Diario de Radio Nacional 1/8/2022

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MASSA: Designó a Raúl Rigo como secretario de Hacienda

LRA 1 Buenos Aires - JOSE URTUBEY: "Con Massa habrá unidad de criterio en la toma de decisiones"

LRA 1 Buenos Aires - JAVIER TIMERMAN: "Massa conoce los temas y puede articular todas las políticas"

LRA 1 Buenos Aires - MARIANO FRAGUEIRO FRIAS: "Contra Cristina no hay ninguna prueba"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE PEDRO PERETTI: El discurso desestabilizador de Nicolás Pino

LRA 6 Mendoza Quino - CINCO AÑOS SIN SANTIAGO MALDONADO: Cómo cambió a la ciudad de Esquel el crimen de Santiago

LRA 27 Catamarca - En el quinto aniversario de su muerte: Piden Justicia por Santiago Maldonado

LU 4 Patagonia - VERONICA HEREDIA: “Desde 2020 esperamos que la Corte amplíe la investigación por Santiago”

LRA 9 Esquel - A cinco años de la desaparición de Maldonado: "La justicia argentina le sigue negando a su familia investigar qué pasó"

LRA 13 Bahía Blanca - GUSTAVO TRANKELS: Otro paso en la ruta Bahía-Tornquist, para convertirla en autopista

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO GEIGER: Tortuga Sánchez, estrella de "Titanes en el Ring" torturado en dictadura

LRA 1 Buenos Aires - SIN IMPORTAR EL DNI: Extienden el plazo de inscripción a los subsidios a la luz y el gas

LRA 1 Buenos Aires - DAMIAN REGALINI: "Si la gente tiene dinero para gastar, las pymes tienen negocios"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - COVID-19: Mañana llegan 8.400 dosis para vacunar a niños de hasta 3 años

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A RICARDO TEIJEIRO: Cuarta semana de aumentos en los casos de COVID-19

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO VERA: “Dos de cada tres trabajadores rurales son informales"

LRA 1 Buenos Aires - AREA DE GENEROS: Día de la Pachamama

LT 14 Paraná - FACUNDO SAVA: Con todos los hinchas en el Grella, Patronato derrotó a Boca

LRA 6 Mendoza Quino - PREMIEL PADEL: Los mejores del mundo del 8 al 14 de agosto

LT 12 Paso de los Libres - ORIANA CARDOZO: Campeona mundial en Holanda

LRA 1 Buenos Aires

El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, anunció hoy que Raúl Rigo será el cargo de secretario de Hacienda.

A través de Twitter, el actual presidente de la Cámara de Diputados informó además que lo acompañarán como subsecretario de Presupuesto Jorge Domper y Claudia Balestrini como subsecretaría de Ingresos Públicos.

LRA 1 Buenos Aires

Urtubey destacó que con el designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, "habrá unidad de criterio en la toma de decisiones políticas económicas".

José Urtubey sostuvo que con la llegada del presidente de la Cámara de Diputados al Gabinete "va a haber un manejo integral de la economía" y resaltó "que hay una mayor conciencia de la coalición gobernante de la necesidad de asumir una política uniforme".

En ese sentido, consideró que es importante priorizar "primero lo cambiario, segundo lo fiscal y después trabajar las distintas variables económicas que hacen a las economías regionales". "Es necesario el acceso de los insumos que provienen del exterior", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

El director del grupo financiero AdCap destacó la designación de Sergio Massa al frente del ministerio que concentrará las áreas de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Javier Timerman sostuvo que el presidente de la Cámara de Diputados "conoce los temas y puede articular todas las políticas", al resaltar que el nuevo ministerio de Economía unifica distintas áreas.

"Se necesitaba alguien con poder político y que lo pueda ejercer", resumió, tras cuestionar al exministro de Economía Martín Guzmán.

LRA 13 Bahía Blanca

Litza dijo que la llegada de Sergio Massa al Gobierno como ministro de Economía “tiene una expectativa muy grande y es muy positiva”. La referente del Frente Renovador (el partido cuyo principal líder es Massa) reconoció que el Frente de Todos “no pudo cumplir con algunos de los objetivos por los cuales fuimos votados, en gran parte por situaciones externas como la pandemia, y en otro por los problemas propios de la coalición”.

LT 14 Paraná

Gaillard agregó que acompañará la moción para que Cecilia Moreau presida la Cámara de Diputados en reemplazo de Sergio Massa, y luego añadió: “Me parece que es una buena decisión de nuestro presidente Alberto Fernández la de incorporar a un hombre con la experiencia de gestión y la espalda política que tiene Massa”.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip) celebró la designación de Carlos Castagneto al frente del organismo recaudador nacional.

Julio Estévez resaltó que Castagneto posee "amplia trayectoria en la gestión pública" y expresó que "tiene experiencia tomada en la casa", tras recordar que se desempeñó como director general de Recursos de la Seguridad Social de AFIP. "Si no anda la AFIP, no anda el país", remarcó.

En ese marco, sostuvo que tienen "todas las expectativas de que se van a tomar las decisiones adecuadas".

Sobre la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Estévez expresó que "los mercados reaccionaron bien" y subrayó que "Massa trae un as bajo la manga".

LT 12 Paso de los Libres

Perczyk llegó a Corrientes donde firmó un convenio con el gobernador Gustavo Valdés para el financiamiento de escuelas, la extensión horaria en la provincia y también convenios bilaterales correspondientes al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de promoción Turística de la Nación se refirió a los números del cierre de la temporada turística de invierno en Argentina y la calificó como "un récord".

"Es un balance más que positivo, se incrementó el turismo en 15 % en lo que se compara con la prepandemia. Es importante la actividad turística que se dio en todos los puntos del país. En varios lugares hubo plena ocupación y en muchos otros no bajó del 80 % la ocupación hotelera", informó.

LRA 1 Buenos Aires

El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández y a otros doce imputados, se reanudará hoy con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.

El abogado Mariano Fragueiro Frías defiende a Héctor René Garro, que estuvo al frente de Vialidad provincial durante solo cuatro meses, entre 2005 y 2006. "Acá se necesitan pruebas que no sean equívocas, se necesita rigurosidad en este momento", subrayó, y

En ese sentido, aseguró estar convencido de lo que está haciendo, y agregó: "No sé cómo hará el fiscal. Si había algo, acá no apareció".

Consultado sobre la situación judicial de la vicepresidenta, el abogado manifestó: "Contra Cristina no hay ninguna prueba, absolutamente nada de nada".

LRA 1 Buenos Aires

El exdirector de la Federación Agraria Argentina (FAA) analizó el discurso del presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino, quien cuestionó las retenciones a las exportaciones agropecuarias que vienen aplicando los gobiernos en los últimos 20 años. Además en una parte de su alocución aludió a la vicepresidenta de la Nación, y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Fue muy desestabilizante, y apuntado a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Dijo cosas muy complicadas desde lo político para este momento del país", expresó.

Peretti a su vez planteó que si se liberarán totalmente los mercados "no va a haber un argentino que pueda comer carne", y el precio de la misma "va a volar". Y agregó que "será igual con los productos derivados del trigo".

LRA 6 Mendoza Quino

A cinco años de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, realizarán una movilización este lunes. Familiares pedirán justicia junto a organismos de Derechos Humanos con un acto que se espera masivo en Plaza de Mayo.

El director de LRA9 Radio Nacional Esquel Francisco Pereira, contó en Temprano es Mejor , cómo fue la cobertura de los 78 días en que Santiago permaneció desaparecido ya que en dicha ciudad habitaba el joven los días de la represión a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen de parte de Gendarmería.

Santiago estuvo 78 días desaparecido y su cuerpo fue encontrado sin vida en el Río Chubut, lugar que ya había sido revisado. Desde el principio, la familia indicó la responsabilidad de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La causa permanece paralizada hasta que la Corte Suprema resuelve habilitar los recursos presentados por la querella.

LRA 57 El Bolsón

A 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado, la referente mapuche recordó lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 en la Pu Lof Resistencia Cushamen durante el operativo represivo de la Gendarmería Nacional. “Ese hecho evidenció el reclamo histórico de los pueblos originarios”, dijo Maicoño.

LRA 27 Catamarca

Al cumplirse cinco años de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, Hernán Velardez, director de Derechos Humanos de Catamarca, señaló: "Ojalá que podamos tener pronto una avance, porque hoy la causa se encuentra paralizada, ya que hay una recusación y la familia espera, justamente, que se resuelva esto”.

LU 4 Patagonia

Heredia se refirió a la demora de la Corte Suprema en considerar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, señalando que espera que en los próximos días la Corte Interamericana se sume a la denuncia de “denegación de justicia” por la falta de respuestas del máximo tribunal.

Después, la profesional dijo: “Desde 2020 estamos esperando que la Corte decida la amplitud de la investigación y saber qué juez o jueza va a estar a cargo de esa investigación”.

LRA 9 Esquel

En Esquel, frente a la sede de la justicia federal, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y La Liga Permanente por los Derechos Humanos leyeron un documento en conmemoración de la fecha y criticaron el accionar del entonces Gobierno de Mauricio Macri y el desempeño de la justicia, la cual hizo caso omiso de ciertos datos de la autopsia de Maldonado.

En tanto, uno de los párrafos del documento presentado sostiene: “El gobierno actual tiene la responsabilidad histórica de echar luz sobre este siniestro hecho. Aún no lo ha hecho con la fuerza que le manda nuestra constitución, y debería hacerlo para devolverle a la familia al menos un poco de justicia, para devolvernos a los argentinos la certeza de que el Estado no mata".

LRA 13 Bahía Blanca

El director de la Región 19 de Vialidad Nacional, Gustavo Trankels, dio a conocer detalles de la obra que se habilita hoy en la ruta nacional 33.

“Estamos habilitando un tramo de esta ruta que vincula Bahía con Tornquist para convertirla en una autopista de doble mano para cada lado”, dijo el funcionario nacional.

LRA 26 Resistencia

"Feliz día de la Madre Tierra! para nosotros los Qom el día de la Tierra es todos los días, simplemente que esto se instaura en el 1 de agosto para poder darle como un marco de reconocimiento. Nosotros formamos la espiritualidad desde muy niños y cuando hablamos de nuestra Madre Tierra es porque de chiquitos se nos enseña a respetarla, a tener la concepción de que la tierra para nosotros no es un bien ganancial, sino es vida. La Pachamama es nuestra lengua, es nuestra espiritualidad, porque tenemos un contacto con otros seres", remarcó al Coordinadora de los Pueblos Indígenas en el Poder Judicial.

LRA 13 Bahía Blanca

El magíster en Educación Intercultural Bilingüe, René Machaca, explicó los alcances de la celebración del Día de la Pachamama que se lleva a cabo hoy: “Pacha es tierra y mama es madre, por lo que para las culturas andinas es la madre tierra. Aunque el concepto de pacha es más complejo porque pacha también es un concepto de tiempo-espacio”.

LT 12 Paso de los Libres

Mónica Nieves, de LRA 16 Radio Nacional La Quiaca, habló del tradicional festejo por el Día de la Pachamama que se celebra durante todo el mes de agosto en honor a la Madre Tierra por ser sinónimo de prosperidad.

Por tal motivo, parte de las costumbres incluyen ceremonias de agradecimiento y pedidos de buena suerte y salud al preparar caña con ruda para tomar cada 1° de agosto.

LRA 25 Tartagal

Para las culturas andinas el 1 de agosto es el Día de la Pachamama, una fecha importante para honrar, agradecer y pedir a la Madre Tierra. La periodista de LRA 16 La Quiaca habló de la celebración ancestral.

LRA 4 Salta

En Salta capital, comenzaron las celebraciones a la Pachamama realizadas por las comunidades andinas. La directora del Mercado Artesanal habló del tema y las actividades que realizaron.

LRA 30 Bariloche

Se realizó un programa que recupera las investigaciones de Osvaldo Bayer acerca de los fusilamientos de obreros en Santa Cruz entre 1918 y 1921. Se trata de un Proyecto de Investigación de la Universidad de Río Negro "Archivos y narrativas de la nor-Patagonia".

LV 8 Libertador

Así se manifestó el profesor López, quien reflexionó sobre los homenajes de nuestros pueblos originarios a la Pachamama.

LT 14 Paraná

Velázquez, ministra de Salud de Entre Ríos, junto a Georgina López, directora Materno Infanto Juvenil de la cartera de Salud, lanzaron la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Posteriormente, la ministra declaró: “La lactancia materna sigue siendo un desafío para los Estados y para las Américas, porque es una política pública que debemos seguir impulsando”.

LRA 3 Santa Rosa

González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, dijo que la aprobación de la ley de alcohol cero en La Pampa “es una medida de impacto social. Eso es lo que nosotros necesitamos: que la misma sociedad comprenda la importancia de ser conscientes al momento de conducir”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Sobre esto, Garnier sostuvo: “La Liga Argentina por los Derechos Humanos tiene un desarrollo muy importante en nuestro país, pero en nuestra ciudad no estaba constituida la sede a nivel nacional, y ahora se reconoció y funciona como filial nacional. Los derechos humanos se ocupan de las violaciones de los propios Estados, y ahora me toca a mi encarar esta función en la Liga Argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

Adolfo “Tortuga” Sánchez” ex estrella de “Los Auténticos Titanes” y “Titanes en el Ring”, quien fuera desaparecido y torturado durante la dictadura como consecuencia de su actividad sindical siendo delegado gremial en la empresa Ford Motors Argentina, conversó con Conrado Geiger acerca de cómo la militancia peronista ejercida durante toda su vida, los avances logrados en el ámbito gremial y como se fueron desarrollando las acusaciones que derivaron en la persecución política.

Sánchez recordó a algunos de sus compañeros asesinados, y contó los sucesos por los cuales directivos de Ford fueron los primeros civiles condenados por delitos de lesa humanidad, como responsables de entregar los datos de sus trabajadores para ser torturados en las mismas instalaciones de la empresa. También detalló las torturas sufridas, los simulacros de fusilamiento y las coacciones recibidas aun después de quedar en libertad.

LRA 7 Córdoba

Es indudable la importancia de la acción y el liderazgo político de Eva Perón para la conquista de una de las principales banderas del movimiento feminista, como lo fue la ley del voto femenino.

En línea con lo referido, Julia Rosemberg, autora del libro ´Eva y las mujeres: historia de una irreverencia´, afirmó: "Hay ciertos feminismos que están pudiendo ver a Eva de otra manera, pero no es una discusión saldada, sino que más bien, a 70 años de su muerte, es un símbolo en disputa y que genera disputa".

LRA 7 Córdoba

Bilanski, a cargo de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), señaló que la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía, “genera expectativas”, aunque reclamó “resultados antes que iniciativas”.

“Necesitamos que se tranquilice la corrida del dólar paralelo, que se consigan recursos en el exterior y administrar mejor las divisas”, sostuvo el empresario.

LRA 3 Santa Rosa

Ongaro, defensor federal público de la víctima e integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, aseveró que “es alarmante el número de causas que se están tramitando, y el segmento más saliente es el que responde a las causas contra los usuarios y cultivadores de cannabis".

LRA 6 Mendoza Quino

Javier Espina, titular del Concejo Federal de Turismo, informó que Mendoza se encuentra entre los diez destinos más elegidos de Argentina en la temporada de invierno.

"Venimos con una senda muy importante desde mediados del año pasado debido a que los indicadores de turismo, especialmente los internos, no paran de crecer, y hemos recuperado en gran parte los índices pre pandémicos", señaló Espina.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Energía extendió a partir de hoy el plazo del proceso de inscripción para acceder a los subsidios a la energía eléctrica y al gas natural.

Si bien la inscripción al Registro de Accesos a los Subsidios a la Energía (RASE) tenía como fecha de cierre anoche, Energía resolvió que "desde el 1 de agosto el formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto, independientemente del número de DNI".

LRA 29 San Luis

En “Conexión Nacional” dialogamos con Martín Aguirrezabala, gerente de Comercio Internacional. El Gobierno de San Luis, más cerca de ampliar el flujo comercial con China.

El secretario de San Luis Logística, Sebastián Lavandeira, representó a la provincia en un encuentro realizado en la Cancillería, donde un informe de la Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio, detalla las nuevas puertas comerciales abiertas. La provincia ya gestiona la habilitación de la planta de alfalfa, con la incorporación de una nueva compactadora para enviar megafardos a ese país.

LRA 1 Buenos Aires

El empresario textil y presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias habló sobre las prioridades que deberá atender Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

"Creo que la urgencia que apremia al sector pyme es el acceso a la materia prima de origen importado por una parte, y por otro lado que estabilice el tema inflacionario que ha tomado un ritmo muy acelerado. Esas dos cosas serían para una implementación inmediata", expresó.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut, informó que este martes llegarán las primeras 8.400 vacunas del laboratorio Moderna para aplicárselas a niños de hasta 3 años, y agregó que esta campaña de inmunización consta de dos dosis, con un intervalo de 28 días entre cada una de ellas.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Fabiana Vaca, directora de Epidemiología de Jujuy, indicó: "Se han registrado casi tres mil casos en este reporte semanal, por lo cual se recomienda, si tienen síntomas, acercarse a los respectivos centros de testeos".

LRA 1 Buenos Aires

La Argentina alcanzó la cuarta semana consecutiva con aumentos en los casos de COVID-19, según el último reporte emitido por el Ministerio de Salud de la Nación.

"Están aumentando los casos pero no estamos ni en un 10% de la primera ola. También es verdad que no se está hisopando como al principio y no hay complicaciones mayores", expresó Ricardo Teijeiro, médico infectólogo.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En el sur de la provincia hicieron un llamado para que la gente continúe aplicándose las vacunas contra el Covid-19 y remarcaron que hay dosis de todo tipo. “Seguimos ofreciendo vacunas del Covid-19 a la población, todas las dosis desde la primera hasta los refuerzos. Estamos muy contentos por la cantidad de gente que se vacuna, aumentó mucho en la época invernal. Continuamos con las mismas actividades y recordamos que el nodo de vacunación se ha trasladado al Hospital. Ahí estamos de lunes a viernes, de 9 a 15 y tenemos un grupo operativo que sale a las escuelas para vacunar a los niños con los refuerzos. Hemos estado en las plazas para que la gente tenga mayor accesibilidad a las vacunas y no tenga que trasladarse.

LRA 43 Neuquén

El sindicalista de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén Pedro Yofré está acusado de tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego en concurso real en San Martín de los Andes. En conferencia de prensa el fiscal General habló del tema.

LRA 53 San Martín de los Andes

El intendente de San Martín de los Andes afirmó que el municipio iniciará una denuncia penal por daños y perjuicios por los ataques al edificio y señaló la responsabilidad del secretario general del ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo.

LRA 14 Santa Fe

En declaraciones al móvil de Radio Nacional, Rodrigo Alonso, Secretario General de AMSAFE, señaló: "Más de 32 mil compañeros a los a largo y ancho de la provincia han votado. Ratificamos este plan de lucha que va iniciar con un paro de 48 horas este martes y miércoles y en el caso de no tener respuesta, otras nuevas 48 horas el 10 y 11 de agosto".

"Damos por hecho que habrá una adhesión prácticamente total", resaltó Alonso en contacto con Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.) y agregó: "Convocamos a todas las compañeras y compañeros a visibilizar este malestar que tenemos por falta de convocatoria al ámbito paritario y por las definiciones unilaterales que toma el gobierno de la provincia".

LRA 6 Mendoza Quino

Diego Montón, referente del Movimiento “Somos Tierra” de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, dijo: "La visión de ese sector está distorsionada", y luego añadió que la Mesa de Enlace estigmatiza y violenta al resto de la ruralidad.

"Ellos son los que manejan la exportación, los responsables de la fuga del sector productivo al sector financiero", finalizó Montón.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas dijo que la informalidad laboral en el sector del campo “se da en las 2/3 partes de los trabajadores, quienes están trabajando sin que se respete el convenio laboral y muchos de ellos sometidos a trata de personas”.

Si bien Gustavo Vera destacó que la Argentina está entre los 30 países “que más esfuerzos hacen en la lucha contra la trata de personas con 1.400 rescates el año pasado y 600 en lo que va de 2022, es un delito que es uno de las más rentables y nos presenta un montón de desafíos permanentemente”.

En el marco del Día Internacional Contra la Trata de Personas, que fue el sábado pasado, un informe indica que entre 2012 y 2022 se dictaron 376 sentencias condenatorias relacionadas al delito de trata de personas, período en el que se identificaron 1.545 víctimas, el 76,7 % de las cuales eran mujeres, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

LV 8 Libertador

Los gremios se van concentrando para marchar hacia el Centro de Congresos y Exposiciones en el marco de la paritaria. En el móvil de Libertador para Muchas Gracias la secretaria general de ATSA Patricia Irrutia sostuvo que esperan una propuesta superadora, para el régimen 15 de la salud.

“La comunidad toda está replicando los aumento salariales, pero nos tocó estar en la trinchera en la pandemia”, sostuvo la gremialista, quien dijo estar en conocimiento del decreto de aumento salarial para SUTE, y aclaró que desde el sector seguirán movilizados porque “no nos alcanza” dijo, e hizo referencia a tratos diferentes con otros profesionales como anestesistas.

LRA 1 Buenos Aires

Durante una década Osvaldo Bayer investigó los fusilamientos de cientos de obreros en Santa Cruz. Su trabajo, “Los vengadores de la Patagonia trágica”, fue publicado entre 1972 y 1974 y poco tiempo después le costó el exilio de nuestro país. ¿Qué grandes silencios se ocultaban en la estepa santacruceña? ¿Qué organización tenían los peones de la lana? ¿Qué efectos tuvieron sus asesinatos sobre la Patagonia argentina y chilena?

En esta entrega nos sumamos a la voluntad de Bayer de no olvidar los crímenes contra la humanidad.

LRA 29 San Luis

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, desarrollará una intensa agenda de actividades, entre ellas, la acreditación de Espacios Amigos, una exposición fotográfica y un Concurso de Dibujo por la semana de la lactancia materna.

“La actividad central que se dará mañana y donde haremos una presentación de las actividades que realizaremos sobre la semana de la lactancia, contaremos con la ministra de Salud y hasta habrá una muestra fotográfica. Todo esto será en el Centro Cultural Puente Blanco, y cerrará el viernes”, explicó la médica.

LRA 2 Viedma

Desde la Asociación de Cazadores de Patagones expresaron su posición ante la posible prohibición de caza de jabalí con jauría en la que avanzaría la provincia de Río Negro a partir del reclamo de las protectoras de animales. El dirigente de los cazadores pidió una mesa de debate.

LRA 24 Río Grande

Este lunes 7 de agosto, comienza la Semana Mundial de la Lacancia Materna que tiene como objetivo fomentar esta práctica y mejorar la salud de los niños y niñas.

Bajo el lema "Impulsemos la Lactancia Materna: Educando y Apoyando", el Municipio de Río Grande realizará diversas actividades. Al respecto, la Coordinadora de Enlace Institucional de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, Noelia Noguera, se refirió a la charla taller que se dictará en el Museo Virginia Chonquitel el martes a partir de las 15 hs. y "que tiene como objetivo difundir información sobre los beneficios que tiene la lactancia".

LRA 1 Buenos Aires

El director de la revista, Américo Gadpen, habló del logro que significa haber llegado a los 22 años con esta publicación gráfica que dio espacio a 5300 personas en vulnerabilidad.

"Festejamos ayer en la Fundación Mercedes Sosa, nos reencontramos con buena parte del staff de la revista. Fue altamente gratificante, vinieron muchos vendedores con sus familias. Nuestro trabajo ha sido de un gran esfuerzo, nos emocionamos mucho porque somos una gran familia", expresó.

Gadpen contó que antes de la pandemia siempre hubo un promedio de "100 vendedores" de la revista, pero que luego de dicho momento quedaron "solamente 30". "Estamos implementando diferentes maneras de incentivarlos para que vuelvan a trabajar, queremos captarlos nuevamente y poder sumar más gente al proyecto", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El 1° de agosto los pueblos indígenas de América Latina, celebran una costumbre ancestral de gratitud a la tierra y a todo lo que la naturaleza nos brinda.

LT 14 Paraná

El Rojinegro venció el domingo 3 a 0 a Boca Juniors, en el estadio entrerriano Presbítero Bartolomé Grella, tras haber sufrido injustamente la anulación de dos goles por decisión del VAR y del árbitro Jorge Baliño, en el partido anterior contra Barracas Central. En la conferencia, Facundo Sava, DT del patrón, se mostró emocionado y dijo: “Siento mucho orgullo al estar frente a este plantel con estos jugadores y siempre tienen ganas de mejorar y crecer”, dijo y agradeció el apoyo de la gente que nuca faltó, pero esta semana estuvo más presente, contó.

El primer tanto llegó a los 23 minutos del primer tiempo, con el ingreso de Sosa. Pero ya a los 33 minutos del primer tiempo pidió el cambio por una lesión muscular. En su lugar, ingresó Justo Giani. El segundo gol de Patronato fue a los 40 del primer tiempo. Un centro de Raúl Lozano y Alexander Sosa, madrugo a la defensa de Boca, para cabecear sin marca y convertir el segundo del patrón entrerriano.

LRA 6 Mendoza Quino

Esteban Biasi, director del Mendoza Premier Pádel, dialogó en Temprano es Mejor acerca del inicio del torneo internacional que se disputará del 8 al 14 de agosto en nuestra provincia.

El certamen, organizado por la Asociación de Pádel Argentino (APA), está regido por la FIP (Federación Internacional de Pádel) y respaldado por la Asociación Profesional de Pádel (PPA, por su sigla en inglés) y Qatar Sports Investments (QSI). Forma parte del circuito Premier Padel, del que ya se disputaron las fechas de Qatar, Roma y París. Madrid será el próximo destino, y posteriormente, Mendoza, donde participarán también las 48 mejores parejas del mundo.

LT 12 Paso de los Libres

Soledad Encina, madre de la taekwondista libreña, Oriana Cardozo, campeona en el Campeonato Mundial de la International Taekwondo Federation (ITF), que se realizo en Holanda (Países Bajos), dialogó en el programa "Polideportivo" y comentó sobre el torneo que se lleva a cabo en la ciudad de Almere del país europeo y que Oriana fue la mejor en la categoría Formas Juvenil 2° Dan Femenino, tras derrotar en la final a la española Soledad Pérez. En declaraciones a DeporTv, Oriana dedicó el triunfo a sus familiares: "Quiero dedicar esta medalla a toda la gente que siempre me apoyó, principalmente a mis padres y a toda la gente de Paso de los Libres. Estoy muy contenta".