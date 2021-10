Diario de Radio Nacional 10/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA FERNANDEZ: Cruzó a la oposición por cuestionar los viajes de egresados gratis

LRA 1 Buenos Aires - Secretaría de Comercio Exterior: Paula Español será reemplazada por Roberto Feletti

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO ROVELLI: "Producir que se desacoplen los precios externos de los internos"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL SCIOLI: El arancel externo del Mercosur "da previsibilidad"

LRA 1 Buenos Aires - JULIAN DOMINGUEZ: "Argentina es un país agropecuario sin debate agropecuario"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN BECERRA: La caída de las redes sociales y el manejo de información personal

LRA 28 La Rioja - ANDREA MERCADO: “Tenemos que ver lo que cada uno de los cuatro estamentos necesita”

LRA 28 La Rioja - TANIA ROGEL: “Creemos en esta transformación universitaria colectiva"

LRA 28 La Rioja - MIRIAM AZCURRA: “Queremos trabajar con las fortalezas y aprovechar las oportunidades”

LRA 1 Buenos Aires - Entre martes y miércoles próximos: Distribuirán 1.625.130 vacunas de Pfizer en todo el país

LRA 1 Buenos Aires - Niños de 3 a 11 años: Fase del plan de vacunación

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MASSA: "Hay temas que tenemos que sacarlos de la discusión electoral"

LRA 1 Buenos Aires - Transición energética: Dónde estamos y hacia dónde vamos

LRA 27 Catamarca - Capacitación para líderes: Mujeres empresarias tienen más dificultades para acceder a los créditos

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, criticó a la oposición, quienes cuestionaron el programa que lanzó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el cual beneficia a más de 220 mil alumnos del último año de secundaria con viajes de egresados gratis para escuelas públicas como privadas.

Asimismo, señaló a través de su cuenta personal de Twitter, “Ahora si Axel subsidia con 30mil pesos el alojamiento y transporte del viaje de fin de curso de los secundarios de PBA, medida a dos bandas para los sectores más castigados por la pandemia, transporte de larga distancia y Hoteles de la Provincia, eso sí es “un regalo” andaaaa…”.

LRA 1 Buenos Aires

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, por indicación del Presidente de la Nación Alberto Fernández, ha dispuesto que Paula Español pase a desempeñarse en el ámbito del Ministerio del Interior.

Allí trabajará, en conjunto con las provincias, en la coordinación de estrategias y proyectos de desarrollo a nivel federal, que contemplen la radicación de empresas, la agregación de valor, la generación de empleo y el arraigo socio-productivo en cada rincón del país.

Asimismo, el Presidente de la Nación ha designado a Roberto Feletti para que asuma las funciones de Secretario de Comercio Interior en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo.

LRA 1 Buenos Aires

El macroeconomista se refirió al reemplazo de Paula Español por Roberto Feletti en el Comercio Interior y la actualidad económica, resaltando que “estamos en un marco muy desfavorable”

Al respecto de Feletti expresó: “Roberto lo que tiene es un claro estudio de la Ley de Abastecimiento, por eso estoy convencido que la va a aplicar y producir que se desacoplen los precios externos de los internos, porque fue su objetivo de toda la vida”

“Estamos en un marco muy desfavorable, ya que el Gobierno hizo un acuerdo con el consejo agroindustrial argentino, el cual reclamo el 65% de las exportaciones” “Ahí viene el problema porque se hace un acuerdo estratégico y este les garantiza a ellos la posibilidad de exportar y para eso vos tenés que ajustar el tipo de cambio constantemente” expresó.

En tanto a la recuperación del empleo formal resaltó: “El proyecto de Sergio Massa es una gran macana, es un subsidio directo a las empresas, este no es el camino, tiene que ser aumentar el mercado interno, aumentar la masa salarial y la cantidad de trabajadores”.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en Brasil, consideró hoy que el acuerdo con el país vecino para la revisión del Arancel Externo Común que rige el Mercosur "da un marco ideal de previsibilidad para que se aceleren las inversiones que necesita la Argentina”, y sostuvo que “pensando en la economía de la pospandemia es fundamental profundizar la integración con Brasil”.

Ayer, el canciller Santiago Cafiero y su colega de Brasil, Carlos França, anunciaron los "consensos necesarios" para la revisión del Arancel Externo Común que rige el Mercosur, con lo cuales Argentina logró preservar de la apertura económica a las industrias con mayor valor agregado.

Cafiero y França mantuvieron durante más de tres horas una reunión en el Palacio de Itamaraty, donde se repasó también la agenda bilateral, según un comunicado conjunto difundido ayer por las cancillerías de ambos países.

“Uno de los grandes objetivos cuando asumí era lograr un acuerdo porque esto da un marco de previsibilidad para que el sector privado de ambos países pueda desarrollar su potencial”, dijo hoy Scioli.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó que la “Argentina es un país agropecuario sin debate agropecuario”, y argumentó que “en la agenda de los medios económicos, el principal aporte de la economía nacional no tiene centralidad alguna”.

En esa línea, en un reportaje publicado hoy, afirmó que la dirigencia política en general “no conoce las capacidades, la dinámica, pero sobre todo la cultura y la identidad de quienes somos del interior y provenimos de la vida vinculada al campo”, y dijo que es un error pensar el campo solo en términos económicos, dado que “el interior de la patria, las economías regionales, es mucho más que un número, es una tradición constitutiva de nuestra identidad como nación, el campo argentino es constitutivo del proyecto de nación”.



LRA 1 Buenos Aires

El doctor en ciencias de la información, se refirió a la caída de las principales redes sociales, la explicación por parte de la compañía y el uso masivo de datos personales.

“La explicación de la compañía es técnica, que es una consecuencia en parte de la concentración, pero uno de los problemas fuertes que tiene es que no hay auditoria social civil pública, por lo tanto no hay forma de verificarlo” destacó.

En este sentido expresó: “Para muchos sectores sociales que no llegan cómodamente a mediados de mes, que tienen que cargar crédito en sus celulares para hacer una changa o recibir el turno de la vacuna, que se caiga significa que se caiga parte importante de sus necesidades de vida”.

LRA 28 La Rioja

La candidata a decana de Consenso UNLaR de la sede regional Aimogasta, Andrea Mercado, comentó: “Vamos a trabajar en las fortalezas y debilidades de nuestra sede”, y agregó que sus ejes de campaña “están vinculados con temas como la Independencia financiera, el puntaje docente, la oferta de grado y posgrado, la calidad académica, la ampliación de la infraestructura, la creación de un alberge y un comedor universitario, más la categorización de los puestos de trabajos”.

LRA 28 La Rioja

La candidata a rectora por el espacio FACU+, Tania Rogel, se refirió a la propuesta electoral académica con vistas a la contienda electoral del próximo 26 de octubre en la Universidad Nacional de La Rioja. En este sentido, la actual secretaria de Ciencia y Tecnología resaltó el proceso de conformación del Frente Amplio de Construcción Universitaria, siendo el mismo, "fruto del diálogo y del verdadero consenso".

LRA 28 La Rioja

La candidata al decanato del departamento de Sociales, Jurídicas y Económicas, Miriam Ezcurra, dijo que sus propuestas de campaña fueron elaboradas “de manera participativa con los cuatro estamentos y están dividas en ejes de gestión, los cuales están en concordancia con la política general de la universidad a nivel rectoral”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Entre el martes y el miércoles próximos se llevará a cabo la distribución, en todas las jurisdicciones del país, de 1.625.130 dosis de la vacuna Pfizer arribadas durante la semana en el marco del Plan Estratégico que despliega el Gobierno nacional para combatir el Covid-19.

Las mismas estarán destinadas a los y las adolescentes entre 12-17 años para seguir avanzando en la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país.

De esta forma, “antes de fin de año estarán todos protegidos para que los jóvenes puedan seguir recuperando actividades en forma cuidadas, tras el esfuerzo enorme que realizaron durante la pandemia”, destacó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

El miércoles llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 848.250 unidades y el jueves lo hicieron 776.880, para seguir de esta manera con la inmunización de adolescentes de 12 a 17 años. Las vacunas de dicho laboratorio continuarán llegando hasta fin de año hasta completar 20 millones de dosis según el contrato firmado.



LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, Conrado Castaldi, conductor del programa “Zona de Deconstrucción”, se refirió a la vacunación de niños de entre 3 a 11 años y los distintos eventos violentos que tienen lugar en Río Negro.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo hoy que "hay temas" que se debe "aprender a sacarlos de la discusión electoral y trabajarlos de manera conjunta", luego de que la última semana la oposición de Juntos por el Cambio no diera quórum para una sesión especial impulsada por el Frente de Todos donde se iba a tratar el etiquetado frontal de alimentos, entre otras iniciativas.

"Hay temas que tenemos que aprender a sacarlos de la discusión electoral y trabajarlos de manera conjunta sin que eso implique ceder en las ideas que uno representa", afirmó Massa sobre la negativa de JXC a dar quórum.

En declaraciones radiales, el diputado dijo que "no dar quórum es un instrumento que prevé el reglamento", pero advirtió que la sesión frustrada lesionó "la expectativa de los millones de argentinos que quieren saber qué comen".

En ese sentido, recordó que la agenda de los proyectos de ese día "tenía en las comisiones un amplio consenso" para su aprobación.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior en política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se refirió a la transición energética, un tema muy presente el cual va teniendo cada vez más lugar.

“Cuando hablamos de transición energética hablamos de transicionar a fuentes de energías renovables, de todo un ciclo de la generación hasta el consumo que sea sustentable y que no tenga impacto” explicó.

“Estamos viendo en este último tiempo, en el cual cada uno tiene su reinterpretación de que es la transición y en qué tiempo se produce, esta pasa a ser un nombre importante porque habla de los cambios” destacó.

LRA 27 Catamarca

El próximo jueves 14 de octubre en el Banco de Inversión y Comercio Exterior se realizará una capacitación destinada a mujeres que lideren empresas de todo el país. Se trata de la segunda edición del ciclo de capacitación sobre herramientas financieras para pymes.

En este sentido, la directora del organismo, Carla Pitiot, señaló: "La capacitación es para todas las mujeres que son emprendedoras y empresarias que necesiten herramientas para crecer, invertir y exportar. El BICE ha registrado una línea de préstamos para inversión dedicada y con beneficios a mujeres. Esto está orientado a una brecha que hemos detectado que existe entre empresas lideradas por hombres y mujeres".

Semana Giorgi | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la “infodemia dominante” de cara al reinicio de la difusión de los mensajes publicitarios de les candidates, en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas del 14 de noviembre.



LRA 1 Buenos Aires

Mario describió los proyectos impulsados por el Gobierno Nacional para promover la protección del trabajo y la generación de nuevos empleos seguros y saludables, frente a las flexibilizaciones y negativa de reconocimiento de derechos impulsadas por la oposición.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las distintas causas judiciales sobre espionaje ilegal en las que está involucrado el ex presidente Mauricio Macri, sobre las cuales deberá pronunciarse la Cámara Federal, y el llamado a indagatoria por el espionaje a familiares del ARA San Juan.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió a la importancia de retornar a las calles y reconstruir el espacio popular, inspirados en el emblemático 17 de octubre, para que vuelva a ser la mayoría popular "la expresión y marca de las demandas por los derechos, la inclusión y la democracia".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Guillermo Defosse, ingeniero agrónomo investigador del CONICET y director del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP), compartió su satisfacción por el anuncio de inversiones para Esquel, el cual fue realizado por Ana María Franchi, presidenta del CONICET a nivel nacional, en el marco de su visita a Puerto Madryn.

Esta novedad implica que se podrá construir en la ciudad un edificio propio para el CIEMEP, hecho que representa un gran avance para el trabajo de los científicos y las científicas locales.

LRA 9 Esquel

El ingeniero agrónomo Fernando Pía, uno de los creadores y actual director del Centro de Investigación y Enseñanza en Agricultura Sostenible (CIESA), se refirió al taller de huerta orgánica biointensiva que dictará en Trevelin el próximo sábado 16 y el domingo 17 de octubre.

Luego, Pía destacó: “Este método puede adaptarse a todo tipo de climas, se ha practicado en más de 100 países del mundo y es un mecanismo que se sostiene a sí mismo, y la idea es hacer la máxima producción en el menor espacio. Fue ideado principalmente para combatir el hambre y no requiere demasiado espacio territorial”.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria Gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTELPA), Rosana Gugliara, se expresó sobre el reclamo de un mayor monitoreo en las escuelas, indicando: “Es importante el monitoreo permanente del cumplimiento del protocolo, porque la pandemia aún no ha terminado”.



LRA 3 Santa Rosa

Martín Morante, presidente del Colegio Médico de La Pampa, se refirió a la renuncia masiva de ginecólogos y ginecólogas de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de La Pampa, diciendo: "Esto viene desde hace tiempo. En marzo habían renunciado a tres obras sociales, hemos tenido reuniones reiteradas con las obras sociales y los ginecólogos, y no hemos llegado a un acuerdo, ya que la postura de ellos siempre fue intransigente para poner en práctica el nomenclador con la especialidad de ginecología, la cual no está en vigencia en ningún lugar del país".

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversa con la científica y docente argentina Celeste Saulo, vicepresidenta de la asociación meteorológica mundial y directora del Servicio Meteorológico Nacional, el cual ha cumplido 149 años y se trata del tercer servicio de este tipo fundado en el mundo.

Saulo recorre la historia del servicio meteorológico, el inicio de la red de mediciones y la necesidad del mismo para poder pronosticar. También cuenta acerca de las complejidades con las que los meteorólogas deben trabajar día a día y los distintos fenómenos imperantes en nuestro territorio.

En la segunda parte del programa, Alicia entrevista a Bélen Couso, fundadora de la asociación femenina de motoqueras, “Mujeres al mando”, para hablar acerca de la inclusión de la mujer en el motociclismo, como movilidad y como actitud de vida.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

Géneros | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

La Facultad de Económicas y Jurídicas es la primera de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) en abrir la convocatoria por cupo laboral trans. Por tal motivo, su decano, Francisco Marull, informó que las personas interesadas podrán registrarse hasta el próximo viernes 15 de octubre, inclusive, de forma personal en la Mesa de Entradas y Salidas de la Facultad o contactarse mediante el correo electrónico cctrans@unlpam.edu.ar

LRA 1 Buenos Aires

En la Argentina del 42% de pobreza y 9,6% de desocupación, las mujeres son las más afectadas. Cómo incide la maternidad en la brecha de género laboral y salarial. Y cuál es la perspectiva cuando sólo 1 de cada 4 mujeres madres logra alcanzar los 30 años de aporte para jubilarse.

En Mujeres... ¡de acá! conversamos con Maria Pia Brugiafreddo, economista de la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso y con Felicidad Salinas, militante de Barrios de Pie y coordinadora del área de Géneros en CABA. Vive en la villa 31 bis ferroviario.



Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El compositor argentino habló de su infancia, en la cual, en uno de sus cumpleaños, recibió una guitarra que usó para ganar concursos musicales y definir su destino como cantante. “No sé si me adueñé de la guitarra o ella de mí”, aseguró.

Sobre su padre, a quien definió como un cantor innato, detalló que “él tiene una pasión por la música y siempre me entusiasmó para que sea músico. Fue una linda manera de apoyarme, algo que después se convirtió en mi modo de vida”.

LRA 1 Buenos Aires

Continuando la difusión de nuevas voces femeninas y disidencias hacia todo el país, se presenta a la agrupación Sores, la voz femenina de Santiago del Estero Roxana Carabajal, Suna Rocha y la artista Trans no binaria, Ferni, quien tras su presentación en el festival de Cosquín ha generado una verdadera revolución logrando cambiar las reglas del pre Cosquín en lo referido a las categorías.

En la columna de Hombres que cantan mujeres, La Moro, autora de varios éxitos de Los nocheros, interpreta el tema “Me enamore de una Zamba” popularizado por ese conjunto.

LRA 7 Córdoba

Clara Agüero es la artista recomendada de la semana en el ciclo ´Nuestras Voces´, el cual es coordinado por el Área de Géneros y Diversidades de Radio Nacional Córdoba.

Clara nació en La Pampa, es cantante, compositora y su proyecto solista surgió en 2019, motivado por las ansias de concretar y darle sonido a algunas composiciones viejas y otras emergentes.

“Siento que las nuevas generaciones tienen mucho para enseñar, más que para aprender”, expresó Clara al referirse a la cuestión de Género.

LRA 42 Gualeguaychú

Adrián Soria, cantante de Gualeguaychú, contó sus proyectos y sus inicios en la música, y luego expresó: “La música es una forma de vivir, con pasión y plenamente, profunda, sincera y entregada”.

LRA 1 Buenos Aires

Nina Simone era una niña afroamericana que soñaba con convertirse en la primera pianista negra de concierto de los Estados Unidos. Sin embargo, el contexto social de la época imponía sus óbices y un golpe del que nunca logró recuperarse -tal como lo dijo ella- puso fin a sus aspiraciones. Pero de ese dolor y frustración emergió una cantante -y pianista- excepcional de blues y jazz. Y como una pequeña muestra de su talento, en esta emisión de Planeta Nebbia, Litto comparte "Emergency Ward", uno de los tantos discos que Simone grabó a lo largo de su larga trayectoria.

LRA 30 Bariloche

Martín Sosa, intérprete oriundo y residente de la ciudad de Santa Fe, presenta “Vocales argentinas”, un trabajo que recupera la tradición de los arreglos “a voces”, trayéndolos al presente (con la participación del Grupo Vocal 2 a 4, y los solistas Jorge Fandermole y Rubén Goldín).



LRA 1 Buenos Aires

Desde corta edad, el multinstrumentista Manu Sija compartió escenario con músicos de la talla de León Gieco, Pedro Aznar, Liliana Herrero, Soledad y Divididos. Oriundo de Tucumán, el joven se destaca con el violín, la guitarra y el bombo.

Desde su experiencia y exploración artística, comparte su visión de la música moderna, las nuevas plataformas para visibilizar sus producciones y las sensaciones que le generan las nuevas generaciones de colegas. Un recorrido desde el nacimiento de la música en su vida, pasando por sus influencias con raíz folklórica, hasta su encuentro con Pat Metheny y shows en Nueva York.

"El folklore es el fundamento donde me paro para hacer música, soy muy consciente de que no puedo encarar ningún tipo de música con mi identidad que no tenga esas bases".

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Núñez venció esta tarde como visitante a Banfield, por 1-0, para seguir afianzándose como líder en el torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

El equipo del DT Marcelo Gallardo sacó ventaja a partir de una desafortunada acción del defensor Gustavo Canto, quien batió su propia valla ante tiro de Federico Girotti.

Con este triunfo, el Millonario llegó a las 33 unidades en la clasificación y aventaja provisoriamente por cuatro a Talleres de Córdoba, que el lunes se medirá con Atlético Tucumán.

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors recuperó a su gente en la cancha, después de casi 580 días de restricciones por la pandemia de coronavirus, y también se reencontró con un nivel de juego más que elogiable, lo que le permitió ganarle a Lanús, por 4-2, en partido válido por la 15ta. Fecha de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

La Bombonera volvió a vivir, vibrar y latir, no sólo por el reencuentro del hincha con los colores de su pasión. El equipo del DT Sebastián Battaglia mostró una cara que no había exhibido una semana atrás en el clásico con River (1-2) y vuelve a meterse en la puja por los ingresos a los certámenes continentales de la temporada venidera.

LRA 1 Buenos Aires

Con los Red Bull de color blanco y rojo, colores que lleva la bandera del Japón, rindiendo homenaje al Honda RA 272 que logró la primera victoria de Honda en F1 a manos de Richie Ginther, ganador en México 1965, se corrió el Gran Premio de Turquía.

Valteri Bottas con Mercedes y Max Verstappen con Red Bull partiendo en primera fila, y Lewis Hamilton moviendo desde el undécimo lugar, producto de una sanción recibida, se puso en marcha la competencia número 16 del calendario en el Instanbul Park, faltando solo 6 para finalizar la temporada y con sólo dos puntos de diferencia entre Hamilton y Verstappen en la cima del campeonato.

Tras el semáforo verde el finlandés tomó la punta, seguido por el neerlandés y la Ferrari de Charles Leclerc en tercera posición.

El británico heptacampeón del mundo se debatía en la mitad de la grilla intentando avanzar en un circuito muy mojado, producto de la lluvia caída en la previa de la largada.

Humor | Volver al inicio

Guarda con la milanesa

Estaba hablando con un grupo de amigos, sobre los tiempos que corren y las milanesas “hechas” que se apoderaron de nosotros. Ya no existen más las caseras que hacían nuestras viejas, las que eran parte de un ritual, en la previa a la fritura.

Es una comida que a los chicos argentinos nos cautiva desde siempre, es muy difícil encontrar a un niño que te diga que no le gustan las milanesas.

Desde este espacio reivindicamos a las milanesas caseras, y decimos: “Las milanesas de carne son riquísimas, pero las de pollo son supremas!!!”

