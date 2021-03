Dufour: “La única forma que han encontrado es seguir endeudándose”

La ex Diputada Provincial por el Frente Para la victoria, Gabriela Dufour, en contacto con Radio Nacional Esquel se refirió a la deuda externa provincial y se mostró preocupada porque “al no corregirse las razones por las cuales se generan los déficits fiscales (la provincia gasta más de lo que ingresa), la única forma que han encontrado de cubrir esa situación es seguir endeudándose”. Agregó que el gobierno ha podido saldar parte de lo que debía a las y los docentes con más endeudamiento y destacó “la provincia debe a corto plazo casi en 22.000 millones de pesos, sin los bonos que existen en moneda extranjera sino en deuda en valor de pesos”. También se refirió al debate minero y el proyecto de zonificación que presentó el Ejecutivo Provincial: “Yo creo que no es el modelo y que hay sectores productivos en la provincia que debemos apoyar, debemos integrar”.

