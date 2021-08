Anuncian medidas por la emergencia hídrica en Esquel y Trevelin

La secretaria de gobierno de Esquel Mariela Sánchez Uribe junto a Mauricio Mateos, Jefe de servicios sanitarios de la Cooperativa 16 de octubre Ltda., brindaron una conferencia de prensa para comentar las medidas que se tomarán de acuerdo a la emergencia hídrica por falta de precipitaciones y nieve en la zona.

“Se planteó la situación de la posible declaración de la emergencia hídrica, a la espera de la sanción de la ley por parte de la Legislatura Provincial, y el esquema para la ciudad de Esquel en función de la situación atípica por las escasas reservas de agua debido a la falta de nieve”, destacó.

Por su parte, Mauricio Mateos contó que “el panorama no es bueno porque en la zona de La Hoya y el Cordón Esquel no hay nieve, que es lo que mantiene las reservas para el verano para toda la zona”. El pronostico extendido a 3 meses indica que habrá precipitaciones normales o bajas, temperaturas normales o altas, o sea, que puede empezar a llover, pero no mejorará la situación”, advirtió.

En cuanto a las medidas que se podrían tomar para enfrentar la falta de agua, Mateos comentó que “junto a los municipios estamos analizando conseguir fondos para realizar una o dos perforaciones en cada localidad, colaborar con aquel que necesite tanque de reserva y si hay que hacer cortes programados de 12 horas o más, que estas casas puedan tener agua para consumo humano”. “Lo importante ahora es la difusión para avisar a la gente que vaya aprendiendo a cuidar el agua”, subrayó.