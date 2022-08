Cuarta semana de aumentos en los casos de COVID-19

La Argentina alcanzó la cuarta semana consecutiva con aumentos en los casos de COVID-19, según el último reporte emitido por el Ministerio de Salud de la Nación.

"Están aumentando los casos pero no estamos ni en un 10% de la primera ola. También es verdad que no se está hisopando como al principio y no hay complicaciones mayores", expresó Ricardo Teijeiro, médico infectólogo.

"Es fundamental tener el calendario de vacunación al día. Las enfermedades respiratorias siempre se incrementan en invierno y también hay que saber que la pandemia no terminó", explicó.

Sobre los síntomas de cóvid Teijeiro sostuvo que "hubo muchos cambios. Hoy estamos viendo pacientes que padecen malestar general, dolor de garganta y no tanto falta de gusto u olfato".

