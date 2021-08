Diario de Radio Nacional 09/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Los jóvenes siempre han aparecido para cambiar una página”

LRA 1 Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: Zabaleta en Desarrollo Social y Taiana en Defensa

Nacional Rock – SANTIAGO CAFIERO: “Estamos construyendo un país de producción y de empleo”

LRA 1 Buenos Aires – LEANDRO SANTORO: “La construcción de una alternativa a Larreta es inexorable”

LRA 1 Buenos Aires – AGUSTINA GRADIN: “Hay un recrudecimiento de la violencia machista en la política”

LRA 1 Buenos Aires – LUIS BRUSCHTEIN: La próxima apertura de actividades y las nuevas perspectivas que se abren

LRA 4 Salta – ANA ALVAREZ – Ex funcionarios de Ambiente procesados por tala ilegal

LRA 21 Santiago del Estero – ALEJANDRO YOCCA: Evitan el tráfico ilícito de bienes arqueológicos en Ojo de Agua

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa – RAUL GARCIA: Encuesta para conocer variables de educación, desempleo y seguridad

LRA 1 Buenos Aires – MARIO LOZANO: “La combinación de vacunas le da mayor versatilidad al sistema de salud”

LT 12 Paso de los Libres – 16 y 17 de agosto: Yapeyú solicitará el test negativo de COVID-19 para ingreso a la localidad

LT 11 Concepción del Uruguay – COVID-19: Son 185 los casos activos en la ciudad

LT 11 Concepción del Uruguay – Vacunación COVID-19: Hoy se aplicarán primeras dosis a niños, niñas y adolescentes

LU 4 Patagonia – Desde el próximo sábado: Comienza la aplicación de la vacuna heterogénea en Comodoro

LRA 1 Buenos Aires – Centro Ana Frank y Télam: Cooperación para combatir los discursos de odio

LRA 3 Santa Rosa – Ciclo “Comarcas”: Santa Fe, la radio y los siempre mojados

Area de Pueblos Indígenas – 9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas

LV 19 Malargüe – Werkén GABRIEL JOFRE: “Desde 1994 se reconocieron nuestros derechos y existencia”

LRA 1 Buenos Aires – GABRIEL CORVALAN DELGADO: La búsqueda de un hermano que podría haber nacido

LRA 52 Chos Malal – VICTOR HUGO GUTIERREZ: Chos Malal celebró el aniversario 134

LRA 26 Resistencia – Municipios: Puerto Tirol festejó sus 133 años de existencia

LRA 1 Buenos Aires – En las últimas 24 horas: 503 personas murieron y 10.180 fueron reportadas con coronavirus

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: De los dos Olivos al Blend de vacunas

LRA 25 Tartagal – DARIO TABORDA: El 80% de las comunidades originarias recibió la vacuna

LRA 23 San Juan – ROBERTO JUAREZ: “Las flexibilizaciones activan la economía”

LRA 5 Rosario – SONIA MARTORANO: La provincia de Santa Fe puso en marcha la combinación de vacunas

LRA 7 Córdoba – ANDRES PEÑALOZA: “La ocupación de las camas críticas es baja, pero se sigue controlando”

LT 14 Paraná – Nueva etapa: Lo que hay que saber sobre la vacunación y la presencialidad laboral

LRA 6 Mendoza – Plan de vacunación: Todo lo que hay que saber para aplicarse la segunda dosis en Mendoza

LRA 53 San Martín de los Andes – JUAN CABRERA: Aplican la vacuna Moderna para quienes tienen primera dosis de Sputnik

LRA 2 Viedma – JOSE PACAYUT: Viedma empieza a vacunar con Moderna

LV 4 San Rafael – Escuelas secundarias: El 1º de septiembre volverán a la presencialidad absoluta

LRA 17 Zapala – PABLO CERVI: “Hay que hacer que funcione el Congreso, se gobierna por Decreto”

LRA 43 Neuquén – LUCIANA ORTIZ LUNA: “Me pongo en este lugar para aportar todo lo que se pueda”

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas – MONICA URQUIZA: El Movimiento Popular Fueguino elige autoridades partidarias

LRA 13 Bahía Blanca – MANUELA CASTAÑEIRA: “La Izquierda tiene que mostrar otras facetas”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “La guerra que puso fin a todas las guerras”

LRA 1 Buenos Aires – GUILLERMO MEREDIZ: “La economía del conocimiento es la agenda del futuro en Argentina”

LT 14 Paraná – Confederación Argentina de la Mediana Empresa: Advierte una suba de ventas minoristas en todo el país

LRA 6 Mendoza – JOSE CANDELORO: Señalan una leve reactivación en la construcción

LRA 13 Bahía Blanca – DORA BARRANCOS: “El ataque a Florencia Peña es una operación miserable”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó el lanzamiento del plan Argentina Programa, que consiste en una capacitación en programación para 60 mil jóvenes de todo el país y comprende subsidios de 100 mil pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a internet.

En tanto, desde Tecnópolis y ante unos 20 mil jóvenes en todo el país, El Presidente dio inicio de la “Semana de las Juventudes”, que se llevará adelante desde este lunes 9 al viernes 13 de agosto y que tendrá “actividades que involucrarán a miles de jóvenes que podrán participar de una manera innovadora en actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y artísticas”.

En ese sentido, el primer mandatario destacó la “enorme voluntad de cambiar las cosas” que tienen los jóvenes, su “rebeldía que dio lugar a revoluciones”, en búsqueda de la igualdad y la libertad, y afirmó que “los jóvenes siempre han aparecido “para cambiar una página” al tiempo que reconoció “los dos años” que tuvieron que atravesar por la pandemia sin poder hacer lo que hacen los jóvenes, que es salir y estar con sus pares.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno oficializó la designación de Juan Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social, en reemplazo de Daniel Arroyo y de Jorge Taiana en la cartera de Defensa, tras la salida de Agustín Rossi.

“Fueron excelentes compañeros de gabinete, excelentes compañeros de trabajo, en un momento donde la gestión extenuó a muchos e hizo que la voluntad de quienes acompañamos al Presidente esté puesta como prioritaria a la hora de encarar un momento muy difícil para nuestro país”, completó el jefe de Gabinete sobre los funcionarios salientes.

Nacional Rock

En la primera emisión de El Mañana en Nacional Rock, Mex Urtizberea, Alfredo Zaiat, Irina Hauser y Claudia Villapun hablaron con Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de la Nación.

Subrayó la recuperación económica que se vislumbra en 2021, liderada por rubros como el industrial: “Durante el macrismo se redujo el empleo industrial en 46 de sus 48 meses de gobierno. Nosotros llevamos un año seguido de crecimiento”.

También destacó el descenso de los índices inflacionarios desde marzo hasta hoy y la campaña de vacunación: “El 80% de los mayores de 18 años tiene al menos una dosis. Cuando termine agosto se verá cómo estamos y se evaluará el regreso del público a espectáculos culturales y deportivos”.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador por la Ciudad de Buenos Aires y primer precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por ese distrito, Leandro Santoro, sostuvo que propone un nuevo paradigma cultural en el ámbito porteño, diferente a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

En el marco de las elecciones, el funcionario declaró que “la gente tiene claro que se discute pasado o futuro”. El primer precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por CABA, sostuvo que “Juntos es un país vinculado al sector financiero y al endeudamiento. Nosotros ponemos el eje en empleo, la producción y el consumo”, completó en Radio País.

LRA 1 Buenos Aires

Comenzó la segunda encuesta nacional sobre violencia machista en la política, impulsada por el Observatorio Julieta Lanteri de la Fundación para la promoción de la Economía social y Cooperativa (Fundeco). La investigadora e integrante de Fundeco Agustina Gradín explicó en el Servicio Informativo que el objetivo es investigar y exponer abiertamente los procesos por los que la violencia machista desalienta la participación de las mujeres en los debates públicos y, según la encuesta realizada en 2018, precisó: “Nueve de cada diez mujeres sufren en su trayectoria política alguna manifestación de violencia machista”.

En comunicación con Karina Pérez Pintos y Fernando Lotar, afirmó que “hay un recrudecimiento de la violencia machista hacia las mujeres en la política” y expresó que con esto “se busca amedrentar a la mujer y disciplinar al colectivo de mujeres, lesbianas, trans y travestis”.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa Ahí Vamos, Luis Bruschtein se refirió a la próxima flexibilización de aperturas y protocolos en el país. Aunque el periodista advirtió que todo dependerá de cómo impacta la variante Delta y la curva de contagios de coronavirus.

“Esperemos que esta cepa no arruine este programa y esta perspectiva, porque eso podría ocurrir. Por ejemplo, aparentemente en Estados Unidos y en Rusia igual, estaban por la tercera o cuarta ola, empezaban a salir, les cayó la Delta y creció la curva de infectados. Por suerte en los países con nivel alto de vacunación, como es en Argentina, puede crecer el índice de infectados pero no crecen las hospitalizaciones ni la cantidad de muertes. Y eso ayuda a que por lo menos, se puedan normalizar algunas actividades. Y sobre todo la actividad económica sobre la cual se sostiene la economía casera de todos los habitantes”, expresó el periodista.

LRA 4 Salta

El juez federal de Buenos Aires Sebastián Casanello procesó a tres ex funcionarios de la provincia de Salta y a uno de Nación en el marco de una causa que investiga el presunto contrabando de 1.282 toneladas de palo santo. “La causa es solo una muestra de la metodología que se lleva adelante para la tala ilegal del palo santo en distintas provincias”, comentó Álvarez.

LRA 21 Santiago del Estero

En el marco del Comité técnico de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en Santiago del Estero se realizaron acciones para el rescate y protección de patrimonio cultural prehispánico en una localidad del departamento Ojo de Agua. “El operativo fue muy bueno, Gendarmería pudo dar con la familia y el patrimonio está custodiado”, comentó Yocca.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Diagnosticar variables como educación, seguridad y desempleo es el objetivo de la encuesta “Condiciones de vida Tucumán”. “Esta encuesta es una salida a campo, son 37 encuestadores que van a estar distribuidos en los 19 municipios”, comentó García.

LRA 1 Buenos Aires

El especialista en vacunas, Mario Lozano, convocó a las personas que deben completar su esquema de inmunización contra el coronavirus a utilizar la combinación de vacunas y ratificó que esta opción es segura. En Radio país, sostuvo que “la gente opta por elegir el protocolo de vacunación” y resaltó: “Lo riesgoso es infectarse, no vacunarse”.

En ese marco, señaló que “la combinación de vacunas es algo muy tradicional en vacunología” y manifestó: “Con la combinación de vacunas le damos mayor versatilidad al sistema de salud”. “La combinación de vacunas tiene buena eficiencia y seguridad para las dos dosis”, subrayó.

Por otro lado, Lozano advirtió: “Si dejamos circular el virus, le estamos dando chances para que se generen variantes más peligrosas que la Delta”.

LT 12 Paso de los Libres

La Intendenta de Yapeyú, Marisol Fagundez, comentó que “las condiciones sanitarias no están dadas para realizar el acto conmemorativo del aniversario de la muerte del General José de San Martín el próximo 17 de agosto, motivo por el cual no va a ver desfile, no va a ver festival y vamos a rendirle homenaje al General San Martín en un acto protocolar con las autoridades provinciales, locales y las Fuerzas de Seguridad en horas de la tarde, y para esta ocasión especial los días 16 y 17 de agosto el control va a ser estricto”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi, informó que son 185 pacientes los que se encuentran con COVID-19 en Concepción del Uruguay.

Lombardi precisó que 11 pacientes se encuentran internados, de los cuales 9 cursan la enfermedad en el Hospital Urquiza y 2 en clínicas privadas.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Secretario de Salud de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, indicó que el operativo de vacunación contra el COVID-19 continuará con la aplicación de primeras dosis para niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo, embarazo y discapacidad.

Además, Toledo informó que también se inoculará con la segunda dosis de Sinopharm a los que recibieron la primera el 16 julio pasado, y remarcó que las personas fueron citadas mediante la asignación de un turno previo.

LU 4 Patagonia

“El viernes fuimos a la ciudad de Caleta Olivia a un conversatorio que hubo con Arnaldo Medina, y Nación resolvió que las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik se podrán colocar como segundo componente la vacuna Moderna o AstraZeneca. La vacuna heterogénea es eficaz y efectiva, y esto lo han demostrado estudios realizados en todo el mundo”, indicó la subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic.

LRA 1 Buenos Aires

La agencia pública de noticias Télam suscribió un acuerdo de cooperación con el Centro Ana Frank Argentina para participar en su proyecto “Distorsión, negación y banalización del holocausto, de la memoria reciente y su utilización en discursos de odio: Recomendaciones y estrategias para contrarrestarlos”.

El convenio fue suscripto por la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, y Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank Argentina (CAFA); y prevé la “colaboración mutua en tareas de investigación, desarrollo, promoción, educación y fomento en el marco de la difusión de temas de interés para ambas partes”.

Este acuerdo marco ubica a la agencia como uno de los organismos que cooperará en un proyecto aprobado al CAFA por IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance – Alianza Internacional de Recordación del Holocausto), el cual apunta a “alertar y combatir los nuevos formatos de los discursos de odio, así como las representaciones actuales del holocausto y otros genocidios”, explicó Shalom a Télam.

LRA 3 Santa Rosa

“Comarcas” es un ciclo documental de la Radio Pública que aspira a que cada emisora pueda contarle al país y al mundo distintas temáticas locales como paisajes, hechos históricos, manifestaciones culturales, músicas, libros, biografías, leyendas y sucesos. En esta oportunidad, la referencia corresponde a la inundación de 2003 en Santa Fe.

Area de Pueblos Indígenas

Cada año, el 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La celebración fue establecido por la Asamblea General, el 23 de diciembre de 1994, en su resolución N° 214 y se festeja con eventos especiales en todo el mundo.

Sandra Ceballos a cargo del Área de Pueblos Indígenas de Radio Nacional, cuenta el por qué de la celebración y nos regala un saludo muy particular.

Hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades.

LV 19 Malargüe

Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y desde las Naciones Unidas informan que “hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades”.

Gabriel Jofre, referente y vocero de la Organización Territorial Malalweche, comunidad mapuche del sur provincial, dijo que “el mensaje que venimos diciendo desde hace mucho tiempo es que los pueblos indígenas de América no salimos para ningún lado nunca a invadir, sino que vinieron con el claro objetivo de extraer oro y plata, y al día de hoy siguen con otros recursos naturales”.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversa en esta emisión de Historias Fragmentadas sobre el derecho a la identidad y el robo de bebés durante la última dictadura militar con Gabriel Corvalán Delgado, hijo de desaparecidos que junto a su hermana Mariana, están buscando a su tercer hermano o hermana, ya que al momento del secuestro en julio de 1976, su madre estaba embarazada de tres meses.

Gabriel recuerda una infancia sin sus padres desde los 2 años, la crianza por parte de sus abuelos y la poca información con la que contaba para asimilar la ausencia de sus padres, al punto de desconocer la verdad. En su adultez, se contacta y vincula con Abuelas de Plaza de Mayo, con quienes colabora para la recuperación de nietos y, luego de dejar su muestra en el Banco de Datos Genéticos, mediante el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense), recuperaron los restos del padre en 2009.

LRA 52 Chos Malal

El intendente de Chos Malal se refirió al aniversario 134 de la localidad que se llevó adelante con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez. También habló de las próximas elecciones: “estamos acompañando a la lista Azul A, con Mage Ferraresso y Osvaldo Llancafilo”.

LRA 26 Resistencia

El intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert, dijo que “el 6 de agosto fue el aniversario de nuestra localidad en la que se verifican grandes avances. Cumplimos 133 años, estamos muy contentos y entusiasmados y los festejos fueron muy determinados por la persistencia de la pandemia, pero ya con flexibilizaciones que permitieron realizar algunas actividades recreativas para aligerar la situación”.

LRA 1 Buenos Aires

503 personas murieron y 10.180 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 107.961 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.029.075 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.613 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 51,4% en el país y del 50% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

En el comienzo de la jornada, el periodista hizo un comparación entre la polémica generada por las visitas a la residencia de Olivos de diversos personajes vinculados al mundo del espectáculo y lo poco que se habló de las visitas que hacían funcionarios judiciales en la época del macrismo donde “la que se puso de rodillas fue la justicia”.

Además repasa el inicio de los proceso de combinación de vacunas para garantizar la inmunidad de la población y las críticas que los medios hegemónicos siguen haciendo a esa operatoria.

LRA 25 Tartagal

En la zona oeste de Tartagal, donde hay un número importante de comunidades originarias, el 80 % de la población ya cuenta con la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.

LRA 23 San Juan

El funcionario se refirió a la activación económica en la provincia de San Juan. “Se va a implementar una mayor flexibilización que es muy importante sobre todo para el sector gastronómico”, dijo Juárez sobre el DNU establecido por el gobierno provincial.

LRA 5 Rosario

El gobierno santafesino inició una nueva fase de la campaña de vacunación y ahora aplica la segunda dosis de Moderna a quienes hace más de 90 días recibieron Sputnik V. “El 80 por ciento de los 27.600 turnos asignados fueron confirmados. Hay una gran respuesta de la gente a la combinación de vacunas, porque es segura y eficaz”, aseguró la titular de la cartera sanitaria provincial.

LRA 7 Córdoba

El presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) de Córdoba, Andrés Peñaloza, señaló que los niveles de ocupación de las camas críticas están bajos, aunque la situación es monitoreada de manera constante, y luego añadió que “tenemos un nivel de ocupación baja de camas COVID-19 del 28%. En cuanto a las otras patologías, según datos propios, es del 30%, aproximadamente”.

LT 14 Paraná

Desde abril, mediante resolución de los Ministerios nacionales de Trabajo y de Salud, se otorgó la facultad al empleador para que se convoque a trabajar a personal no esencial de riesgo. Luego de pasar 14 días de la primera vacunación contra el coronavirus se lo puede convocar a trabajar de manera presencial. “Habría que analizar cada caso. No es lo mismo una persona que no debe vacunarse por pedido médico y otra cuestión es no vacunarse porque no hay voluntad”, aclaró el abogado laboralista Pablo Gabioud.

LRA 6 Mendoza

Mariana Álvarez, subsecretaria de Planificación y Cobertura Pública Sanitaria del Ministerio de Salud de Mendoza, dio detalles sobre la marcha del plan de vacunación en la provincia poniendo foco en el avance de la segunda dosis y en la combinación de vacunas.

LRA 53 San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes se llevará adelante una nueva jornada de vacunación para quienes ya tienen la primera dosis de Sputnik V, en esta ocasión se combinará con la vacuna Moderna. “La combinación es válida y efectiva”, comentó el referente de Zona Sanitaria IV.

LRA 2 Viedma

Se dieron más de 1.000 turnos a personas que recibieron la primera dosis de Sputnik-V y están en condiciones de recibir la segunda dosis de Moderna. “En Viedma sólo un 13% de las personas convocadas prefirieron esperar”, señaló Pacayut.

LV 4 San Rafael

El director de Educación Secundaria, Emilio Moreno, dijo que “en lo concreto y en lo práctico ya salió el memorándum que a partir del 1º de setiembre aumentamos la presencialidad en la secundaria”.

LRA 17 Zapala

El radical Pablo Cervi se refirió a la lista de unidad del PRO, UCR y NCN que presentan en la provincia de Neuquén para las elecciones legislativas. Destacó el encuentro con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich del que participó junto a su compañera de fórmula, Ayelén Quiroga.

LRA 1 Buenos Aires

Timerman se refirió al mensaje que dirigió a los jóvenes el presidente Alberto Fernández y el discurso antipolítica, de cara a las elecciones de medio término de este año.

LRA 43 Neuquén

La precandidata por la lista F del Movimiento Popular Neuquino (MPN) se refirió al modo en que llegó a su primera postulación junto al ex vicegobernador Rolando Figueroa. “Nos estamos preparando con un equipo nuevo de trabajo, con mucha esperanza y ganas”, señaló Ortiz Luna.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La presidenta del Movimiento Popular Fueguino (MPF) se refirió a la presentación de lista para ocupar cargos partidarios y aclaró que “no es una lista de unidad sino que es la única lista que se presentó, lo logramos por estar en contacto permanente con nuestros afiliados”.

LRA 13 Bahía Blanca

Manuela Castañeira es la precandidata que encabeza la lista por diputados nacionales para la provincia de Buenos Aires por el Nuevo MAS. Durante su visita por Bahía Blanca, tuvo tiempo para comunicarse con Juani Guarino, conductor de El Ágora, que se emite por la Radio Pública. “Hay muchas listas de la Izquierda en la provincia de Buenos Aires. La que tengo el orgullo de encabezar es la única que hay una mujer al frente. No corremos dentro del Frente de Izquierda, por responsabilidad de Nicolás del Caño que se negó a la unidad. Yo le había propuesto un debate, pero él se negó”.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario Wainfeld analizó la nueva guerra civil en Afganistán que “representa una mayor amenaza que hace 20 años”.

“La guerras son un gran negocio para los fabricantes de armas, nunca fue negocio terminarlas. Las desigualdades crecieron con la pandemia y es la ventaja de grandes sectores del capitalismo y sobre todo de los grandes laboratorios”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezará el lanzamiento del plan “Argentina Programa”, que consiste en una capacitación en programación para 60 mil jóvenes de todo el país y comprende subsidios de 100 mil pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a internet a través de beneficios en el Banco Nación.

Además, en paralelo, se están capacitando a 7.000 personas. En esa línea, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación en el Ministerio de Desarrollo Productivo, Guillermo Merediz, sostuvo que los resultados hasta el momento son “muy buenos” y remarcó el crecimiento que tuvo dicho sector.

LT 14 Paraná

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmó que se registró un incremento en las ventas minoristas. Se trata de un 11,4 % de suba, en un promedio general en todo el país. “Esperábamos este rebote porque lo estamos comparando con julio de 2020 en que la situación era muy preocupante, con la economía prácticamente paralizada”, explicó Fabián Tarrio, vicepresidente de CAME, y luego agregó que “debemos observar que no estamos en el nivel que necesitamos estar, el cual le haría bien a la economía”.

LRA 1 Buenos Aires

Sergio Wischñevsky entrevistó a la licenciada de la Universidad Nacional de Rosario, magíster de la Universidad de Nueva York, doctora en Historia la Universidad de Indiana, y profesora de Historia Latinoamericana Moderna en la Universidad de Houston, EEUU., Natalia Milanesio, acerca de su libro Cuando los trabajadores salieron de compras, en el que analiza la inclusión de este sector social al consumo en la Argentina, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón.

LRA 6 Mendoza

José Candeloro, representante de la Cámara Argentina de la Construcción en Mendoza, analizó la actualidad del sector, señalando que existe una “leve reactivación porque si bien ya hay movimiento en la economía los precios de los insumos permanecen muy altos, a lo que se le suma la cotización del dólar paralelo y la incertidumbre de esta inestabilidad, que va en aumento, lleva a que las personas frenen sus proyectos”.

LRA 13 BAHÍA BLANCA

Es una operación miserable –dijo la socióloga Dora Barrancos acerca del ataque misógino del diputado Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) contra la actriz Florencia Peña.

El legislador opositor escribió en su cuenta de Twitter: “Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie”, acerca de una visita de la actriz a la Quinta de Olivos para entrevistarse con el presidente Alberto Fernández.

Barrancos agregó que “sorprende y es una maniobra a contramano de las políticas de género que se vienen llevando a cabo en nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

El juez Carlos Manuel Bruniard le concedió la libertad a Maximiliano Fernando Ríos, de 23 años, quien mató a Mayelín García, de 28 años, oriunda de República Dominicana tras atropellarla en un fatal siniestro vial en el barrio porteño de Flores.

“Venía cruzando semáforos en amarillo y en rojo en un auto que no era de él. Tenemos probado que iba a altísima velocidad”, destacó la fiscal del caso, Mónica Cuñarro quien apeló la decisión del juez. “Esto no fue un accidente casual o común, ahora resolverá la Cámara”, expresó en diálogo con Darío Villarruel.

“Se bajó del auto luego del choque y se fue. Para nosotros mínimamente le deberían dar cuatro años de cárcel”, resaltó.

LV 8 Libertador

Portezuelo es una mega obra que está sufriendo un gran rechazo, y se pide que ese dinero sea destinado a otros proyectos más necesarios como la construcción de viviendas sociales. Sobre esta problemática del déficit habitacional surge el proyecto del Banco de Tierras que propone el FIT mediante su diputada Mailé Rodríguez.

La legisladora expresó que en el gran Mendoza se concentra la mayor tasa de faltante de viviendas, y en la última semana el gobierno entregó solo 10 unidades habitacionales. “Es impresionante el desbalance en relación a la falta de viviendas en la provincia”, sostuvo Rodríguez.

LRA 26 Resistencia

El vocal de la Administración Provincial del Agua (APA) del Chaco, Gustavo D’Alessandro, habló de la situación climática en toda la región, diciendo que “estamos padeciendo las variaciones climáticas especialmente en la temperatura, con mínimas muy bajas y gran déficit en las lluvias que impacta en la altura de los ríos de toda la región y generan muchísimos inconvenientes. Las informaciones que tenemos son de organismos nacionales, e indican que esta situación no se revertirá hasta octubre y tampoco se prevén precipitaciones importantes”.

LRA 9 Esquel

El Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, quien está a cargo de la presidencia por la licencia de Javier Panizzi, se refirió al dinero que fue depositado por la provincia el pasado viernes para los trabajadores judiciales, quienes tenían 2 sueldos atrasados. Luego, Vivas dejó entrever determinado malestar con el gremio del sector debido a que el viernes hubo igualmente una medida de fuerza por reclamos de aumento salarial cuando ya se estaba depositando el pago de los haberes.

LV 4 San Rafael

En las oficinas del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos se confirmó el desembolso de 1.855 millones de pesos por parte de Nación para la renovación integral del Aeropuerto de San Rafael. Del encuentro participaron el titular del ORSNA junto al Diputado Nacional Omar Félix, la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti y el Intendente de San Rafael, Emir Félix.

LT 14 Paraná

Se inició la entrega de los plásticos de la tarjeta Alimentar, en una actividad que se extenderá hasta este jueves en Paraná. Pablo Clementi, jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Paraná I, enfatizó que “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación trabaja en articulación con los municipios para la entrega de las tarjetas y corroborando padrones”.

LRA 9 Esquel

La secretaria de gobierno de Esquel, Mariela Sánchez Uribe, junto a Mauricio Mateos, Jefe de Servicios Sanitarios de la Cooperativa 16 de octubre Ltda., brindaron una conferencia de prensa para comentar las medidas que se tomarán de acuerdo a la emergencia hídrica por falta de precipitaciones y nieve en la zona. “Se planteó la situación de la posible declaración de la emergencia hídrica a la espera de la sanción de la ley por parte de la Legislatura Provincial y el esquema para la ciudad de Esquel, en función de la situación atípica por las escasas reservas de agua debido a la falta de nieve”, destacó Sánchez Uribe.

LRA 3 Santa Rosa

Pablo Echeveste, secretario de Hacienda de la municipalidad de Santa Rosa, se refirió a la intimación realizada a distintas empresas de telefonía móvil por una deuda millonaria, junto a la posibilidad de la aplicación de multas por omisión fiscal. “Las tres empresas que actualmente pagan el canon por las antenas son Telecom, Telefónica y Claro, y entre ellas la deuda que tenemos actualizada supera los 20 millones de pesos en concepto de esta tasa”, explicó Echeveste.

LRA 6 Mendoza

La diputada provincial Silvia Stocco se refirió a la presentación de un proyecto de resolución para exigirle al gobernador la inmediata remoción de la titular de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Mendoza, Vanina Barone, por la difusión de material agraviante y escandaloso en las redes sociales. Stocco calificó de “terrible” el accionar de Barone, y luego afirmó que “esto no es nuevo, ahora quedó expuesta, pero tenemos varias denuncias anónimas del maltrato que se ejerce en la Dirección”.

LRA 57 El Bolsón

Se declaró la Emergencia Hídrica en la Comarca Andina ante los bajos niveles de precipitaciones de lluvias y nieve. Desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) solicitan que se extremen las medidas de prevención durante las quemas.

LRA 3 Santa Rosa

En el Día Nacional del Maestro de Educación Especial, María Emilia Mangas, profesora de Educación Especial, contó cómo fue iniciarse en esta profesión y cómo es desempeñarse actualmente como docente, expresando que “la Educación Especial está en el camino del nuevo paradigma y tenemos que pensar que no hay escuelas especiales. En La Pampa, que es avanzada en cuanto a leyes, en lo que respecta a la discapacidad hoy son escuelas de apoyo”.

LV 8 Libertador

En relación a las falsas noticias, muchas veces se les echa la culpa a las redes de lo que en realidad deriva de grandes poderosos económicos y políticos, y el ejemplo es lo que hemos ido evidenciando de la derecha del mundo, como también de la que existe en nuestro país. Sobre este tema, Carmelo Cortese, referente del PTP, docente e investigador, expresó que “el primer punto está en negar o asumir la pandemia con todo lo que conlleva, hecho que implica maneras lícitas e ilícitas de atenderlo y proponer alternativas. Lo que hemos visto de los republicanos y libertarios es mucha hipocresía”.

LRA 6 Mendoza

Las organizaciones sociales y políticas que componen la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) marcharon desde la Iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo, en tanto Gildo Onorato, Secretario Gremial de la UTEP, sostuvo que “la movilización fue en defensa de la agenda marcada por el acceso a tierra, techo y trabajo con eje en la creación de trabajo genuino en todo el país”.

LV 4 San Rafael

Hubo varios incendios durante los últimos días y el de ayer, en la zona de Alto del Algarrobal, afectó la planta transmisora de AM de LV 4 Radio Nacional San Rafael, en la ruta 146.

Las llamas fueron sofocadas por los Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas, y debieron trabajar desde la planta de rebaje de ECOGAS hasta el predio que posee la Cámara de Comercio de San Rafael, en el Alto el Algarrobal.

LT 14 Paraná

Oscar Muntes, secretario General de ATE Entre Ríos, informó que se elabora una propuesta de normativa para las paritarias municipales, la cual será elevada a la Subsecretaría de Relación de Empleo Público Municipal de la Secretaría de Trabajo. El proyecto “constituye el primer paso hacia una ley provincial que regule las negociaciones paritarias en las localidades entrerrianas”, explicó Muntes.

LRA 18 Río Turbio

En el mes de abril, hubo un acuerdo con la intención de mejorar los sueldos del personal municipal de 28 de Noviembre. Al no percibir este porcentaje de aumento, el gremialista Delgado sostuvo que “tendrán que dar respuestas y explicaciones quienes firmaron ésta acta”.

LRA 1 Buenos Aires

El actual senador provincial en Corrientes Martín Barrionuevo es conocido en el país por su trabajo de análisis y difusión de las variables de la pandemia en las redes sociales. En Ahí vamos, describió la actual situación y resaltó: “Hay una mejoría que se debe a la vacunación, pero estamos todavía en valores elevados”. En ese sentido, manifestó que “hay que extremar los cuidados” y recordó que “es central la distancia física, el uso de barbijos y tratar de hacer las actividades en lugares abiertos”. En tanto, subrayó que “en Argentina estamos llegando a la normalidad los niveles de movilidad”.

Barrionuevo, que integra la fórmula como candidato a vice para disputar la gobernación junto con Fabián Ríos el 29 de agosto por el Frente Corrientes de Todos, se refirió además al contexto que vive actualmente la provincia y manifestó: “Somos una provincia rica en recursos, pero empobrecida”. “No hay políticas reales de generación de empleo y acceso a la vivienda”, sostuvo. En ese marco, detalló sus principales propuestas y dijo: “En la cuestión de la paridad de género venimos con un trabajo muy fuerte. La perspectiva de género es transformadora y debe estar presente en todos los espacios”. “Formamos parte de un espacio que amplia derechos”, finalizó.

LRA 30 Bariloche

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta visitó el INVAP de San Carlos de Bariloche. “Firmamos un convenio para incluir a la empresa en un proyecto que se llama “Programa Igualar” para elaborar líneas de políticas de género y diversidad dentro de estos espacios”, comentó la funcionaria.

LRA 29 San Luis

Continúa la búsqueda de Guadalupe Lucero a 56 días de su desaparición. “No hay un rastro, ni pista de la nena de 5 años. Ayer la policía realizó el operativo de búsqueda en el dique Piscu Yacu. Hoy los procedimientos policiales se realizarán en el dique de la localidad de Luján”, comentó Britos.

LRA 54 Ing Jacobacci

Un tribunal popular resolvió el viernes por unanimidad que Exequiel Rebolledo fue el autor material del femicidio de Agustina Atencio, la adolescente de 17 años hallada sin vida en la costa del Río Colorado, el 3 de marzo de 2020. El delegado de la Dirección de Comunicación de la 4° Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, Juan Cruz García, brindó detalles de esta modalidad de juicio.

LRA 1 Buenos Aires

El compositor y guitarrista salteño, figura indispensable de la música popular de raíz folclórica, murió el 9 de agosto de 2013.

Su voz grave, expresiva; su singular estilo con la guitarra; su enorme talento como compositor, lo llevó a conformar con Jaime Dávalos una fructífera sociedad artística.

Entre sus emblemáticas obras podemos mencionar “La tonada del viejo amor”, “Zamba de la Candelaria”, “Trago de sombra”, “Canción del jangadero”, “Romance de la Muerte de Juan Lavalle”, “Choro del caminante” y “Camino a Sucre”.

Falú había nacido en El Galpón, provincia de Salta, el 7 de julio de 1923, pero fue criado en Metán y formado en la capital salteña hasta que, en 1945 se radicó en Buenos Aires.

Trabajó con Jaime Dávalos (“Tonada del viejo amor”, “Trago de sombra”, “Milonga del alucinado” y “Zamba de la Candelaria”), Manuel Castilla (“Celos del viento” y “Puna sola”), Ernesto Sábato (“Romance de la muerte de Juan Lavalle”) y Jorge Luis Borges (“José Hernández”), entre otros.

Según él mismo admitió “la música es importante, pero si no estuviesen estos poetas magníficos que pintaban el paisaje con señorío, hoy mi obra no sería popular”.

LTA 26 Resistencia

El docente e historiador Esteban Cadoche es el realizador de ‘Néstor su huella’, un trabajo que cubre el período 2003-2007 a través del testimonio de diferentes figuras, incluyendo al actual mandatario Alberto Fernández y a personas no públicas. “La obra se estrenó en el Centro Cultural Kirchner y me conmovió la gran reacción de la gente, mejor imposible. La gente quedó en un estado de llanto y emoción que es muy difícil conseguirlo con un documental. Estoy en un estado de felicidad que ojalá dure durante mucho tiempo”, indicó Cadoche.

LRA 1 Buenos Aires

Guy Roger desde Paris, habló con el Panorama Nacional sobre la gran expectativa en Francia por la llegada de Lionel Messi.

“Si todo sale bien con la revisión médica del rosarino, la presentación oficial sería en el Parque de los Príncipes el próximo sábado en la previa del partido que el PSG debe jugar frente al Estrasburgo”.

Roger reveló que “la llegada de Messi superó en Francia la euforia por las medallas logradas en Tokio” y que ante las versiones de que el astro del fútbol llegaría anoche en su avión privado, una multitud volcada a las calles generó un congestionamiento de más de 15 kilómetros de vehículos.

El periodista hizo un análisis del comportamiento del equipo en los últimos tiempos y evaluó que la llegada de Messi no le garantiza al PSG lograr una Champions que es la gran deuda que tiene con sus fanáticos.

LRA 13 Bahía Blanca

La gesslerina Antonela Fortuna debutó como punta receptora en la Selección argentina de Vóley -Las Panteras- que representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Su localidad, Gessler, la recibió el pasado jueves como la primera deportista olímpica del pueblo y contó su experiencia en “Nacionalmente”.

“Participar de los Juegos Olímpicos es el sueño que todo deportista quiere cumplir. Estando ahí en la Villa, compartiendo el día a día siempre supera las expectativas, como que una normaliza todo y no se da cuenta de dónde está y después con el correr de los días te das cuenta y disfrutás más”, expresó la joven deportista que pasó por Villa Dora de Santa Fe y San Lorenzo.

Antonela se esperanzó en que su oportunidad y la de todos los y las argentinas que viajaron a Tokio “impulse a más gente a practicar deportes. Y nosotras Las Panteras lo que queremos o lo que tratamos de transmitir es la pasión por este deporte y que cada nena en su casa que mire un partido nuestro se decida a jugar al vóley”.

LRA 1 Buenos Aires

Independiente le ganó a Racing el clásico de Avellaneda por 1 a 0, como local, con gol de cabeza de Silvio Romero a los 23 minutos del segundo tiempo, por la quinta fecha del campeonato de la LPF, y se transformó en el único puntero del certamen.

No se queje, si no se queja

Ayer estaba en un restaurante y un hombre bastante enojado llamó al mozo: “Este plato que me trajo es un asco… ¿Qué es pollo o pescado?”

Respuesta: ¿Cómo puede decir que es un asco con ese paladar, que no puede diferenciar el pollo del pescado?

Chocolate por la noticia