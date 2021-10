"El gobernador ofrece escuelas por todos lados pero acá la escuela se cae".

DESCARGAR

Un grupo de padres de alumnos del 2° grado de la Escuela N°361 “27 de Febrero” de la localidad de Susques, procedieron a la toma de dicho establecimiento, molestos porque sus hijos no tienen clases desde hace ya un par de meses, a lo que sumaron su preocupación por el precario estado del edificio escolar. Elena Soriano, una mamá que acompañó la protesta, explicó: “Nosotros hicimos notas a la directora, a Supervisión y a la Ministra, y no tenemos respuestas. Por eso es la decisión que adoptamos de tomar la escuela, porque es la única manera de ser escuchados”. Además advirtió:"Si no tenemos solución, tenemos en mente cortar la ruta".

La Mañana de Todos, lunes a viernes de 09.00 a 12.00

con Gustavo Martinez, Luis Paternó y Fabricio León.

Móvil: Marcela Ramirez.