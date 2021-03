Diario de Radio Nacional 06/03/21

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Mendoza – ALBERTO FERNANDEZ: El gran potencial del vino argentino en el mundo

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “La llevaremos a cada rincón de nuestro país”

Buenos Aires – Secretaría de Derechos Humanos: Repudió la violencia policial en Formosa

Buenos Aires – Mensaje de Ojea a Conejero Gallego: El Episcopado condenó la represión

Córdoba – JOSE LUIS GIOJA: “Las puertas del Justicialismo están abiertas para todos”

Esquel – GABRIELA DUFOUR: “La única forma que han encontrado es seguir endeudándose”

Catamarca – Personas con enfermedades crónicas: Sistema de inscripción web para vacunarse

Paso de los Libres – LINA ALTAMIRA: Comenzó la vacunación de la tercera edad

Paraná – Confirmado por Bordet: Entre Ríos recibirá 12.500 nuevas dosis de vacunas

Buenos Aires – CORINA RISSO: Recorrimos los 37 volcanes activos de la Argentina

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 6 Mendoza

El Presidente llegó pasado el mediodía al Aeropuerto de la Fuerza Area de Mendoza y fue recibido por el gobernador Rodolfo Suárez y por la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Desde allí se dirigió hacia la sede del INTA ubicada en Luján de Cuyo para participar en el Desayuno Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina), donde fue recibido por diversas autoridades, referentes políticos y empresarios de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente sostuvo que ya está “casi cerrado para mandar al Congreso el proyecto de ley del plan estratégico de la industria automotriz” y afirmó que se “avanzó mucho en el plan de desarrollo del sector agroalimentario”. El mandatario participó de la presentación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030, que se desarrolla en el Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la localidad de Luján de Cuyo, una actividad organizada por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en el marco de la Fiesta de la Vendimia.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente destacó hoy que los medios públicos nacionales llevarán la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia “a cada rincón” del país a través de sus transmisiones. “Los medios públicos nacionales llevarán hoy la Fiesta Nacional de la Vendimia a cada rincón de nuestro país. Esta vez de la Vendimia participaran millones de Argentinos y Argentinas. Disfrutémoslo en unidad”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

LV 8 Mendoza

Lo ratificó Claudio Martínez, subsecretario de Medios de la Nación, quien explicó al programa “Muchas Gracias” que se transmitirá a las 22 por la plataforma Cont.ar y quedará alojada para que la puedan ver quienes lo deseen en cualquier momento. También se transmitirá por canal Encuentro a las 22 y luego, a las 24 por la TV Pública. Aclaró que a las 22 se transmitirá “Zama”, dirigida por Lucrecia Martel, en el inicio de un ciclo dedicado a las mujeres cineastas.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudió la “violencia ejercida por integrantes de la policía provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron en la jornada de hoy frente a la Gobernación”.

“La permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos, y la violencia desmedida de algunos manifestantes -que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno provincial-, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta”, sostuvo la Secretaría en un comunicado.

LRA 1 Buenos Aires

La Iglesia expresó públicamente su preocupación por la situación que se vive en la provincia de Formosa, a raíz de las fuertes restricciones impuestas por el gobernador Gildo Insfrán y denunció “el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales”.

Con la firma de su presidente, Oscar Ojea, el Episcopado le envió una carta al obispo de Formosa, José Vicente Conejero Gallego. Le hizo llegar un mensaje de “cercanía fraterna y solidaridad” por la situación que atraviesa el pueblo de la provincia.

LRA 7 Córdoba

Gioja explicó el proyecto que presentó en la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es que quienes celebraron el acuerdo con el FMI en 2018 paguen con su patrimonio, y luego se refirió al PJ Nacional y al Frente de Todos, diciendo que “estamos muy bien, porque es un Frente donde la base es el Justicialismo, y levantamos permanentemente la bandera de la unidad respetando la diversidad”.

LRA 9 Esquel

Dufour se refirió a la deuda externa de Chubut y se mostró preocupada, “porque al no corregirse las razones por las cuales se generan los déficits fiscales, la única forma que han encontrado de cubrir esa situación es seguir endeudándose”, expresó.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, presentó el sistema de inscripción web para la vacunación contra el COVID-19 destinado a personas con enfermedades crónicas de entre 18 y 59 años. En este sentido, la titular de la cartera sanitaria provincial, Claudia Palladino, señaló que “en el caso de quienes cursan alguna patología que al relacionarse con el COVID tenga una evolución no deseada, necesitamos confeccionar un registro para lograr luego un censo, y así poder brindarles lugar, fecha y hora de vacunación”.

LT 12 Paso de los Libres

La directora Ejecutiva Adjunta del Hospital Regional San José, Lina Altamira, informó el comienzo de la campaña de vacunación para las personas de la tercera edad y para el personal docente, que es esencial en el regreso a las clases presenciales.

En tanto, en Paso de los Libres finalizó la vacunación del personal de Salud público y privado.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, adelantó que llegarán otras 12.500 dosis de vacunas a la provincia, expresando que “vamos a intensificar el pulso de vacunación para tener la mayor cantidad de entrerrianos inoculados antes de un nuevo brote”, y luego agregó que “después de un año queremos tener la población inmunizada, que es uno de los objetivos que nos hemos propuesto”.

LRA 1 Buenos Aires

En nuestro país hay 37 volcanes activos, catalogados de esa manera por el Instituto Geográfico Nacional. Los 37 volcanes activos que hay en Argentina están distribuidos en 8 provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Quique Pesoa dialogó con la Dra. Corina Risso, secretaria del Subcomité de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. “El trabajo del vulcanólogo es apasionante, no hay que tener miedo. Si el volcán está vigilado podemos predecir cuándo entrará en erupción”, aseguró. “La mayoría de los volcanes activos están en la Cordillera de los Andes pero del lado de Chile”, explicó. “El problema es que muchas veces hay falta de comunicación”, reveló.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

“Hace 3 semanas Quirós salió a decir que el personal no se quería vacunar y ahora dicen que no tienen vacuna”. Gabriel Rosenstein, médico clínico del porteño Hospital Tornú, CABA dijo sentirse indignado por el cinismo de la Ciudad de Buenos Aires en el manejo de las vacunas y la falta de un registro claro y transparente del procedimiento de vacunación al personal de salud del distrito.

En este contexto aseguró que “el 40 % del personal de la Salud de la Ciudad no está vacunado; más allá de la cantidad de vacunas el tema es cómo se reparten, por eso estamos proponiendo la creación de un registro único y voluntario, para saber dónde van las vacunas”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud comenzó la distribución de cerca de 400.000 dosis de la vacuna Sputnik V en todo el país. Sumadas a las más de 406.800 vacunas Sinopharm que están siendo recibidas en los distritos, este fin de semana se superarán las 3 millones enviadas a todas las jurisdicciones del país.

LRA 21 Santiago del Estero

El Centro Provincial de Sangre se encuentra recorriendo diferentes ciudades del interior con campañas de recolección de sangre con el objetivo de llegar a las personas que desean colaborar pero por diferentes motivos no pueden llegar al centro provincial y de esta manera contar con más voluntarios que quieran generar un aporte solidario a través de su donación.

También invitan a los santiagueños que donen plasma, ya que en este último tiempo se vió disminuida la cantidad de voluntarios. Al respecto esto decía la Dra. María Elena Sánchez, titular del centro provincial de sangre.

LT 14 Paraná

La municipalidad de Chajarí, a través del Decreto 158/2021, determinó que desde este viernes 5, el horario de funcionamiento de bares, restaurantes y afines, será de 10 a 14 y de 19 a 3. La medida responde a la “tendencia estable de casos de Covid”.

La medida dispuesta por el gobierno municipal rige hasta el viernes 12 de marzo. Su vigencia dependerá de la situación epidemiológica de la región. Cabe mencionar que otras localidades entrerrianas definieron flexibilizar las restricciones horarias en esta etapa de la pandemia. Es el ejemplo de Federación, que en los últimos días amplió el horario del sector gastronómico hasta las 03:00.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Stambuli dio detalles de la tarea realizada con vistas a la elección de las autoridades partidarias, diciendo que “estuvimos trabajando en analizar las carpetas de los candidatos de diversas localidades, y nos encontramos con listas únicas en 55 lugares de la provincia. Por lo tanto, esto es una muestra de unidad”.

LRA 26 Resistencia

La ex jueza federal e integrante de la Asociación Justicia Legítima, María del Carmen Roqueta, repasó las consecuencias que pueden producirse al no perseguir los mensajes violentos que se suceden en las manifestaciones contra el gobierno nacional.

Economía | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Pérez Pons repasó la situación provincial, las negociaciones desarrolladas con la docencia chaqueña, la discusión de las tarifas de los servicios públicos y el plan de obras e infraestructura previsto para este año.

LT 14 Paraná

La investigadora asistente del CONICET y una de las autoras del libro ´Repensar la agricultura familiar´, Natalia López Castro, explicó que la obra compartida con Guido Prividera tuvo como objetivo contribuir a una discusión sobre quiénes son los actores del campo, y también hacer un aporte a la producción familiar.

Luego, López Castro se refirió al rol de la mujer dentro de la agricultura familiar, expresando que “es fundamental, sobre todo en la gestión”.

LT 14 Paraná

El trabajo comenzó en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, y sigue funcionando mediante las emprendedoras Marina Muscolo, Pilar Olloquiegui y Haydé Sosa, quienes le entregan a mujeres rurales cuatro colmenas y un equipo para trabajar. Luego, las visitan y les enseñan el oficio para realizar juntas la cosecha en cada febrero, y posteriormente envasan la producción que luego venden bajo la marca ‘Reinas de corazones’. Marina Muscolo contó que “con lo obtenido, se compra lo mismo que recibió la primera mujer y eso se le otorga a una nueva integrante. El objetivo es que la cantidad de mujeres que producen se multiplique año a año, como así también la cantidad de miel”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó por insuficiente la propuesta salarial que realizó el gobierno provincial.

En tanto, Zulema Miretti, secretaria Adjunta de UEPC, expresó que “el horizonte es el de la paritaria nacional docente, que es del 35% de aumento”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

A partir de la obligatoriedad de la sala de 4 años establecida en 2014 por la ley 27045, la Nación y las 24 jurisdicciones asumieron el compromiso de universalizar la sala de 3 años. Para que ello fuera posible, también lo era la construcción de jardines.

LRA21 Santiago del Estero

En comunicación con Detrás del Dial, la titular de ENACOM en la provincia, Dra. Ariana Molinari, informó que se realizan multas, suspensiones y clausuras para todos aquellos prestadores de servicios que implementen aumentos excesivos a lo establecido por el ente nacional de comunicaciones, ya que estos aumentos tienen que estar justificados por lo prestadores. Algunas empresas aumentaron un 15% los precios.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Nadia Burgos, militante de Juntas de la Izquierda y del MST, informó que este lunes la Asamblea de Mujeres, Travestis y Trans de Paraná estará movilizándose en un nuevo paro internacional de las mujeres trabajadoras y las disidencias. Será desde las 18 desde plaza 1° de Mayo hacia Casa de Gobierno. “Creemos que es necesario copar las calles para seguir luchando porque nos queremos vivas y libres”, expresó Burgos quien además dijo que “es necesario visibilizar las desigualdades ya que golpea mucho más fuerte a las mujeres y a las disidencias”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Gabriel Arbós, docente y director de cine, estuvo en comunicación con Coco Blaustein, para detallar toda su carrera, de las políticas de estado en el cine y de DAC (Directores Argentinos Cinematográficos). “Cuando empecé, el cine era más complicado que ahora, no había las facilidades que hay hoy para editar un video, ni forma de mirar lo que se acababa de filmar. Había que estar muy atento a lo que pasaba en el momento” aseguró el director, comparando las facilidades con las que cuenta el cuarto arte actualmente.

LRA 1 Buenos Aires

Georgina Barbarrossa aseguró a Encuentro Nacional que, ser mujer “ahora es mucho más fácil que en las épocas de nuestras abuelas”, y precisó que, gracias a la lucha de las nuevas generaciones “ganamos muchísimo y obtuvimos avances en un montón de espacios”.

Así mismo, remarcó que “los hombres ganan más y nos siguen tratando de locas o de histéricas”. En esa misma línea, la actriz remarcó que antes “los maridos nos pegaban y fajaban, por eso tenemos que apoyarnos y cuidarnos mucho entre todas”.

LRA 1 Buenos Aires

Mariano Tenconi Blanco, dramaturgo y director del espectáculo “La vida extraordinaria”, reflexionó sobre las restricciones que la pandemia puso al teatro, sobre los mecanismos de la creación y la historia de la vida en la Tierra. Se confesó fascinado por los personajes femeninos y analizó cómo se pueden investigar las masculinidades desde la mirada femenina. Memorables actuaciones de Valeria Lois y Lorena Vega. Las funciones (presenciales, con protocolos) se realizan en Timbre 4 (México 3554, CABA), los sábados a las 21:30, y los domingos, a las 20:30.

LRA 1 Buenos Aires

En la primera parte de este nuevo “Bazar” la columna de Litto Nebbia del primer nivel de este recorrido imaginario nos recuerda cómo se conoció con el gran Domingo Cura y cómo tiempo después llegaron a grabar ese gran disco “Las aventuras de domingo Cura y Litto Nebbia”.

A continuación y subiendo al cuarto nivel, en “Historias que la música cuenta” y en este mes del centenario del gran Astor Piazzolla comenzamos con los Festejos de estos 100 años. Ya en la segunda media hora y desde “La herrería” del segundo piso escuchamos la segunda parte de la entrevista a Gustavo Spinetta realizada en la histórica casa de Arribeños. Gustavo recordó historias y algunos detalles de participación en los discos “Artaud” y “A 18′ del sol”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de Dos Gardenias, Eduardo Aliverti recorre la carrera y los textos del poeta, escritor y docente universitario, Carlos Battilana, una de las voces más destacadas de la poesía argentina de los noventa. Su libro “Ramitas”, el cual reúne sus escritos entre 1992 y 2018, fue detenidamente apreciado por el conductor.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva edición de “Bichos de radio”, un gran curioso de la radio. Entrevista a Hugo Paredero, conductor de ciclos memorables en la radio argentina. Sus comienzos, anécdotas, curiosidades y el día que intentó romper una radio con un martillo para ver cómo había “gente hablando ahí adentro”.

LRA 9 Esquel

Se estrena en el Cine de Trevelin la película argentina Las Siamesas, dirigida por Paula Hernández que trata sobre los vínculos familiares. Desde las 22hs se podrá ver el largometraje protagonizado por Rita Cortese, quien expresó que: “La hicimos en pandemia, con poco presupuesto y al llegar a la película con tanto ensayo, no hubo mucho espacio para salirse de guión, así que se trabajó apegado a eso”.

Luego se refirió al difícil contexto que impactó también al ambiente artístico: “Tuve la bendición de estar participando en la parte cultural del Instituto Patria, que fue un sostén enorme para hacer cursos, reflexionar, estar juntos, desde un lugar de construcción y no de destrucción, que es tan tremendo desde la oposición. Aún en pandemia, sabíamos que estábamos trabajando para modificar la realidad tan triste que vivimos. Toda Nación se sustenta en un proyecto cultural, que no es sólo las artes”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ex futbolista y periodista deportivo, Enrique “Quique” Wolff, repasó su carrera deportiva y recordó su relación con Diego Armando Maradona, a quien conoció en 1979, en Argentinos Juniors, en su vuelta al fútbol local. En diálogo con Alejandro Apo, el ex jugador del Real Madrid contó algunas anécdotas que vivió junto al Diez y expresó su alegría por haber podido jugar con él. Además, habló sobre sus inicios en Racing, club en el que debutó, y su paso por el fútbol europeo.

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Qatar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos.

La FIFA analizará la reprogramación de la fecha, en coordinación con la CONMEBOL y las asociaciones. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos. Recordamos que el combinado nacional tenía programados los encuentros ante Uruguay y Brasil para el 26 y el 30 de marzo, respectivamente. Ahora, resta saber el día cuándo y cómo se disputarán esos encuentros.

LRA 1 Buenos Aires

El entrenador de la Selección Femenina de fútbol, Carlos Borrello, habló sobre la situación del fútbol femenino en la Argentina y señaló los puntos que le falta al deporte para dar el salto al siguiente nivel. “Le está faltando la formación. Hay que empezar desde ahí, en los clubes, por edades tempranas para que se empiece a educar a las jugadoras en todo aspecto”, dijo.

LT 14 Paraná

Cecilia Chechu Comer, tiene 34 años, es santotomesina y será la primera mujer en comentar un partido de fútbol masculino de primera división en la ciudad de Santa Fe, este domingo desde las 19:20. Cecilia, recibida de Comunicadora Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos, opinó: “Hay un montón de mujeres capacitadas en Santa Fe que ya tienen una carrera y una trayectoria profesional importantísima y a veces los medios no le dan el lugar que merecen. Está bueno que se pueda visibilizar esta situación y que más chicas se animen a participar”, contó ante Diario Uno.

LRA 1 Buenos Aires

Roberto Roque del Valle “Beto” Carrizo, charló junto con Alejandro Apo, en Todo con Afecto, para rememorar su carrera como futbolista. Además de los desafíos que atravesó luego de una lesión que condicionó la cúspide de su carrera, y de su amistad con Diego Armando Maradona.