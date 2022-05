Diario de Radio Nacional 05/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Hay que darle herramientas a la economía popular para que siga creciendo"

LRA 1 Buenos Aires - Zaffaroni presentó su último libro: "Colonialismo y Derechos Humanos"

LRA 1 Buenos Aires - ALVARO GARCIA LINERA: "Sin reformas de segunda generación, la derecha impondrá su orden de cambio"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "Las relaciones entre el Gobierno nacional y bonaerense son inmejorables"

LRA 1 Buenos Aires - HECTOR RECALDE: "Esta Corte ha llegado a legislar, merece el juicio político"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA ELENA NADDEO: "Necesitamos una justicia independiente, democrática e inclusiva"

LRA 1 Buenos Aires - FRANCISCO OLVEIRA: “Comodoro Py es Comodoro Pro”

LRA 42 Gualeguaychú - Caso Maldonado: Un testigo aporta nuevas pruebas sobre la desaparición de Santiago

LRA 11 Comodoro Rivadavia - A 40 años de Malvinas: El radioaficionado que interfirió las comunicaciones británicas

LRA 7 Córdoba - MARIA JULIA IRAZOQUI: "La actualización no puede estar atada a la inflación"

LRA 1 Buenos Aires - CAROLINA GAILLARD: "Tenemos que tener unidad para que la derecha no gane en 2023"

LRA 7 Córdoba - OSCAR AGUILERA RUIZ: "Boric asume en un contexto de restricciones"

LT 11 Concepción del Uruguay - MARIANELA MARCLAY: "Somos un gobierno que ayuda a la gente"

LV 8 Libertador - Alternativa Legislativa: Proponen crear un plan de obras prioritario con fondos de Portezuelo

LT 14 Paraná - Derechos: Stratta celebró la presentación del proyecto Cuidar en igualdad

LRA 5 Rosario - SABRINA GULLINO: Querellantes y sobrevivientes, por primera vez a la quinta de Fisherton

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANUEL URTUBEY: “Estoy lejos de la soluciones que plantea Milei”

LRA 6 Mendoza Quino - LUCIANA PAPINI: Piden que la ley nacional de VIH se actualice

LT 12 Paso de los Libres - Federico Basualdo: Aña Cuá será una central complementaria a Yacyretá y aportará más energía

LRA 1 Buenos Aires - FERIA DEL LIBRO: Mesa con las diputadas Silvana Ginocchio y Carolina Moises

LRA 26 Resistencia - MARIA LAURA LEZCANO: “Es muy importante la aplicación de la dosis de refuerzo contra el covid”

LRA 4 Salta - EMILIANO ESTRADA: "La ley permitirá la reconversión productiva del sector tabacalero"

LRA 25 Tartagal - NICOLAS ARCE: "El intendente sabe que la gestión decae"

LRA 1 Buenos Aires - PABLO AYALA: Cómo funciona el sistema de boleta única en Santa Fe

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN ROSSI: "El Gobierno responde a la interna fortaleciendo su gestión"

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR LABORDE: “Nadie cree seriamente que Pepín Rodríguez sea un refugiado político”

LRA 1 Buenos Aires - EL EXASESOR DE MACRI PROFUGO: La justicia uruguaya rechazó el pedido de asilo político de Rodríguez Simón

LRA 13 Bahía Blanca - BARBARA GARCIA: Un tribunal “caprichoso” y una ventana que no se abrió

LRA 53 San Martín de los Andes - JORGE NAWEL: Neuquén será sede del Encuentro Nacional de Autoridades de Pueblos Originarios

LRA 52 Chos Malal - AYELEN GUTIERREZ: El Parlamento Patagónico sesionó en La Pampa

LRA 30 Bariloche - ANA MARKS: Se firman convenios de obras para mejoras en barrios de Bariloche

LRA 17 Zapala - MARCOS KOOPMAN: Internas en el Movimiento Popular Neuquino para la gobernación

LRA 1 Buenos Aires

El primer mandatario afirmó que “la economía popular ha venido para quedarse, es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo”.

Así lo expresó al participar en la Aceitera La Matanza del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas (ReNacER), junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta; el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

LRA 1 Buenos Aires

Eugenio Raúl Zaffaroni, abogado que integró la Corte Suprema de Justicia, presentó su último libro "Colonialismo y Derechos Humanos. Apuntes para una historia criminal del mundo".

"El libro está dedicado a Horacio González, es un ensayo corto que responde preguntas sobre el colonialismo que mató a millones de personas de diferentes culturas pero estas culturas siguen existiendo", expresó Zaffaroni.

"Los que siempre me atacaron me dejaron grandes enseñanzas a poder tener la cabeza fría. Si te calentás perdes", aseguró. Por otro lado, contó cómo fue su relación con el ex presidente de Bolivia Evo Morales cuando fue su abogado. "Conocer a Evo Morales y tratarlo personalmente me impresionó mucho, le funciona las neuronas como a nadie y tiene una velocidad mental impresionante".

El viernes 6 de mayo, a las 20.30, Atilio Borón, Victor Hugo Morales y Alejandro Slokar acompañarán a Zaffaroni en la presentación de su libro. La cita es en la sala Alfonsina Storni.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la presentación de Para lxs que vendrán: crítica y revolución en el siglo XXI en la Feria del Libro, el exvicepresidente de Bolivia, en una entrevista exclusiva con Mario Wainfeld y Juan Manuel Karg, analizó la segunda oleada progresista en América Latina, y planteó las tareas necesarias para enfrentar a la ultraderecha en la nueva etapa global.

Alvaro García Linera consideró que, tras la pandemia, se estableció un "tiempo liminal, suspendido, sin horizontes". Un escenario de "incertidumbre estratégica y corrosión de la esperanza" en el que los progresismos, "si no empujan las transformaciones, tienden a convertirse en partidos de un orden insatisfactorio", provocando que "las banderas del cambio" sean tomadas por las ultraderechas "para imponer el yugo y el garrote a los más humildes".

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia se refirió a las iniciativas que se tratarán en el Congreso, la reunión de Gabinete, la inflación y el viaje que realizará Alberto Fernández la semana que viene.

Gabriela Cerruti enfatizó la importancia de la sesión que tratará tres proyectos: “La promoción en el área de construcción, el tratamiento del cannabis medicinal para la salud y la producción, y también se debatirá la ley para las enfermedades autoinmunes como HIV”.

A su vez se refirió al vínculo entre el mandatario y Axel Kicillof. Destacó que "las relaciones entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires son inmejorables" y agregó que "no mejoran ni desmejoran por opiniones políticas y mucho menos por opiniones dadas en una radio".

Por otra parte, con respecto a la marcha contra la Corte Suprema, aclaró: “Hay una necesidad de que la justicia sea reformada para que esté a la altura de las exigencias de una sociedad moderna”.

LRA 1 Buenos Aires

Organismos de derechos humanos, centrales sindicales y movimientos sociales marcharon al Palacio de Tribunales para reclamar a sus integrantes "una justicia independiente".

En ese sentido, el exdiputado y abogado laboralista Héctor Recalde, en diálogo con el móvil de la radio pública, consideró necesaria la ampliación del organismo para su mayor competencia y eficiencia.

Asimismo, recordó que el actual tribunal "ha llegado a legislar, lo que significa mal desempeño. Por eso merece el juicio político".

LRA 1 Buenos Aires

Organismos de derechos humanos y agrupaciones feministas, religiosas y políticas junto a dirigentes de ambas CTAs marcharán desde las 17 frente al Palacio de Tribunales en demanda de una democratización de la justicia. María Elena Naddeo, Co Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que la multisectorial se conformó ante la necesidad de reclamar “una reforma profunda de la justicia que genere las bases para convertirse en un poder cercano a la gente”.

Señaló que, también, se movilizarán para pedir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia "para que haya diversidad y paridad de género" y advirtió que el máximo tribunal “no tiene plazos, es como si fuera un poder absoluto y aún tiene una mirada elitista”, entre otras falencias.

LRA 1 Buenos Aires

Organismos de derechos humanos, centrales sindicales y movimientos sociales marcharán hoy a la Corte Suprema para reclamar a sus integrantes "una justicia independiente". El padre Francisco "Paco" Olveira, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, cuestionó a la Corte Suprema y expresó: “La Justicia toca el día a día de todo nuestro pueblo y ya se han pasado todas las rayas posibles”.

En ese sentido, explicó que la protesta estará centrada además en el pedido de renuncia del presidente del máximo tribunal del país, Horario Rosatti, como titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, sostuvo que “es prácticamente un golpe institucional”.

“No hay independencia del Poder Judicial, hoy Comodoro Py es Comodoro Pro”, subrayó.

LRA 42 Gualeguaychú

Según pudo confirmar Radio Nacional Esquel, un testigo habría declarado sobre la muerte de Santiago Maldonado afirmando haber escuchado a distintos gendarmes que participaron del operativo del 1° de agosto de 2017 en la Pu Lof, en Resistencia Cushamen, decir que habían detenido a una persona, la habían interrogado y que “se les fue”.

Francisco Peralta, periodista de Radio Nacional, confirmó el testimonio luego de que la investigación se encontrara pausada, y dijo: "Lo significativo de este testimonio es que dentro de la declaración expresa que en el momento de la detención de Maldonado hay un gendarme de alto rango que mantiene una comunicación directa con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich".

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Durante la guerra, el aficionado de las comunicaciones Omar López Cabañas, vecino de la localidad bonaerense de Claromecó, utilizó la altura del faro para escuchar e interferir los contactos radiales de la flota británica.

En tanto, Hugo Cortés, amigo del ya fallecido Cabañas, describió que la actividad tuvo dos etapas: la primera cuando montó la antena en lo alto del faro, pudiendo escuchar y generar algunos comunicados falsos dirigidos a la flota enemiga, y la segunda cuando trasladó los equipos a su domicilio.

LRA 7 Córdoba

Los bloques del Frente de Todos y de la UCR acordaron priorizar el tratamiento parlamentario de las más de 17 iniciativas que proponen soluciones para las familias con créditos hipotecarios UVA. Las Comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda buscarán unificar una propuesta que pueda ser tratada en la Cámara de Diputados en un plazo de no mayor a 30 días.

"La solución es política porque es un problema político. Esto se originó en una ley, pero se tiene que modificar por ley, más allá de las acciones judiciales", dijo la abogada de “Autoconvocados Créditos UVA” en Córdoba, María Julia Irazoqui.

LRA 14 Santa Fe

Durante el móvil de Mariana Vázquez, la Concejala Valeria López Delzar brindó detalles respecto a la reunión que mantuvo con representantes del proyecto “Santa Fe en el tren” que promueve la utilización de las vías que queden en desuso luego de ser instalada la traza del Circunvalar.

Al respecto informó que se va a conformar una mesa de trabajo para analizar el estado actual de las vías férreas que atraviesan la ciudad mediante las que se pretende crear un tren interurbano que conecte varias localidades como Sauce Viejo y Laguna Paiva.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados tratará en una sesión especial un demorado proyecto para una nueva ley de VIH y una iniciativa para promover la industria del cannabis. La diputada nacional (Frente de Todos-Entre Ríos) se refirió a ambas iniciativas y expresó: "Son dos leyes que vienen a cambiar la calidad de vida de muchas familias en el país".

Carolina Gaillard sostuvo que espera que "la oposición acompañe estas iniciativas" ya que "son beneficiosas para muchos argentinos y argentinas". "Esperamos darle media sanción a ambos proyectos", subrayó.

LRA 7 Córdoba

Aguilera Ruiz, quien es un investigador chileno, hizo referencia a las movilizaciones estudiantiles, y también dejó una mirada sobre la situación política actual, señalando: “Estamos en un escenario bastante movilizado y de escritura de una nueva Constitución, la cual también tiene participación de jóvenes en una presidencia como la de Gabriel Boric, donde hay movilizaciones juveniles que van en línea con los derechos sociales”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marclay, quien es la secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, se refirió a la entrega de subsidios en el marco del programa AcionAR, señalando: “Tenemos una población debidamente asistida y contenida con diferentes programas, entre ellos Accionar, Potencia Trabajo, Becas y Asignación Universal, junto a los programas de la provincia”.

LV 8 Libertador

Sobre la temática, el senador Bartolomé Robles aseguró: “Junto con el senador Moyano, que es de Guaymallén, y Gerardo Vaquer, quien es de Lavalle, presentamos un proyecto considerando que el monto destinado a Portezuelo es muy importante, y estamos planteando que tenga un criterio federal la distribución de estos recursos, porque la idea es crear un plan de obras prioritario”.

LT 14 Paraná

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley Cuidar en Igualdad. El texto, que fue elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, establece la creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género (SINCA), junto a la modificación del régimen de licencias en los sectores públicos y privados, ampliando los derechos de las personas gestantes, no gestantes y adoptantes que se desempeñen en relación de dependencia o sean monotributistas, monotributistas sociales o autónomos.

En este sentido, la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, dijo: “Todo lo que tiene que ver con distribuir las tareas de cuidados es una agenda en la cual debemos trabajar para erradicar las desigualdades”.

LRA 5 Rosario

Se realizó un acto de plantación de 33 árboles en el Sitio de Memoria Ex Quinta Operacional de Fisherton, Rosario. “La actividad fue un acto de reparación simbólica”, señaló Gullino.

LRA 1 Buenos Aires

En Rosca and Roll hablamos con Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta, a propósito de sus recientes apariciones públicas buscando construir una alternativa electoral por fuera del macrismo y del Frente de Todos.

Urtubey hizo una profunda autocrítica: “Hay muchos dirigentes que entendimos que en Argentina está todo mal y hay que hacerse cargo. La confrontación es atractiva, pero genera un clima que impide el desarrollo”.

Con respecto a la aparición de Javier Milei y su crecimiento expresó que está lejos de las soluciones que plantea, pero entiende que haya gente muy enojada con los políticos de siempre y le crea.

Urtubey planteó la necesidad de acuerdos básicos y confirmó el trabajo conjunto con el gobernador de Córdoba, Schiaretti. El ex gobernador aclaró que todavía no piensa en su candidatura a presidente.

LRA 6 Mendoza Quino

La integrante del sector de Infectología del Hospital Paroissen, Luciana Papini, se refirió a las condiciones sanitarias y de vida en las cuales viven las y los portadores de VIH en Mendoza, expresando: “Es importante que se naturalice el tema teniendo en cuenta que no es un virus contagioso sino transmisible, y lo ideal para esto sería actualizar la ley nacional de VIH”.

LT 12 Paso de los Libres

El subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo, junto a distintos funcionarios provinciales, recorrieron la Represa de Yacyretá, tras lo cual el funcionario hizo referencia a la visita y a la central complementaria Aña Cuá.

LRA 1 Buenos Aires

La catamarqueña Silvana Ginocchio y la jujeña Carolina Moises, oficiaron de embajadoras de la cultura de las provincias del Norte, en una charla junto a Luisa Valmaggia y Jorge Halperín. Las diputadas participaron del espacio del Congreso de la Nación en la megamuestra.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Es necesario reforzar los criterios de vacunación para la aplicación del refuerzo o bien completar el plan. Existen estudios que determinan la durabilidad de la efectividad de las dosis y de allí la importancia de las adicionales. Hoy tenemos una baja cantidad de casos y al parecer hay una especie de relajación social pero pueden haber nuevos brotes, especialmente en quienes no completaron el plan o bien, reiteramos, no tienen el refuerzo. En todos los vacunatorios de la provincia existe disponibilidad de dosis y no hay más que presentarse”, dijo la jefa del Departamento de Inmunizaciones de la Dirección de Epidemiología del Chaco.

Economía | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, González, quien es referente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, expresó: "En todo el último año el gasoil subió un 24 %, y hubo una inflación del 60 % de mayo a mayo. Es decir que hay atraso del combustible y por eso el mayorista está siguiendo los valores internacionales".

LRA 22 Jujuy

Luego de analizar el tema, la titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores (CODELCO), Alicia Chalabe, señaló: "Desde enero, nosotros decimos que en esta situación no podemos tener estos aumentos, porque hubo una gran inflación y no es posible el gran incremento tarifario con quita del subsidio, porque implicaría que la factura llegue a 18 mil pesos en una tarifa normal".

LRA 19 Puerto Iguazú

En el discurso inaugural de sesiones legislativas, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció la asistencia al sector agroindustrial de 4.700 millones de pesos. Se trata de líneas de financiamiento crediticio por acuerdos entre la provincia y Gobierno Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El economista analizó la noticia sobre el incremento de medio punto sobre la tasa de interés que hizo la Reserva Federal del país del norte para desacelerar la economía de ese país. ¿Cómo podría afectar esto globalmente y puntualmente a la Argentina?.

"Lo que haga una de las grandes potencias mundiales económicas con variables claves como el dólar, la tasa de interés, o sus políticas de expansión, impacta en la economía global y obviamente en el país. Como allí hay una inflación altísima por la salida de la pandemia, y actualmente debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que intentan es desacelerar la economía", expresó. Y concluyó en ese sentido, que dicho objetivo provocaría que haya "menor demanda, y menor presión sobre los precios".

LRA 1 Buenos Aires

Ambos eventos serán encabezados por la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. Desde LU23 Lago Argentino, el periodista Marcelo Del Buono ofreció detalles de la agenda prevista en el marco de estos encuentros que confluyen hoy y mañana en el Calafate y que, según se prevé, será el marco de anuncio para el PreViaje 3.

El 47° Congreso Nacional de Agentes de Viajes de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) es el mayor evento anual del sector y ya superó la cantidad de inscriptos a participar.

Política | Volver al inicio

LRA 4 Salta

La Cámara de Diputados de la Nación trató hoy el marco regulatorio para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, un proyecto que tiene media sanción en el Senado. "En nuestra región del norte va a permitir la reconversión productiva del sector tabacalero”, señaló Estrada.

LRA 25 Tartagal

Tras las polémicas declaraciones emitidas por el intendente de Tartagal, Mario Mimessi, el concejal Nicolás Arce dijo que se trata de un mensaje "cargado de violencia". Días atrás, el mandatario local dijo que cuando termine su mandato se “va a ocupar de ver a algunas personas y pedirles explicaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario Electoral de la Santa Fe explicó cómo funciona el instrumento electoral de Boleta Única en la provincia. En ese sentido, aclaró: “Si se hace un cambio, debe ser progresivo y en consenso”. En el Congreso debatirán un proyecto para modificar la modalidad en la votación.

“Tenemos un modelo distinto al de Córdoba. Tenemos una boleta para categoría gobernador, senador, diputado, intendente y están identificadas con diferentes colores”, dijo Pablo Ayala.

“La gente se adaptó bien al sistema, el tema del Congreso es ver qué se está discutiendo. La implementación de la Boleta Única hay que estudiar bien”, aclaró.

LRA 1 Buenos Aires

El exministro de Defensa de la Nación analizó la discusión interna del Frente de Todos y consideró: "Yo creo que lo correcto es apoyar al Presidente".

Asimismo, afirmó que "no hay medida que hay tomado el Gobierno que vaya en contra del contrato electoral del Frente de Todos", y destacó, "sin dejar de desconocer las cosas que faltan, como la política de precios y de ingresos", el crecimiento del empleo y la economía.

Por último, dijo esperar que la propia evolución de la discusión política acerque las posiciones.

LRA 1 Buenos Aires

Rodríguez Simón vive actualmente en Uruguay y está prófugo de la Justicia argentina en la causa en la que se investigan las mesas judiciales. Además era el principal operador judicial de Macri y era conocido como el "cerebro jurídico de Cambiemos".

Laborde agregó que en “la Argentina hay Estado de Derecho. Ninguno de los que están imputados en esta causa niega estar a Derecho. No hay ningún motivo para pensar por qué sólo se lo perseguiría a él”.

A principios de abril, “Pepín” montó una operación mediática al presentarse al Parlasur –es diputado en esa Cámara- y para Laborde “eso fue contraproducente para él. Además anda paseándose por Punta del Este… no se entiende por qué la demora de la Justicia”.

LRA 1 Buenos Aires

Una jueza uruguaya rechazó la solicitud de refugio presentada por el abogado Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y exasesor de Mauricio Macri, sobre quien pesa un pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.

La decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián data del 23 de diciembre pasado y ya fue apelada por la defensa de Rodríguez Simón, según detallaron fuentes con acceso a los expedientes que tramitan en Montevideo.

LRA 13 Bahía Blanca

“Que se haya trabado la ventana es el motivo por el cual hoy estamos vivos con Camilo (su hermano)”, dice Bárbara García.

Bárbara es testigo y querellante de la causa en la que se juzga a los represores que secuestraron y desaparecieron a su mamá, Rocío Martínez Borbolla, y otras 36 víctimas en 1976 en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM).

Ella tenía 9 años y Camilo casi 4 cuando secuestraron a su madre y a su compañero en un barrio de monoblocks de Haedo (en el partido de Morón).

LRA 53 San Martín de los Andes

El cónclave permitirá debatir los históricos reclamos territoriales y la coparticipación de recursos por la extracción de recursos naturales. Se llevará a cabo en la Universidad Nacional del Comahue, los días 8, 9 y 10 de octubre.

LRA 52 Chos Malal

Se llevó a cabo en Santa Rosa, La Pampa, el Parlamento Patagónico, donde 42 legisladores de distintas provincias abordaron cuestiones de interés para la región. "La idea es resolver todas las cuestiones que necesitamos para transformar en nuestra Patagonia”, expresó Gutiérrez.

LRA 30 Bariloche

La funcionaria contó de qué se tratan estos convenios firmados. “Se trata de obra pública para mejorar los barrios de Bariloche. Los más de 150 barrios de nuestra ciudad tienen déficit de infraestructura”, señaló Marks.

LRA 17 Zapala

El candidato a gobernador por la lista azul del MPN, Marcos Koopmann, se refirió al acto de lanzamiento de su candidatura en El Chocón. "Se maduró la decisión de que sea el candidato, fue una decisión plural, compartida y lo ratificó una asamblea popular en el choconazo de la lista azul", afirmó.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 29 San Juan

La funcionaria visitó San Juan y firmó acuerdos para la ampliación de beneficios de los afiliados. “Nuestro compromiso fueron los medicamentos gratis y estamos haciendo una inversión de 2 mil millones de pesos bajo esa modalidad”, señaló Volnovich.

LRA 14 Santa Fe

La concejala brindó detalles de la reunión que mantuvo con representantes del proyecto “Santa Fe en el tren” que promueve la utilización de las vías que queden en desuso luego de ser instalada la traza del Circunvalar.

LRA 21 Santiago del Estero

El funcionario se refirió al porcentaje de santiagueños que realizaron el censo digital. "Un 13 % es un número bajo, esperábamos que a estas alturas hubiera sido bastante más alto", señaló Scrimini.

LRA 24 Río Grande

El ajo negro que se cultiva en Estancia Viamonte, Tierra del Fuego, es un producto pasa 11 meses bajo tierra y después de cosechado, mediante días de una cocción lenta, con humedad y temperatura controlada, se transforma en el ajo negro, resultando en un producto gourmet.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Este viernes, la ONG SOS Tierra realizará una acción de limpieza del Dique El Cadillal, Tucumán, con el fin de concientizar sobre el cuidado del medioambiente. “El dique es el reservorio de agua más grande que tenemos y la cuenca hídrica del Norte Argentino”, dijo Córdoba.

LRA 43 Neuquén

Presentaron las estadísticas surgidas de los radares distribuidos en la ciudad de Neuquén. “Se tomaron datos importantes como mediciones de horas pico, fluidez de tránsito, conteo vehicular y promedio de velocidades”, informó Baggio.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La médica se refirió al aumento de casos de cuadros respiratorios y molestias digestivas asociadas. Explicó su forma de contagio, prevención y descartó que sean casos de covid-19. Consideró que, dentro de pediatría es normal y evacuó dudas sobre otras enfermedades.

LRA 2 Viedma

La legisladora celebró la respuesta brindada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en relación a las pretensiones de la provincia de Mendoza de avanzar con la construcción de la represa Portezuelo del Viento en el río Grande, afluente del río Colorado.

LRA 1 Buenos Aires

Gastón Intelisano, licenciado en Criminalística, técnico de Autopsias, docente en la Tecnicatura en Pericias Forenses y oficial del Poder Judicial, habló de su libro “Elemental, mi querida ciencia (forense): Todos los secretos para esclarecer crímenes científicamente”, el cual “una de su finalidad es hablar de la ciencia forense verdadera”.

En esa misma línea, habló del "punto medio" que tuvo que alcanzar en la elaboración del libro para que tenga una lectura entretenida “y no una cosa aburridísima de puro procedimiento”.

Sumado a eso, Intelisano habló de la noche en la que apareció muerto el fiscal Alberto Nisman: “Cuando sucedió yo estaba cenando con 5 amigos forenses y cada uno se fue haciendo una novela en la cabeza de lo que iba pasando”.

LRA 1 Buenos Aires

El 5 de mayo se celebra esta fecha que nos recuerda la importancia de tener una contraseña segura para todas las cuentas en línea que tengamos. Emiliano Piscitelli, especialista en ciberseguridad, hizo recomendaciones y advirtió de riesgos al momento de seleccionar nuestras claves de seguridad.

"Tenemos que empezar a tomar conciencia de nuestro mundo digital. Hoy se venden datos y pueden hackear a cualquiera. Es recomendable no usar nunca nombres nuestros, o de familiares, o fechas de nacimiento porque eso es fácilmente deducible. Conviene usar frases, de un libro, de una canción o de una película, y a eso agregarle algo más robusto como un carácter", aconsejó.

El entrevistado advirtió que en la actualidad es útil tener claro dónde guardamos nuestras contraseñas y ser ordenados ayuda a la hora de organizar las distintas aplicaciones y servicios que usamos día a día.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Marcela Ojeda recibió la visita de Alejandra Mángano, co coordinadora de la PROTEX, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, abogada con diploma de honor de la UBA. Alejandra es parte del 31% de las mujeres que tiene cargos jerárquicos en la justicia. Hablamos, entre otras cosas, sobre cómo funciona una fiscalía especializada, cómo son los casos en los que se interviene.

“Argentina es país de origen de la trata sexual y de destino en la trata laboral”

En este sentido, en el Zoom feminista y federal, Marcela contó la historia de Madaho's, un prostíbulo en Mar del Plata que fue clausurado por la justicia y el espacio fue cedido a la Asociación Civil por un Mundo Igualitario, que promociona y defiende los derechos del colectivo LGBTIQ+ . El lugar se convirtió en centro cultural y escuchamos el testimonio de Claudia Vega, presidenta de la Asociación.

LV 8 Libertador

Ana María Vega, detalló los datos dados a conocer por el Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, perteneciente a la Casa del Encuentro, donde se denunció que entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2022 se cometieron 113 asesinatos por razones de género, de los cuales 110 fueron femicidios vinculados de mujeres y niñas, más tres trans travesticidios y seis femicidios vinculados de varones.

Por su parte, la referente de la Casa del Encuentro, Ada Rico, advirtió sobre los reclamos permanentes en nombre las víctimas que no fueron escuchadas.

Laborales | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro (UnTER) realizará una medida de fuerza por 48 horas el viernes 6 y el lunes 9. El gremio docente entiende que el Gobierno Provincial incumplió con la conciliación.

LU 4 Patagonia Argentina

El secretario General de La Bancaria, Jorge Uriarte, se refirió al incremento salarial obtenido, diciendo: “Este año la pelea con las cámaras empresariales fue más ardua porque son números considerables, ya que estamos hablando de un 60 %, el cual se pagará en tres tramos”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario General de la Asociación Bancaria, Mario Brunetti, relató el acuerdo logrado por el sindicato, el cual alcanza un 60 % de incremento y se abonará en tres partes, expresando: “Fue un acuerdo muy hablado y trabajado desde principios de año, donde se consiguieron sumas a cuenta que nos estaban adeudando, además del porcentaje establecido para este año”.

Luego, Brunetti agregó que no fue fácil llegar a este convenio, haciendo referencia a la medida de fuerza que realizaron durante la semana pasada, tras no lograrse un acuerdo con las cámaras correspondientes.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La escritora argenmex Ana Negri pasó por el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro. De visita en Buenos Aires para presentar su primera novela Los Eufemismos, conversó con Horacio Marmurek y Francisco Aquino sobre la dualidad que supone ser hija de exiliados políticos en México y lo que significa volver a la tierra natal de su padre y su madre.

LRA 1 Buenos Aires

La curadora y coordinadora del ciclo Diálogo de escritoras y escritores de la Argentina, organizado por la Fundación El libro, Elsa Drucaroff, dio detalles del conversatorio que se estará llevando a cabo en la Sala Victoria Ocampo en la Feria del Libro de 18,30 a 19,30 horas. El ciclo será inaugurado por Mariana Enríquez que conversará con Elsa.

Asimismo, la docente destacó el rol de las escritoras femeninas, las cuales “no éramos tomadas en serio. Escribíamos, teníamos a veces mucho éxito comercial, pero enseguida éramos empujada al nicho de lo comercial o directamente éramos completamente ignoradas”.

Sumado a eso, Elsa habló de la relación entre escritura y militancia, a lo que manifestó: "Me parece que la militancia es una actividad voluntaria y comprometida con una causa colectiva, el problema es cómo se usa, ya que (como ejemplo) el periodismo militante puede llevar al periodista a no informar noticias que periodísticamente deban ser informadas”.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, informó que desde la semana pasada están representando a Corrientes con un stand en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con 400 títulos de 150 autores correntinos.

“A lo largo de estos días mostramos toda la producción literaria de la provincia, y también llevamos a cabo en la sala José Hernández del predio ´El día de Corrientes´, con la presentación del libro de sonetos de Julio Cáceres y el libro ´Viaje al país del agua´, de Eduardo Ledesma”, señaló Romero.

LRA 1 Buenos Aires

En el stand de la Radio Pública en la Feria del libro, Mario Wainfeld dialogó con la multipremiada escritora, directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes, y columnista de Gente de a pie. Una charla que repasó su modo de ver el oficio y la literatura.

Algunos de los más destacados títulos de Mariana Enríquez son las novelas Bajar es lo peor (editada por Juan Forn), Nuestra parte de la noche; y los libros de cuentos Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

A horas del último partido del torneo para San Lorenzo ante Racing este viernes a las 18.30 hs en El Gasometro, siguen las novedades a nivel club. El último sábado, mediante sus Redes Sociales, Marcelo Tinelli anunció tras un año de licencia que renunciaba de forma definitiva a la Presidencia del Club. Dicha renuncia fue sólo por redes sociales y nunca de manera formal al club. En las últimas horas comenzó a circular el rumor de la posibilidad de vuelta atrás en dicha determinación. ¿Por qué? Tinelli no quiere que Arreceygor tome al mando del club de forma definitiva, además quiere dejar de figurar como garante en muchas deudas del club, a tal punto que en estas horas le llegó a él en forma individual un reclamo de Union por una deuda por los hermanos Pittón.

Pese a este rumor, inmediatamente que Tinelli confirmó que se iba, se esperaba una reunión inmediata para rearmar la CD pero las cuestiones relacionadas con Matias Lammens y su cargo en el Ministerio, más un viaje a Cuba hicieron que dicha reunión sea recien este miercoles por la noche de forma urgente.

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors venció por 1 a 0 a Always Ready con un gol de penal de Eduardo Salvio, mal sancionado por el árbitro peruano Kevin Ortega, y consiguió una importante victoria en la altura de La Paz que lo posiciona segundo en la Zona E con 6 puntos, a una unidad del líder Corinthians, que empató 0 a 0 ante Deportivo Cali.

Con una actuación convincente y ante un rival limitado, los dirigidos por Sebastián Battaglia volvieron por sus "fueros" en el grupo E de la Copa Libertadores y ahora esperan de locales a los brasileños y a los colombianos para cerrar el grupo.

El "Toto", autor del penal mal dado por el juez peruano, porque no hubo foul del arquero Giménez contra el goleador, fue sin dudas la figura del partido que por momentos fue entretenido pero no pasó de lo discreto en cuanto al juego.