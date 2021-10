Moris: “La única forma de pelear sin armas es con canciones”

Mauricio y Antonio Birabent, conversaron con periodistas de todo el país, en una nueva edición de la Entrevista Federal, sobre sus carreras musicales, así como también de los desafíos que enfrentaron durante la pandemia y sobre la dinámica de trabajo que tienen como padre e hijo.

Mauricio, por su parte, habló de sus composiciones, la cuales, según él, “son canciones de antes, que planteaban problemas de esa época, pero que también podrían plantear los problemas de hoy.

Asimismo, se refirieron a la producción de contenidos para plataformas digitales, a lo que Antonio expresó, “podemos torcer a la tecnología, y eso ya es un montón. Pero componer una canción es un ejercicio antiguo, algo independiente de la tecnología que tengas”.

“La combinación ideal sería emoción con tecnología”, agregó su padre.

“La música nos ayuda a estar más cerca de la esencia y nos hace sentir libres. Dejó atrás el drama mundial porque nos acompaña la gente que nos da más energía para poder cantarla al cien por ciento de la emoción”, afirmó Mauricio y agregó, “te permite entrar en la emoción verdadera”.

En referencia a la fuente de la inspiración, Mauricio expresó: “Soy muy sensible al dolor de lo que veo, así como también de la alegría. Pienso en lo curioso que somos como especie biológica, creyendo que vamos creciendo siendo los mismo, pero no los somos, vamos cambiando con el tiempo; por eso es que soy muy sensible a la gente mayor, representa la vida misma”.

Participaron de la Entrevista Federal, de LRA 26 Resistencia, Patricia Leguiza; de LRA 53 San Martín de los Andes, Germán Marcos; de LRA 14 Santa Fe, Leonardo Pez; de LT 14 Paraná, Miguel Lorenzón; de LRA 42 Gualeguaychu, Jimena Arnolfi; de FM ROCK, Eddie Babenco; de LRA 23 Juan, Abel Nacif; de LRA 7 Córdoba, German Hidalgo; de LV 8 Libertador, carina Bravo y de LRA 29, Francisco Alejandrino.