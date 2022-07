María del Carmen Schaller y Facundo Galanti, locutores de ayer y de hoy

En 1943 un grupo de profesionales fundó la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) y siete años después, en 1950, se eligió el 3 de julio en conmemoración a la fundación de la SAL, como fecha para celebrar el Día del Locutor en homenaje a las grandes voces de la radio y la televisión nacional. En su día, LT14 Nacional Paraná rescató las voces y vivencias de una locutora que escribió una parte de la rica historia de la radio, María del Carmen Schaller, y de uno de los referentes actuales de la emisora, Facundo Galanti.

María del Carmen Schaller se retiró de LT14 en 1995 tras formar parte de memorables programas que se emitieron en la radio pública. La profesional recordó que como locutora fue parte de Esto es Folklore con Miguel Codaglio; el programa infantil Un mundo de juguete; y además trabajó con Raúl Galanti, Fernando País y Fernanda Dambrine, en las tardes de la radio.

“Yo me inicié en LT6 de Goya, Corrientes, y en ese entonces teníamos que leer la publicidad escrita en carteles, no existía la carpeta de publicidad. Y cuando me retiré de LT14 empezaban (a usarse) los CD’s y las computadoras”, recordó Schaller.

Profesionalmente, María del Carmen cuenta que se de dio el gusto de conocer a grandes artistas, entre los que mencionó a Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, que supieron visitar los estudios de LT14.

Por su parte, Facundo Galanti, uno de los locutores actuales de la emisora contó que heredó el amor por la profesión de su padre, el exlocutor y exdirector de LT14 Nacional Paraná, Raúl Galanti. “De papá heredé algunas cositas, pero en mi manera de laburar y de armar un personaje dentro de esta profesión, también incorporé cosas de mamá”, reconoce.

Galanti recordó su paso por el exitoso programa Urquiza de Tarde, que compartía con Tomás Ojeda y Fernanda Dambrine. “Fue un antes y un después” en su carrera profesional, asegura.

