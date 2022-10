Un gran incendio se produjo en isla de Santa fe y el humo llegó a Paraná

El incendio comenzó en una zona de islas de la provincia de Santa Fe, frente a Paraná. Desde la capital entrerriana se divisaron grandes columnas de fuego y humo. El hecho se produjo el domingo por la tarde. Una cuadrilla de Bomberos, pertenecientes al túnel subfluvial Silvestre Begnis tranajó en el lugar.

Se confirmó que el incendio no ocurrió sobre la ruta Nº 168, sino que comenzó en una zona de islas. Como consecuencia de la sequía y un poco de viento, el fuego se ha expandido rápidamente. No habría afectado ninguna vivienda, según informa Once Digital.