"Espero que después de este tiempo haya una revalorización de la cultura"

Desde corta edad, el multinstrumentista Manu Sija compartió escenario con músicos de la talla de León Gieco, Pedro Aznar, Liliana Herrero, Soledad y Divididos. Oriundo de Tucumán, el joven se destaca con el violín, la guitarra y el bombo.

Desde su experiencia y exploración artística, comparte su visión de la música moderna, las nuevas plataformas para visibilizar sus producciones y las sensaciones que le generan las nuevas generaciones de colegas. Un recorrido desde el nacimiento de la música en su vida, pasando por sus influencias con raíz folklórica, hasta su encuentro con Pat Metheny y shows en Nueva York.

"El folklore es el fundamento donde me paro para hacer música, soy muy consciente de que no puedo encarar ningún tipo de música con mi identidad que no tenga esas bases"