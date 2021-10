Zaffaroni advirtió sobre la intención del macrismo

Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una extensa charla con el programa “Norte Grande” que se emite por las nueve emisoras de Radio Nacional en el NOA; hizo referencia a diversos temas jurídicos y políticos, entre los cuales se destacó su visión respecto a las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia argentina: “la estructura que tenemos en la justicia, es anárquica, no ofrece seguridad jurídica. No ofrece previsibilidad. Tenemos un poder concentrado en tres personas que tienen en sus manos el control de constitucionalidad de las leyes, el control de convencionalidad internacional y además se han atribuido sin que lo diga la constitución, la posibilidad de revisar una sentencia de cualquier competencia y de cualquier materia. Eso es una concentración de poder peligrosa.”

DESCARGAR

El prestigioso jurista argentino fue más allá y manifestó: “creo que la CSJ merecería juicio político. Se ha tomado una serie de atribuciones que son verdaderamente problemáticas. No podemos ignorar la realidad del lawfare. Esto ha sucedido. Y la corte ha estado indiferente, no ha tratado de pararlo de ninguna manera”.

Para fundamentar ese potencial juicio político hacia los integrantes de la controvertida CSJ, Zaffaroni mencionó dos causas donde considera que el supremo tribunal tuvo fallas serias: “hubo algunas causas, especialmente una que llega a la CSJ, donde se condena a un ex funcionario porque fulano, mengano, perengano dijo… etcétera. Y al principal testigo de la causa le habían pagado con un hotel. Eso está en instrumento público. Y la CSJ dijo: no me interesa tratar la causa y no le abrió la instancia.

Tenemos otra sentencia de la CSJ con las clases presenciales, donde tenía que resolver un problema de naturaleza médica, técnica. La CSJ resolvió por sí ante sí, sin convocar a ningún técnico ni escuchar a ningún perito. Como si tuviera una ciencia infusa de epidemiología. Son jueces no son epidemiólogos. Ni siquiera consultaron a su cuerpo médico forense, resolvió según su saber epidemiológico. Creo que son hechos graves”.

CABA Y LA JUSTICIA

Eugenio Zaffaroni, ante la pregunta de los periodistas norteños respecto al proyecto que aprobó la legislatura porteña para que su Corte Suprema pueda intervenir en los fallos de la Corte Suprema de la Nación, respondió categórico: “¿Vamos a dejar que la ciudad de Buenos Aires se apodere del país?

Por ser CABA capital de la república, muchas empresas tienen sede en la CABA, pero no su actividad. Entonces no puede ser competencia de CABA porque se adueña del país. Es absurdo.”

Y agregó: “lo que hizo la legislatura de CABA es avanzar sobre las provincias, porque pretende que su poder judicial sea el poder que maneje financieramente el país, y eso supongo que las provincias no lo van a tolerar porque va en contra del federalismo”.

Sobre el avance del PRO respecto a las jurisdicciones judiciales dijo: “las provincias tienen que tener cuidado con lo que haga el macrismo en CABA. No sea que el macrismo quiera acabar con nuestro federalismo. Con esto que quieren hacer, quieren adueñarse del país. Ya tuvimos a Mitre”.

GÉNERO

Al ser consultado sobre si la falta de paridad de género en la CSJ afecta sus decisiones, Zaffaroni dijo: “el caso de Milagro Sala es claro. Una clonación de procesos por parte de una justicia de parientes, que nace de una manera rara.

El gobernador convoca a su legislatura, aumenta el número del STJ de Jujuy, renuncian los diputados que votaron la ampliación de vocalías y a la semana los nombra jueces del STJ. Con una presidenta del STJ que dice que mientras no se suelte a Milagro Sala, no se puede gobernar. Entonces la cambian por otro, que más o menos le dice lo mismo a una amiga con la que habla por teléfono. Un tremendo escándalo. Y la CSJ de la nación no ha hecho nada.

Una persona que está presa, hace más de cuatro años, ¿por qué? Por mujer, por india, por dirigente social. Por haber hecho una obra por los más pobres de su provincia.”

El ex juez de Corte Suprema argentina se mostró muy contrariado con el ámbito del derecho y manifestó: “hay algo que me indigna, no tanto de los políticos que pelean por poder, sino de la clase jurídica. Los colegas, de la facultad de derecho. ¿Qué hacemos? Asistimos a todo esto y nadie dice nada. Tenemos una estructura de poder judicial irracional que permite estas cosas y ¡nadie dice nada!

LAWFARE

Otro de los temas que ocupó gran parte de la entrevista con Eugenio Zaffaroni en “Norte Grande” fue el lawfare o “persecución judicial” y al respecto el jurista argentino habló de los medios de comunicación: “sin la pata del medio de comunicación que inventa realidad, no se puede hacer el lawfare”. Y agregó: “nosotros tenemos un problema grave, tenemos un oligopolio de medios que es incompatible con cualquier democracia plural. En el hemisferio norte no hay nadie que pueda comprarse todas las radios, la TV e internet.

El lawfare no solo es de una minoría de jueces y fiscales, pero necesita de la pata de la comunicación. El lawfare es una asociación ilícita entre jueces prevacaricadores, algunos fiscales, los medios de comunicación, con una serie de pseudo periodistas y algunos agentes de inteligencia”.

MACRI

Ante la pregunta de qué opinaba respecto al pedido de indagatoria a Mauricio Macri respecto a la causa de espionaje de los familiares del ARA San Juan, dijo: “es otro hecho bastante grave. No me extraña ese manejo. Macri se caracteriza por tener cierta proclividad sobre esas cosas. Ya desde antes de ser presidente”.

Sobre el mismo tema agregó: “creo que Macri debería tener varios pedidos de indagatoria, pero el que está más difundido y el que más lo preocupa a él, es el asunto del correo porque hay una cantidad de dinero de por medio.

Personalmente el que más me preocupa es el del envío de armas a Bolivia. Creo que es una grosería que no tiene límites, francamente es una traición a los principios republicanos, y de alguna manera no sé si es una participación en una nueva suerte de plan cóndor. Es seriamente preocupante eso. No sé si merecía una denuncia ante la corte penal internacional”.

ARGENTINA Y LA REGIÓN

Finalmente, Eugenio Zaffaroni reflexionó a cerca de las causas y consecuencias de la situación geopolítica en la que se encuentra el país y la región de América Latina y expresó: “somos parte de una región tardo colonizada, ya no tenemos el colonialismo originario, tampoco tenemos el neo colonialismo, con nuestra oligarquía con el imperialismo británico. Tampoco tenemos ese último sangriento coletazo del colonialismo con la seguridad nacional.

Ahora hay un colonialismo tardío que se ejerce por el poder financiero transnacional que endeuda a toda nuestra región, a través del endeudamiento nos impone restricciones de carácter presupuestario sobre todo en lo que es inversión social. Y el resultado de eso, es generar una sociedad que tiene un 30% de incluidos y 70% de excluidos.

En ese panorama, ellos manejan la construcción de realidad a través de los monopolios de medios que existen en toda la región. Esos medios se convierten, sociológicamente hablando, en partidos políticos únicos. Eligen los candidatos de los agentes locales de la mafia financiera internacional, les llevan adelante sus campañas, corrompen poderes judiciales con lawfare, sacan del medio a candidatos y movimientos populares.

Cuando se encaraman en el poder político, no tienen límite, hacen cualquier cosa, como han hecho. “