Ex funcionarios de Ambiente procesados por tala ilegal

El juez federal de Buenos Aires, Sebastián Casanello, procesó a tres ex funcionarios de la provincia y uno de Nación en el marco de una causa que investiga el presunto contrabando de 1.282 toneladas de palo santo.

En la causa se sumó el procesamiento de empresarios a los que se les trabó embargo por 430 millones de dólares.

De este primer proceso que lleva adelante la Justicia, surge que en 2013 una empresa ubicada en el norte salteño pidió permisos para extraer la madera de una finca de su propiedad. Pero en las imágenes satelitales, un agente público de Ambiente de la Nación, corroboró que el terreno en cuestión no mostraba tala o desmonte alguno. Se presume que la madera era entonces talada en otras zonas, sin autorización oficial alguna, y acopiada en una finca en particular para venderla luego a los exportadores. Para ello, era necesario fraguar las guías para extraer el palo santo.

Para la presidenta de la Red Agroforestal, Ana Álvarez, la causa a cargo de Casanello es solo una muestra de la metodología que se lleva adelante para la tala ilegal del palo santo en distintas provincias.

