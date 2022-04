Pedirán impugnar la absolución de los “hijos del poder” por violación grupal

Hace días se conoció la sentencia en la cual resultaron absueltos Luciano Mallemaci, Marcelo Ezequiel Quintana y Leandro Villar, acusados de violar grupalmente a una joven en la madrugada del 22 de setiembre de 2012, en una fiesta privada por el Día de la Primavera. En ese entonces, la denunciante era menor de edad, mientras que ellos tenían entre 18 y 21 años.

El evento se celebró en la casa de la familia del ex gobernador radical Atilio Viglione. Uno de sus nietos fue el anfitrión, Robertino Viglione. Junto a Tomás Soriano, fue involucrado en la denuncia pero ambos resultaron absueltos rápidamente por ser menores de edad al momento del hecho.

Nacional entrevistó a Veronica Heredia, abogada de la víctima, quien contó que ella recién pudo hablar de lo sucedido muchos años después, luego de un intenso trabajo de análisis y terapia. Después de lo sucedido, tuvo que “mudarse de ciudad, enfrentar los “vacíos por parte de su entorno”, escuchar barbaridades como “la puta a la que se la habían cogido cuatro”, entre otras que dejaron serias secuelas en su vida personal que “hasta el día de hoy está trabajando”.

El hecho llegó a la justicia el 20 de enero de 2019 cuando el fiscal Fernando Rivarola abrió la investigación de oficio, ya que la joven pudo realizar una publicación de Facebook. Luego de tres semanas de debate oral y público, las juezas Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini, decidieron absolver a los imputados en un fallo calificado por Heredia como “sin perspectiva de género”.

Los argumentos: “que no estaba lo suficientemente ebria como para no poder consentir”, “que no prestó declaración como testigo, aunque reconocieron lo perjudicial que hubiese sido para su salud”, “que hubo testigos que mintieron”, entre otros.

Heredia reflexionó en esta charla sobre los prejuicios y la discriminación que aún persisten en el sistema judicial hacia víctimas de delitos contra la integridad sexual a pesar de que la sociedad haya avanzado con el correr de los años. También se refirió a los deseos de absolver a estos hijos, nietos de empresarios y políticos conocidos de la provincia, más allá de todas las pruebas que se presentaron, incluyendo lxs 56 testigxs que participaron de las tres semanas. Planteó la falta de credibilidad que brindan las juezas al permitir que declaren personas “sabiendo que mienten y no pasa absolutamente nada” y habló de la importancia de que se revierta este fallo tanto para aquellas víctimas de violencia sexual como para aquellas personas que aún creen en el Poder Judicial.