González "Si las subas hubiesen seguido la inflación sería distinto"

Alfredo González, referente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, indicó que "El problema que hay hoy en la Argentina es que no hay gasoil, entonces el precio mayorista que sigue los precios internacionales $150 el litro, mientras que el que está en los surtidores tiene una especie de subsidio que el gobierno nacional que no permite que las petroleras suban el precio y eso hace que se congele en $109 el litro, porque se sabe que si sube el valor suben los precios de absolutamente todo. En todo el ultimo año el gasoil subió un 24% y hubo una inflación del 60% de mayo a mayo, es decir que hay atraso del combustible y por eso el mayorista está siguiendo valores internacionales, si las subas se hubiesen dado mes a mes no habría un impacto tan grande como que la suba se dé de golpe".

