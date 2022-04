Teresa Parodi: "Aprendo mucho de las nuevas generaciones"

La cantante y compositora Teresa Parodi conversó con Graciela Borges en el programa Una Mujer, sobre su vida y carrera. Durante la entrevista hubo anécdotas con Mercedes Sosa, risas y emoción.

"Aprendo muchas de las nuevas generaciones, me vínculo mucho con los jóvenes. Buscan nuevos sonidos y tienen otras libertades. Eso me interesa mucho, porque me provoca asombro. Toco con mis nietos en el escenario y con un joven tucumano que se llama Manu Sija, un gran músico argentino de una ductilidad genial", contó sobre su presente musical.

Parodi en otro momento de la charla se expresó sobre la música argentina y su presencia en los medios: "En el interior se pasa mucho lo nacional, allí hay arraigo. Es impresionante como las provincias dan lugar a lo nuestro. En la televisión no hay actualmente la presencia de artistas nacionales, también cambió mucho la forma de escucharla, más allá de la programación de los medios de comunicación".