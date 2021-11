Desde el Cudaio resaltan que “la sangre es considerada un medicamento”

El responsable del Área Gestión de Donantes del Centro Regional de Hemoterapia del Cudaio, Diego Rabasedas, se refirió a la importancia de la donación de sangre, y adelantó en contacto con Nacional Rosario que habrá campañas en ese aspecto durante noviembre y diciembre.

DESCARGAR

“La sangre es considerada hoy un medicamento esencial, que no se fabrica y no hay otra forma de obtenerla que no sea a través de la donación voluntaria. Necesitamos que al menos donen dos veces por año”, apuntó el técnico en Hemoterapia en el programa Buen día Susana (7 a 9 hs.).