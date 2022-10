ObSBA: "Estamos en el peor momento, es una situación desesperante"

El colectivo "Trabajadorxs y afiliadxs en defensa de la Obra social de la Ciudad de Buenos Aires " mantiene un plan de lucha para denunciar el "vaciamiento" de la obra social de los empleados estatales de la Ciudad. En ese marco, la docente jubilada, que es una de las y los 300 mil afiliadas y afiliados, describió el estado de situación que padecen y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta que es “el máximo responsable, la autoridad máxima de la obra social pero que no se hace cargo” de lo que ocurre.

DESCARGAR

Advirtió que “estamos en el peor momento, es una situación desesperante” al fundamentar que “no tenemos atención médica, no tenemos ambulancias, no tenemos médico a domicilio, no tenemos modo de hacernos análisis”, entre otras falencias.

La docente jubilada explicó que la obra social centralizó la atención en el Sanatorio Municipal Méndez y, por ello, deben asistir los lunes a las 8 a conseguir un turno, lo que provocó que se haya “triplicado” la atención: “Es lastimoso ver a los jubilados y enfermos haciendo metro y metros de cola yéndose sin obtener un turno”, describió.

Por otro lado, sostuvo que las y los afiliados constituyen “el 10 % de las y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires pero no hay una sola entidad estatal que nos salga a defender”, lamentó.

Panorama Nacional, lunes a viernes de 6.00 a 7.00.