mantenga en la competencia. La ansiedad crece a medida que se acerca la fecha de inicio. Comenzamos a armar planes, juntadas, reuniones, con anticipación. Todo tiene que estar listo, preparado para cuando la pelota empiece a rodar. Eso incluye la vestimenta. Algunos se aferrarán a alguna camiseta albiceleste, otros correrán a las tiendas a conseguir el último modelo, ese que Messi y compañía usarán en las calurosas canchas qataríes. Vintage o modernas, nuevas o usadas, la moda también importa para todos los fanáticos de la Copa del Mundo. En el octavo episodio de Fue Mundial, Pedro Saborido recorre la historia de esas camisetas que nosotros usaremos frente al sillón y los jugadores en el campo de juego.