“Hay que sacarle tintes electoralistas a la vacunación”

“La vacunación de 3 a 11 años se dió después que la ministra de Salud de la Nación indicó que comenzaría, y la Asociación Argentina de Pediatría solicitó más evidencias científicas. Como especialista entiendo que vivimos una etapa en la que hay que dar mensajes claros y la apertura que se observa es producto de los efectos de las vacunas. Hay que ser muy claros, hay niños que tienen circunstancias especiales y a los que tienen situaciones de riesgo hay que protegerlos porque de otra manera tendremos problemas. La vacuna es correcta, hay que sacarle cualquier tinte electoral, no son de partidos y son para todos. Yo creo que la vacunación tiene que ser obligatoria, no lo es, y por lo tanto queda a la interpretación de los especialistas y cada uno puede tener un criterio distinto, y eso se observa por ejemplo en el tema de las embarazadas. Primero hay que cubrir con la vacunación a la población de 12 a 18 años, con patologías, y luego con quienes puedan tener complicaciones. Hay que tener mucha precaución y manejarse con datos, no dejar los principios básicos de cuidado, como limpieza en los colegios, usar tapabocas y mantener el distanciamiento”, terminó.

