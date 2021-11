Los hechos

El fin de semana, tomando datos oficiales y del Banco Mundial, Roberto Navarro, en eldestapeweb.com, describió parte de la dinámica de la economía argentina antes, durante y después de la pandemia. Simultáneamente, declaraciones del expresidente Macri despejaron cualquier tipo de dudas respecto a que los 45 mil millones de dólares del crédito del FMI (Fondo Monetario Internacional) se usaron para fugar dólares del país. Localmente, aunque no tanto, porque fue en diálogo con un medio nacional, el candidato a diputado por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dijo que cree que el rumbo del gobierno de Macri fue correcto, pero que le faltó "ritmo".

Del 9,9 por ciento de caída en 2020, la economía Argentina crecerá 9,1 por ciento en 2021. Es decir, recuperará casi todo lo perdido. En Latinoamérica sólo Brasil tiene mejores números, pero con más de 600 mil muertos, por no detener la economía. Incluso muchos sectores ya crecen por arriba del 2019 y del 2018, cuando no había pandemia. Según Orlando Ferreres, consultor al que no puede considerárselo oficialista, en septiembre hubo un crecimiento de la inversión del 20,4% anual. Muy por encima de la lluvia de inversiones que, como sabemos, nunca garuó. En los primeros nueve meses del año las exportaciones ya superan los 58 mil millones de dólares, el valor más alto desde 2013. La actividad industrial de setiembre fue un 11,4 % más alta que la del mismo mes de 2020. Superó en un 10,4% a la de 2019 y estuvo un 8,8% arriba de 2018. El empleo formal lleva 10 meses de crecimiento en los que se crearon 124 mil puestos de trabajo. Las expectativas de contratación de las empresas son las más altas desde marzo 2018. Las ventas minoristas son un 7% más altas que en 2019, según la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa).

Hasta aquí algunos datos sobre la economía argentina. Vamos a las declaraciones de Macri. "La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo", dijo el ex presidente en una entrevista con CNN. ¿Por qué esto significa admitir lisa y llanamente que la plata se usó para fugarla? Porque, como sabemos, el Estado no tenía dólares genuinos para que los grandes fondos de inversión que querían sacarlos del país pudieran hacerlo. Para eso se pidió la plata al Fondo. Para garantizarles el libre acceso al mercado de cambios a los grandes jugadores, con un dólar subsidiado. En 2018, cuando se tomó esta decisión, el kirchnerismo venía de una derrota electoral. Y no había perspectivas serias de que llegara al poder, como finalmente sucedió, pero en 2019. Cuando Macri perdió las PASO y se vio que el kirchnerismo podía ganar, Macri implementó el cepo. Y ya no hubo dólares disponibles. En el convenio constitutivo del FMI, más conocido como “estatuto”, se establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. Es decir, que el Fondo no está para financiar fugas. El organismo puede pedir al país miembro que adopte medidas de control o eventualmente inhabilitarlo para utilizar los recursos prestados. Pero no lo hizo. El propio Macri dijo por qué: Donald Trump "se portó muy bien" y "colaboró muchísimo con nosotros”, afirmó. La idea era que no volviera el kirchnerismo. 45 mil millones de dólares.

Durante el gobierno de Macri la industria perdió empleos en 46 de los 48 meses de gobierno. Entre 2015 y 2019, el PBI per cápita cayó un 11%, la deuda pública subió del 48% al 92% del PBI, la inflación se duplicó, pasando del 26% al 56%, el desempleo subió del 6,5% al 10,5% y el salario en dólares cayó de 580 a 275 dólares. Mauricio Macri eliminó los aranceles a la exportación al trigo, el maíz, el girasol y rebajó los de la soja. También rebajó y llegó casi a eliminar el impuesto a la riqueza, que existe en casi todo el mundo. Esto fue compensado con tarifazos generalizados y la baja en las las prestaciones previsionales. Por ejemplo, dejó de haber remedios gratis para los jubilados. También se eliminó el Plan Remediar y las computadoras para los estudiantes, que fueron tan necesarias en la pandemia y no estaban. Y cualquiera de nosotros puede agregar más recortes, que recuerde.

El fin de semana, también, en una nota exclusiva con lapolitícaonline.com.ar, titulada “Esta vez no hay espacio para el gradualismo”, Rogelio Frigerio dijo que cree que el rumbo del gobierno de Macri fue correcto, pero que le faltó "ritmo". Pese a los 45 mil millones de dólares del préstamo del FMI, del apoyo de EEUU, de contar con prácticamente todos los medios de comunicación a favor, de haber ganado y ser gobierno en los distritos más poblados del país, de contar con el apoyo de los empresarios a quienes favoreció con sus políticas, Frigerio considera que el de Macri fue un gobierno débil. “Uno de los gobiernos más débiles de la historia de la democracia”, dijo. Y recomendó acordar con el FMI, “para pagar menos y poder usar esos recursos para otras cosas que necesitamos”.

En esta provincia Frigerio ganó muy bien las primarias y está claro que puede volver a ganar en las generales. Está claro que Macri ganó la elección presidencial, por poco pero ganó, hace dos años, en Entre Ríos. Está claro que entre quienes están escuchando estas palabras, hay muchas personas que votaron y que volverán a hacerlo por Cambiemos, Juntos por el Cambio, Juntos, o Juntos por Entre Ríos, como se llame. Y que como tal, estas palabras no les resulten simpáticas. Pero estos son los hechos.