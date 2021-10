Diario de Radio Nacional 06/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Analizó la cobertura de la renuncia de Highton de Nolasco

LRA 27 Catamarca - DANIEL FILMUS: “Las políticas de Estado deben trascender calendarios electorales”

LU 4 Patagonia - Equipos para el CENPAT: Daniel Fillmus llegó con inversiones millonarias en obras

LRA 27 Catamarca - MATIAS KULFAS: "Hacemos posible que la industria en cada rincón del país sea competitiva"

LRA 1 Buenos Aires - ITAI HAGMAN: "La oposición le hace daño a la gente no dando quórum en el Congreso"

LRA 16 La Quiaca - Acabar con el federalismo y adueñarse del país: EUGENIO ZAFFARONI advirtió sobre la intención del macrismo

LRA 7 Córdoba - EDUARDO BARCESAT: "Tenemos una Corte Suprema desprestigiada, en estado terminal”

LRA 1 Buenos Aires - Macri cambió de domicilio: No pudo ser notificado para su indagatoria

LRA 1 Buenos Aires - ARA SAN JUAN: La Justicia prohibió salir del país a Gustavo Arribas

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Lecciones que va dejando Pandora"

LRA 6 Mendoza Quino - Pandora Papers: La oposición chilena anunció que promoverá un juicio político a Piñera

LRA 1 Buenos Aires - IGNACIO PORRAS: "La oposición le dio la espalda a la salud pública"

LRA 26 Resistencia - LUCILA MASIN: “La oposición obstaculiza el debate y la participación”

LRA 9 Esquel - ESTELA HERNANDEZ: "Estoy segura que responden a intereses económicos de empresas alimenticias"

LV 4 San Rafael - EMIR FELIX: “Es un año muy ambicioso en materia de obra pública”

LRA 6 Mendoza Quino - Etiquetado frontal: Desde la Unión de Trabajadores Sin Tierra piden el tratamiento de la ley

LRA 1 Buenos Aires - ROSA BOLOGNA: "Los niños consumen alimentos con altos niveles de azúcar y sal"

LRA 1 Buenos Aires - LUCAS LUACES: El Gobierno porteño pretende construir un edificio en una plaza

LRA 1 Buenos Aires - Norte de Córdoba: Continúan activos los focos de incendios forestales

LRA 6 Mendoza Quino - Golpe de Estado en Bolivia: Lanzan campaña internacional “Justicia por Seba Moro”

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MALDONADO: Conflicto Mapuche: “Hay que tomárselo en serio”

LRA 1 Buenos Aires - Radio Nacional Gualeguaychú: LRA 42 se sumó a la campaña de vacunación contra el coronavirus

LRA 27 Catamarca - Vacunación en menores: Lanzarán oficialmente la vacunación para menores de 12 años

LRA 7 Córdoba - LAURA LOPEZ: "325.000 chicos de entre 3 y 12 años en condiciones de vacunarse"

LT 12 Paso de los Libres - FERREIRA DAME: Salud analiza vacunar contra el COVID a los niños de 3 a 11 años

LRA 42 Gualeguaychú - Vacunación COVID-19: La importancia del abordaje territorial

LRA 1 Buenos Aires - ALEXIA NAVARRO: Segunda dosis libre para mayores de 30 años

LRA 1 Buenos Aires - PAOLA TAMBURELLI: Desde el 19 de octubre no habrá cupos para los que arriben en avión

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "La salud institucional del republicanismo trucho"

LRA 57 El Bolsón - GRACIELA LANDRISCINI: "JxC extorsiona con el tratamiento de algunos temas"

LRA 30 Bariloche - NORBERTO RODRIGUEZ: Mesa de Trabajo Permanente de Barrios Populares

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria: El día que “Chacho” Alvarez renunció a la vicepresidencia

LRA 1 Buenos Aires - LEONARDO SCHEY: "Entre Ríos está por encima del 90% de reservas"

LRA 2 Viedma - MONICA CASTRONUOVO: “El Programa Nacional PreViaje generó una demanda satisfactoria”

LRA 42 Gualeguaychú: Energías renovables: Parque Solar Municipal más grande de Entre Ríos

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente hizo referencia al título de la tapa del diario Clarín tras la renuncia de la ministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco.

El mandatario publicó en su cuenta oficial de Twitter que estaba “impactado” y agregó: “Leo la tapa del diario de hoy de la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país diciendo que 'el Gobierno pierde su único voto en la Corte'. Estoy impactado. Si el Gobierno perdió su 'único voto', ¿de quiénes son los cuatro votos restantes?”.

La vicepresidenta del máximo tribunal de Justicia presentó ayer la finalización de su cargo a partir del 1° de noviembre.

LRA 27 Catamarca

“Se aprobó por unanimidad, y esto hace al eje de las políticas de Estado, la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, la cual promete llevar el 0,24% del Producto Bruto Interno al 1%. No hay ninguna inversión que venga por dos años, con la perspectiva de que hay elecciones, o por cuatro años porque hay un gobierno. Las inversiones tienen que venir porque hay un Estado que se preocupa de que la política sea permanente”, expresó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, durante su visita a Catamarca.

LU 4 Patagonia

El ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, junto a la directora del CONICET, Ana María Franchi, estuvieron en Puerto Madryn. Tras esto, Diego de la Rosa, desde el área de Prensa del CENPAT-CONICET, puso en valor los anuncios que dejó la visita, diciendo: "El anuncio, uno de los más interesantes que hicieron para Puerto Madryn, fue la reconversión del EcoCentro del ámbito privado al público, que será gestionado por el Ministerio de Ciencia y la Municipalidad de Puerto Madryn. Esto es promisorio para el turismo científico".

LRA 27 Catamarca

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, arribó Catamarca y fue recibido por el gobernador Raúl Jalil. El funcionario llegó a la provincia con el fin de inaugurar obras en el Parque Industrial El Pantanillo, y anticipó que está previsto crear diversos Parques Industriales en el interior de la provincia.

"Esto es parte de un Programa de Parques Industriales que comenzó hace un año, y que ya está presente en 18 provincias. La intención es llegar a Andalgalá, Tinogasta y Belén también con Parques, y quiero anunciarles el segundo tramo de ampliación del Parque Industrial donde vamos a desembolsar 100 millones de pesos", expresó Kulfas.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos se refirió a la negativa de Juntos por Cambio (JxC) a dar quórum ayer en la sesión especial convocada por el oficialismo para que se trataran los proyectos de ley de etiquetado frontal de alimentos y para proteger a las personas en situación de calle. "La oposición no dando quórum le hace daño a la gente", afirmó Itai Hagman, al tiempo que calificó como "insólitos" los argumentos que dieron y expresó: "Le bajan el nivel al Congreso de la Nación". "Ojalá que cuando vayamos a votar en noviembre tengamos en cuenta estas cosas", dijo.

LRA 16 La Quiaca

Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo referencia a diversos temas jurídicos y políticos, entre los cuales se destacó su visión sobre la actualidad de la Corte Suprema de Justicia.

“La estructura que tenemos en la justicia es anárquica, no ofrece seguridad jurídica, y tampoco previsibilidad. Tenemos un poder concentrado en tres personas que tienen en sus manos el control de la constitucionalidad de las leyes, el control de la convencionalidad internacional, y además se han atribuido, sin que lo diga la Constitución, la posibilidad de revisar una sentencia de cualquier competencia y de cualquier materia. Eso es una concentración de poder peligrosa”, expresó Zaffaroni.

LRA 7 Córdoba

Al ser consultado sobre la situación actual de la Corte, Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y defensor de los Derechos Humanos, explicó el sistema para elegir un nuevo miembro de la institución, y luego dio su opinión sobre el momento actual, expresando: “Hay que ver si la renuncia de Highton de Nolasco no implica una denuncia de la situación en la que está la Corte y si esto no será un detonante para que desde presidencia se modifique el número de miembros. Tenemos una Corte Suprema desprestigiada, en estado terminal”.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal Martín Bava requirió a la Policía Federal que “informe en el plazo urgente de 24 horas el último domicilio que registre del imputado Mauricio Macri” para poder notificarlo respecto de la citación a indagatoria prevista para este jueves, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje sobre los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan.

El magistrado emitió la resolución para requerir esa información a la Policía Federal Argentina luego de constatar que el exmandatario no vive en el domicilio proporcionado por la Cámara Nacional Electoral, según informaron a Télam fuentes judiciales con acceso al expediente.

La indagatoria de Macri fue prevista por el juez Bava para el jueves a las 11 en el juzgado federal de Dolores, pero todo indica que se postergará porque el exjefe de Estado aún no fue notificado y porque desde su entorno ya hicieron trascender que se encuentra fuera del país desde antes de que el magistrado dispusiera su convocatoria.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, decidió "no hacer lugar a la solicitud de autorización de salida del país" formulada por la defensa por el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.

Representación de los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido en el Mar Argentino en 2017, pidió a la justicia que deniegue autorización para salir nuevamente del país al exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó lo que dejó "Pandora Papers" la investigación liderada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela los secretos financieros de los "poderosos".

"Estamos terceros a nivel mundial. Santiago O’Donnell asegura que esta información es muy valedera pero hay que ver a quién beneficia. El objetivo de las empresas offshore es ocular", destacó el conductor. "Quien nos pasa una información tiene algún interés en que se publique".

LRA 6 Mendoza Quino

Alberto Arellano, periodista del Centro de Investigación Periodística (CIPER), brindó detalles sobre la reciente investigación denominada Pandora Papers, donde el presidente de Chile, Sebastián Piñera, habría participado en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010 mientras ejercía su primer mandato, hecho que representaría un conflicto de intereses, según manifestó Arellano.

LRA 1 Buenos Aires

El Licenciado en Nutrición Ignacio Porras, Director de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales –SANAR- enumeró las razones de la importancia de contar con una Ley de Etiquetado Frontal, luego de que fracasara ayer la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para debatir la iniciativa ya aprobada por el Senado pero que podría perder estado parlamentario a fin de año.

Consideró que, con la negativa de la oposición a dar quórum, lo puso “como un proyecto oficialista” y, de esa manera, “le dio la espalda a la salud pública”.

Detalló las distintas herramientas que vienen obstaculizando el avance del proyecto de Etiquetado Frontal, aplicadas por la industria alimentaria, a la que identificó como “la gran beneficiada” de que no se convierta en ley.

Sin embargo, señaló que ese boicot “perjudica al total de las y los argentinas y argentinos porque es una ley de todas y todos, no partidaria, que buscar acercar derecho a la alimentación adecuada y a la salud, que es un derecho humano”.

LRA 26 Resistencia

La diputada nacional del Frente de Todos, Lucila Masin, se refirió a la oposición que no dio quorum para debatir el proyecto de etiquetado frontal en la Cámara de diputados, expresando: “Fue una puesta política, sobre todo por la representatividad del tratamiento de temas de una agenda que importa a la sociedad. Hay que decir que no ingresaron al recinto, especularon con la situación política actual y argumentaron que debían tratarse otros temas. Vale recordar que antes de las sesiones se efectúa una reunión para consensuar los temas y este había conseguido acuerdo”.

LRA 9 Esquel

La Cámara de Diputados no pudo debatir el proyecto de etiquetado frontal de alimentos debido a que Juntos por el Cambio no dio quorum para realizar la sesión especial impulsada por el Frente de Todos, pero tras las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición se avanza en un acuerdo para tratar un temario consensuado la próxima semana.

En tanto, la diputada Estela Hernández se refirió a la situación que sucedió en el recinto, manifestando: "Fue lamentable lo que paso ayer".

LV 4 San Rafael

En oportunidad de visitar la obra del jardín maternal de Capitán Montoya, el intendente de San Rafael, Emir Félix, aseguró que lo importante “son las políticas públicas que uno genera, y la obra es parte de eso. Vengo de ver la obra de nuestros jardines maternales, donde se practica una política pública que es maravillosa, la cual es la columna vertebral de nuestra política de Desarrollo Social. Estamos haciendo dos jardines nuevos y, si Dios quiere, antes de fin de año estaremos iniciando otro más”.

LRA 6 Mendoza Quino

El referente de la Unión de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Lavalle, Diego Montón, explicó la importancia de la aprobación de la ley del etiquetado, diciendo: "El proyecto advierte sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos".

LRA 1 Buenos Aires

La jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología de Hospital de Pediatría Garrahan, se refirió a la importancia del etiquetado frontal de los alimentos, en el marco de la negativa de Juntos por el Cambio de tratar la normativa en el Congreso.

En ese sentido, señaló que "la mayoría de los alimentos que consumen nuestros niños son ultraprocesados" que "contienen altos niveles de azúcares y sal" lo que "deriva en enfermedades cardíacas y cardiovasculares".

Asimismo advirtió sobre los problemas de hipertensión que sufre la población, al tiempo que resaltó la importancia de la lactancia materna.

LRA 1 Buenos Aires

El inicio de una obra en construcción de un edificio de ocho pisos sobre una plaza del barrio porteño de Villa Ortúzar, tras la demolición de una vieja casona, generó alarma entre los vecinos que se oponen al emprendimiento ante el temor que pueda replicarse en el resto del espacio verde y que repercuta negativamente en la zona, caracterizada por tener casas bajas. Lucas Luaces, uno de los vecinos, criticó al gobierno porteño y señaló que "los anteriores gobiernos históricamente avanzaron para agrandar la plaza". "Esta posibilidad se da por el cambio de Código en 2018, que desregularizó varias cuestiones", sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Paula Hernández, de LRA7 Radio Nacional Córdoba describió como “complejo” el estado de situación de los focos de fuego que afectan localidades de Caminiaga y San Pedro Norte, en los departamentos Sobremonte y Tulumba.

Precisó que "han causado dos muertes y un herido de gravedad por quemaduras, además de la evacuación preventiva de cuarenta familias rurales" por la cercanía del fuego.

Detalló cuáles son las distintas fuerzas que trabajan “por quinto día” en el combate intenso de los incendios, con "sequedad del ambiente y fuertes vientos", y explicó que se trata de una zona de difícil acceso.

Por otro lado, se refirió a la habilitación como “corredor seguro” del Aeropuerto Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba, decisión que permitirá el ingreso y egreso de viajeros del y al exterior.

LRA 6 Mendoza Quino

La familia del periodista argentino Sebastián Moro, junto a organismos de Derechos Humanos, medios comunitarios, organizaciones políticas, sociales y sindicales argentinas y bolivianas, lanzan la campaña internacional “Justicia por Seba Moro”. La iniciativa tiene como objetivo exigir justicia por el periodista muerto en el comienzo del golpe de Estado en Bolivia, sucedido en noviembre de 2019 en circunstancias poco claras y con signos de violencia.

Penélope Moro, periodista de Radio Nacional Mendoza Quino y hermana de Sebastián, se encuentra en Bolivia para encarar la causa, la cual se haya estancada en el sistema judicial del vecino país desde hace varios meses.

LRA 1 Buenos Aires

Maldonado se refirió a los recientes conflictos con distintos pueblos originarios en el sur del país y expresó la importancia de no seguir las políticas que criminalizan las protestas que mantuvo el gobierno de Cambiemos.

“Pienso que no hubo más desaparecidos en estos enfrentamientos porque salimos a las calles, junto con las organizaciones de derechos humanos, para visibilizar el problema. Con Santiago, si hubiera habido una investigación o una mesa de dialogo, no se agrandarían los conflictos y no se crearía un malestar enfrentando a distintas partes de la sociedad, como si fuera una cuestión ajena. Hay que tomar el tema en serio porque si no, va a ser una cuestión que nunca va a acabar”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Elidelmar Otman, corresponsal de LRA 42, explicó que durante la jornada se desarrollará una actividad que tiene que ver con la vacunación contra el covid-19 para quienes viven en el Oeste de la ciudad de Gualeguaychú. Se puede concurrir sin turno previo y con DNI en mano.

“El municipio y el hospital descentralizaron la aplicación de dosis en clubes y barrios, pero ahora se sumó Radio Nacional. El horario se extenderá hasta las 13 horas”, contó el periodista y agregó que también se están aplicando vacunas en los boliches bailables.

LRA 27 Catamarca

El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, confirmó que el próximo martes 12 de octubre se lanzará de manera oficial la vacunación para niños y niñas de entre 3 y 11 años.

"La vacuna que está aprobada por ANMAT para colocarla en chicos de 3 a 11 años es la vacuna Sinopharm. Teniendo esta aprobación, tenemos el visto bueno para aplicar la vacuna. Lo digo porque hubo algunas noticias y quiero llevar tranquilidad, sobre todo a los padres", indicó Severini.

LRA 7 Córdoba

Laura López, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba, señaló: “En la provincia hay unos 325.000 niños y niñas de entre 3 y 12 años en condiciones de vacunarse contra el coronavirus desde el próximo martes 12 de octubre, tal como lo confirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti”.

LT 12 Paso de los Libres

El director del Hospital San José, Jorge Ferreira Dame, comentó que el Ministerio de Salud de Corrientes está evaluando la posibilidad de la vacunación contra el COVID-19 para los niños de 3 a 11 años junto a infectólogos y a la Asociación de Pediatría, a la espera de la decisión de Nación para comenzar la inmunización de ese rango etario.

LRA 42 Gualeguaychú

La doctora Ana Kachinsky, referente del área de Salud municipal, dio detalles del abordaje territorial de la vacunación, y luego se refirió a la importancia de llegar a las personas que no pueden registrarse en la web o que por disponibilidad horaria no pueden ir a un Centro de Salud, señalando: “Cada uno que se vacuna se hace un favor y nos hace un favor a todos”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno bonaerense anunció ayer la segunda dosis de vacunación contra el coronavirus libre -es decir, sin inscripción previa- para personas mayores de 30 años y para los trabajadores de seguridad en la provincia de Buenos Aires. La subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud bonaerense, Alexia Navarro, se refirió al respecto y destacó que "en la población mayor de 50 años más de un 90% ya tiene las dos dosis".

LRA 1 Buenos Aires

La medida la informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en su cuenta de Twitter y ratificó que al alcanzar el 50% de la población vacunada, se estableció que a partir del 19 de octubre no habrá más cupo para pasajeros que lleguen al país de manera aérea. Actualmente el límite es de 3 mil, a partir del lunes serán 4 mil y luego se modificará.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó, por un lado, el "oportunismo electoral" de la oposición y el trasfondo de su negativa a dar quórum para debatir el proyecto de Etiquetado Frontal de los alimentos y, por el otro, la vacante generada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

LRA 57 El Bolsón

La diputada se refirió a la falta de quórum para dar tratamiento a la Ley de Etiquetado Frontal, debido a que el interbloque de Juntos por el Cambio decidió bloquear el tratamiento y no bajó al recinto. "La de ayer fue una jornada frustrante", señaló Landriscini.

LRA 30 Bariloche

El funcionario se refirió a las dificultades para acceder a una vivienda en Bariloche. “En general, los planes en Río Negro son viviendas construidas lo que significa es aquél que quiere acceder debe tener una capacidad económica y en muchos casos no tienen un trabajo fijo”, indicó Rodríguez.

LRA 1 Buenos Aires

El 6 de Octubre de 2020 presentó su dimisión al cargo, como consecuencia de los cambios en el Gabinete que había dispuesto días antes el entonces presidente Fernando De la Rúa.

La decisión se había conocido al mediodía de aquel día, pero fue confirmada a la noche por el propio Chacho Álvarez con un discurso que brindó en el Hotel Castelar.

Conocida la noticia, tanto el Gobierno como el propio Alvarez aclararon que la Alianza seguiría existiendo y De la Rúa cerró la jornada con un mensaje por cadena nacional en el que aseguraba “aquí no hay crisis”.

Lo cierto es que el renunciante no estaba de acuerdo con los cambios de funcionarios y consideraba un desaire la confirmación en su cargo del jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, y la promoción de Alberto Flamarique como Secretario General de la Presidencia.

Ambos eran los principales implicados en el pago de sobornos a senadores del PJ para aprobar la reforma laboral, la Ley 25.250.

LRA 1 Buenos Aires

Entre Ríos tendrá un fin de semana largo y en algunas ciudades se sumará un día más ya que al feriado puente del 8 de octubre y del lunes 11 se le antepone el jueves 7, en el marco del Día de la Patrona de Paraná Nuestra Señora del Rosario. En ese sentido, el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, destacó que "cada rincón de la provincia está por encima del 90% de reservas".

LRA 2 Viedma

Las consultas por el programa Previaje en Viedma son permanentes, especialmente por parte de los jubilados quienes tienen mayores beneficios. “Las ventas de noviembre están agotadas”, aseguró Mónica Castronuovo propietaria de una conocida agencia de viajes de la capital rionegrina.

LRA 42 Gualeguaychú

Se puso en funcionamiento el nuevo Parque Solar que abastecerá en forma directa de energía limpia y renovable a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Gualeguaychú.

El intendente de la ciudad, Martín Piaggio, manifestó que se da un paso más en el Plan de Energías Renovarles que se viene impulsando desde el municipio, y agregó: "Es un mensaje ambiental concreto a través de políticas públicas, porque otro modo de energía es imperioso en la humanidad. La lucha ambiental para nosotros es una prioridad de gobierno".

LRA 1 Buenos Aires

En agosto se recuperaron 80.000 empleos en la construcción y en septiembre crecieron en términos interanuales las ventas de todos los insumos relevados como despachos de Hormigón Elaborado (1.054,6%), Ladrillos Huecos (1.012,2%), Mosaicos graníticos y calcáreos (792,2%) y Yeso (541,6%), según un informe elaborado por el Gobierno nacional en el que se destaca la fuerte recuperación del sector.

"El acumulado de los primeros siete meses del año verificó un incremento de 50,9% en las ventas de insumos para la construcción en comparación con el mismo período de 2020", destacó el relevamiento realizado en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De igual forma, se resaltó que el Índice Construya (que analiza la actividad de las grandes empresas del sector) se ubicó en agosto cerca de los máximos históricos de 2013, 2015 y 2017, y estuvo 26% por encima del promedio de 2019.

A nivel laboral, el empleo formal en la construcción repunta a razón de 5 mil puestos por mes por el creciente dinamismo de la obra pública y la privada, subrayó el informe distribuido por Presidencia.

LRA 9 Esquel

El secretario Regional de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Martín Pena, habló sobre el paro de 48 horas que se definió ayer en el Congreso Provincial de Educación, y luego agregó que también se decretó otro paro por 48 horas para la próxima semana, junto al desarrollo de asambleas permanentes.

LU 4 Patagonia

La responsable de la Secretaría la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, Jimena Cores, se refirió al trabajo que se realiza para llegar con los Programas de Gestión Menstrual y el Programa Acompañar a los barrios de la ciudad.

En cuanto a la llegada del Plan Acompañar, Cores recordó: "Para acceder al Plan no es necesario que se haya radicado alguna denuncia. Hay mujeres que se acercan a averiguar, y nos pasa todavía que hay mujeres que nos consultan si es violencia lo que están sufriendo”. Actualmente, desde noviembre, se han adherido al programa unas 500 mujeres.

LRA 17 Zapala

El diputado se refirió a la vulneración de los derechos sobre las niñeces. El objetivo es crear equipos interdisciplinarios especializados para la prevención, atención y asistencia a niños, niñas y adolescentes ante la vulneración de sus derechos en toda la provincia de Neuquén.

LRA 52 Chos Malal

Bajo el lema “Mujeres rurales-mujeres protagonistas”, el Ministerio de Producción e Industria de la provincia de Neuquén celebrará en octubre el Mes de la Mujer Rural. Realizará distintas acciones en torno a la visibilización del rol fundamental que tienen en la sociedad.

LRA 53 San Martín de los Andes

El evento de confección del telar tendrá lugar durante febrero en la Araucanía chilena y representará el Relmu o arcoíris. Cada una de las fracciones, de 2 metros de largo por 50 cm de ancho, serán unidas para llegar a lograr el primer récord Guinnes oficial de mujeres y hombres tejedores mapuches. Hay cuatro mujeres sanmartinenses en el grupo.

LRA 13 Bahía Blanca

El director provincial de Salud Bucal, Alejandro Dávila, dijo que “tenemos una profesión muy mercantilizada” al hablar sobre los valores de la odontología.

Hasta mañana se lleva a cabo la Semana de la Salud Bucal en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca se hace en el Hospital Penna, ubicado en Láinez 2.401, hasta las 11 de hoy y mañana de 8 a 11.

LRA 19 Puerto Iguazú

Ezequiel Muller, de 33 años, fue encontrado muerto a orillas del Río Paraná en la costa paraguaya, luego de varios días de búsqueda. La madre pide a las autoridades consulares que faciliten la repatriación del cuerpo del joven y poder identificarlo.

LRA 54 Ing. Jacobacci

A través del Programa de Conservación de Cóndores Andinos en Sierra Paileman, provincia de Río Negro, liberaron a 17 ejemplares sin experiencia de vuelo. La referente del Programa dió detalles del funcionamiento e hizo hincapié en el compromiso de la comunidad para el cuidado de estas aves.

LRA 26 Resistencia

“Estamos haciendo estas dos jornadas referidas a la actividad que realizamos en el Chaco y para tomar contacto con autoridades y personas en una articulación de trabajo nacional y provincial. El Plan AccesAR busca que las municipalidades incorporen el tema de la discapacidad en sus acciones para resolver los problemas que se presenten y nosotros acompañamos con asesoramiento, fortalecimiento local, instalación de diálogo con la sociedad civil y financiamiento de aquello en lo que podamos colaborar, en apoyo de todo lo bueno que se está haciendo en el Chaco”, señaló el representante de ANDIS, Fernando Galarraga.

LRA 6 Mendoza Quino

Sergio Marinelli, titular del Departamento General de Irrigación, informó que los datos del pronóstico de caudales de los ríos de Mendoza y el panorama general no son muy alentadores, diciendo: “Sigue la situación de sequía”.

Luego, Marinelli afirmó que para el río Mendoza se pronostica un año con sequía moderada, para el río Grande se ha determinado un año con sequía extrema y para los ríos Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargüe, el pronóstico es de sequía severa.

LT 12 Paso de los Libres

Norma Bonelli, presidenta de la Asociación Carla Arduini para evitar accidentes de tránsito, se refirió a la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para modificar el Código Penal en materia de siniestros viales, con la finalidad de lograr condenas más efectivas.

Bonelli destacó que en siete provincias y en muchas ciudades del país ya rige el ´Alcohol Cero´ para conducir, y luego sostuvo: “Se busca que esta ley pueda marcar un antes y un después en la seguridad vial. Erradicar el alcohol al volante nos va a permitir salvar muchas vidas”.

LRA 1 Buenos Aires

Todos los 6 de octubre se celebra en nuestro país el Día del Circo, en homenaje al nacimiento de Pepe Podestá, padre del circo criollo y creador del payaso "Pepino el 88". En ese sentido, el actor y director sostuvo que "el circo es inspirador", recorrió sus inicios y valoró el aporte que realizó esta disciplina al teatro.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges y Lorena Peverengo conversan con la actriz, productora teatral, docente y guionista, Nora Massi, al frente del multipremiado ciclo “Las dos caratulas” de radio nacional clásica desde el año 1990, quien cuenta sus inicio con el radio teatro como así también las obras que dieron inicio a “Las dos caratulas”.

También se refiere al surgimiento del amor por la radio, su época de formación en relación a la actividad docente, y la constante renovación para mantener la vigencia del ciclo que dirige.

Entrevista Federal

Mauricio y Antonio Birabent, conversaron con periodistas de todo el país, en una nueva edición de la Entrevista Federal, sobre sus carreras musicales, así como también de los desafíos que enfrentaron durante la pandemia y sobre la dinámica de trabajo que tienen como padre e hijo.

Mauricio, por su parte, habló de sus composiciones, la cuales, según él, “son canciones de antes, que planteaban problemas de esa época, pero que también podrían plantear los problemas de hoy.

Asimismo, se refirieron a la producción de contenidos para plataformas digitales, a lo que Antonio expresó, “podemos torcer a la tecnología, y eso ya es un montón. Pero componer una canción es un ejercicio antiguo, algo independiente de la tecnología que tengas”.

Ley de Etiquetado

Ayer en la Cámara Baja, quisieron tratar la Ley de Etiquetado y no se pudo debido a que los empresarios no dieron quórum…, perdón los diputados de la oposición. Una ley muy importante para la salud de la población, bueno ya sabemos que para algunos la salud del pueblo es un tema menor...

Desde esta humilde columna, proponemos que el Etiquetado se haga frente a cada banca de les diputades que no se presentaron.

¿Qué deberían decir dichas etiquetas? Votemos, para que esto si sea democrático!!! CHOCOLATE POR LA NOTICIA

