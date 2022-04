Diario de Radio Nacional 09/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: ¿Quién debe pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional?

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO GRIMSON: “Es importante que quienes fugaron dinero al exterior sean los que se hagan cargo"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - IRNEE KIT: "Los países que avanzaron en educación cambiaron la forma de enseñar"

LV 8 Libertador - EDGARDO ESTEBAN: El director del Museo Malvinas recuperó un valioso documento

LV 8 Libertador - Sometimiento tecnológico: En la educación no se enseña a defendernos de las redes

LRA 1 Buenos Aires - RAFAEL KLEJZXER: Propuesta de una empresa pública de alimentos

LRA 1 Buenos Aires - PACO OLVEIRA: "Hay quienes hacen lo posible para que el bienestar no llegue al pueblo"

LRA 24 Río Grande - Radio Nacional en la Antártida: Dialogamos con las colegas que están a cargo de LRA 36

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA REYNOSO: Las mujeres de Malvinas y la lucha por sus derechos

LRA 1 Buenos Aires - TERESA PARODI: "Aprendo mucho de las nuevas generaciones"

LRA 1 Buenos Aires - VIAJES AL EXTERIOR: Ya no se requerirá declaración jurada para salir del país

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL PABLO BENSUSAN: Criticó a la Corte por los cambios en el Consejo de la Magistratura

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - JOSE RICARDO ASCARATE: "El radicalismo tucumano tiene que definir el destino del partido"

LRA 26 Resistencia - ALEJANDRA GOMEZ: Producción de algodón por sistema agroecológico

LRA 26 Resistencia - REGINO ALTAMIRANO: “El algodón agroecológico es beneficioso para la comunidad”

LT 14 Paraná - Bolsa de cereales: Las primeras heladas del año afectaron a la soja en Entre Ríos

LRA 28 La Rioja - En la primera edición de la ExpoCom 2022: Letcher reconoció el compromiso para promover la actividad comercial e industrial en La Rioja

LRA 1 Buenos Aires - “Causa pendiente”: La larga historia del duelo entre el campo y la industria en Argentina

LRA 1 Buenos Aires - Crédito para las Pymes: Marcó un nuevo récord histórico

LRA 1 Buenos Aires - MAXIMO SULZBERGER: "La inflación en este país es multicausal"

LRA 27 Catamarca - CECILIA GUERRERO: “Generar empleo en el sector privado era un objetivo prioritario”

LT 12 Paso de los Libres - Trabajadores de Desarrollo Social: Reclamaron por los salarios y la estabilidad laboral

LRA 1 Buenos Aires - HILDA LIZARAZU: "La voz tiene que ver con el espíritu, la pasión de cantar y transmitir"

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, habló a favor del proyecto para crear un fondo nacional destinado a la cancelación de la deuda con el FMI con el dinero fugado al exterior, pero afirmó que antes que nada, “tenemos la obligación de plantear el debate sobre quién la va a pagar, con base en la justicia social”.

Aseguró que “vamos a militar el debate para que esto avance” y “si la oposición no acompaña, además de pretender que la paguen los que siempre sufren, quedará al descubierto los intereses que defienden”. Yasky se mostró en contra de aquellos que buscan criminalizar la protesta social y habló de la necesidad de “acelerar la recomposición de los ingresos”.

LRA 1 Buenos Aires

El asesor presidencial realizó un balance de la actualidad económica del país con relación a la inflación, destacando la importancia de “resolver el problema de la distribución” y reflexionó acerca del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.

Dijo que tras la fragilidad macroeconómica que dejó el gobierno de Mauricio Macri “impactó la pandemia” y resaltó que tanto la gestión anterior, como la pandemia y la situación mundial “hace más injusta la distribución” dentro del país. Explicó lo que se debe hacer paralelamente a la lucha frente a la inflación: “Uno tiene que ser consciente de que no va a reducir la inflación de un día para el otro. Mientras tanto vos tenés que resolver el problema de la distribución, para que los ingresos no pierdan frente a los precios”.

“La solución respecto de muchos de los precios de las materias primas es aumentar las retenciones mientras dura la guerra, el problema es obviamente que el FdT tiene minoría en el Congreso de la Nación. El Parlamento no aprueba nada de lo que envía el presidente” expresó el antropólogo social.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La investigadora de la organización “Argentinos por la Educación”, explicó que es muy importante el pensamiento lógico matemático porque es la base para el mundo que viene, y luego agregó: “Hoy el pensamiento matemático también es ciudadanía".

LV 8 Libertador

La cédula y otros artículos personales de un ex combatiente aparecieron en una subasta de Londres. Se trata de elementos correspondientes a Edgardo Esteban, titular del Museo de Malvinas, quien describió el largo camino para poder llegar a estas pertenencias.

“Estoy muy conmovido, porque esto es muy fuerte”, expresó emocionado Esteban.

LV 8 Libertador

El investigador Leonardo González Galli sostuvo que en la ciencia aplicada a la educación las pantallas y la comunicación actual son objetos de estudio, pero aún esto no ha llegado a la educación obligatoria.

Luego, González Galli agregó que los conocimientos que hacen falta para que no nos dominen aún se siguen estudiando intensivamente dentro de las ciencias de la educación y de la psicología.

LRA 1 Buenos Aires

Rafael Klejzer, director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo, dialogó con “A las fuentes” acerca del proyecto de creación de una empresa pública productora de alimentos donde también se contemple la distribución, con el objeto de llegar a los consumidores con precios accesibles.

Al respecto indicó factores políticos que inciden en la formación de precios en nuestro país, siendo la inflación muy superior al aumento de los costos del producto y resultando en altísimos márgenes de ganancia para las empresas productoras. Asimismo, desestimó la idea de la escasez, destacando que nunca hubo tanta producción de alimentos como en este momento y a pesar de ello tenemos un aumento de casi el 6% mensual en algunos productos.

LRA 1 Buenos Aires

El miembro del Grupo de Curas en Opción Por Los Pobres, a cargo de la Capilla Beato Enrique Angelelli y Compañeros Mártires del asentamiento Eva Perón de Libertad, Merlo; se refirió a la situación social, la pelea del Gobierno contra la inflación, y la actitud de los grupos económicos concentrados.

En ese sentido, Francisco "Paco" Olveira expresó tener "miedo" debido a que "enfrente tenemos lo mismo que sufrimos durante los 4 años de macrismo, pero redoblado, porque ahora dicen descaradamente cosas que antes callaban".

"Ya sabemos que estarían de nuevo de los dos lados del mostrador. Y aquí hay un lado del mostrador que está haciendo todo lo posible para que la recuperación económica -que despacito va habiendo- no llegue y para que no llegue el bienestar a nuestro pueblo", afirmó.

Asimismo, sostuvo que, tanto "los sectores del campo que se oponen a las retenciones, los que se negaron a realizar el aporte solidario de las grandes fortunas, y los productores de alimentos", batallan contra "cada cosa que hace el Gobierno para intentar que haya un poquito más de justicia social".

LRA 24 Río Grande

Durante este viernes, Fernando Tropea y Rosario Vázquez realizaron una duplex radial con las colegas de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel ubicada en la Base Esperanza en nuestra Antártida.

Romina Zabalza, María Rodríguez, Claudia Albarracín y la operadora técnica Mariela Churquina, son las cuatro responsables del aire de LRA36 que transmite en 15476 kHz banda de 19 metros en onda corta y 97.6 MHz FM; completando por primera vez un plantel totalmente femenino.

"Mucho frío...mucho frío", fueron las primeras palabras de María Eugenia Rodríguez en este intercambio radial, para ilustrarnos luego sobre la temperatura en ese momento, la cual era de "siete grados bajo cero y la sensación térmica de 10 grados bajo cero".

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna entrevistó a la enfermera y veterana de la guerra de Malvinas, Alicia Mabel Reynoso, para hablar acerca de la participación de las mujeres en aquel conflicto y el tardío reconocimiento a los servicios prestados en el conflicto.

Alicia dio detalles de las actividades llevadas a cabo por el grupo femenino, la discriminación impartida por los superiores y la lucha por saldar una deuda histórica respecto a los derechos que por mucho tiempo fueron negados.

También se hizo un repaso del contexto socio económico en que el gobierno militar decide iniciar la guerra, el fracaso del modelo económico de Martínez de Hoz, el surgimiento de la CGT disidente y la célebre represión del 30 de marzo de 1982.

LRA 1 Buenos Aires

Teresa conversó con Graciela Borges en el programa Una Mujer, sobre su vida y carrera. Durante la entrevista hubo anécdotas con Mercedes Sosa, risas y emoción.

"Aprendo muchas de las nuevas generaciones, me vínculo mucho con los jóvenes. Buscan nuevos sonidos y tienen otras libertades. Eso me interesa mucho, porque me provoca asombro. Toco con mis nietos en el escenario y con un joven tucumano que se llama Manu Sija, un gran músico argentino de una ductilidad genial", contó sobre su presente musical.

Parodi en otro momento de la charla se expresó sobre la música argentina y su presencia en los medios: "En el interior se pasa mucho lo nacional, allí hay arraigo. Es impresionante como las provincias dan lugar a lo nuestro. En la televisión no hay actualmente la presencia de artistas nacionales, también cambió mucho la forma de escucharla, más allá de la programación de los medios de comunicación".

LRA 1 Buenos Aires

La medida prevé la eliminación de las categorías de "corredores seguros" y por consiguiente los requisitos de análisis de PCR y de vacunación para ingreso, luego de dos años de restricciones por la pandemia de Covid-19. El Gobierno nacional anunció que ya no será necesario presentar una declaración jurada para las personas que viajen desde la Argentina al exterior, una de las medidas que se había dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. La novedad estuvo a cargo de la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, quien además precisó que la exigencia de la declaración jurada persistirá para los viajeros que ingresen a la Argentina.

LV 4 San Rafael

La coautora del libro “Quiénes somos después de la pandemia”, Marian Durao, hizo referencia a la afectación psicológica y social que tuvo el brote de COVID-19 durante dos años, señalando: “Actualmente, existe una gran cantidad de afectaciones en las personas, tales como ansiedad, depresión, estrés e irritabilidad. El haber estado durante mucho tiempo modificando nuestras conductas ha derivado en cambios que para muchos de nosotros han desatado crisis existenciales”.

LRA 26 Resistencia

“Tras las fumigaciones se comprobaron los daños que se produjeron en la agricultura familiar. Desde 2018 se establecieron restricciones y logramos que sea producido el algodón agroecológico con prendas confeccionadas con este elemento, y la recepción fue muy buena. Sobre todo porque se consiguió su producción sin veneno”, dijo la abogada especializada en Derecho Ambiental y referente de la Red de Salud “Ramón Carrillo”, Alejandra Gómez.

LT 14 Paraná

Este sábado por la mañana se concretó el Primer Tour Productivo en zona de islas, en Villa Paranacito, organizado por la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios, la Cooperativa de Productores del Delta y la Federación Agraria Delegación Entre Ríos, con el objetivo de conocer las producciones preponderantes en la zona.

En relación a esto, el vicepresidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Matías Martiarena, dijo: “La producción acá es amigable con el medio ambiente”, y luego resaltó que a los habitantes de la zona les “generan mucha preocupación” los proyectos sobre la ley de Humedales que se evalúan.

LT 14 Paraná

La coordinadora de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) en Corrientes, Anahí Lindström, se refirió al importante número de unidades productivas de agricultores familiares empadronados en la provincia.

La cifra alcanza casi el 50 % de los que se inscribieron en todo el país, observando que entre

enero y marzo de 2022 se empadronaron 744 unidades productivas.

LRA 26 Resistencia

“Para los pequeños productores el algodón siempre fue un medio de subsistencia y tenemos una vocación con el producto y también con el agroecológico, que es producido sin veneno, hecho que significa una gran alegría y un compromiso con el medioambiente que pregonamos y defendemos”, indicó el pequeño productor e integrante de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco, Regino Altamirano.

LT 14 Paraná

El responsable del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), Pablo Fontanini, dijo que en base a los datos aportados por la Red de Centrales Meteorológicas se analizó el comportamiento de la temperatura mínima en la provincia desde el martes 29 de marzo hasta el martes 5 de abril, inclusive, y se pudo observar que en ese período se produjeron las primeras heladas en la región.

Tras esto, Fontanini señaló: “Los lotes más afectados fueron los de la soja de primera, por lo que las heladas podrían perjudicar los rendimientos”.

LRA 28 La Rioja

Letcher, contador y magister en Economía Política, disertó en la primera exposición #ExpoCom 2022, la cual está destinada a impulsar la actividad comercial y promover el sector industrial en La Rioja. En su disertación, Letcher reconoció la importancia de “poner en valor la significación que tiene el sector comercial como impulsor de la economía y el empleo”.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina arrastra un debate histórico, que confronta dos modelos de país: Uno quiere ser “el granero del mundo” y el otro, sueña con su industrialización, con sumarle valor agregado a su materia prima.

Ambos proyectos se presentan como antagónicos, no porque lo deban ser, sino que asumen esa posición a partir de los intereses que ponen en juego quienes originalmente se repartieron las tierras en el nacimiento de la nación. Acaso sea esta, la madre de todas las grietas que persisten en los más de 200 años de historia argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El crédito a las Pymes representa el 53% del financiamiento total en pesos a empresas, creciendo a un ritmo del 18% interanual en términos reales, según informó hoy la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (Sepyme).

“Esto da cuenta del proceso de reactivación que encabezan las Pymes nacionales, que invierten para ampliar sus plantas, adquirir maquinaria o tecnología, expandir sus líneas de productos e incorporar personal", sostuvo el titular de la Sepyme, Guillermo Merediz, en un comunicado.

El crédito Pyme -tanto público como privado- se recuperó en el segundo semestre de 2021 y en la actualidad está creciendo a un ritmo 18% interanual en términos reales, superando a los índices de inflación, de acuerdo con datos difundidos por el Banco Central.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la empresa de embutidos y chacinados Friolim, reflexionó acerca de los altos niveles de inflación, resaltando el carácter multicausal de la misma.

Con relación a la suba en los precios de los productos expresó: “Realmente tanto en el último año como en el último trimestre nuestros costos provenientes del sector agropecuario han crecido exponencialmente alrededor del 50%”.

“Yo creo que la inflación en este país es multicausal, tiene un gran componente de la lucha en la distribución del ingreso, donde la salida de la pandemia y mucho consumo rezagado generaron que las empresas aprovechen un poco las circunstancias para ganar el terreno perdido” explicó.

A su vez, resaltó que las commodities “están aumentando debido al conflicto entre Rusia y Ucrania”. Al respecto de si se respeta la Ley de góndolas “No, de ninguna manera, todavía no. También es un ítem difícil, es muy difícil trabajar con las grandes cadenas porque el poder de negociación es muy desigual”.

LT 14 Paraná

Diputados y diputadas

Néstor Loggio presentará un proyecto sobre la toma de deuda con el FMI

Loggio, diputado por el Frente de Todos (FDT), presentará en la próxima sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de apoyo y adhesión a la creación de un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, el cual estará financiado por el cobro de un gravamen a los bienes radicados en el exterior que no hayan sido declarados ante la AFIP.

“Quienes fueron responsables de la toma de deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI fugaron los fondos, y ahora deben hacerse cargo”, expresó el legislador. https://www.radionacional.com.ar/loggio-presentara-un-proyecto-sobre-la-toma-de-la-deuda-con-el-fmi/

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL PABLO BENSUSAN, senador nacional

Criticó a la Corte por los cambios en el Consejo de la Magistratura

El senador nacional pampeano por el Frente de Todos y presidente de la comisión de legislación general del senado, Daniel Pablo Bensusán, se refirió al proyecto de ley para regular la integración del Consejo de la Magistratura y acentuó en la “cuestión federal” de la misma.

En ese sentido, expresó que “es necesario escuchar a cada representante de cada distrito ya que cada uno tiene su idiosincrasia” y criticó al Poder Judicial por tardarse 16 años en declarar inconstitucional la actual ley.

“Ellos mismo, tras más de una década, a través de un artilugio jurídico, se pusieron al mando del Consejo de la Magistratura”. https://www.radionacional.com.ar/bensusan-critico-a-la-corte-por-los-cambios-en-el-consejo-de-la-magistratura/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El legislador Radical, José Ricardo Ascárate, se refirió a la interna partidaria para definir la nueva conducción que reemplazará la actual intervención. La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00, con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LRA 7 Córdoba

Saborido, quien estará presente en el Festival del Choripán 2022 que se llevará a cabo en Córdoba, habló sobre el humor y la importancia que tiene ese aspecto en la sociedad cordobesa, diciendo: "Esas son las totalizaciones y generalizaciones absolutas, las cuales se caen por una cuestión de comodidad mental. Entonces, el cordobés es así de gracioso y el santiagueño duerme la siesta. Es decir que son estereotipos".

LT 14 Paraná

El 9 de abril de 1987 miles de fieles aguardaron el arribo del sumo pontífice en el Aeropuerto de Paraná. En la oportunidad, Juan Pablo II fue recibido por el actual cardenal y arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Paraná, Estanislao Karlic, quien estuvo acompañado por el entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, y por quien fuera el intendente de la capital provincial en esa época, Humberto Varisco.

Al respecto, el asesor cultural del Gobierno de Entre Ríos, Roberto Romani, recordó que fue la segunda visita al país de Juan Pablo II, ya que había estado en junio de 1982. En cuanto al arribo del papa a Paraná, el funcionario, quien estuvo presente en esa jornada, destacó que se trató de un día maravilloso.

LRA 1 Buenos Aires

La investigadora del Conicet y astrónoma, Beatriz García, se refirió a los beneficios y las desventajas de modificar el horario oficial de la Argentina. En ese sentido, explicó que los humanos cuentan con un reloj biológico, el cual “controla muchas funciones del cuerpo humano, entre varias de ellas está la hipertensión, el metabolismo y la atención, las cuales se activan y desactivan con la presencia del sol”, por lo que manifestó que, si se realiza un cambio "habría que aprovechar las horas de luz en el invierno, debido a que los días son más cortos en esa época".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La responsable del Comedor Copa de Leche "Los Indiecitos", Carmen Encina, brinda alimentación todos los días, a más de 200 chicos que reciben desayuno, almuerzo y merienda. Nos contó sus vivencias y la necesidad de que la población colabore con el comedor que está ubicado en Saavedra Lamas y Av. Perón del Municipio de Yerba Buena. La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LT 14 Paraná

Antonio Cabrera, conocido como el Chofer Gaucho, informó que este domingo en el campo El Caburé, de El Pingo, se realizará una jineteada y habrá 27 tropillas en concurso. El evento contará con animador, payador, jurados y la actuación de Los Hermanos Cepeda. Además, en el lugar se podrá acampar. Será la 17º edición de la Fiesta del Chofer Gaucho. Habrá servicio de cantina y la entrada tendrá un costo de 800 pesos. El micro que saldrá desde Paraná ya tiene su capacidad completa.

LRA 28 LA Rioja

Así lo expresó la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky, en el marco del del Foro Federal Participativo para la elaboración del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024.

Tras esto, la funcionaria observó el compromiso que tiene el Gobierno riojano para avanzar en el diseño de este nuevo plan.

LRA 1 Buenos Aires

Hace días se conoció la sentencia en la cual resultaron absueltos Luciano Mallemaci, Marcelo Ezequiel Quintana y Leandro Villar, acusados de violar grupalmente a una joven en la madrugada del 22 de setiembre de 2012, en una fiesta privada por el Día de la Primavera. En ese entonces, la denunciante era menor de edad, mientras que ellos tenían entre 18 y 21 años.

El evento se celebró en la casa de la familia del ex gobernador radical Atilio Viglione. Uno de sus nietos fue el anfitrión, Robertino Viglione. Junto a Tomás Soriano, fue involucrado en la denuncia pero ambos resultaron absueltos rápidamente por ser menores de edad al momento del hecho.

LRA 27 Catamarca

Guerrero se refirió al crecimiento económico de la provincia, expresando: “El Gobierno de Catamarca hizo y hace un gran esfuerzo para reconstituir el empleo que se dio en los últimos años. A través del Ministerio de Industria, y con muchos incentivos dados por el Gobierno provincial, se logró la generación de empleo en el sector privado, que era uno de los objetivos prioritarios”.

LT 12 Paso de los Libres

Mirta Pérez, dependiente del Ministerio Desarrollo Social de Corrientes, informó que un grupo de trabajadores marchó a la Casa de Gobierno provincial reclamando mejoras salariales y estabilidad laboral para los trabajadores en negro.

LRA 1 Buenos Aires

La talentosa cantautora y compositora se refirió a la salida de su nuevo disco “Antigua” y expresó su felicidad tras poder volver a los escenarios tras la pandemia. “Estoy activa con Antigua, recibiendo los frutos del amor de la gente” resaltó.

A su vez, destacó la importancia de su instrumento principal, su voz: “Sigo con las clases de canto y siento que hay un cambio importante, siento una diferencia y es que las cuerdas vocales son como abdominales al momento de entrenarlos. Con el instrumento de la voz la llevo gallarda, porque creo que tiene que ver con el espíritu y la pasión de cantar, transmitirles a las personas que disfrutan de escuchar música en vivo” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti, Raúl Marego, Programador Artístico del Ballet Folklórico Nacional, se refiere a Entre tiempos, el espectáculo que se presentará en el Teatro Nacional Cervantes mañana domingo 10 de abril y en la explanada de Biblioteca Nacional durante Semana Santa. Entre varias coreografías, sobresalen Pericón Nacional de Argentina y Malambo y Transfiguración del gaucho, de Norma Viola y Santiago Ayala.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Dos Gardenias” Eduardo Aliverti escoge la obra del poeta chileno Alejandro Zambra, Formas de volver a casa, donde se evoca la vida en el Chile de los años ´70 bajo la dictadura de Pinochet y la batalla de memorias entre los que sufrieron ese periodo, exponiendo la falta de un relato univoco que pueda elaborar un duelo social e histórico.

LRA 1 Buenos Aires

Adrián Korol e Ingrid Beck dialogan con Lola del Carril, la primera mujer argentina en relatar fútbol masculino. Especial Malvinas con audios históricos a 4 décadas de la Guerra del Atlántico Sur. A 30 años de la partida de Atahualpa Yupanqui, quinto fragmento de la entrevista que le hizo Daniel Viglietti en 1992 en París para su programa “Tímpano”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Pacho O´Donnell rememoró el mito sumerio de Utnapishtim, en el que siglos antes de la cristiandad se narran acontecimientos similares a la leyenda de Noé donde los dioses deciden eliminar a gran parte de la humanidad mediante un diluvio universal.

En la segunda parte del programa, Pacho entrevistó al actor Gerardo Otero, uno de los creadores del prestigioso espacio teatral porteño, Timbre 4, quien contó acerca de la apertura de una nueva sede este espacio en Madrid.

Otero también relató su experiencia de paternidad mediante vientre subrogado, los proyectos de obras a estrenar, la activad teatral argentina en España y dio detalles de la historia y las actividades de Timbre 4.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogan con el actor Juan Pablo Thomas y el director Nelson Mallach sobre Pequeño Gran Muerto, espectáculo teatral situado en el Cementerio de La Plata. El punto de partida es la “invocación” del poeta Matías Behety y la transformación de la arquitectura del cementerio en materia poética y ficcional.

LRA 1 Buenos Aires

El jugador Agustín Almendra se mostró arrepentido, con relación al conflicto que tuvo con el entrenador Sebastián Battaglia. Además, jugó unos minutos en Reserva y marcó el gol de la victoria, para el xeneize.

Asimismo, como consecuencia de un encuentro fortuito que tuvo con Juan Román Riquelme, el líder del club, Almendra le solicitó volver a jugar al fútbol. Lo hizo esta mañana en la Villa Olímpica, a propósito de la victoria xeneize, por 3 a 2, y de la decisión que tomó Hugo Ibarra.

En tanto, en una nota que brindó para la televisión, Almendra dijo estar muy arrepentido de la discusión que tuvo con Battaglia. Confesó que nunca más volvió a hablar con el entrenador, pero que tiene ganas de ofrecerle disculpas, en forma personal.

Más allá de lo que pase en el corto plazo, el poder de Battaglia se debilita cada vez más. En la última semana, el " Patrón " Bermúdez, hombre fuerte del Consejo de Fútbol sugirió que las cosas se podrían arreglar. De volver Almendra a la primera de Boca, esto motivaría la ida del técnico, que no está dispuesto a dar marcha atrás con esta situación.

LRA 1 Buenos Aires

El entrenador Marcelo Gallardo evalúa meter algunas variantes en la mitad de la cancha para llegar con algunos jugadores un poco más descansados al partido con los brasileños de Fortaleza el miércoles a las 21:00 finalmente en el Mas Monumental (estaba previsto a las 19). Enzo Pérez podría salir para permitir el ingreso de Bruno Zuculini, mientras que Santiago Simón y Nicolás De la Cruz pelean por otro de los lugares en la mitad de la cancha para recibir al bicho de la Paternal.

Andrés Herrera irá por el lesionado Robert Rojas, quien sufrió una fractura de tibia y peroné por una desleal patada del peruano Aldair Rodríguez, en el choque con Alianza Lima. El jugador paraguayo será operado el próximo sábado y tendrá 4 meses de recuperación. Por su parte Maidana estará por Paulo Díaz, que padece coronavirus.