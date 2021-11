Liberarán un sector de la Zona Primavera para recreación de los vecinos

En comunicación con el Intendente de Rio Turbio, Darío Menna, dialogamos sobre los terrenos de la zona de Primavera.

En tal sentido, aclaró: “Estuvimos hablando con los privamos, vimos la cuestión legal, son terrenos privados, no son terrenos municipales ni provinciales. En la gestión anterior se aprobó por el concejo deliberantes las mensuras de toda esa zona como así también de Estancia Las Lengas”.

Así mismo, mencionó: “Independientemente de eso, tuvimos una reunión con los concejales y el privado de la zona de primavera, donde llegamos a un acuerdo en el cual, se va establecer un área de esparcimiento y recreación para qué puedan ingresar los vecinos de Rio Turbio”. A demás agregó: “en el transcurso de ésta semana y la próxima tenemos que ir hacer el relevamiento y las mediciones para que quede ese espacio libre”.

En otro tramo de la entrevista, el Intendente resaltó no haber sido él quien entregó esas tierras: “están los archivos y la Diputada Nieto, que en ese momento era concejal no aprobó, no fue parte de eso. El interbloque fue quienes firmaron y aprobaron las mensuras de esa zona”.

En otro sentido, cabe destacar que en el día de la fecha el municipio de Rio Turbio hizo frente al pago de haberes correspondiente al mes de octubre con el aumento acordado previamente a los agentes municipales, como así también se decretó días no laborables el próximo viernes 5 y lunes 8 de noviembre al conmemorarse el día del empleado municipal en Rio Turbio.