Jujuy: Fernández "dio un mensaje y un respaldo a la situación de Milagros”

El director de LRA 22 Radio Nacional Jujuy, Federico Noro, se refirió a las repercusiones de la visita del presidente Alberto Fernández a Milagro Sala.

Destacó el carácter no oficial de la visita y explicó: “La mayoría de las veces los viajes del presidente no son usualmente este tipo de movimiento, pero me pareció una visita muy importante”. “Dio un mensaje y un respaldo a la situación de Milagro”.

El director de LRA 22 se refirió a las repercusiones de la visita en la provincia: “Si bien, algunas personas, esperaban algún instrumento político como para liberarla, el presidente después de que se fue, dio una entrevista diciendo que el no tenía el indulto, porque había causas que eran de foro provincial”.

“Su visita trajo mucho enojo por parte del gobernador Morales, quien es una persona muy autoritaria, sumamente focalizada y habiendo hecho muchas campañas políticas usando el nombre de la Milagros”.