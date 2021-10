Diario de Radio Nacional 05/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Desde el 1° de noviembre: Highton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte Suprema

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO BARCESAT: "La Corte debería tener 15 miembros"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “Renuncia Highton. La Corte, descangayada"

LRA 1 Buenos Aires - LEON PIASEK: "La ley que amplió las competencias del TSJ es inconstitucional"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE LUIS RAMON: “Se notan más que nunca los dos modelos de país"

Nacional Folklórica - NARDA LEPES: "Si no sale, es porque alguien tiene intereses"

LRA 1 Buenos Aires - LEONARDO GROSSO: “JxC no discute porque hay empresas que después le pagan la campaña”

LRA 13 Bahía Blanca - CLAUDIA BERNAZZA: “Se puede sospechar que haya un lobby de Juntos”

LRA 1 Buenos Aires - DANIELA VILAR: “Juntos se opone sistemáticamente a la generación de derechos”

LRA 13 Bahía Blanca - PABLO MARTIN: “Hay que educar y arrancar desde el hogar”

LT 14 Paraná - 287 millones de dólares: Anunciaron inversión millonaria para la ciencia y tecnología

LRA 13 Bahía Blanca - DANIEL FILMUS: Anunció obras en Puerto Madryn por 20 millones de pesos

LRA 6 Mendoza Quino - Golpe de Estado en Bolivia: Campaña internacional “Justicia por Seba Moro”

LT 11 Concepción del Uruguay - Vuelos de la muerte: "La causa está en pleno trámite" dijo la fiscal Minatta

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR ESPOSITO: Aparecen pruebas del espionaje macrista puertas adentro del PRO

LRA 14 Santa Fe - OMAR PEROTTI: Perotti presentó el primer lote de aceite de cannabis medicinal

LT 14 Paraná - Bajante del Río Paraná: Se espera el pico para fines de octubre

LRA 13 Bahía Blanca - GONZALO SEMILLA: Salarios, inflación, trabajo informal y 100.000 pobres en Bahía…

LRA 1 Buenos Aires - Cerca de 11 mil hectáreas afectadas: Incendios en Córdoba: dos muertos y un herido en estado grave

LRA 1 Buenos Aires - Toma de rehenes en Caseros: Berni dijo que el secuestrador tenía un "delirio paranoico descontrolado"

LRA 1 Buenos Aires - OMAR TABACCO: “Sin lugar a dudas recomiendo que los chicos se vacunen con Sinopharm”

LRA 19 Puerto Iguazú - LUIS COENT: Misiones: Preinscripción para vacunar a menores de 11 años

LRA 53 San Martín de los Andes - JUAN CABRERA: No hay internados por coronavirus en San Martín de los Andes

LRA 30 Bariloche - MARIO LOZANO: Para lograr inmunidad de rebaño hay que vacunar a todas las franjas etarias

LRA 1 Buenos Aires - Consejo Federal de Salud: Acordó la vacunación de menores de 3 a 11 años

LRA 26 Resistencia - CARLOS FERNANDEZ: Sin pacientes COVID internados en el Hospital Modular capitalino

LRA 26 resistencia - LUIS ZAPICO: “Hay que sacarle tintes electoralistas a la vacunación”

LRA 8 Formosa - Sin fallecimientos: Hubo 11 casos nuevos de COVID 19

LRA 25 Tartagal - Sede Regional Tartagal: Las clases retornarán a la presencialidad plena en 2022

LRA 26 Resistencia - MARIO SOLIS: Chile recuerda los tres años del estallido social

LRA 17 Zapala - ROMINA DOTTI: Vecinos de Sección XV preocupados por un cobro de mensura

LRA 57 El Bolsón - ROMINA JONES, integrante de la Lof Quemquemtrew: "La violencia la genera el Estado Provincial"

LRA 27 Catamarca - Visitará La Rioja: ALVARO GARCIA LINERA, ex vicepresidente de Bolivia

LT 14 Paraná - Rumbo a las elecciones: Liga de intendentes del PJ se comprometieron a “redoblar esfuerzos”

LRA 9 Esquel - RUBEN GENEYRO: “Acompañamos las políticas productivas que cada provincia tiene”

LRA 18 Río Turbio - GONZALO CHUTE: “Se está evaluando una prueba piloto de apertura del turismo regional”

LRA 27 Catamarca - MARIANO BARRIONUEVO: "Todos los emprendedores tendrían que tener esta oportunidad"

LRA 25 Tartagal - Catamarca, Salta y Jujuy: Buscan conformar La Región Minera del Litio

LT 14 Paraná - Programa PROCREAR: Licitará la construcción de viviendas en Entre Ríos

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde el 1° de noviembre

Highton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte Suprema

La vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación presentó su renuncia en una carta que tiene fecha del 30 de septiembre. En ese escrito, le informó al presidente, Alberto Fernández, que dejará el máximo tribunal de Justicia el próximo 1° de noviembre.

Elena Highton de Nolasco fue en 2004 la primera mujer en acceder a la Corte durante un gobierno democrático y se desempeñó en el actual cargo desde el 2005, luego de la destitución de Eduardo Moliné O'Connor.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado constitucionalista analizó cómo debería quedar conformada la Corte Suprema tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. “Sería bueno que con Congreso envíe un proyecto de ley para incrementar en 15 los miembros y dividirlos en tres salas”, expresó Eduardo Barcesat.

“Cómo queda conformada hoy la Corte en caso de empate llamarán a votar a presidentes de la Cámara de la justicia Federal pero el presidente de la Corte no tendrá la facultad de desempatar”, explicó.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Elena Higton de Nolasco, presentó este martes su renuncia al alto tribunal a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Mario e Irina Hauser analizaron la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la vicepresidencia de la Corte Suprema de la Nación. Presentó su renuncia en una carta que tiene fecha del 30 de septiembre. En ese escrito, le informó al presidente, Alberto Fernández, que dejará el máximo tribunal de Justicia el próximo 1° de noviembre.

"Era la única mujer que integraba la Corte, tiene toda su carrera en el poder judicial con 50 años de trayectoria. Uno no está de acuerdo con todos la fallos, pero fue seria y rigurosa. Durante el gobierno de Néstor Kirchner cumplió un rol importante. También tuvo fallas graves en los últimos años y una de ellas fue perpetuarse en su cargo. Hoy se va con una imagen sepia", destacó el conductor.

LRA 1 Buenos Aires

La Asociación de Abogados Laboralistas convocó a movilizarse contra la ley que dispone la revisión de causas nacionales por la justicia porteña. También se sumaron las asociaciones de magistrados y gremios de trabajadores judiciales. La manifestación es el 6 de octubre frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), en rechazo a la "maniobra de colonización de la Justicia Nacional".

"Marchamos porque se metió por la ventana una ley que intenta proteger a Macri y a sus amigos. También afecta a los trabajadores que reclaman frente a la justicia nacional de trabajo", dijo el abogado León Dario Piasek.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por Mendoza dijo sentir "bronca" por la negativa de Juntos por el Cambio al tratamiento del proyecto de Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, y señaló que se trata de "un momento de la vida de la Argentina que se nota más que nunca los dos modelos de país".

En ese sentido, remarcó que la normativa garantiza "el derecho a la información y el cuidado de la salud".

"Permite que uno pueda optar entre consumir (o producir) basura o productos saludables", dijo y subrayó que "la grasa, la sal o el azúcar excesiva son despertadores de enfermedades como la obesidad, o la diabetes".

En tanto destacó que "no se trata de un problema de la política, sino de una parte que está protegiendo el interés económico de empresas muy grandes y muy poquitas, que vienen haciéndole trampa a los 45 millones de consumidores".

LRA 7 Córdoba

Por falta de quorum, debido a que la oposición decidió no asistir, se suspendió la sesión convocada por el oficialismo para debatir la Ley de Etiquetado Frontal.

La Diputada del Frente de Todos, Mónica Macha, en una entrevista con Siesta Clandestina explicó: "Estamos con la frustración de no poder tratar los proyectos. Estaba la de ley de etiquetado frontal para tener información sobre los alimentos y poder tomar decisiones en sintonía. Es una verdadera pena que no se haya podido tratar hoy"

El proyecto de ley puede perder estado parlamentario en caso de no tratarse próximamente. En este sentido, la Diputada dijo: "Necesitamos hablarlo antes del 30 de noviembre".

Nacional Folklórica

La oposición se negó a tratar en diputados la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. En ese sentido, la cocinera, impulsora pública de la ley, charló con Luis Bremer y dio ejemplos de cómo funciona esta metodología en otros países.

"Importa más el lobby que lo que comen los chicos en los comedores del país", disparó en tanto y señaló que "hay que ser muy caradura y tener el corazón muy frío para no ir (a la sesión) o votar en contra de esta ley".

LRA 1 Buenos Aires

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará reunir quórum para la sesión especial que busca convertir en ley el proyecto de etiquetado frontal. El mismo advierte en sellos claros los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos. Juntos por el Cambio anticipó que no colaborará para reunir el número reglamentario.

“Le pedimos racionalidad a JxC, si no están en desacuerdo con el proyecto para cuidar la salud de los argentinos, nosotros nos queremos juntar a discutir”, señaló Leonardo Grosso, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, y agregó que es un “momento importante” para avanzar en la iniciativa.

LRA 13 Bahía Blanca

"Uno puede sospechar de que haya un lobby de la oposición (Juntos) para que no salga la ley de etiquetado frontal", dijo la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bernazza (Frente de Todos). La legisladora habló desde la Cámara de Diputados en donde se esperaba a la oposición para empezar la sesión.

"Estamos preocupados por esta inactividad. Pidieron durante toda la pandemia, sesionar presencialmente… No se puede entender, escapa a mi posibilidad de razonamiento. Suena a capricho", señalo.

LRA 1 Buenos Aires

El bloque oficialista en Diputados espera juntar el quórum para tratar y convertir en ley el proyecto de etiquetado frontal. La diputada nacional del Frente de Todos, Daniela Vilar, sostuvo que la oposición “no tienen ganas” de discutir dicha iniciativa y agregó: “Es la segunda vez que Juntos se resiste a la generación de tablas, es visible la importancia del lobby para ellos”.

También remarcó la importancia de la implementación de la ley de promoción de alimentación saludable ya que garantiza el acceso a la información, el origen y el contenido de los productos.

LRA 13 Bahía Blanca

“La alimentación saludable es una alimentación más real. Para eso hay que evitar el 80 % de lo que está en el supermercado, que son ultraprocesados”, dijo el chef y periodista Pablo Martín.

Hoy se tratará en la Cámara de Diputados la ley de etiquetado frontal que propone que la información nutricional de los alimentos esté en el frente de los paquetes y latas. Además de obligar a que los paquetes de los alimentos lleven rótulos en el frente o informen sobre el exceso de nutrientes críticos como azúcares y grasas.

LT 14 Paraná

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus, anunciaron este martes una inversión de 287 millones de dólares que se utilizarán para "dar sustentabilidad" al sector del conocimiento nacional y aportar al desarrollo productivo durante los próximos 4 años.

Durante una presentación realizada en la Sala de Conferencias de Casa de Gobierno, los funcionarios dieron detalles del monto millonario que se compone por la consolidación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) negociado por el equipo del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y por Aportes del Estado Nacional.

LRA 13 Bahía Blanca

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, viajó a Chubut y recorrió el centro de interpretación costero-marino, que recibirá una inversión para ser el primero del país en incorporar la propuesta de la Iniciativa Pampa Azul. Junto con la presidenta del CONICET, Ana Franchi, participó del lanzamiento del Programa de Cannabis Medicinal.

Con el objetivo de continuar promoviendo iniciativas que fortalezcan el proceso de federalización de la ciencia y la tecnología en todo el país, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, viajó hoy a la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. Allí anunció una inversión por parte del Ministerio de Ciencia de $20 millones en el Ecocentro de Puerto Madryn, que permitirá la reconversión de este espacio en el primer centro de interpretación costero-marino que incorporará la propuesta de la Iniciativa Pampa Azul.

Filmus contó que "buena parte de la producción de cannabis se hará en la cordillera y que se firmaron convenios para profundizar el trabajo en ese sentido".

LRA 6 Mendoza Quino

La familia del periodista argentino Sebastián Moro junto a organismos de derechos humanos, medios comunitarios, organizaciones políticas, sociales y sindicales argentinas y bolivianas, lanzan la campaña internacional “Justicia por Seba Moro”.

La iniciativa tiene como objetivo exigir justicia por el periodista muerto en la insipiencia del golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, en circunstancias poco claras y con signos de violencia.

Penélope Moro, periodista de Radio Nacional Mendoza y hermana de Sebastián, se encuentra en Bolivia por estas horas para encarar la causa que se haya estanca en el sistema judicial del vecino país desde hace varios meses.

LT 11 Concepción del Uruguay

La doctora Josefina Minatta, Fiscal Federal de Concepción del Uruguay expresó "estamos a la espera del resultado de las exhumaciones que se hicieron en el cementerio de Villa Paranacito, en 7 sepulturas, que podrían pertenecer a personas desaparecidas", y agregó "esos resultados van a tardar 6 o 7 meses".

LRA 1 Buenos Aires

Espósito reveló que se trata de audios de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que realizaron el seguimiento al entonces vicejefe de Gobierno porteño, hoy candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santillli, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Precisó que los audios "dan cuenta de que los agentes de inteligencia contaban con información personal de Santilli" y explicó que el espionaje “impacta sobre la figura personal y política" no sólo del ex viceje de Gobierno porteño, sino también de otros referentes del PRO, incluído Horacio Rodríguez Larreta y Emilio Monzó”.

LRA 14 Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y la ministra de Salud, Sonia Martorano, encabezaron la presentación del primer lote de aceite de cannabis medicinal elaborado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que será utilizado para pacientes con epilepsia.

LT 14 Paraná

En septiembre se observó un repunte de las aguas del río Paraná, pero según el Instituto Nacional del Agua (INA) se proyecta que la bajante se profundizará. Cristian Gietz, director de Hidráulica de Entre Ríos, dijo al respecto: “A fines de octubre y principio de noviembre estaríamos llegando al pico de la bajante”.

LRA 13 Bahía Blanca

“Los salarios que se ajustan a la inflación son los formales. Lo informal está muy por debajo… y es un sector muy grande”, dijo el economista Gonzalo Semilla.

El economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (CREEBBA) agregó que la cifra de 100.000 pobres en nuestra ciudad, dada a conocer por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), es el 31 % de la población y lo relacionó con el trabajo informal.

En cuanto a la inflación en Bahía Blanca manifestó que este mes estuvo en el 2,7 %. Con estos aumentos según el rubro: alimentos y bebidas 2,9; indumentaria 2,7; vivienda 2,5; equipamiento y funcionamiento 2,2; salud 3,3; transporte y comunicaciones 1,6; esparcimiento 3,7; educación 5,2 y bienes y servicios varios 6.

LRA 1 Buenos Aires

Los dos principales focos de incendios forestales en localidades del norte cordobés se mantenían activos ayer al finalizar la tarde, particularmente en los departamentos Sobremente, Río Seco y Tulumba y el fuerte viento, las altas temperaturas y la vegetación seca complican la tarea de combate al fuego, que ya causó dos muertes y un herido grave. El periodista de Radio Nacional Córdoba César Pucheta describió la situación y precisó que ahora se encuentra activo un solo foco de incendio: "Es el foco más grande y ya se perdieron cerca de 11 mil hectáreas".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que el secuestrador de Caseros que mantuvo cautivo a un hombre durante más de diez horas y luego murió tras ser baleado por la Policía "tenía un delirio paranoico totalmente descontrolado", y afirmó que "cada vez que la Policía intentó hablar con él, respondió con disparos".

La resolución del hecho se dio con una irrupción táctica en calle Pedro Obligado al 2200, en Caseros, donde hace horas hay un gran operativo policial, informaron fuentes judiciales.

Tres efectivos de la policía bonaerense resultaron baleados, uno de ellos con una herida en la arteria femoral, tras la irrupción táctica que terminó con la toma de rehenes.

LRA 4 Salta

En menos de dos semanas se conoció una nueva sentencia en el marco de un proceso “por reivindicación” en contra dos familias campesinas que viven en Rivadavia Banda Norte, Salta, hace 42 años.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Luego del anuncio del Gobierno que emitió una autorización para vacunar contra el coronavirus a los niños de entre 3 y 11 años con dosis de la Sinopharm, el ministerio de Salud se reunió con los referentes de la Sociedad Argentina de Pediatría.

El presidente de la entidad, Omar Tabacco, reveló que el encuentro oficial fue bueno: “Como el anuncio nos tomó por sorpresa, queríamos compartir con el ministerio lo que sabíamos porque no teníamos evidencia; sin embargo, había una información de la cual no disponíamos”.

También adelantó que se aplicarán dos dosis con diferencias de tres a cuatro semanas y que el Gobierno va a proponer una vacunación activa en las escuelas.

LRA 18 Río Turbio

El funcionario se refirió a la apertura de las fronteras terrestres en la zona e informó que se está evaluando la apertura del turismo regional. “Santa Cruz considera realizar una prueba piloto de apertura del turismo regional como lo han hecho otras provincias”, afirmó Chute.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario confirmó que se abre la preinscripción para la vacunación contra el Covid - 19 en niños y niñas de entre 3 y 11 años. Se hace desde la aplicación Alegra Med y la inmunización comenzará el martes 12 de octubre priorizando turnos para quienes tengan enfermedades de riesgo.

LRA 53 San Martín de los Andes

El trabajador de la salud se mostró satisfecho por el descenso en el número de contagios en San Martín de los Andes. Además, afirmó que se está analizando de qué forma y en qué fecha llevarán a cabo la vacunación para los 4000 menores de 12 años que estarían en posibilidad de vacunarse.

LRA 30 Bariloche

El investigador se refirió al anuncio del gobierno por la aprobación de la vacuna Sinopharm para niños entre 3 y 12 años. “Es necesario para alcanzar un nivel de vacunación de protección de la población alto que garantice la inmunidad de rebaño en el territorio”, señaló Lozano.

LRA 1 Buenos Aires

La decisión fue adoptada durante la reunión de las autoridades sanitarias de las 23 jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación que consideraron a la vacunación pediátrica como "un paso fundamental en el Plan Estratégico de Vacunación contra Covid-19".

En ese sentido, acordaron "avanzar con la estrategia de vacunación contra la COVID-19 incluyendo a los niños y las niñas de 3 a 11 años, priorizando a quienes presentan condiciones de riesgo".

El COFESA también convino en iniciar el primer envío de las vacunas para niños y niñas durante el jueves 7 y viernes 8 de octubre, para iniciar la distribución en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El próximo martes, 12 de octubre, se realizará el lanzamiento nacional de la vacunación pediátrica en Argentina.

LRA 26 Resistencia

"Después de un año y medio es grato informar que el Hospital Modular de Resistencia no cuenta con ningún internado COVID-19 positivo en ninguna de sus formas, ni leves ni moderados ni graves. Por ahora, el Hospital Modular va a permanecer en el lugar donde está, porque tenemos que estar a la expectativa que pueda aparecer algún caso que requiera internación”, informó el subsecretario de Salud, Carlos Fernández.

LRA 26 resistencia

“La vacunación de 3 a 11 años se dio después que la ministra de Salud de la Nación indicó que comenzaría, y la Asociación Argentina de Pediatría solicitó más evidencias científicas. Como especialista entiendo que vivimos una etapa en la que hay que dar mensajes claros y la apertura que se observa es producto de los efectos de las vacunas”, indicó el pediatra Luis Zapico.

LRA 8 Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” comunicó, con gran satisfacción, que en las últimas 24 horas no se produjeron fallecimientos y se diagnosticaron 11 casos de coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los nuevos casos se detectaron en personas de entre 6 y 47 años, en el marco de los 1.859 test de vigilancia y búsqueda activa que se realizaron en las últimas 24 horas con el 0,6% de positividad.

Del total, cinco contactos estrechos son de Belgrano; tres contactos estrechos de Villa 213; un contacto estrecho y uno por síntomas de Formosa; y uno por síntomas de Potrero Norte.

Asimismo, este lunes se dará de alta a 20 pacientes recuperados que corresponden a siete localidades de la provincia.

En ese marco, al 4 de octubre de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 63.849 casos de coronavirus, de los cuales 62.430 se recuperaron, 140 siguen activos, 1.216 fallecieron, 63 egresaron del territorio; y se llevaron a cabo 1.243.998 test con el 5,13% de positividad acumulada.

LRA 25 Tartagal

En contacto con Radio Nacional Tartagal, el director de la Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, Carlos Majarres, informó que las clases retornarán a la presencialidad plena el próximo año 2022.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Estamos en un proceso muy particular, pero nos estamos acercando al 18 de octubre en que se produjo el estallido social de hace tres años. Ahora apareció el Pandora Paper donde Chile tiene al presidente Piñera entre uno de los implicados. La declaración que hizo Piñera, en la que dijo que no estaba en conocimiento de esto, nadie la cree porque la población sabe que las decisiones pasaron a través de su hijo, y nadie cree que el presidente no lo supiera”, dijo el periodista Mario Solís.

Tras esto, el profesional hizo referencia a las manifestaciones contra la inmigración, expresando: “Son organizadas por la derecha de Chile. Durante la pandemia llegaron 1.300.000 personas y la derecha argumenta que son la causa del aumento de la delincuencia, entre otros temas”.

LRA 17 Zapala

En la última sesión del Concejo Deliberante un grupo de vecinos de la Sección XV de Zapala hizo uso de la Banca del Pueblo para pedir a las concejalas y concejales que intercedan ante el Ejecutivo Municipal para que ejecute la prescripción de la deuda que les reclama en concepto de mensura.

LRA 57 El Bolsón

En conferencia de prensa, integrantes de la Lof Quemquemtrew junto a organizaciones de Derechos Humanos, denunciaron la violación de todo tipo de derechos fundamentales y responsabilizaron al gobierno de Río Negro y al Poder Judicial por los hechos de violencia.

LRA 27 Catamarca

“Próximamente vamos a tener la visita del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la cual se pospuso para el 22 y 23 de octubre, con una amplia agenda. Esto está organizado por la Universidad Nacional de La Rioja, y desde Migraciones vamos a estar acompañando y le vamos a entregar un certificado como visitante ilustre”, comentó Teresa del Valle Núñez, delegada de Migraciones de La Rioja-Catamarca.

LT 14 Paraná

Intendentes del PJ y candidatos para las elecciones legislativas de noviembre se reunieron en Maciá con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, para analizar el escenario electoral con miras al 14 de noviembre. “Fue una reunión muy productiva”, expresó el intendente de Maciá, Juan Diego Conti.

Economía | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Rubén Geneyro, se refirió al papel fundamental que tiene el INTI en materia tecnológica para las PYMES y las organizaciones sociales que “demanden en sus proyectos alguna mejora tecnológica”.

LRA 18 Río Turbio

El Delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Gonzalo Chute, en comunicación con la Radio Pública dialogó sobre la apertura de las fronteras terrestres en la zona, e informó que se está evaluando la apertura del turismo regional.

“Como es de público conocimiento sobre un decreto y anuncio que hizo el Gobierno Provincial semanas atrás, efectivamente Santa Cruz, está evaluando realizar una prueba piloto de apertura del turismo regional. Como lo han hecho otras provincias, en base a la situación epidemiológica, siendo tan buena en Santa Cruz, como así también el avance de la campaña de vacunación”, afirmó Chute.

Asimismo, resaltó: “Asique efectivamente se está evaluando esta posibilidad y se está trabajando sobre los protocolos junto al Gobierno Provincial”.

LRA 27 Catamarca

Durante cuatro fines de semana, distintos emprendedores tendrán la oportunidad de exhibir sus productos en la feria que se lleva a cabo en Tecnopolis, provincia de Buenos Aires. En este marco, entrevistamos a Mariano Barrionuevo, quien junto a su pareja, elaboran distintos productos gastronómicos.

"Una experiencia muy linda. Todos los catamarqueños deberían tener la oportunidad que tuvimos, para salir con sus productos a todo el país. Nosotros hacemos una parte dulce que se llama Ancestral, con alfajores y mermeladas y la parte salada, llamada El Gaucho Alemán con escabeches, salsas y panes", contó en una charla con Juntos.com.

LRA 25 Tartagal

Argentina se ubica entre los principales productores de litio a nivel mundial. Provincias del noroeste argentino como Salta, Jujuy y Catamarca reúnen las mayores concentraciones de este metal. Es utilizado para la producción de baterías móviles, notebooks, cámaras digitales, entre otros y tiene un rol fundamental en la industria automotriz eléctrica.

En un contexto en donde la crisis climática obliga a los gobiernos mundiales a reducir las emisiones de dióxido de carbono (C02), mediante la utilización de energía renovable y energía eléctrica; la industria del litio se vuelve cada vez más atractiva.

En este marco, en contacto con Radio Nacional Tartagal, el Geólogo Carlos Manjarres, abordó la importancia y el desarrollo de esta industria en la región. Conocida como “El triángulo del litio”. “Es un cambio de paradigma industrial”, señaló el profesional.

LT 14 Paraná

En Entre Ríos el Programa PROCREAR II prevé construir 312 viviendas en Paraná y 604 en Concordia, además de llevar a cabo obras de infraestructura.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi anunció reaperturas y nuevos llamados licitatorios PROCREAR II para la construcción de 2.801 viviendas nuevas y la ejecución de obras de infraestructura que impactarán en otras 916. Estos trabajos tienen como objetivo seguir ampliando el derecho a la vivienda para todas y todos los argentinos, el cual contará con una inversión por parte del gobierno nacional de $ 19.285.041.774.

Laborales | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

La educadora se refirió a las elecciones internas en la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Río Negro (UNTER). Informó que se presentan tres listas para elegir representantes docentes en la Junta de Clasificación del Consejo Provincial de Educación en sus diferentes niveles.

LRA 5 Rosario

Los gremios estatales responderán este miércoles por la aceptación o rechazo a la propuesta salarial, que implica un incremento del 17% en tres tramos para completar el 35% acordado en marzo. Es un ofrecimiento realizado por el gobierno provincial en la paritaria que se realizó el lunes.

Géneros | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

Hoy se cumple un año y seis meses de la muerte de Florencia Magali Morales en una comisaría de San Luis. Movimientos Feministas de diferentes territorios se concentraron para exigir justicia y denunciar el femicidio. "Sabemos que no se suicidó, la mataron", refutan con fuerza.

LRA 21 Santiago del Estero

El plan fines 2021 tiene como objetivo que mayores de 18 años que adeuden materias o quieran cursar los estudios primarios y secundarios puedan hacerlo en forma semi presencial. En este marco, las mujeres que se encuentran en el Servicio Penitenciario podrán llevar adelante dicho plan.

LRA 26 Resistencia

“En este mes de octubre estamos de festejos porque el año pasado iniciamos esta columna en Radio Nacional, en un contexto de encierro y pandemia y de los 40 años de festejos de la emisora y creo que sirve para reflexionar sobre la multiplicidad de voces, una perspectiva de género, no sexista, con una mirada transversal de la sociedad. La recepción que tuvimos fue muy buena y eso se vio en sábado pasado en el encuentro que se hizo en la Parque de la Democracia donde me escucharon muchas familias, muy atentas a lo que decía, y fue la primera vez que me escuchan personas que no comparten el colectivo al que pertenezco y eso es muy interesante e importante. Esos pequeños cambios e impulsos son de amor y respeto”, dijo el columnista.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 54 Ing. Jacobacci

El columnista se refirió al ritual del asado. Explicó la realización de los cortes tradicionales y se explayó sobre los cortes que cobraron popularidad en este último tiempo: entraña, colita de cuadril y picaña. Hizo recomendaciones especiales para cada cocción.

LRA 23 San Juan

El próximo jueves quedará inaugurado el tramo Capital-Albardón de la Ruta Nacional 40 Norte. "Durante la gestión del expresidente Mauricio Macri esta obra tuvo retrasos importantes, por lo que el gobierno provincial intervino con inversión", señaló el ingeniero.

LRA 24 Río Grande

El funcionario brindó información sobre los festejos en la 12º Edición del Festival de Aves Playeras en Río Grande. Las propuestas son variadas y se llevarán a cabo en virtud de la llegada de aves playeras migratorias a las costas de Río Grande.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

En Ushuaia celebran los resultados positivos de la temporada invernal. “ Se registró un gran movimiento, los hoteles estaban completos, había que hacer reservas en los restaurantes. Todo esto genera una catarata muy fuerte", señaló Begué.

LRA 18 Río Turbio

Hugo A. Garay, en comunicación con la Radio Pública, informó que luego de diversas gestiones logró establecer un nuevo espacio para que el personal de ANSES pueda atender consultas y tramites de los vecinos de 28 de Noviembre.

El nuevo punto de atención funcionará en el destacamento de policía Saturnino Zarate del Barrio San Juan Bosco, los días martes, miércoles y jueves de 09 a 14hs.

“Fue un trabajo articulado entre los titulares de la ANSES de Zona sur, como así también de Rio Turbio y el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de que las personas que viven en 28 de Noviembre no tengan que viajar a Rio Turbio por sus consultas” comento Garay.

LRA 22 Jujuy

Un grupo de padres de alumnos del 2° grado de la Escuela 361 ´27 de Febrero´, de la localidad de Susques, procedieron a la toma de dicho establecimiento, debido que sus hijos no tienen clases desde hace un par de meses, a lo que sumaron su preocupación por el precario estado del edificio escolar.

Elena Soriano, una mamá que acompañó la protesta, explicó: “Nosotros hicimos notas a la directora, a Supervisión y a la ministra, pero no tenemos respuestas. Por eso es la decisión que adoptamos de tomar la escuela, porque es la única manera de ser escuchados”.

LRA 6 Mendoza

Alicia Soraire, secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dio detalles sobre el tren de Desarrollo Social y Sanitario ´Ramón Carrillo´, el cual arribó a la localidad mendocina de Palmira, correspondiente al Departamento de San Martín. “El tren brinda servicios de salud y asesoramiento para trámites y programas nacionales”, informó Soraire, y luego agregó que el mismo permanecerá durante un mes en Mendoza, visitando también los Departamentos de Maipú, La Paz y Santa Rosa.

LRA 1 Buenos Aires

Las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron ayer una caída global de unas siete horas que forzó a millones de usuarios a buscar alternativas para poder establecer sus comunicaciones habituales en los ámbitos familiar, laboral y social. La periodista especializada en tecnología y cultura digital, explicó la causa del inconveniente y expresó: "No fue un hackeo, fue un problema de configuración". Irina Sternik señaló, además, que la caída de estas redes sociales llevó a los usuarios a buscar alternativas en otros servidores, lo que hizo colapsar a algunos sitios por exceso de tráfico.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

María Rosa Lojo (Buenos Aires, 1954) hija de españoles, es una escritora e investigadora argentina. Es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del Conicet. Actualmente es directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador (Buenos Aires) y Profesora Titular de la misma Universidad.

En 2015 fue nombrada miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y desde 2017 forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Sur, creada por Victoria Ocampo. En 2019 fue nombrada Miembro de Honor (Académica de Honra) de la Real Academia Gallega.

LRA 16 La Quiaca

Lola Castro Olivera, asesora en cultura del municipio, en diálogo con nuestro programa “El aire nuestro”, compartió con nuestra audiencia, detalles en torno a la Primera Feria Regional del Libro que se desarrollará por primera vez en nuestra ciudad del 8 al 11 de octubre en Plaza Centenario.

“La idea es buscar de qué forma hacer cada vez más públicas las actividades literarias que por ahí, se cree en algunos sectores que pertenecen a un sector en particular o se vincula más a lo académico. Vamos intentando captar distintos públicos, con las distintas actividades propuestas para que se acerquen a la feria a mirar los libros” dijo al referirse a los motivos que impulsaron la realización de este evento cultural.

LRA 30 Bariloche

Al respecto, Silvia Pérez Sisay, productora y gestora cultural, contó en Radio Nacional Bariloche los detalles sobre este evento.

El Festival se desarrollará en distintos ámbitos culturales de la ciudad de Bariloche, tomando las plazas públicas como espacio de referencia para el hecho artístico.

En esta 5ta edición habrá actividades conjuntas con el Museo Paleontológico Bariloche, donde habrá juegos, teatro y música.

Habrá teatro para niños de 6 meses a 99 años, pintada de murales efímeros, talleres de arte, murga, circo y teatro para toda la familia, con un recital de cierre a cargo de Momusi Marma Wiza Patagonia.

LRA 9 Esquel

El próximo viernes 8 de octubre a las 20 horas en el Centro Cultural Melipal se presentará un libro sobre la historia de recuperación del territorio mapuche lof Santa Rosa Leleque, producto de la tesina de la licenciada en Antropología, Virginia Lincán.

El proceso, el cual se inició en 2002 y fue frustrado por sucesivas persecuciones judiciales hasta lograr en 2007 permanecer en el lugar para vivir según su cosmovisión, resume un caso paradigmático de la historia de los pueblos originarios de la cordillera patagónica.

Deportes | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Con esta frase, Lucas Victoriano, el entrenador del conjunto de básquet de Instituto Atlético Central Córdoba, definió la actuación del equipo cordobés, que terminó con cinco victorias la primera fase del Súper 20 disputado en el estadio Angel Sandrín.

“La verdad que me voy contento, seguramente hay cosas por mejorar, pero por lo que vamos viendo, el equipo aceptó la filosofía que proponemos y podemos lograr grandes cosas”, señaló Victoriano.

Sobre el desempeño de los entrenadores más jóvenes en la Liga Nacional, el tucumano expresó: “Me siento pleno, con la necesidad de una adrenalina diferente por haber sido jugador, eso no significa que seamos mejores o peores, pero la sensación de la adrenalina de tomar decisiones en los momentos difíciles es necesaria para nosotros”.

LRA 1 Buenos Aires

El argentino Paulo Dybala está a punto de renovar su contrato con la Juventus de Turín hasta 2025, tras la última reunión positiva entre el representante del delantero, Jorge Antún, y la directiva juventina.

Solo faltan pocos detalles para que Dybala, cuyo actual contrato expira en 2023, prolongue su vínculo con la 'Signora' hasta 2025 por unos diez millones de euros netos por temporada

El delantero argentino, que gana actualmente siete millones de euros netos por año, alcanzaría los diez millones anuales gracias a una serie de variables vinculadas a su rendimiento deportivo y al de su club.

Dybala, de 27 años, empezó este año su séptima temporada en la Juventus, del que es vicecapitán, detrás de Giorgio Chiellini.

LRA 52 Chos Malal

A cinco años de su última edición, corredores y corredoras de todo el país competirán en el Trail del Viento. Tendrá cinco categorías que van desde un recorrido familiar y de iniciación al circuito con más altura de la Patagonia. Uno de los organizadores se refirió al impulso que le da al norte neuquino como terreno de eventos deportivos.

LRA 18 Río Turbio

Martín Freile, integrante de la organización de la 6º Edición del Rally de los Glaciares, habló para la radio pública sobre los preparativos previos de este gran evento en El Calafate el próximo fin de semana.

Después de 23 años vuelve el Rally de Los Glaciares, los días 8, 9 y 10 de octubre, con más de 100 autos inscriptos de distintas localidades, en tal sentido comentó: “Con mucha expectativa para dar inicio a esta nueva edición del rally, ya tenemos 30 autos en el calafate, y mañana martes llegan 60 autos más y de Tierra del Fuego son alrededor de 100 autos. Estamos muy contentos porque hemos superado las expectativas que teníamos tres mese atrás”.

En cuanto, al movimiento recibimiento de gente de otras ciudades que llegaran a El Calafate a participar, pero también a disfrutar del espectáculo que brindan los automovilistas, dijo Freile: “Más allá del deporte, es una manera de volver a fomentar el turismo, que después de un año y medio de pandemia el calafate lo necesita”.

LRA 1 Buenos Aires

Rafael Crocinelli, ex futbolista de Sarmiento de Junín y Everton de La Plata es autor del libro Cuerpos que (no) importan, que cuestiona la masculinidad en el fútbol, aborda la homosexualidad, la hombría y los estigmas sobre el cuerpo masculino.

Los cuerpos “descartables”, el paradigma de belleza y el rol de la mujer.

"Cada vez hay menos Bochini, Riquelme, el fútbol se ha transformado en algo muy físico y los cambios en los futbolistas van hacia eso"

Sobre el final de la charla el escritor reveló que la distribución del libro la está realizando él mismo en forma "artesanal" y que para poder conseguir el ejemplar los interesados debe contactarlo mediante las redes sociales con el nombre "@rafacrocinelli".

Humor | Volver al inicio

Pandora Papers

Cuando creíamos haber visto todo, nunca dejamos de sorprendernos. Apareció Pandora, que dicen sería más sorpresiva que la caja original. Allí se encuentran nombres de ex presidentes y celebridades encumbradas, con cuentas secretas y fondos “non santos”.

Seguramente pasarán dos cosas: Aparecerán muchos más nombres y seguramente, nadie será juzgado.

Lo que a me sorprendió, es que aparecí en la lista mi y cuando mis abogados averiguaron el motivo, descubrieron que estoy por los 10 kilos de asado que compre el 12 de septiembre.

Quieren saber, de dónde saqué los fondos para semejante inversión!!!

CHOCOLATE POR LA NOTICIA