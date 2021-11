Diario de Radio Nacional 03/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández participó, mediante un mensaje pregrabado, del evento “Ambition from the Frontlines: Recognising Champions with UNDP’s Climate Promise”, donde aseguró que “la acción climática debe alinearse con un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones”.

La intervención del jefe de Estado se enmarca en una actividad realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con la oficina ejecutiva del Secretario General, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el contexto del foro mundial COP26, que finaliza el 12 de este mes en la ciudad escocesa de Glasgow.

LRA 1 Buenos Aires

El canciller brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada para hacer un balance de lo que fue la gira oficial en Europa. En esa línea declaró sobre el reclamo de Alberto Fernández por la deuda del FMI que el Presidente “hizo suyo los reclamos de cada uno de los países que está en una situación similar a la Argentina" y, en ese sentido, subrayó que "se planteó un relacionamiento directo con Europa".

En el viaje oficial, el mandatario el apoyo de sus pares a los pedidos realizados al FMI para permitir a los países de bajos ingresos y renta media como la Argentina puedan cumplir con sus compromisos financieros. Cafiero también remarcó la inversión de 8.400 millones de dólares de una empresa australiana para producir hidrógeno verde en Río Negro.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de su presentación en los tribunales federales de Dolores, donde concurrió a brindar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, el expresidente tuvo un gesto agresivo hacia la prensa al quitarle el micrófono a un periodista de la señal televisiva C5N, un episodio que fue registrado por el fotógrafo de la agencia Télam, Fernando Gens.

El incidente que cosechó repudios de diputados del Frente de Todos; sindicatos y organizaciones de prensa como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA); la vocera de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti. Por su parte, el presidente Alberto Fernández se solidarizó con el equipo periodístico del canal.

LRA 1 Buenos Aires

La Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, y el Secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, firmaron un convenio para potenciar Beneficios ANSES en todo el país. Este programa permite que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones accedan a una red de descuentos en sus compras, utilizando su tarjeta de débito.

LRA 1 Buenos Aires

La Doctora en Ciencias Físicas Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, nos ayuda a entender de qué se trata este elemento considerado clave en la lucha contra el cambio climático, a propósito del acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con la empresa australiana Fortescue para su producción en Río Negro.

Explicó que el hidrógeno verde “no es una fuente sino un vector de energía”, que puede utilizarse “para almacenar energía y también es necesario para aplicaciones industriales”.

Diferenció el hidrógeno verde del gris y azul e incluso precisó de qué se trata el rosa, colores que se emplean de una manera figurada para distinguir la fuente primaria de la cual se obtiene este elemento.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional para la producción en Río Negro de hidrógeno verde por una suma de 8400 millones de dólares; el doctor en Física, investigador principal del CONICET, especialista en Fisicoquímica de Materiales, e integrante del Centro Atómico Bariloche; dio detalles de las características de este combustible producido a partir de energías renovables.

Alberto Baruj destacó además, el interés de la comunidad científica en la participación nacional en el proyecto.

LRA 5 Rosario

El ingeniero analizó los beneficios que traerá la inversión de la empresa australiana en el país para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro. “El proyecto aspira a usar agua y energía renovable eólica para separar el hidrógeno del agua. De esa manera, se podrá acumularlo, transportarlo y utilizarlo como combustible”, explicó el experto.

LT 11 Concepción del Uruguay

Luego de que la empresa australiana Fortescue anunciara en la Cumbre del Cambio Climático COP26, la inversión de 8.400 millones de dólares en nuestro país para la producción de hidrógeno verde, el presidente de Y-TEC, Roberto Salvarezza, dijo: "Se trata de un combustible que se genera a partir de energías limpias".

LU 4 Patagonia

El presidente Alberto Fernández confirmó la exploración de hidrógeno verde en Sierra Grande, en tanto el intendente de esa localidad, Renzo Tamburrini, se refirió al impacto que tendrá el desarrollo productivo expresando: "Es un sueño que está a punto de cumplirse, que no es otra cosa que lograr un cambio en la matriz económica de nuestra localidad, pero también para el resto del país, porque se pone en el tapete de la discusión la matriz energética de la Argentina. Lo tomamos con importancia, porque nos genera mucha esperanza y tenemos mucha fe en esto".

LRA 52 Chos Malal

La investigadora se refirió a la importancia del hidrógeno verde como combustible de energía limpia. "La ventaja es que cuando uno quema hidrógeno no se liberan gases de efecto invernadero, si no que se tiene la energía que estamos buscando", expresó Gennari.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Natalia Gili, de LRA 2 Nacional Viedma se refirió a las repercusiones generadas en la provincia por el rol que tendrá en el proceso de transición energética y lucha contra los efectos del cambio climático, a partir del anuncio de una inversión de la empresa australiana Fortescue para producir Hidrógeno Verde.

LRA 1 Buenos Aires

Defensa Civil informó que no se reportaron daños ni víctimas.

El periodista de LRA 6 aseguró que los sorprendió el movimiento y que “fue en una escala muy importante”. Contó que tuvo una profundidad de 122 kilómetros y duró de 18 a 20 segundos.

“Este sismo fue de más intensidad que el anterior y la diferencia es que se originó en la alta montaña. No tuvo replicas”, declaró Sebastián Abella.

LRA 6 Mendoza Quino

Minutos después de las 0.15 horas de hoy un fuerte temblor se sintió en el Gran Mendoza. El IMPRES indicó que tuvo una magnitud de 5.8 grados con epicentro en la localidad de Las Cuevas. En tanto, Daniel Burrieza, director de Defensa Civil indicó cual es la situación en la provincia, luego del fenómeno sucedido en la madrugada.

LRA 1 Buenos Aires

La profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho (UBA) y ex jueza de Tribunal Oral en lo Criminal Federal, se refirió a la citación a indagatoria del expresidente, Mauricio Macri, en Dolores por supuesto espionaje ilegal, y declaró que “hemos vivido tiempos de impunidad durante la dictadura; estás actitudes de Macri son representativa de eso”.

LRA 1 Buenos Aires

Con el objeto de elaborar diagnósticos y propuestas para generar políticas públicas y cambios dentro de la sociedad, ayer tuvo lugar la reunión de afrodescendientes en Entre Ríos. Lorena González, jefa de Gabinete del Inadi, destacó el carácter federal del encuentro que será "el primero de muchos" e irá rotando por distintas ciudades del país.

La funcionaria afirmó que "son comunidades que están presentas y vivas" y estas jornadas "nos va a permitir construir políticas públicas con los protagonistas".

LRA 1 Buenos Aires

Vecinos de Colón-Concepción del Uruguay y Paysandú, convocan para el domingo a una marcha en ambas cabeceras en el Puente Internacional General José Gervasio Artigas para pedir por la flexibilización del paso fronterizo.

Fiorella Sosa, que es de Uruguay pero vive en Argentina, explicó que en la marcha piden por “la reunificación familiar”. En ese sentido sostuvo: “Hace dos años que no nos vemos. En mi caso, la última vez que vi a mi madre y mis suegros fue el 19 de marzo del 2020, estaba en embaraza. Ahora mi bebé tiene 16 meses y no conoce a sus abuelos”.

LRA 27 Catamarca

Los organismos de derechos humanos que integran el Ente Público Espacio Memoria y DD.HH ex ESMA entregaron la distinción ´Hacedores de la Memoria 2021´ a sobrevivientes del centro clandestino en la Plaza ´Declaración de los Derechos Humanos´.

En este sentido, el director de Derechos Humanos de Catamarca, Hernán Velárdez Vaca, sostuvo: "El sábado pasado en el Espacio por la Verdad y la Justicia, donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada, se hizo el reconocimiento a los sobrevivientes de este centro clandestino, uno de los más grandes y emblemáticos de la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Por ahí pasaron entre 500 y 600 víctimas, muchas de ellas desaparecidas".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 4 Salta

La infectóloga habló del aumento de contagios de Covid-19 registrados en Salta en los últimos días y pidió a la comunidad que no abandone los cuidados y respete el aforo en los espacios cerrados. Sin embargo, señaló que la mayoría de los enfermos son leves o moderados.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La ministra se refirió a la situación epidemiológica y sanitaria de Tierra del Fuego y aseguró que se está atravesando la mejor situación hospitalaria en lo que respecta a patología COVID. “Con el inicio de la circulación de la variable Delta van a aumentar los casos pero esperamos que no aumenten las internaciones", señaló Di Giglio.

LT 14 Paraná

Desde este jueves se le aplicarán terceras dosis contra el COVID-19 a los pacientes inmunosuprimidos en el nosocomio central de la capital de Entre Ríos. Así lo informó la ministra de Salud, Sonia Velázquez, señalando: “La inoculación será de 8 a 12.30 horas. Los pacientes ya están nominalizados y se los va a convocar, pero también pueden concurrir de manera espontánea con el certificado médico”.

LRA 57 El Bolsón

La médica del Hospital local informó que hay casos positivos, pero no de gravedad. Luego, repasó los detalles del proceso de vacunación y señaló que ya están disponibles las terceras dosis adicionales para mayores de 50 años y para personas que presenten factores de riesgo.

LRA 27 Catamarca

“Se trata de una dosis adicional, que hay que diferenciarla de lo que sería una dosis de refuerzo. Una dosis adicional es la que se da como parte del esquema primario cuando la respuesta inmune inicial es insuficiente”, informó el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, doctor Alejandro Severini.

LRA 27 Catamarca

“En la población más expuesta ya tenemos una cobertura de rebaño ubicada arriba del 80 %, y estamos por encima de la media nacional. En la población de 18 a 29 años, el 64,6 % ya tiene la segunda dosis colocada y el 96 % la primera dosis. Prácticamente todos los grupos etarios superan el 80 % en la segunda dosis”, indicó el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, doctor Alejandro Severini.

LRA 26 Resistencia

“La tercera dosis de vacuna contra el coronavirus tiene características especiales y se aplica a dos grupos bien determinados, pero no debe confundirse con los refuerzos. Esta tercera dosis es aplicada a personas inmunodeprimidas que hayan recibido las dos dosis de cualquiera de las vacunas y a los mayores de 50 años que hayan recibido las dos dosis de Sinopharm. Las personas inmunodeprimidas pueden serlo por sufrir diversas patologías que están bien determinadas”, explicó el doctor Darío Gómez.

LRA 7 Córdoba

El Intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, informó que presentará una ordenanza en el Concejo Deliberante para derogar las multas sobre aquellos ciudadanos que no utilicen tapabocas en la vía pública.

LT 14 Paraná

El director del Hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar, explicó que se advierte un “retraso” en el ingreso de la variante Delta a la Argentina, respecto a lo que ocurrió en otros lugares del mundo. “Probablemente, la vacunación tiene mucho que ver”, indicó Bantar.

LRA 13 Bahía Blanca

La médica del servicio de Hematología del Hospital Penna, Susana Garbiero, dijo que “la evaluación de los resultados de la donación de plasma para evitar que el covid pase a estadíos graves, ha sido positiva en general”.

La profesional habló luego de que se hiciera la jornada científica Plunkett, impulsada por el Hospital Penna que brindó el marco para que se expongan los datos del trabajo que se viene realizando hace un año y medio.

De acuerdo con Garbiero, 694 personas recuperadas de covid pudieron donar plasma de manera voluntaria. El 50 % corresponden a Bahía Blanca y el resto a los partidos de la región.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El Gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril de 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad. Así lo informó a través de una resolución la Secretaría de Energía que encabeza Darío Martínez y, en paralelo, se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin del próximo verano para evitar argumentos a favor de trasladar el aumento de costos a las boletas de los usuarios.

LRA 27 Catamarca

El doctor Ramón Figueroa Castellano, diputado y jefe de Campaña del Frente de Todos, se refirió a las próximas elecciones legislativas diciendo: “Los resultados de las PASO pusieron a la lista del Frente de Todos en una posición de una buena ventaja frente a la oposición. De cualquier forma, nuestro compromiso tiene que ser seguir trabajando cada vez más. Hay que mantener estas instancias, porque uno tiene que saber interpretar lo que pasa en el contexto provincial y municipal, pero también en el contexto nacional”.

LRA 9 Esquel

Mariela Llanquinao, abogada mapuche e integrante de la organización de pueblos originarios Kume Rakizuam Compuché, se refirió a la charla debate con las y los candidatos a diputados y senadores por Chubut, la cual se realizará el próximo viernes 5 de noviembre, señalando: "Lo que hicimos fue convocarlos a todos. Les mandamos tres preguntas para que puedan responderlas en este encuentro, y la idea es que se debata sobre temáticas que tienen que ver con nuestros derechos como pueblos originarios".

LT 12 Paso de los Libres

Camau Espínola, senador nacional por el Frente de Todos de Corrientes y candidato a su reelección, destacó los puntos principales de las gestiones que llevará a cabo desde la Cámara Alta, haciendo énfasis en la defensa de los intereses de los correntinos, el beneficio a todos los sectores de la producción provincial y la gestión de obras de infraestructura en la provincia para sumar valor agregado a la producción generando puestos de trabajo.

LV 8 Libertador

Discreción o silencio de parte de la UCR a la conmemoración de la democracia. Lo acontecido “es un muestrario de una UCR que no tiene nada que ver con la UCR de Illia”, sostuvo en Muchas Gracias Alberto “Beto” Moscardi, al tiempo que habló sobre las acciones en el marco de los 38 años. Había motivos para reivindicar, sin embargo, hicieron un “actito” basado en el eslogan. Cuestionó a Ernesto Sanz y dijo que “son intrusos”.

“Como distingo radicalismo y UCR también distingo al pueblo radical”, expresó el periodista, quien además señaló que la refundación de la democracia por parte de Alfonsin no ha sido un tema menor para la historia. “Me preocupa y me duele que Mendoza tenga que ver en este empalidecimiento de la UCR” y recordó la participación de Alfredo Cornejo en una lista con el kirchnerismo. “Los políticos que están en el establichment son lo que están corrompiendo a la política”, sentenció.

Sobre recuperar las bases de la UCR, Moscardi dijo que el partido es la primera expresión de un partido nacional y popular, con las políticas de Illia y Alem, y agregó que este es nuestro derrotero, en relación a los que hoy están al mando del partido. “He hablado de esto porque quiero rendir homenaje por todo lo que hizo Alfonsín”, el radicalismo es el partido más antiguo de latinoamérica, y “se cagan” en él, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre el escenario electoral de cara a las legislativas del 14 de noviembre; el comportamiento de la oposición, en su intento por acallar las acciones del gobierno y el contexto global pospandemia, que anticipa nuevas asimetrías en todo el mundo.

LRA 27 Catamarca

La actual diputada provincial y candidata a la reelección, Adriana Díaz, relató su experiencia en la política local y sus expectativas de cara a los comicios del 14 de noviembre próximo, expresando: "Desde el Frente de Todos estamos trabajando cotidianamente, pero ahora con la mira puesta en el 14 de noviembre, porque queremos consolidar el modelo del presidente Alberto Fernández”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, acompañado por el intendente de Paraná, Adán Bahl, anunció inversiones en infraestructura destinadas al Parque industrial General Belgrano de la capital entrerriana.

Por su parte, Bahl mencionó que se prevé para 2023 incorporar 20 nuevas hectáreas para el sector industrial, ante la alta demanda existente.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Sebastián Abella realizó la cobertura de la conferencia de prensa del gobernador Rodolfo Suárez y del candidato al Congreso por el Frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, quienes estuvieron acompañados por el presidente del Partido de los Jubilados, Edgardo Civit Evans, en la cual se anunció que ese partido acompañará al Frente Cambia Mendoza en las elecciones del próximo 14 de noviembre.

LRA 2 Viedma

La candidata del Frente de Izquierda se refirió al conflicto con la comunidad mapuche con el gobierno provincial y planteó estrategias para solucionarlo.

LRA 43 Neuquén

El expresidente fue citado por el juez Bava en el juzgado federal de Dolores en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan. Un familiar contó la forma en que fueron espiados y las inasistencias de Mauricio Macri a las citas anteriores.

LV 8 Libertador

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, aseguró que su gobierno ya respondió a las demandas populares en defensa de la ley 7.722, en clara alusión a la marcha que recorrió las calles de Mendoza en defensa del agua pura.

LRA 26 Resistencia

Lo afirmó la candidata a diputada provincial por el Frente de Todos, Mariela Quirós, quien participó del segundo debate televisivo que se realizó en el Chaco.

“Por un lado quiero rescatar esta instancia de debate para poder contarle a la gente por qué somos la garantía de transformar la provincia. Llevé adelante un relato de lo que sucedía en nuestro país hace dos o tres años durante la anterior gestión nacional, el cual que impactó muy negativamente en el Chaco” afirmó Quirós.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Agricultura y Pesca de la Nación, Julián Domínguez valoró los esfuerzos del gobierno nacional para bajar el precio de los alimentos, al tiempo que afirmó que no son los productores agropecuarios los responsables de los aumentos.

LRA 1 Buenos Aires

El defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino se refirió al nivel de cumplimiento del programa apuntado a mantener el valor de 1432 productos de la canasta básica: "No encontramos desabastecimiento, ni falta de productos", dijo.

En ese sentido, señaló que en los controles de precio, stock y señalética; "se registra un 76% de cumplimiento", lo que se encuentra dentro de lo "razonable", incluso "superior a las expectativas".

Asimismo destacó la colaboración de toda la comunidad y remarcó que "no ha habido mala predisposición por parte de la empresas ni de los supermercados".

Lorenzino se mostró además a favor de la elaboración de un vademécum de referencia para los precios de los medicamentos.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El cooperativista se refirió a la última venta de lana conjunta de 3 familias asociadas de la zona de Manquichao. La calificó como muy positiva, brindó detalles de las próximas ventas y de la estrategia que utilizan para favorecer a los productores nucleados en la institución.

LT 14 Paraná

Desde las distintas entidades que nuclean la actividad de los combustibles advierten la faltante del producto en las estaciones de servicio.

Por este tema hubo una reunión con la Secretaria de Hidrocarburos a nivel nacional donde se planteó la problemática del desabastecimiento y el aumento de los precios. Tras esto, Alejandro Di Palma, representante de las estaciones de servicios, expresó: “Lo que plantean las petroleras es el descongelamiento de los precios, y si esto sucede perjudicará a las estaciones de servicios directamente, hecho que nos obligará a trabajar a pérdida".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las promesas que hizo el Gobierno en campaña y las que se cumplieron en estos dos años. Se refirió al impuesto a las grandes fortunas, al manejo que se realizó frente al canje de deuda, a la interrupción voluntaria del embarazo y a las tarjetas alimentaria, entre otras medidas.

"Muchas de las promesas del Gobierno no se cumplieron pero en la críticas se le reconocen menos resultados de los que se lograron. Una de las críticas es que faltan medidas económicas", aseguró Wainfeld.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Así lo indicó el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad al referirse a la creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las políticas en discapacidad.

“El principal desafío que tenemos es que la gestión del Estado se piense desde la perspectiva de discapacidad, la diversidad y los ajustes que eso implica en todos los sectores, y es por eso que se creó este espacio de trabajo en el ámbito del Gabinete nacional. La discapacidad es transversal en la sociedad y tiene que aparecer en todas las carteras, por eso la capacitación es fundamental. La misma comenzará con los ministros, a quienes formaremos con sus equipos en esta perspectiva, y esto es una decisión política del presidente Alberto Fernández”, informó Galarraga.

LRA 2 Santiago del Estero

La medida lleva servicios y prestaciones del Estado en el sector capitalino al interior provincial para facilitar el acceso a trámites en un mismo lugar y de forma gratuita.

LRA 24 Río Grande

El INTA continúa con el acompañamiento y fortalecimiento de la producción avícola en Río Grande. Las capacitaciones y los asesoramientos técnicos están destinados a productores familiares del programa ProHuerta y a los productores de a pequeña escala de los proyectos avícolas.

LRA 24 Río Turbio

El intendente de Río Turbio se refirió a los terrenos de la zona de Primavera. “Tuvimos una reunión con los concejales y el privado en la que se estableció un área de esparcimiento y recreación”, señaló Menna.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de Cámara Argentina de Turismo (CAT) remarcó la importancia de la apertura en el ingreso al país de los visitantes extranjeros “para la generación de divisas” y también destacó el funcionamiento del plan Previaje.

Si bien Aldo Elías señaló que todavía están “muy lejos” de alcanzar los números previos a la pandemia, sostuvo que el plan Previaje fue “espectacular” y agregó: “Es el mejor programa que lanzó un gobierno en favor de la actividad turística”.

LT 12 Paso de los Libres

La coordinadora de Educación y Comunicación en CUCAICOR, Susana Cherkasky, comentó que el equipo de la entidad, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la provincia, realizó tres ablaciones de órganos y tejidos de tres familias correntinas.

Las intervenciones se realizaron en el Hospital Escuela General José F. de San Martín y permitieron la procuración de hígado, riñones, córneas y corazón para válvulas. “Sumando las tres ablaciones estaremos hablando de la recuperación de once personas”, informó Cherkasky.

LRA 1 Buenos Aires

El lunes por la tarde arrancó el proyecto bonaerense para que los chicos del último año realicen el viaje de fin de curso financiado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y ya se inscribieron 15.500 chicos. “Es muy exitoso, los jóvenes se anotan de manera individual”, declaró la subsecretaria de Turismo.

Géneros | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

Frente al gran número de efectivos de las fuerzas de seguridad involucrados en situaciones de violencia de género y femicidios en la provincia de Salta, la diputada pidió legislar sobre el tema. “Tenemos que trabajar en una ley que atraviese a todas estas carreras que tengan que ver con las fuerzas, incluso quienes trabajamos en la función pública, la salud,” señaló Juárez.

LRA 29 San Luis

Está acusado de abusar de la hija de su expareja. Solari fue denunciado en 2017 por haber aprovechado los momentos en que quedaba al cuidado de la niña, porque su pareja trabajaba, para abusar de la menor. En los primeros meses de investigación de la denuncia, el imputado gozó de libertad y había fijado un domicilio a pedido de la Justicia.

LRA 53 San Martín de los Andes

El film está dirigido por Federico Palazzo y relata la historia de Luana, la primera niña trans del mundo en recibir su DNI según su identidad de género sin mediar una decisión judicial. La película está basada en el libro que escribió la madre de Luana, Gabriela Mansilla.

LRA 30 BARILOCHE

La senadora, autora de la iniciativa, explicó que se busca incorporar un inciso a la ley 26. 485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres para que de esta manera se contemple dentro de las violencias a ésta que creció sustancialmente.

LRA 1 Buenos Aires

Se está llevando a cabo el taller de sensibilización para construir ámbitos saludables "la sociedad que Micaela soñó" con la presencia de los padres de Micaela García.

Richard Alvarenga, director de Diversidad Provincial, destacó la ampliación de la agenda en torno a la Ley Micaela en toda la región.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados de Salta dio sanción a la modificación de la ley 7888, que regula la protección a las víctimas de violencia de género, por lo que ahora los jueces podrán fijar la consigna policial al victimario y no a la mujer agredida.

En comunicación con la Radio Pública, el recién asumido ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, afirmó que buscará implementar medidas de prevención efectivas contra los femicidios.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Letrista, escritor, locutor, uno de los poetas más representativos del Nuevo Cancionero del folclore argentino; autor de grandes éxitos, como Canción de las simples cosas, Canción Azul y Canción con Todos, un himno de América Latina.

Armando Tejada Gómez había nacido el 21 de abril de 1929 en Guaymallén, provincia de Mendoza y falleció el 3 de noviembre de 1992, en Buenos Aires, con apenas 63 años.

LRA 1 Buenos Aires

La invitada de “Una mujer” contó de qué se trata “Dos locas de remate”, la obra que protagoniza junto a Verónica Llinás y que se prepara para la temporada de verano en Mar del Plata. En otro tramo de la entrevista, Solita recordó sus inicios en la actuación, su primera novela y el protagónico con Palito Ortega en “Un muchacho como yo”, cuando la actriz tenía apenas 15 años.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El próximo mes se cristalizará uno de los homenajes más merecidos y esperados del fútbol argentino: que el estadio de Independiente tenga el nombre de su máximo ídolo, "El Bocha". Se oficializará en diciembre y el nombre completo será: Libertadores de América Ricardo Bochini.

En el plano institucional hay muchas expectativas en la reunión del próximo jueves, donde el oficialismo convocó a toda la oposición pensando en las elecciones que se celebrarán el 19 de diciembre. En las últimas horas confirmó el periodista Fabián Doman que será candidato a Presidente.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de perder en los cuartos de final del ATP500 de Viena en Austria, el argentino Diego Schwartzman se quedó sin posibilidades matemáticas de llegar al Masters de fin de año que este año se mudó de Londres a Milán.

El número uno de la Argentina tenía escasas posibilidades de llegar al certamen que reúne a los 8 mejores de la temporada, pero tenía…

Sin embargo, Schwartzman buscará terminar la temporada 2021 en el Top-15 del ranking mundial (que no es poco) jugando esta semana el M1000 de Parías, Francia.

Vale recordar que el “Peque” ingresó al lote de los 30 mejores del mundo el 11 de septiembre del 2017 y nunca salió.