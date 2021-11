"Hacedores de la Memoria": Reconocieron a sobrevivientes de la ex Esma

Los organismos de derechos humanos que integran el Ente Público Espacio Memoria y DD.HH ex ESMA entregaron el pasado sábado, la distinción "Hacedores de la Memoria 2021" a sobrevivientes del centro clandestino en la Plaza Declaración de los Derechos Humanos. Se trata de un agradecimiento y un abrazo a quienes no siempre fueron escuchados y sin embargo no cesaron en su búsqueda de memoria, verdad y justicia.

En este sentido, dialogamos con el Director de Derechos Humanos de Catamarca, Dr. Hernán Velardez Vaca. Al respecto, el funcionario sostuvo: "El sábado pasado en el Espacio por la Verdad y la Justicia, donde funcionaba la Escuela Mecánica de la Armada, se hizo este reconocimiento a este centro clandestino, uno de los más grandes y emblemáticos de la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Por ahí pasaron entre 500 y 600 víctimas, muchas de ellas desaparecidas".

"En 2004, muchas de las víctimas volvieron a ese lugar con Néstor Kirchner. Allí funciona ahora la Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Un lugar, que era de muerte y exterminio, se convirtió en cultura y vida. Es por eso que se llevó a cabo este reconocimiento tan lindo", agregó en diálogo con Voces del Valle.