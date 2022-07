Diario de Radio Nacional 03/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - GABINETE DE ECONOMIA: Tras salida de Guzmán, presentaron sus renuncias los secretarios Rigo, Arias y Morra

LRA 1 Buenos Aires - JOSE URTUBEY: "El desafío va a ser el de encontrar un consenso dentro de la coalición"

LRA 53 San Martín de los Andes - AGRO-ECOLOGIA: Si estos árboles no estuvieran en las montañas, no existiría el pueblo

LRA 1 Buenos Aires - FEDERICO NORO: La visita del Presidente a Milagro

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO GEIGER, “Historias fragmentadas”: Pablo Verna, testimonio del hijo de un genocida

LRA 1 Buenos Aires - DE LA TORRE CORTES: “Hay una desinformación que es bastante preocupante”

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: El pueblo Kurdo, y el turismo en Tierra del Fuego

LRA 1 Buenos Aires - RADIO DE BANDERA: Juan Domingo Perón: su vida, su obra, su legado

LRA 7 Córdoba - NATALIA NEME: "Están tirando las casas abajo, y ya están demoliendo"

LT 12 Paso de los Libres - MARTIN BARRIONUEVO: "Vamos a solicitarle al gobierno provincial 25% de aumento para estatales"

LRA 1 Buenos Aires

La renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán fue acompañada en las últimas horas por la dimisión de los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, de Política Tributaria, Roberto Arias, y de Política Económica, Fernando Morra.

De las siete secretarías que integran el organigrama del Ministerio de Economía, hasta las 23 no se habían dado a conocer la situación de los titulares de las restantes dependencias.

Fuentes de la cartera deslizaron que "todo el equipo" de Guzmán va a renunciar a sus cargos, más allá de que hagan pública o no sus salidas.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado, empresario y dirigente de la Unión Industrial Argentina se refirió a la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán y el desafío de la inflación en el país.

“Si bien se venía escuchando que el ministro ya estaba en un ciclo final, creo que no colabora que sea en un fin de semana donde obviamente marca cierto punto de incertidumbre. Al no tener un reemplazante ya conocido es difícil”.

“El tema va a estar en el desafío de encontrar un consenso dentro de la coalición gobernante, para darle fuerzas al flamante nuevo ministro o ministra” expresó.

Al respecto de su mirada como empresario con relación a la situación actual: “Convengamos que hoy el entramado empresarial en un 80% son pymes y con respecto a la gente con la que hablo y las distintas economías regionales es difícil”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Así se expresaba Santiago Urribarri en el programa Expreso Nacional al referirse al cuidado de los árboles y los bosques, tan indispensables para el clima, el suelo y la vida no solo de los seres humanos sino también de gran variedad de especies.

El especialista en agroecología habló de los múltiples beneficios que aportan los árboles y de las diferentes maneras de preservarlos como evitar la tala indiscriminada, hacer fogatas en lugares no permitidos y el cuidado diario que cada especie requiere en términos de riego, abono y poda.

Con la idea de crear conciencia, Urribarri habló de la mirada agroecológica necesaria para desarrollar cualquier actividad comercial o productiva. “Es indispensable volcar en esa actividad el amor por lo que se está haciendo y estar en armonía con la naturaleza”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Fernández "dio un mensaje y un respaldo a la situación de Milagros”

El director de LRA 22 Radio Nacional Jujuy, Federico Noro, se refirió a las repercusiones de la visita del presidente Alberto Fernández a Milagro Sala.

Destacó el carácter no oficial de la visita y explicó: “La mayoría de las veces los viajes del presidente no son usualmente este tipo de movimiento, pero me pareció una visita muy importante”. “Dio un mensaje y un respaldo a la situación de Milagro”.

El director de LRA 22 se refirió a las repercusiones de la visita en la provincia: “Si bien, algunas personas, esperaban algún instrumento político como para liberarla, el presidente después de que se fue, dio una entrevista diciendo que él no tenía el indulto, porque había causas que eran de foro provincial”.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con Pablo Verna, hijo del excapitán y anestesista del ejército argentino, Julio Alejandro Verna, genocida participante de los vuelos de la muerte, quien tuvo un rol activo inyectando tranquilizantes a las víctimas arrojadas al mar.

Pablo contó como era su vida hasta comenzar a tomar conocimiento de las actividades de su padre, la acción psicológica implementada dentro de la familia y las justificaciones que acostumbraba a escuchar. Recordó el inicio de las confrontaciones con su familia cuando comienza a hacer preguntas que resultaban incomodas y las respuestas eran esquivas, hasta que finalmente le fueron confesados los crímenes. También dio detalles sobre algunos de los hechos y explicó su participación como testigo judicial en su contra.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista español Gerardo de la Torre Cortés se refirió a las consecuencias del conflicto Rusia-Ucrania en el continente europeo, resaltando que “esto se habría podido evitar evitando que Estados Unidos ingrese en territorio ucraniano".

“Hay una desinformación que es bastante preocupante” expresó el periodista. “La invasión de Putin no debería implicar que en Europa haya habido un bloqueo general de la información que tenga que ver con Rusia”.

“La censura está dejando un panorama en que la población no sabe bien lo que pasa” destacó.

En tanto a la vida cotidiana de los ciudadanos españoles: “Al ciudadano europeo le afectan, el aumento de los precios de las cosas básicas que no se conocían hace décadas, con un sistema perverso que se paga todo al precio de la más cara”.

LRA 1 Buenos Aires

En este programa Alicia Barrios conversa con Dilan Bozgan, feminista kurda, quien vive actualmente en Buenos Aires. La entrevistada habló sobre cómo es el pueblo kurdo. Y se explayó sobre cómo más de 40 millones de kurdos viven repartidos entre Turquía, Irán, Irak, Siria y en la diáspora en Europa. Conversaron además acerca de la situación de un pueblo que lucha por ser respetado dentro de los estados nación donde habitan.

En la segunda parte del programa Alicia Barrios habla con María Verónica Iglesias, periodista y guía de turismo en Ushuaia. En estos días fue la noche más larga del año. Dio información sobre las actividades que se llevaron para este importante momento del año y también sobre el turismo de invierno en esta hermosa provincia argentina.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva emisión de Radio de Bandera, repasamos los momentos más trascendentales de la vida de Juan Domingo Perón. Un recorrido por su vida y obra, su desembarco en la política y posterior armado electoral que desembocó en el primer gobierno peronista. Su segundo mandato hasta el Golpe del ‘55, su relación con los trabajadores, el deporte y el mundo.

LRA 7 Córdoba

El caso de Natalia Neme se viralizó en las redes sociales porque su casa está entre las que serán expropiadas para la construcción de la autovía de Punilla.

Al respecto, Neme expresó: "Se presentan con sus camionetas, entregan una nota referida a que en 30 días tiene que dejar su casa y la gente reacciona mal porque se sienten avasallados con esa nota. Los vecinos han sido amenazados, y por eso muchos de ellos tienen miedo de salir a hablar”.

LT 12 Paso de los Libres

Barrionuevo, dialogó en "Te lo resumo" sobre la realidad socioeconómica de la provincia de Corrientes, analizó el incremento de asignaciones presupuestarias que envía el gobierno nacional a Corrientes y, con esos datos, brindó la primicia a Radio Nacional que desde la Cámara de Senadores, el Frente de Todos le va a solicitar al gobierno de Valdés "Un 25% de aumento para estatales".

LRA 53 San Martín de los Andes

El programa Expreso Nacional de LRA 53 habló con Pancho Ibañez sobre este día que conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores.

El destacado conductor radial y televisivo comentó distintos momentos de su carrera desde sus inicios en Barcelona, su trabajo para Radio Nederland y su retorno a la Argentina donde se desempeñó como representante de esa emisora y posteriormente en programas que han sido hitos de la televisión en nuestro país como El Deporte y el Hombre y Tiempo de Siembra.

LT 14 Paraná

En el día de los locutores, LT 14 Radio Nacional Paraná rescató las voces y las vivencias de una locutora que escribió una parte de la rica historia de la radio, María del Carmen Schaller, y de uno de los referentes actuales de la emisora, Facundo Galanti.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso contó la historia de quien fuera el rey de Francia entre 1774 y 1793, copríncipe de Andorra entre 1774 y 1793, y rey de los franceses3 entre 1789 y 1792, Luís XVI de Francia.

Heredero al trono a sus dos años, el hijo de Luís de Borbón fue monarca del reino que desembarcó en la Revolución Francesa, derrocando su monarquía absoluta y siendo condenado a muerte en la guillotina por el gobierno revolucionarios de la Convención, el 21 de enero de 1796, declarado culpable de “conspiración contra la libertad pública y de atentado contra la seguridad nacional”.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Heredia hizo un repaso a la obra del músico, compositor, percusionista y cantante uruguayo, Rubén “El Negro” Rada, nacido en Montevideo en 1943, parte de una extraordinaria camada de músicos y uno de los principales referentes de su país.

Estrechamente relacionado al candombe y la música popular rioplatense, Rada ha fusionado aspectos del rock y ritmos latinos grabando infinidad de discos, muchos de los cuales son clásicos de la música uruguaya, alcanzando renombre más allá de su país y siendo admirado por músicos del mundo entero.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Estación Piazzolla” el músico uruguayo Fernando Cabrera, contó acerca de la génesis del tema “La balada de Astor Piazzolla” en el que a modo de homenaje recrea los últimos días de Astor en su internación y repasa fragmentos de su vida.

El músico recordó el momento en que fue conocida la muerte de Piazzolla y dio detalles respecto a la manera en que el tema fue compuesto. Contó cómo fue su primer contacto con la obra de Astor a través del disco “Pulsación”, y el impacto que lo llevó a apasionarse por esta música.

En la segunda parte del programa, Víctor Hugo hizo una reseña el disco póstumo editado en 1993 con registros en vivo de los conciertos brindados en el auditorio de Radio Municipal de Buenos Aires, en 1963 con la primera formación de quinteto.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch hizo un repaso a la trayectoria artística de María Rosa Yorio, Claudia Puyo y Fabiana Cantilo, mujeres que dejaron su huella en los primeros albores del rock nacional y se sostuvieron en el tiempo como referentes femeninos del género.

María Rosa Yorio, pionera entre las mujeres del rock argentino, corista de la legendaria banda Sui Generis, consagrada como la voz femenina de la agrupación PorSuiGieco, y también parte de Nito Mestre y los desconocidos de siempre, para luego desarrollar una importante carrera solista grabando seis discos durante la década del ochenta. Por su parte, Claudia Puyó, fue célebre con su participación en el disco “El amor después del amor de Fito Páez”, cuenta con seis discos solistas y también colaboró en las primeras grabaciones del grupo Sueter y Gulp! de Los redonditos de Ricota. Asimismo, Fabiana Cantilo es considerada como la gran voz femenina del rock, de juventud eterna y consagrada como interprete y compositora.

LRA 53 San Martín de los Andes

Así se expresaba en el programa Expreso Nacional de LRA 53 el actor Osvaldo Laport sobre el rol que desempeña desde hace más de 18 años como Embajador de Buena Voluntad para Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Laport dio cifras alarmantes sobre la cantidad de refugiados que hay a nivel mundial, que escapan de sus lugares de origen para preservar sus vidas, exponiéndose a riesgos y peligros extremos. Asimismo, habló de la acción de ACNUR Argentina y de su campaña Ponchos Azules por la Vida, para sensibilizar a la población sobre la ayuda brindada y cómo puede colaborar la población.

LRA 9 Esquel

Silvia Iralde, directora del área de Estadísticas y Censos de Chubut, se refirió a la falta de pago de los cerca de nueve mil censistas que trabajaron en la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Esta emisión de “Tierra Adentro” rememora los hechos del secuestro perpetrado por la banda conocida como los Caballeros de la Noche, quienes sustrajeron el cadáver de Inés Igarzábal de Dorrego, cuñada del prócer Manuel Dorrego, con el objeto de solicitar un rescate dinerario tras la abultada herencia que la difunta había dejado. No obstante, la pronta recuperación del cadáver, se organizó un simulacro de entrega del dinero para apresar a los delincuentes y estos sucesos originaron la inclusión en el código penal de la condena por solicitar el rescate de cadáveres.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Este jueves 30 de junio se aprobó la ley oncopediátrica a nivel nacional y reavivó el pedido de los impulsores comodorenses de la ley provincial, piden se reglamente y comience a funcionar. Lidia Oviedo, payamédica y voluntaria del Hospital oncopediátrico de la ciudad indicó en Hoja de Ruta que la ley provincial está en un cajón y no hay avances "Necesitamos un hospital pediátrico, hace años que venimos pidiendo tener nuestro propio hospital pediátrico, el que tenemos quedó chico” definió. Valoran el nivel de los profesionales, pero ven que están sobrepasados y necesitan infraestructura para responder a la demanda.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista ambiental, Agustina Grasso, se refirió al documental interactivo Trash, el cual sigue el recorrido de los residuos, mostrando otra cara que tiene la basura.

Agustina contó la historia del documental interactivo, la cual comenzó hace 11 años: “Cuando descubro distintos casos de familias dije esto lo tiene que saber todo el mundo. La idea era tratar de mandar un mensaje, comprender el efecto contaminante que termina teniendo gestionar de la manera que no es adecuada nuestros residuos”.

LRA 1 Buenos Aires

En Bajo el mismo sol hablamos con Matías Carpinetto, Guardaparques porque el Senado aprobó por unanimidad la creación del Parque Nacional Ansenuza. Con una extensión de 661.416 hectáreas, comprende la laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce, y será la tercera reserva nacional en la provincia. Al respecto Matías Carpinetto expresó:

"Tenemos un espejo de agua, un humedal de casi un millón de hectáreas con una categoría de protección que garantiza que esos valores tanto naturales como culturales se mantengan a perpetuidad. El parque es parte de un humedal que regula un montón de funciones ecológicas que son claves para los ecosistemas que están alrededor".

LRA 28 La Rioja

En el Paseo Cultural se realizó la capacitación denominada ´La ESI como herramienta para prevenir las violencias por motivos de género´, la cual fue organizada por el Área Nacional de Convivencia Escolar, el Programa Nacional de la ESI y el Ministerio de las Mujeres, Genero y Diversidad.

En este sentido, la coordinadora de la ESI, Victoria Estrada, dijo: "La Educación Sexual Integral es una herramienta necesaria para la prevención e intervención en casos de violencia de género".