Diario de Radio Nacional 08/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “La pospandemia debería propiciar un debate ético sobre la desigualdad”

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Empresarios destacaron el buen clima de negocios para invertir en el país

LRA 1 Buenos Aires - JORGE TAIANA: Recorrió la Brigada Aérea y la Brigada Blindada del Ejército

LRA 1 Buenos Aires - Deuda con el FMI: El oficialismo rechazó los dichos de Macri

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO PALAZZO: "Macri reconoció que uso el préstamo del FMI para la fuga de divisas"

LRA 26 Resistencia - ZUNILDA NIREMPERGER: “El voto es obligatorio y están todos obligados a ir a votar "

LRA 1 Buenos Aires - DIANA QUIODO: Cambios en el protocolo sanitario para agilizar la votación el domingo

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "La CGT en un mundo raro"

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO SAVORE: Feletti se reunirá con mayoristas y minoristas en la Secretaría

LRA 13 Bahía Blanca - RUBEN SAJEM: “Es lamentable congelar precios por irresponsabilidad de los laboratorios”

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO SERRANO: “Le pidieron a Macri ayuda para rescatar a Evo Morales y se negó”

LRA 42 Gualeguaychú - “Evo: Operación Rescate”: Un libro sobre el golpe de Estado en Bolivia

LRA 6 Mendoza Quino - CYNTHIA VICENTE: El Estado de Bolivia celebra un año del retorno a la democracia

LRA 1 Buenos Aires - MARIA EUGENIA DURE: "La propuesta argentina ha sido exitosa"

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO GEIGER: Andrea Pochak, Protección y Enlace Internacional en DD.HH.

LT 14 Paraná - SONIA VELAZQUEZ: Planteó los desafíos en el sistema de Salud

LRA 6 Mendoza Quino - ESTEBAN ZUNINO: "Seis de cada diez noticias tuvo una carga valorativa negativa"

LRA 1 Buenos Aires - LUIS CAMERA: "La vacuna Sinopharm es segura para los chicos"

LT 11 Concepción del Uruguay - HECTOR GONZALEZ: "Sin banderas políticas, alguien tiene que resolver esto"

LRA 27 Catamarca - SILVANA GINOCCHIO:"Apostamos por un modelo inclusivo, con una fuerte mirada al interior"

LRA 27 Catamarca - LUCIA CORPACCI: "Esperamos que la gente valore nuestro trabajo y lo traslade a las urnas"

LT 14 Paraná - LUCIO GUBERMAN: “Se percibe un enojo de la gente con la política”

LT14 Nacional Paraná - JOSE LUIS FERRANDO: Los hechos



LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: Una reflexión sobre el periodismo, por Carlos Caramello

LRA 23 San Juan - WALBERTO ALLENDE: "Lo de Macri sobre la deuda es lo más cínico que he escuchado"

LRA 29 San Luis - JORGE GARCIA QUIROGA: Katopodis habilita un tramo de la circunvalación en San Luis

LRA 21 Santiago del Estero - YAMILA CAPULA: Notifican a comercios y comienzan los controles de los precios congelados

LRA 24 Río Grande - MONICA SCHLOTTHAUER: Los candidatos del Frente de Izquierda Unidad recorren Tierra del Fuego

LRA 43 Neuquén - JULIETA KATCOFF: Piden al municipio de Neuquén que garantice el acceso al agua

LRA 53 San Martín de los Andes - TANYA BERTOLDI: "El 95% de las obras en Neuquén son con fondos nacionales"

LRA 42 Gualeguaychú - ROGELIO FRIGERIO: Con una caminata Frigerio cerró su campaña en Gualeguaychú

LRA 13 Bahía Blanca - Destino del Fondo Educativo: El Frente de Todos cuestionó al Municipio

LRA 17 Zapala - SANDRA FERRERO: “Una osadía, hacer política y poner el tema de ambiente en agenda”

LRA 2 Viedma - SANTIAGO DALMAU: El Frente de Todos recorre el partido de Patagones

LRA 26 Resistencia - RAUL GALVAN: Satisfacción por la recuperación del Monotributo Social Agropecuario

LU 4 Patagonia - Agenda Económica: Wado de Pedro y Martín Guzmán arriban esta noche a Comodoro

LRA 7 Córdoba - VALENTINA CASTRO: "Desde septiembre de 2020 hubo subas importantes en los medicamentos"

LRA 28 La Rioja - RICARDO QUINTELA: Aseguró que se retomará la producción para exportar a China

LRA 6 Mendoza Quino - NICOLAS AROMA: "Los impuestos en Mendoza sí tendrán aumento"

LT 12 Paso de los Libres - Presupuesto 2021: Corrientes ha sido la provincia más beneficiada del NEA

LRA 26 Resistencia - JUAN MANUEL GARCIA: “La gente advierte la recuperación económica”

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MELELLA: Llegó al país el primer crucero de la temporada turística

LRA 1 Buenos Aires - Resultados del Previaje: Ushuaia, uno de los destinos más elegidos

LRA 1 Buenos Aires - FLORENCIA CARIGNANO: "Está creciendo paulatinamente el ingreso de turistas al país"

LRA 1 Buenos Aires - 50% para el corriente año: FIDE estimó una inflación del 3% para octubre

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, declaraciones a TELAM

“La pospandemia debería propiciar un debate ético sobre la desigualdad”

En una entrevista exclusiva con Télam, el presidente Alberto Fernández afirmó que en la Argentina persisten "dos modelos en pugna" y convocó a la militancia a realizar el "máximo esfuerzo" para explicar a la ciudadanía lo que está en juego en las próximas elecciones legislativas.

Durante la charla, la primera que ofreció desde su regreso de la gira internacional, repasó las políticas para controlar los precios y fijó los objetivos de los próximos dos años de gestión.

También, abordó el futuro pospandemia y realizó un balance sobre la Cumbre del G20 en Roma junto a los principales líderes del planeta, y la Conferencia climática COP26, en Glasgow, Escocia.

Por otro lado, el presidente se refirió a la necesidad de replantearse la lógica que se impuso en el mundo de privilegiar lo financiero por sobre lo productivo.

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, con el grupo minero Eramet

Empresarios destacaron el buen clima de negocios para invertir en el país

Alberto Fernández recibió, en su despacho de Casa Rosada, a las autoridades del grupo minero francés Eramet, quienes anunciaron una inversión de 400 millones de dólares para retomar la construcción de una planta de litio en la Argentina paralizada durante la gestión de Mauricio Macri, que generará más de 2.000 puestos de trabajo.

El jefe de Estado se reunió con Daniel Chávez Díaz, CEO de Eramine Sudamérica SA, filial local de Eramet, quien le confirmó la inversión anunciada hoy por la compañía en París y que implica la construcción, junto a la siderúrgica china Tsingshan, de una planta de litio en el salar Centenario-Ratones, en Salta, con una capacidad de 24.000 toneladas y que entrará en servicio a comienzos de 2024.

Tras el encuentro, el director de Eramine, Juan Archibaldo Lanús, sostuvo que "notamos una mejora y un ambiente mucho más favorable a las inversiones extranjeras en los últimos meses gracias a la decisión adoptada en materia de cambios por el gobierno nacional".

"La Argentina se ha transformado en un territorio económico y una atmósfera institucional reglamentaria muy favorable a las inversiones extranjeras", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

JORGE TAIANA, ministro de Defensa

Recorrió la Brigada Aérea y la Brigada Blindada del Ejército

Jorge Taiana, ministro de Defensa de la Nación, llegó este lunes a la capital entrerriana donde fue recibido por el gobernador Gustavo Bordet. El funcionario nacional, recorrió la II Brigada Aérea de la Fuerza Aérea y también la II Brigada Blindada del Ejército. En ese marco destacó la implementación del Fondo Nacional de Defensa (Fondef), el cual permite reequipar con material a las fuerzas de seguridad. “Con esto ya se compraron 10 aviones y uno es para Paraná y luego llegará un segundo”, indicó. Por su parte, el mandatario entrerriano, remarcó la labor por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad que trabajaron durante la pandemia en la recepción, mantenimiento y distribución de vacunas que llagaron para aplicar a la población entrerriana y así combatir la COVID 19.

Luego de los recorridos, Taiana y Bordet mantuvieron un diálogo en Casa de Gobierno.

LRA 1 Buenos Aires

Deuda con el FMI

El oficialismo rechazó los dichos de Macri

Diputados del Frente de Todos rechazaron las afirmaciones del expresidente Mauricio Macri sobre el uso que se le dio al crédito otorgado por el FMI, quien en una entrevista sostuvo que los 45.000 millones de dólares que el organismo le prestó a la Argentina durante su mandato fueron destinados a "pagarle a los bancos comerciales que se querían ir" porque "tenían miedo de que volviera el kirchnerismo".

LRA 1 Buenos Aires

SERGIO PALAZZO, candidato a diputado nacional

"Macri reconoció que uso el préstamo del FMI para la fuga de divisas"

El expresidente Mauricio Macri reveló qué uso le dio al préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s44.000 millones. “La plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo”, aseguró.

El candidato a diputado bonaerense por el Frente de Todos Sergio Palazzo dijo que "el propio Mauricio Macri reconoció que uso el préstamo del FMI para la fuga de divisas. Se siente impune que puede decir y hacer lo que quiera".

LRA 26 Resistencia

ZUNILDA NIREMPERGER, jueza

“El voto es obligatorio y están todos obligados a ir a votar"

"Se flexibilizó la cantidad de fiscales que van a estar dentro de los establecimientos educativos o establecimientos de elección, y habrá mayor cantidad de fiscales generales. Quien tendrá a su cargo el control de los protocolos y que se cumpla con las directivas de la Junta Electoral será el agente sanitario y, además, la policía de la provincia ayudará en la seguridad externa. Recordemos que el voto es obligatorio y están todos obligados a ir a votar", afirmó la jueza Zunilda Niremperger.

LRA 1 Buenos Aires

DIANA QUIODO, Directora Nacional Electoral

Cambios en el protocolo sanitario para agilizar la votación el domingo

Quiodo enumeró los cambios incorporados en el protocolo sanitario para las elecciones legislativas del 14 de noviembre, respecto al que estuvo vigente para las PASO, a raíz de la mejora en la situación epidemiológica en el país en torno al coronavirus.

Señaló que los ajustes “permitirán flexibilizar ciertos aspectos del protocolo aplicado el 12 de septiembre, para volver a un esquema de aforo normal”, a partir del diagnóstico de las demoras en las filas realizadas en el exterior de los lugares de la votación.

Indicó que, por ello, en esta elección las filas “podrán hacerse dentro de los locales”, y que el objetivo es “eliminar los tiempos ociosos generados por el protocolo y agilizar la dinámica de los procedimientos”.

Aclaró, de todos modos, que se mantendrán las medidas de cuidado como “la obligación del uso de tapabocas y de alcohol en gel” y que haya ventilación y sanitización en los establecimientos.

Quiodo también aseguró que se respetarán las prioridades para personas con comorbilidades, discapacidad o movilidad reducida.

LRA 1 Buenos Aires

MARIO WAINFELD, editorial

"La CGT en un mundo raro"

La Confederación General del Trabajo elegirá nuevos autoridades y Mario analizó las diferentes posibilidades y recordó los antecedentes.

"Es posible que se elija un triunvirato, está la intención de querer abarcar diferentes sectores. Hoy Héctor Daer es el más representativo", destacó el conductor de Gente de a pie. "Este Gobierno trata de defender los intereses de los trabajadores pero la situación con la CGT es extraña".

LRA 1 Buenos Aires

FERNANDO SAVORE, Federación de Almaceneros bonaerense

Feletti se reunirá con mayoristas y minoristas en la Secretaría

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantendrá un encuentro con unos 30 representantes del sector mayorista y de comercios minoristas para verificar el cumplimiento de la medida que implementa el congelamiento de precios de 1.432 productos hasta enero.

El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que los mayoristas no cumplen con el plan ya que les aseguran que “no tienen margen de rentabilidad”. Por ese motivo, envió facturas a las autoridades para comprobar lo que estaba sucediendo.

“Hablar de un congelamiento de precios es un respiro, es la posibilidad que la gente pueda programar su sueldo”, declaró Fernando Savore sobre la importancia de la decisión y su implementación efectiva.

LRA 13 Bahía Blanca

RUBEN SAJEM, CEPROFAR

“Es lamentable congelar precios por irresponsabilidad de los laboratorios”

Rubén Sajem, integrante del directorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), resaltó la necesidad de una “educación sanitaria” a la hora de hablar de la forma de comprar los medicamentos.

“Venimos advirtiendo la diferencia en distintas medicamentos de acuerdo a las marcas. Si esas marcas figuran en las recetas van a colaborar a que aumenten los precios, por eso venimos pidiendo que figuren los genéricos. No sabemos cómo va a ser el congelamiento de precios porque son 10.600 medicamentos. No es fácil controlarlos. Sirve como medida de emergencia, aunque es lamentable que se llegue a esto porque los laboratorios no tienen responsabilidad”, señaló Sajem.

LRA 1 Buenos Aires

ALFREDO SERRANO, consultor político

“Le pidieron a Macri ayuda para rescatar a Evo Morales y se negó”

Luego de la renuncia de Evo Morales en 2019 hasta el regreso a Bolivia en noviembre de 2020, el autor del libro “Evo, operación rescate”, Alfredo Serrano Mancilla, cuenta cómo vivieron esos días para proteger al ex presidente tras el golpe de Estado, su refugio en México y su asilo en la Argentina. “El objetivo de matarlo existía, pero las fuerzas armadas tienen diferentes facciones, había grandes diferencias en el grupo”, contó el escritor.

LRA 42 Gualeguaychú

Presentación de “Evo: Operación Rescate”

Un libro sobre el golpe de Estado en Bolivia

Fue presentado el libro del asesor político y académico español Alfredo Serrano Mancilla, el cual consiste en un relato del golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales, sucedido en noviembre de 2019.

Luis Molinuevo, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, analizó el contexto político de Bolivia de aquel entonces y el envío de armas por parte del gobierno de Mauricio Macri para colaborar con el golpe de Estado contra Evo Morales.

LRA 6 Mendoza Quino

CYNTHIA VICENTE, consulado Plurinacional de Bolivia

El Estado de Bolivia celebra un año del retorno a la democracia

En el consulado Plurinacional de Bolivia en Mendoza se realizaron diversas actividades para celebrar el retorno a la democracia, después de que ocurriera el golpe de Estado en noviembre de 2019.

La cónsul Cinthya Vicente invitó a la ciudadanía a conmemorar el primer año de gobierno del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca, con el objetivo de celebrar el retorno a la democracia.

LRA 1 Buenos Aires

MARIA EUGENIA DURE, sobre la COP26

"La propuesta argentina ha sido exitosa"

La senadora nacional por Tierra del Fuego se refirió a la Reunión de Parlamentarios y Parlamentarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 de Glasgow en representación del Congreso argentino y señaló que expresaron su acompañamiento a la propuesta de "canje de deuda por acción climática" que hizo el presidente Alberto Fernández. "Por los resultados de los diálogos que tuvimos con distintos parlamentarios, la propuesta argentina ha sido exitosa", dijo María Eugenia Duré, al tiempo que resaltó el trabajo que se hizo en materia ambiental en el Congreso.

LRA 1 Buenos Aires

CONRADO GEIGER, “Historias fragmentadas”

Andrea Pochak, Protección y Enlace Internacional en DD.HH.

En esta emisión de “Historias fragmentadas”, Conrado Geiger dialogó con la subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en derechos humanos, Andrea Viviana Pochak, acerca de las tareas a cargo de su área, llevando adelante la representación del Estado nacional ante los organismos internacionales de derechos humanos, la gestión de políticas reparatorias y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, siendo esta la repartición más técnica de la Secretaria de Derechos Humanos. También dio cuenta del escenario que encontró al asumir su cargo.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Paraná

SONIA VELAZQUEZ, ministra de Salud

Planteó los desafíos en el sistema de Salud

La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, recordó los inicios de la pandemia y cómo se preparó la provincia para enfrentar la enfermedad, expresando: “El COVID-19 puso en jaque a todos los sistemas de Salud del mundo, los cuales se vieron desnudados e interpelados por la pandemia”, y luego agregó: “Aún nos quedan muchos desafíos por delante”.

LRA 6 Mendoza Quino

ESTEBAN ZUNINO, sobre las vacunas

"Seis de cada diez noticias tuvo una carga valorativa negativa"

Zunino, doctor y magister en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes y becario posdoctoral e investigador del CONICET, dio detalles de la investigación realizada desde el área de Comunicación y Cultura de FLACSO, junto con la participación de la Fundación MEDIFE, que concluyó en un informe del tratamiento periodístico sobre las vacunas contra el COVID-19 en la Argentina, el consumo de las noticias asociadas al tema a través de los medios sociales y la indagación ciudadana sobre el problema en internet entre marzo de 2020 y junio de 2021.

LRA 1 Buenos Aires

LUIS CAMERA, médico clínico y asesor presidencial

"La vacuna Sinopharm es segura para los chicos"

Cámera se refirió al pedido de informe que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) sobre el uso de la vacuna Sinopharm en menores y expresó: "Hay pediatras que quisieran esperar, pero el problema es que no podemos esperar. No tenemos tiempo contra el coronavirus". "Sinopharm es segura para los chicos y ha tenido aprobaciones en los informes que se han hecho y por la Anmat", afirmó Luis Cámera, al tiempo que subrayó: "Puede haber un efecto colateral, pero realmente son muy mínimos y anecdóticos". "Para que no haya circulación viral se tiene que vacunar a los chicos. No es una opción no hacer nada", enfatizó.

Política | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

HECTOR GONZALEZ, Confederación General de Almaceneros

"Sin banderas políticas, alguien tiene que resolver esto"

González, presidente de la Confederación General de Almaceneros de la República Argentina, se refirió a la preocupación que tiene el sector por el control de precios, destacando que es una situación insólita.

Por otra parte el referente de los almaceneros dijo que es angustiante subirle los precios a los clientes de siempre, ya que los precios congelados no llegan al interior del interior. "Nosotros nos sentamos en la mesa con facturas, demostrando que no nos podemos sostener con esos precios. Los almaceneros nada tenemos que ver y, sin banderas políticas, alguien tiene que resolver esto", sentenció González.

LRA 27 Catamarca

SILVANA GINOCCHIO, diputada nacional

"Apostamos por un modelo inclusivo, con una fuerte mirada al interior"

A sólo seis días de las elecciones legislativas generales en Catamarca, Silvana Ginocchio visitó los estudios de LRA 27 Radio Nacional Catamarca para comentar sus expectativas de cara a estos comicios, y dijo: "Hemos caminado los departamentos del Valle Central y visitado las jurisdicciones del interior. Estamos con mucha esperanza, transmitiendo este proyecto de país y provincia que toma como base la inclusión, el desarrollo y una mirada muy fuerte al interior profundo. Donde faltaba por hacer, se hace, pero queda mucho todavía".

LRA 27 Catamarca

LUCIA CORPACCI, diputada nacional

"Esperamos que la gente valore nuestro trabajo y lo traslade a las urnas"

La candidata a senadora nacional por el Frente de Todos, participó de un encuentro de mujeres rurales organizado por la Federación Económica de Catamarca, y tras la reunión se refirió a la actualidad política, señalando: “Hablamos con los catamarqueños de distintos lugares con mucho cariño y respeto. Me encanta ver la cantidad de obras que está realizando el gobierno provincial, muchas de ellas con fondos nacionales. Espero realmente que la gente valore y aprecie este trabajo y que lo traslade a las urnas".

LT 14 Paraná

LUCIO GUBERMAN, analista

“Se percibe un enojo de la gente con la política”

Guberman, quien es consultor político, hizo un análisis relacionado a las elecciones del próximo 14 de noviembre, diciendo: “Se percibe un enojo de la gente con la política, y tuvimos una campaña bastante pinchada en este sentido”.

LT14 Nacional Paraná

JOSE LUIS FERRANDO, editorial

Los hechos

El fin de semana, tomando datos oficiales y del Banco Mundial, Roberto Navarro, en eldestapeweb.com, describió parte de la dinámica de la economía argentina antes, durante y después de la pandemia. Simultáneamente, declaraciones del expresidente Macri despejaron cualquier tipo de dudas respecto a que los 45 mil millones de dólares del crédito del FMI (Fondo Monetario Internacional) se usaron para fugar dólares del país. Localmente, aunque no tanto, porque fue en diálogo con un medio nacional, el candidato a diputado por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dijo que cree que el rumbo del gobierno de Macri fue correcto, pero que le faltó "ritmo".

LRA 1 Buenos Aires

MARIO GIORGI, editorial

Una reflexión sobre el periodismo, por Carlos Caramello

En su habitual espacio, Mario Giorgi eligió compartir un análisis de Carlos Caramello, Licenciado en Letras, periodista y escritor sobre la labor periodística y el rol de los grandes medios de comunicación.

LRA 23 San Juan

WALBERTO ALLENDE, candidato a diputado nacional

"Lo de Macri sobre la deuda es lo más cínico que he escuchado"

El candidato se refirió a los dichos del expresidente Mauricio Macri, quien afirmó que acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para endeudar a la Argentina: aseguró que “la plata la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo”

LRA 29 San Luis

JORGE GARCIA QUIROGA, director de Vialidad

Katopodis habilita un tramo de la circunvalación

La obra de Circunvalación y el Acueducto La Florida II serán visitadas por el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, junto a autoridades provinciales. Está previsto que un tramo de 2.000 metros quede operativo.

LRA 21 Santiago del Estero

YAMILA CAPULA, Defensa al Consumidor de La Banda

Notifican a comercios y comienzan los controles de los precios congelados

La funcionaria de la municipalidad de La Banda se refirió al control de los precios congelados. "Estamos realizando notificaciones de un requerimiento para que los comercios adecuen sus pecios en el plazo de 48 horas", señaló Cápula.

LRA 24 Río Grande

MONICA SCHLOTTHAUER, diputada nacional por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad

Los candidatos del Frente de Izquierda Unidad recorren Tierra del Fuego

En la última semana de campaña, la diputada recorre la provincia. "Somos un frente de izquierda que acompañamos a nuestros candidatos, Daniel Barría y Zulma Fernández, y venimos a Tierra del Fuego que está atravesada de varios reclamos", señaló Schlotthauer.

LRA 43 Neuquén

JULIETA KATCOFF, concejala del PTS en el Frente de Izquierda

Piden al municipio de Neuquén que garantice el acceso al agua

La concejala se refirió al pedido de informes que su bloque realizó para que la Municipalidad explique cómo va a garantizar la provisión de agua potable, particularmente a los sectores más desfavorecidos de la ciudad de Neuquén.

LRA 53 San Martín de los Andes

TANYA BERTOLDI, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos

"El 95% de las obras en Neuquén son con fondos nacionales"

La candidata se refirió al cierre de campaña para las elecciones a legisladores nacionales y que falta por hacer en la provincia. "El 95% de las obras que se están realizando en Neuquén son con fondos de la Nación, lo que muestra la visión federal del gobierno nacional", señaló Bertoldi.

LRA 42 Gualeguaychú

ROGELIO FRIGERIO, candidato a diputado Nacional

Con una caminata Frigerio cerró su campaña en Gualeguaychú

Rogelio Frigerio cerró su campaña de cara a las elecciones legislativas de este domingo 14 en Gualeguaychú con una caminata por la Costanera.

El dirigente afirmó que "lo más importante es la opinión de los entrerrianos" y no respondió sobre el peso de la visita de Mauricio Macri en la campaña, tras ser imputado en la causa judicial por el espionaje tras el hundimiento del Ara San Juan.

LRA 13 Bahía Blanca

Destino del Fondo Educativo

El Frente de Todos cuestionó al Municipio

El Frente de Todos hizo esta mañana una conferencia de prensa para saber qué se hizo con el Fondo Educativo que se envían desde Nación y Provincia.

“No es de fácil acceso saber en qué se destinó ese dinero. Se podría haber destinado a mejorar el sistema de wifi en la pandemia, a comprar tablets, a la prevención de salud en adolescentes o a aumentar los talleres del programa Envión que el Municipio cortó”, propuso el candidato a consejero escolar, Raúl Ayude.

Además de Ayude estuvieron presentes las candidatas a concejales Romina Pires, Gisela Ghigliani y Marina Sol Cano.

“La comunidad tiene que saber en qué se gasta hasta el último peso destinado a la educación”, agregó Ayude.

LRA 17 Zapala

SANDRA FERRERO, candidata a diputada nacional

“Una osadía, hacer política y poner el tema de ambiente en agenda”

La candidata dijo que la lista 50 abrió sus puertas a independientes y extrapartidarios. “Lo que hemos podido recorrer acompañando estas causas que resuenan como acompañar la defensa del río Nahueve y la defensa del territorio”, señaló Ferrero.

LRA 2 Viedma

SANTIAGO DALMAU, candidato a concejal

El Frente de Todos recorre el partido de Patagones

El candidato habló de la campaña, del encuentro con los vecinos, de los planteos y propuestas t de los inconvenientes con servicios básicos como agua y transporte.

Economía | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

RAÚL GALVÁN, productor

Satisfacción por la recuperación del Monotributo Social Agropecuario

"Su recuperación fue una lucha durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y de las organizaciones en todo el país. Se logró el Monotributo Social Agropecuario, que es muy importante para nuestro sector, el cual durante muchos años solamente fue objeto de políticas asistenciales, y con esta ley conseguimos la garantía del desarrollo como modelo productivo en el país para garantizar la soberanía alimentaria. El Estado se hace cargo de los aportes y se consiguió la obra social, las jubilaciones y la recuperación de los derechos postergados”, expresó el productor Raúl Galván.

LU 4 Patagonia

Agenda Económica

Wado de Pedro y Martín Guzmán arriban esta noche a Comodoro

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el de Economía, Martín Guzmán, llegarán a la ciudad petrolera esta noche y tienen previstos distintos encuentros con empresarios y mandatarios de la región.

La coordinadora de la Región Patagónica en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Liliana Corzo, valoró el diálogo permanente con Nación, diciendo: “Los comodorenses seguimos festejando el arribo de ministros nacionales, porque es histórico este diálogo directo y la posibilidad de que todos los ciudadanos podamos hacerles una serie de planteos a estos ministros nacionales. En el caso del ministro del Interior y de Economía son determinantes para Comodoro como capital nacional del petróleo, capital alterna y ciudad cabecera del Golfo San Jorge y del Corredor Bioceánico”.

LRA 7 Córdoba

VALENTINA CASTRO, estudio del CEPA

"Desde septiembre de 2020 hubo subas importantes en los medicamentos"

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), acerca del precio de los 50 medicamentos más consumidos, demostró la suba reiterada de los valores correspondientes.

En tanto, la especialista Valera Castro, dijo: “Desde diciembre de 2019 se pueden ver dos etapas: en la primera, caracterizada por la pandemia y las restricciones sanitarias, se observa una suba moderada en torno al 6 %”, y en la segunda etapa, que surge en septiembre de 2020, se notan variaciones importantes”.

LRA 28 La Rioja

RICARDO QUINTELA, gobernador de La Rioja

Aseguró que se retomará la producción para exportar a China

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y la nueva empresa se reunieron con ex trabajadores de la curtiembre de Nonogasta, que desde abril de 2020 está sin actividad y en las próximas semanas comenzará con la etapa de recuperación de la planta para devolver las fuentes de trabajo.

“Queremos recuperar la matriz más importante de esta empresa que son las fuentes de trabajo” expresó el gobernador.

LRA 6 Mendoza Quino

NICOLAS AROMA, economista

"Los impuestos en Mendoza sí tendrán aumento"

El economista Nicolás Aroma dio detalles sobre el comportamiento de la economía a nivel nacional y provincial, y en el ámbito local aclaró algunas confusiones, expresando: "Los impuestos en la provincia de Mendoza si tendrán aumento".

LT 12 Paso de los Libres

Presupuesto 2021

Corrientes ha sido la provincia más beneficiada del NEA

El diputado nacional por el Frente de Todos, Jorge Romero, se refirió a sobre la agenda que desarrollarán camino al cierre de la campaña, indicando: “Estaremos en Esquina, Goya y Santa Lucía compartiendo la llegada de Juan Zabaleta y llevando nuestro mensaje político a los vecinos de cada sitio de la provincia”.

Luego, el legislador expresó que el incremento para el proyecto del Presupuesto para Corrientes es del 51 %. “Después de las elecciones generales, el Presupuesto será tratado y, como es costumbre, se van a incluir más obras, pero seguramente habrá modificaciones”. De esta forma, Romero confirmó que Corrientes es la provincia más beneficiada del nordeste argentino.

LRA 26 Resistencia

JUAN MANUEL GARCIA, intendente de Machagai

“La gente advierte la recuperación económica”

“Hoy se realizará en Machagai el cierre de campaña de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre, y será un gran acto con mucha expectativa de la militancia, sobre todo por el espíritu distinto que se observa en relación a lo que sucedió previo a las PASO, y especialmente por la recuperación económica que se advierte y la necesidad de continuar con el mejoramiento de la vida a través de la obra pública y de las políticas de apoyo a la producción. El acto será un gran respaldo al gobernador Jorge Capitanich y a nuestros candidatos”, indicó el intendente de Machagai, Juan Manuel García.

LRA 1 Buenos Aires

GUSTAVO MELELLA, gobernador de Ushuaia

Llegó al país el primer crucero de la temporada turística

Se trata del National Geographic Endurance; es el primer barco turístico en llegar al país y con él se inauguró la temporada de turismo marítimo 2021/2022 después de 19 meses de inactividad por la pandemia de Covid-19.

El crucero, que viene de tocar el puerto de Montevideo (Uruguay), es un buque diseñado para navegar aguas polares que nunca antes había recalado en el “Fin del Mundo”.

“Ver cómo llegó el primero al puerto de nuestra provincia fue una gran alegría”, declaró el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y remarcó la importancia del trabajo con el resto de los ministerios para conseguir la implementación de los protocolos para permitir el turismo extranjero.

LRA 1 Buenos Aires

Resultados del Previaje

Ushuaia, uno de los destinos más elegidos

El periodista Charly Ruíz Díaz, de LRA 10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, se refirió a la gran preferencia del turismo nacional por esa ciudad de Tierra del Fuego, a partir del programa implementado por el Ministerio de Turismo y de Deportes de la Nación que devuelve el 50% de los gastos en crédito.

Precisó que “ya hay muchos turistas recorriendo la ciudad y mucho movimiento en toda la provincia”, además de la recuperación industrial que se evidencia.

Por otro lado, contó lo que representó la llegada este 7 de noviembre, después de 19 meses, del primer barco con turistas extranjeros, que marcó el inicio formal de la temporada de Cruceros.

LRA 1 Buenos Aires

FLORENCIA CARIGNANO, directora nacional de Migraciones

"Está creciendo paulatinamente el ingreso de turistas al país"

La directora nacional de Migraciones se refirió a los primeros días de ingreso flexible de extranjeros al país y destacó que la cantidad de turistas "está creciendo paulatinamente". Florencia Carignano precisó que "el turismo que está ingresando es mayormente el brasilero y también el uruguayo", al tiempo que indicó que "cada vez se está viendo más turismo europeo". "Va a ser un buen verano para los argentinos, con un ingreso cuidado de los extranjeros", subrayó la funcionaria. Además, detalló las medidas que se aplican para que sea seguro el ingreso a la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

50% para el corriente año

FIDE estimó una inflación del 3% para octubre

La Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE) proyectó hoy una inflación en torno del 3% para octubre, mientras que estimó 50% para todo el año 2021, según reveló en un informe.

FIDE destacó que "si bien la inflación de octubre sería algo menor a la de septiembre, permanecerá en valores elevados en relación a los dos meses anteriores. Para diciembre de 2021 proyectamos una inflación punta a punta cercana al 50%".

La principal consecuencia de este cambio es el impacto en los niveles de ingresos, remarca FIDE para luego puntualizar que "si bien el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y los programas sociales quedarían cubiertos, está la posibilidad de que en los últimos meses los salarios queden empatados o incluso caigan por debajo de los precios".

Laborales | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

TOMAS LEDESMA, Región Centro de Municipios

"La reactivación va a impactar en el bolsillo del trabajador"

Ledesma, responsable de la Región Centro de Municipios del Ministerio del Interior y candidato en tercer lugar a diputado nacional por Entre Ríos, dio detalles de la recorrida que realizó por la provincia informando la propuesta electoral para el próximo domingo, y luego indicó: “Los entrerrianos han pasado momentos muy complicados. Primero, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Mari, y después con una pandemia de la cual hoy estamos saliendo, hecho que genera expectativas para el futuro”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

DIANA CIFUENTES, vecina del barrio Los Hornos

El Bolsón: denuncian importante tala de árboles en barrio Los Hornos

Vecinos y vecinas del barrio Los Hornos de El Bolsón manifestaron su preocupación ante la presencia de un grupo de personas que talaron variedad de árboles. "Realizamos la denuncia penal por la tala y por violencia de género, debido a la tensa situación que se vivió con quienes llevaron adelante la tala”, señaló Cifuentes.

LRA 25 Tartagal

SERGIO HEREDIA, abogado querellante

"Daniel Solano no es el único desaparecido"

El 5 de noviembre de 2011, el tartagalense Daniel Solano fue desaparecido y al menos siete policías de la localidad rionegrina de Choele Choel están involucrados. A 10 años, su cuerpo sigue sin aparecer. “No es solamente Daniel Solano son los cientos de obreros golondrinas estafados, a quien ayudamos”, señaló Heredia.

LRA 14 Santa Fe

JULIA GAITÁN y DANIEL DUSSEX, familiares de personas desaparecidas

Nuevas exploraciones por el EAAF en Campo San Pedro

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas de Santa Fe, Julia Gaitán y Daniel Dussex se refirieron a las recientes exploraciones realizadas por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) en el ex predio militar Campo San Pedro.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

ROBERTO MURCIA, presidente de la Dirección Provincial de Puertos

Murcia celebró el trabajo conjunto entre el sector público y privado

El funcionario se refirió a la llegada del National Geographic Endurance dando inicio a la temporada de cruceros. “El buque mantuvo el protocolo, nos mandaron la información con la declaración jurada de sanidad. Fue un gran trabajo que tuvo la conjunción de lo público y lo privado, para sacar un protocolo que se pueda aplicar a la operación", señaló Murcia.

LRA 5 Rosario

DIEGO RABASEDAS, Area Gestión de Donantes

Desde el Cudaio resaltan que “la sangre es considerada un medicamento”

El trabajador de salud se refirió a la importancia de la donación de sangre y adelantó que habrá campañas en noviembre y diciembre. “No hay otra forma de obtener sangre que no sea a través de la donación voluntaria. Necesitamos que al menos donen dos veces por año”, apuntó Rabasedas.

LRA 3 Santa Rosa

LAUTARO GARCIA, VIII Encuentro Nacional de Salud

“La provincia avanzó mucho durante la pandemia”

García, director de Prevención, Promoción y Capacitaciones de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, se refirió al VIII Encuentro Nacional de Salud, el cual se desarrolló en la Universidad Nacional José C. Paz, ubicada en la provincia de Buenos Aires, expresando: “El mandato que se abordó tuvo que ver con trabajar en un sistema integrado. Y necesitamos que esa integración se produzca con toda las políticas públicas, que son elementales”.

LT 14 Paraná

SANDRA CEBALLOS, conflicto con pueblos originarios

“Es un montaje con fines electoralistas”

La coordinadora del Area Pueblos Indígenas de Radio Nacional, Sandra Ceballos, afirmó que ante la problemática mapuche en la Patagonia y al manejo del tema en distintos medios de comunicación, “estamos asistiendo a todo un montaje con fines electoralistas”.

“Cuando uno se informa sobre estos temas se da cuenta que hay acciones y que los incendios nunca fueron probados. Hay una intencionalidad política y una necesidad de demonizarlos con fines muy interesados en instancias previas a las elecciones”, afirmó Ceballos.

LRA 16 La Quiaca

MONICA CUNCHILA, madre de Iara Rueda

Marcha por pedido de justicia y contra la impunidad en Jujuy

Mónica Cunchila, compartió su testimonio tras encabezar una marcha en Buenos Aires con el pedido de justicia por los casos de femicidios y contra la impunidad en Jujuy. “Tuvimos una reunión con la ministra Gómez Alcorta y con la gente del Ministerio de Seguridad, y queremos que se nos abran las puertas del Ministerio de Justicia. Hemos sacado fuerza de donde sea e hicimos un fondo para poder pagarnos el viaje”, señaló Cunchila.

Géneros | Volver al inicio

LRA 4 Salta

MARIA NELLA CERVI, Instituto de Género del Colegio de Abogados

Detuvieron a una víctima por acercarse a su agresor

Una joven de 21 años fue detenida por decisión del fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal. Ante la necesidad de trabajar para mantener a su hija pidió al papá de la nena, a la vez su agresor, que la cuide por cuatro horas. “De ninguna manera se aplicó la perspectiva de género poniendo en igualdad procesal a víctima y victimario”, señaló la abogada.

LRA 19 Puerto Iguazú

OLGA FERREYRA, coordinadora del Programa ESI en Misiones

Botón antipánico para denuncias por incumplimiento de la ESI

La coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral en Misiones se refirió a la capacitación de las y los docentes. "Son los que deben estar preparados para trabajar con estudiantes en cada uno de los establecimientos educativos de la provincia", señaló Ferreyra.

LRA 18 Río Turbio

CARLA TELLO, directora de DDHH y Diversidad

Orgullo LGTB+ en Río Turbio

La funcionaria se refirió al Día del Orgullo Provincial e informó sobre el encuentro del Orgullo LGTB+ que se realizó en la Plaza del Centenario de Río Turbio. “Esta es la manera de acompañar al colectivo, a quienes me impulsan hacer estas actividades desde el área que dirijo”, señaló Tello.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

“Escrito en el aire”, por Encuentro

El nuevo ciclo de la Biblioteca Nacional

En esta emisión de La Muralla y los Libros Ana Da Costa y Gastón Francese conversaron con el músico, escritor e investigador Lucho Guedes, quien conduce el nuevo programa de la BN que se emite por Canal Encuentro. Se trata de un ciclo de divulgación artística y cultural, en el que Guedes, entabla un diálogo con autores, cantores y cultores de diversos géneros de la música argentina; y reflexionan sobre aspectos lingüísticos, poéticos y narrativos de todas las formas de arte vinculadas al canto. “Es un aprendizaje enorme y me encanta este trabajo. Primero hago las investigaciones desde mi lugar y después intento hablar el lenguaje del invitado. Por ejemplo, una de las artistas que vino al programa fue Charo Bogarín, con ella me interesaba pensar el hecho histórico de repensar desde la canción, las lenguas originarias en el país. Y yo tenía que ver también cómo dialogaba con Charo, cuál es su mundo y cuáles son sus intereses. Trato de que la charla sea didáctica y pedagógica, y al mismo tiempo amena y amistosa”, contó.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

RIVER 5-PATRONATO 0

Julián Alvarez aplastó a Patronato

Escuchá los goles de la goleada de River en el Relato de Jorge Godoy por Radio Nacional.

Humor | Volver al inicio

Feliz día municipales!!!

Hoy es el día del empleado municipal. Vaya para ellos un toque de humor:

A un amigo me dijo que había conseguido trabajo en la municipalidad.

- “¿Entonces, ¿a la tarde no trabajas?”

- “No, a la tarde no voy. Cuando no trabajo es a la mañana!!!”.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA