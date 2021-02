Diario de Radio Nacional 03/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ROBERTO SALVAREZZA: “Tenemos laboratorios capaces de fabricar vacunas”

Córdoba – NICOLAS TROTTA: “Regreso seguro, a partir del cumplimiento de los protocolos”

Mendoza – LAURA ESPECHE: “Falta de todo en términos edilicios y sanitarios”

Mendoza – GRACIELA ORELOGIO: “Cada escuela tomará la decisión que crea más apropiada”

Mendoza – JOSE THOMAS: “Que ningún chico esté sin ir a clases más de la mitad del mes”

Formosa – GILDO INSFRAN: “Tomamos medidas sanitarias rápidas y efectivas”

Buenos Aires – JUAN ZABALETA: “La oposición en la Argentina perdió la brújula”

Catamarca – RAUL JALIL: “La idea es crear un polo de Salud con un Vacunatorio y un hospital”

Buenos Aires – FERNAN QUIROS: Resultados de la Sputnik V, “dan mucha tranquilidad”

Buenos Aires – GABRIEL BATTISTELLA: “Vacunar a adultos mayores no está muy cercano”

Bahía Blanca – LUIS CAMERA: Sputnik V: “Había inseguridad, pero aventada por la política”

Libertador – ISRAEL VEGA: Mendoza: Rastrean el SARS-CoV-2 en los líquidos cloacales

Buenos Aires – JORGE GEFFNER: “Los cuestionamientos a la Anmat fueron infundados”

Paso de los Libres – JULIO VALLEJOS: “Avanza el ensayo clínico de la Ivermectina”

San Juan – MARITA SOSA: La provincia podrá inmunizar al 43% del personal de salud

San Luis – ROSA DAVILA: “Nosotros sabíamos de la excelencia de esta vacuna”

Tucumán – DAVID TOLEDO: “No hay un calendario escolar definitivo para este año”

Lago Argentino – GONZALO CHUTE: Seguirán cerrados los pasos fronterizos

Mendoza – R. TAILHADE: “El patrimonio de Iglesias pasó de 800 mil a 13 millones de pesos”

Tartagal – SERGIO LEAVY: Elecciones en Salta: “vamos a tratar de ganar con las mejores armas”

Zapala – SOLEDAD MARTINEZ: El Frente de Todos respaldó a concejales de Villa la Angostura

Puerto Iguazú – ANITA MINDER: “El desdoblamiento de elecciones complican las cosas”

Catamarca – Economía: El gobierno lanzó el Programa Productos Catamarqueños Móvil

Buenos Aires – Desde el inicio de temporada en diciembre: San Luis recibió 178 mil turistas

Esquel – MARIA PACHECO, rechazo de la cautelar de Telecom: “Es esencial estar comunicados”

Libertador – MIRIAM LEWIN: “El movimiento feminista es el que más denuncia”

Mendoza – Fueron reprimidas: Dos jóvenes permanecen detenidas en forma ilegal en Maipú

Entrevista Federal – CHANGO SPASIUK: “Mi fuente de inspiración, es esa sombra que el corazón ansía”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza sostuvo por Radio Nacional que “la publicación de la revista The Lancet le da un aval importante” (a la vacuna Sputnik V) pero aclaró que “el ANMAT ya tenía está información por eso autorizó la vacunación”.

En diálogo con Darío Villarruel el ministro dijo que “no se debería haber dado la discusión por la vacuna. Argentina se posiciona como un actor que permitirá el acceso de esta vacuna a otros países latinoamericanos. Tenemos alta calidad científica y tecnológica”.

También aclaró que “cuando uno pone millones de dosis en juego puede haber complicaciones y demoras. Le pasó también a la vacuna de Oxford y a la de Moderna”

Salvarezza aseguró que la “Argentina tiene laboratorios farmacéuticos capaces de fabricar las vacunas”.

LRA 7 Córdoba

Trotta llegó a Córdoba con la intención de proyectar el regreso seguro a las escuelas a partir del 1° de marzo. El ministro se refirió al Programa ACOMPAÑAR, que desde hoy está vigente en 232 escuelas de la provincia, afirmando que la iniciativa que se activa a lo largo de todo el territorio nacional busca “fortalecer el vínculo con los estudiantes que han tenido una relación menor con la escuela en 2020. Se trata de una población que contempla entre un 9% y un 10% de los alumnos en todo el país”.

LRA 6 Mendoza

Espeche, secretaria de Acción Social del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTE), expuso el posicionamiento del gremio frente al anuncio oficial del retorno a clases con presencialidad. “Falta de todo, no sólo en términos edilicios, sino también en términos sanitarios. Los fondos fijos que envían a las escuelas son completamente insuficientes”, señaló Espeche.

LRA 6 Mendoza

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, junto al director General de Escuelas, José Thomas, participó del acto de inicio del ciclo lectivo 2021, y reiteró que “en Mendoza las clases comenzarán con presencialidad”.

En tanto, Graciela Orelogio, subsecretaria de Educación de la provincia, habló sobre las expectativas y la logística prevista para este retorno a las clases presenciales.

LRA 6 Mendoza

Thomas se refirió a la definición del gobierno provincial de retornar a las clases con presencialidad, señalando que “la experiencia del año pasado, sumado al trabajo mancomunado con el Concejo Federal de Educación, funcionan como mecanismos por excelencia para generar los mejores protocolos sanitarios de cara al inicio del ciclo lectivo”.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, subrayó que “ante los brotes de contagios de COVID-19 en la provincia tomamos medidas sanitarias rápidas y efectivas, logrando reducir un 82% los casos nuevos con relación a los diez días anteriores, y los resultados son excepcionales”.

Luego, al anunciar el levantamiento del ASPO en la capital provincia, el gobernador dijo que “empezamos 2021 con los peores brotes de contagios desde el inicio de la pandemia, tanto en el este como en el oeste formoseño”.

LRA 1 Buenos Aires

Darío Villarruel dialogó con Zabaleta sobre curso de la pandemia, el trabajo del Gobierno Nacional y el rol de la oposición. Además, dio detalles sobre el dispositivo creado por la Universidad Nacional de Hurlingham, que le permitirá al distrito medir la calidad del aire de las aulas en la vuelta a las clases presenciales.

Consultado acerca de la incertidumbre sobre la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, donde aún no se cuenta con un registro de voluntarios; Zabaleta destacó el interés de la población a recibir el medicamento, y las constantes consultas que recibe al respecto. Asimismo, el edil consideró que “la oposición en la Argentina perdió la brújula”, y enumeró algunos de sus posicionamientos, como su negativa al aislamiento, a la cuarentena, y hasta su militancia contra la vacuna. En ese sentido, consideró que “si piensan que hay algún rédito político en esto, están mal”.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil se refirió a la creación de un polo sanitario en un predio de alrededor de 40 hectáreas, diciendo que “estamos trabajando en un convenio con la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, donde proyectamos realizar un polo de Salud que comenzaría con el Vacunatorio, más un hospital, y lo ideal sería terminar con una Universidad de Medicina y Enfermería”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, subrayó que “es muy relevante que se hayan publicado los resultados de la vacuna Sputnik V en la revista científica The Lancet, más allá que uno confía en la Anmat” y expresó que “da mucha tranquilidad para quienes ya se vacunaron o piensan en vacunarse”. En comunicación con el programa Ahí vamos, explicó que la ciudad de Buenos Aires se encuentra en la etapa 1 de la vacunación de los trabajadores de la Salud y, sobre ese sector, precisó: “Hemos recibido 15 mil vacunas para 140 mil personas que requieren vacunarse”.

LRA 1 Buenos Aires

A través de un móvil del cronista Hernán Mundo, el doctor Gabriel Battistella -subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, afirmó que en CABA todavía no creen “que en las próximas semanas cercanas” se pueda vacunar contra el COVID-19 en geriatricos, ni a los adultos mayores.

Consultado acerca de si el municipio porteño tenía pensado abrir una lista de inscripción para adultos mayores, el funcionario señaló: “No creemos conveniente abrir una inscripción si no tenemos asegurado el número de vacunas” y en ese sentido agregó que “la estrategia de adultos mayores, todavía no está muy cercana”.

LRA 13 Bahía Blanca

El Dr. Luis Cámera es médico clínico y forma parte del grupo de asesores presidenciales en cuestiones sanitarias. Al aire de Mañana Nacional brindó sus impresiones respecto a la publicación en la revista Lance, que brindó detalles de la efectividad de la Sputnik V aplicada en nuestro país contra el coronavirus. “Sabíamos que era una cuestión de tiempo. Hace meses que los datos preliminares de la vacuna eran buenos. Había inseguridad, por cuestiones científicas, pero aventadas por las cuestiones políticas. El mundo científico es muy rígido y frente a una necesidad como esta es complicado”.

Con el 92% de efectividad publicado, “nueve de cada diez pacientes estaríamos protegidos y el restante también tiene una protección parcial. Si se infectara es posible que sea más leve”, aseguró el destacado médico argentino.

LV 8 Libertador

Lo informó el investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Israel Vega, quien agregó que “se trata de un equipo multidisciplinar de profesionales e investigadores de distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo, de institutos del CONICET, del Hospital Central y de diferentes áreas de gobierno, que estudian este instrumento de vigilancia epidemiológica, con el fin de detectar y seguir el material genético del SARS-CoV-2 en aguas servidas, lo cual permite conocer la magnitud real de la circulación del virus”.

LRA 1 Buenos Aires

El profesor de inmunología de la UBA, se refirió a los resultados intermedios de los estudios clínicos de Fase 3 de la vacuna Sputnik V publicados por la revista científica británica The Lancet, en el que se arroja una eficacia del 91,6% en la prevención del coronavirus, además de demostrar que es segura y que la respuesta en los mayores de 60 años es similar al del resto de la población. En Radio país, destacó la importancia de esta publicación ya que “se trata de una revista de muchísima jerarquía”.

LT 12 Paso de los Libres

Vallejos, que se encuentra liderando los ensayos clínicos sobre el uso de la Ivermectina en pacientes con COVID-19, informó que recibió el contacto del doctor Andrew Hill, investigador de la Universidad de Liverpool, para poder avanzar en las conclusiones de los trabajos realizados por los científicos argentinos.

LRA 23 San Juan

Ayer 2.500 vacunas correspondientes a la primera dosis de aplicación de la Sputnik V, completando un total de 7000 vacunas recibidas para la primera etapa. Según la jefa de Inmunizaciones, con esta cantidad se podrá vacunar al 43% de personas que forman parte del equipo de salud, unos 16.000 profesionales, que se desarrollan en el ámbito público como privado.

LRA 29 San Luis

La funcionaria se refirió a la certificación de la vacuna Sputnik-V. “Desde el momento en que nuestro ANMAT la aprobó, ya disponían de toda esta información. Todas las vacunas que reciba el país las vamos a recibir en la provincia”, agregó.

LRA 15 Tucumán

Luego del anuncio de la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, sobre el inicio de clases de manera dual (tres días presenciales y dos remotas), desde el gremio de ATEP sostienen aún falta revisar algunas medidas. “No están dadas las condiciones para el regreso de las actividades, ya que ni siquiera está el personal de maestranza”, afirmó Toledo.

LU 23 Lago Argentino

Se prorrogó hasta el próximo 28 de febrero el cierre de los pasos fronterizos. Actualmente todas las comunicaciones internacionales vía terrestre de Argentina están cerradas. El único ingreso permitido es a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

LRA 6 Mendoza

Tailhade se refirió a la denuncia que impulsa contra el diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, vinculada a enriquecimiento ilícito.

La denuncia se presentará ante la justicia penal teniendo en cuenta que, según lo investigado por Tailhade, en tres años el patrimonio de Iglesias pasó de 800 mil a 13 millones de pesos declarados, más la incorporación de un departamento de 100 metros cuadrados en Barracas, ubicado dentro un complejo edilicio que dependía del ex presidente Mauricio Macri.

LRA 25 Tartagal

El senador salteño criticó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales y elegir el 4 de julio como fecha para los comicios. “Nos lleven a la cancha que nos lleven y nos achiquen el arco de ellos vamos a competir y a tratar de ganar con las mejores armas”, afirmó.

LRA 17 Zapala

La diputada nacional habló sobre el allanamiento al Concejo Deliberante de Villa La Angostura a partir de una orden de la justicia de Neuquén en el marco de una investigación por los supuestos delitos de desobediencia a un funcionario judicial y falsedad ideológica.

LRA 19 Puerto Iguazú

La diputada que integra el bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura de Misiones opinó sobre la decisión del gobierno provincial de adelantar las elecciones legislativas para el 6 de junio. “Por un lado el vicegobernador pide que suspendan las PASO por los costos y la COVID y nosotros adelantamos elecciones o desdoblamos cuando los costos se duplican”, criticó Minder.

LRA 27 Catamarca

El Ministerio de Industria, Comercio y Empleo lanzó el Programa Productos Catamarqueños Móvil, a través del cual se realizarán ferias itinerantes por distintos puntos de la provincia para acercarles a los consumidores distintos productos hechos en Catamarca.

En tanto, el ministro de Comercio, Industria y Empleo, Lisandro Álvarez, expresó que “el año pasado logramos que los productos catamarqueños lleguen a las góndolas y eso generó un efecto cadena, porque eso permite que el productor aumente su nivel de mano de obra, de inversiones y de ventas”.

LRA 1 Buenos Aires

Alrededor de 178.000 turistas visitaron la provincia de San Luis desde que inició la témpora en diciembre, con una ocupación promedio del 85% de las 40.000 plazas hoteleras, informaron fuentes de la Secretaria de Turismo local. En Radio país, la periodista de Radio Nacional San Luis Ayelén Britos destacó los múltiples atractivos turísticos que tiene esa provincia.

Villa de Merlo y la costa de Los Comechingones, en el noroeste puntano, son los lugares más elegidos por los turistas; alrededor del 50% de los visitantes deciden vacacionar en esa zona de la provincia.

También, localidades como como El Trapiche, San Francisco y Potrero de los Funes, aumentaron su nivel de ocupación durante enero.

LRA 9 Esquel

La justicia rechazó la cautelar presentada por la empresa Telecom contra la declaración de las telecomunicaciones como servicio público. Es la tercera vez que sucede una medida similar, luego de fallar en el mismo sentido contra Telefónica y DirectTV.

“Si bien era parte del proyecto de gobierno, la pandemia puso en evidencia la esencialidad de estar comunicados”, explicó la directora del Ente Nacional de Comunicaciones, María Pacheco.

LV 8 Libertador

Lewin relató las denuncias más frecuentes vinculadas con los estereotipos de Género, diciendo que “las jóvenes feministas son quienes más se han apropiado de este instrumento. Nos preocupa que haya otros colectivos que no lo hagan y que deberían apropiárselo”.

Luego, la funcionaria agregó que “nosotros no tenemos potestad sancionatoria, nos acercamos al medio, tratamos de reparar aquello que ha sido dañado y tratamos, con un espíritu pedagógico, de mejorar las herramientas que los profesionales de la comunicación tenemos para observar una realidad que nos interpela”.

LRA 6 Mendoza

El lunes anterior, fuerzas de seguridad reprimieron a dos jóvenes que se encontraban realizando en un concierto de free style en Parque Canota, en Maipú.

Las madres de las dos mujeres que permanecen detenidas brindaron sus testimonios y denunciaron la situación, debido a que no pueden ver a sus hijas, las cuales permanecen en calabozos y aún no les han dado explicaciones sobre los motivos de las detenciones.

LRA 4 Salta

Víctor Heredia saludó a LRA 4 en el marco del 68º Aniversario de la emisora ubicada en la capital salteña. El cantautor recordó sus primeros conciertos en el salón auditorio de LRA1, en Buenos Aires: “Creo que fue una especie de trampolín para mi carrera porque era la primera radio a la que yo iba como artista ya consagrado, y fue una de las primeras en difundir seriamente el material que yo presentaba”.

Entrevista Federal

Horacio “Chango” Spasiuk fue el primer invitado del ciclo 2021 de #Entrevista Federal. En diálogo con periodistas de Radio Nacional de todo el país, el acordeonista y compositor recordó sus primeros años en la música, habló de la inspiración que hay detrás de sus composiciones y presentó su último disco “Hielo Azul, Tierra Roja”, realizado junto al guitarrista y compositor noruego Per Einar Watle.

“Tenía una historia para contar y valía la pena compartirla”, así definió sus primeros pasos en la música. A fines de la década del ’80, el artista mcomenzó a darse a conocer. Cuenta que fueron años en los que recorrió el país y aprendió de los músicos más importantes de la Argentina, como Horacio Guarany o Atahualpa Yupanqui. “Esos primeros años fueron muy impactantes y muy inocentes, haciendo las cosas como podía. Por eso tengo mucho cariño por mis primeros discos”, expresó.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Virufy es una aplicación que puede diagnosticar Covid-19 mediante el análisis de la tos de los usuarios de telefonía móvil.

Esta app, que fue desarrollada por jóvenes profesionales y profesores de las mejores universidades de tecnología de 20 países diferentes, utiliza la Inteligencia Artificial para arrojar el resultado.

Por Radio Nacional Marcos Deza, voluntario argentino de Virufy, contó cómo es el funcionamiento de la app.

LRA 43 Neuquén

Ante el arribo de 3.500 nuevas dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V, el gobierno Neuquén decidió destinarla a continuar con la vacunación del personal de salud y a personas de entre 80 y 90 años de edad.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional prorrogó días atrás, hasta el 28 de febrero, el cierre de fronteras para extranjeros no residentes, en el marco de las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus. La directora de Migraciones, Florencia Carignano, brindó precisiones acerca de las excepciones.

LRA 27 Catamarca

El año 2020 ha modificado distintos aspectos de la vida de las personas en todo el mundo. Uno de ellos fue la alimentación. Para conocer más en profundidad esta temática, entrevistamos al Licenciado en Nutrición (Mat. 136), Héctor Erasmo Castro, quien nos contó su percepción en este sentido.

“Este año de pandemia ha modificado mucho los hábitos alimentarios de las personas. Cada vez son más las consultas sobre cómo tiene que ser un estilo de alimentación saludable. Uno de los primeros impactos, demostrados por la Sociedad Argentina de Nutrición, es que los argentinos han aumentado un kilo por mes de aislamiento”, aseguró Castro al respecto.

Por otra parte, el nutricionista indicó el papel que juega la alimentación en cuanto al sistema inmune. “Según estudios de la OMS, cada vez es más importante el rol de la alimentación a la hora de mantener a nuestro sistema inmunológico, es decir nuestro mecanismo de defensa para atravesar enfermedades”, agregó en diálogo con Radio Nacional Catamarca.

Finalmente, Castro mencionó algunos de los alimentos que se pueden consumir en caso de pensar en una dieta sana, rica y nutritiva. Escuchá la nota completa a continuación.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente rubricó con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, el Proyecto de Inversión Social en Educación Pública, Ciencia y Tecnología, por el cual el Gobierno asistirá financieramente a esa provincia para la construcción de 20 establecimientos educativos y la mejora de una veintena de edificios escolares, con una inversión de 19 millones de dólares.

La firma del convenio se llevó a cabo en la Quinta Presidencial de Olivos, informaron fuentes oficiales.

El programa, subvencionado parcialmente con recursos del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), prevé beneficiar a más de 47.000 chaqueños entre alumnos matriculados, docentes y plantel administrativo en los establecimientos a ser intervenidos.

LRA 5 Rosario

El legislador dijo que el panorama de la cerealera santafesina “se va agravando más día a día”. “En total se deben 1.400 millones de dólares, esa es la cifra consolidada de la deuda que tiene la empresa con productores”, indicó el diputado justicialista.

LV 8 Libertador

“Es cierto que la alícuota no aumentó, pero el valor del mercado de los vehículos es un valor arbitrario”. Así lo manifestó la diputada Marisa Garnica, quien luego afirmó que “la pandemia afectó seriamente el bolsillo de la población y el gobierno provincial no lo tiene en cuenta a la hora de implementar aumentos en los impuestos, en las tarifas de la luz, del agua y del colectivo”.

LV 8 Libertador

Romano aseguró Cornejo “tiene un blindaje mediático muy efectivo, porque ustedes son los únicos que me están llamando por esta información”.

“Es tanto lo que hay en los informes que hemos recibido y tan bochornoso, que yo creo que muchos de los funcionarios a cargo tienen que terminar con una sentencia condenatoria ya que han tratado de armar un bosquejo legal, pero la verdad es que esto es inexplicable”, afirmó Romano.

LRA 1 Buenos Aires

El investigador y especialista en medios de comunicación, habló sobre el “discurso del odio” y “las mentiras” que se dieron sobre la vacuna Sputnik V: “El mundo vive una guerra compleja respecto a la vacunas. La economía global depende mucho de poder salir de esta situación de pandemia. Todos son jugadores de ajedrez que piensan la jugada muchas veces”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó cómo articulará la Nación con las provincias la vuelta a las clases presenciales, y lo comparó con lo alcanzado con las provincias en materia de salud durante el año de pandemia. Además, el rol de los consejos federales en el sistema político y de gobierno con el que cuenta nuestro país.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el magíster en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, se refirió al aumento de precios de los alimentos.

Letcher remarcó que hoy, “con una actividad similar a la de prepandemia”, en “un escenario de salarios castigados”, existe “una disputa acerca de quién se queda con el excedente” que producen los repetidos aumentos realizados por los formadores de precios.

En ese sentido, llamó a aplicar mayores controles, y regulaciones a las exportaciones.

LRA 21 Santiago del Estero

A partir de este mes, los consumidores ya podrán conseguir los diez cortes de carne a precios económicos en 1.600 puntos de venta en el país. En La Banda, la oficina de Defensa al Consumidor será el organismo encargado de certificar los precios.

LRA 30 Bariloche

El empresario que también preside la Federación de Almaceneros de Buenos Aires habló sobre el aumento en los precios de los alimentos. “Hay muchas empresas que con esta picardía nueva de saltear los Precios Cuidados comienzan con el re etiquetado”, indicó.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizaron una protesta en reclamo de aumentos salariales. En ese sentido, destacaron el defasaje salarial y la falta de propuestas del gobierno porteño para subsanar la situación.

LRA 28 La Rioja

El secretario General de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) de La Rioja, Rogelio Deleonardi, se refirió a los temas que se están discutiendo para el ciclo lectivo 2021, diciendo que “el regreso a las aulas tiene que ser progresivo y bimodal, es decir presencial y virtual”.

LV 8 Libertador

Representantes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) aseguraron que no están dadas las condiciones para que comiencen las clases.

Laura Espeche, secretaria de Acción Social del SUTE, consideró que “las escuelas arrastran un déficit desde lo sanitario, y queremos saber cómo van a hacer para garantizar las condiciones elementales y necesarias”, en tanto Ester Linco Lorca, secretaria General de SADOP Mendoza, expresó que “nuevamente colocan en los docentes y las docentes todo el esfuerzo y el gobierno no pone nada”.

LU 4 Patagonia

Los trabajadores de la empresa de transporte urbano Patagonia Argentina se reunieron en asamblea y establecieron un estado de alerta y movilización por incumplimientos de los acuerdos salariales pautados a fines de 2020.

Alejandro Quinteros, del Area de Prensa de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), informó que “la empresa no ha pagado lo acordado y nos reunimos con la compañía para que cancele lo que están debiendo, porque de lo contrario iremos a una retención de servicios”.

LRA 14 Santa Fe

En el Día mundial de los Humedales, Bernabé destacó que piden una Ley de Humedales porque hay zonas que no son territorios que corresponden a una sola provincia y la Ley Nacional “pondría algo común para todos”.

LRA 24 Río Grande

El psicólogo participó del Consultorio Radial de Radio Nacional Río Grande y explicó los ejes principales para abordar el inconsciente. “Es aquello que no es consciente, es decir todas las cosas que no podemos manejar”, explicó.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con la diputada nacional por el Frente de Todos, Gabriela Cerruti, acerca de la vuelta a las clases presenciales, y su nuevo libro: La revolución de las viejas.

La ex legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aseguró estar de acuerdo con la vuelta a las clases presenciales, pero señaló que “tiene que haber un camino, decirnos de qué manera”, y abogó por la convocatoria a los docentes para diseñar un retorno “escalonado y cuidada, con todos los recaudos correspondientes”. Asimismo, remarcó que en el distrito que gobierno Horacio Rodríguez Larreta, aún no se sabe “cómo y de qué manera se va a vacunar”.

Además, la escritora y periodista, se refirió también a La revolución de las viejas. La marea que cambiará tu vida y el mundo. Bienestar, sexo y poder después de los 60, su nuevo libro.

LRA 9 Esquel

El movimiento convocó a una marcha para mañana, jueves 4 a las 20 horas, en vísperas del llamado a sesión extraordinaria que realizó el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, para tratar el proyecto de zonificación minera en la Legislatura.

Al respecto, los autoconvocados expresaron su repudio “por la falta de licencia social” y exigieron el tratamiento de la iniciativa popular presentada en 2020.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El sábado 30 de enero se realizó el primer viaje de esta temporada turística de La Trochita. Alejandra Díaz, integrante de Ayufin Mapu hizo un balance de la experiencia y aseguró que recibieron visitantes nuevos y turistas que ya habían realizado la excursión.

LRA 57 El Bolsón

Lo confirmó la investigadora del CONICET y adelantó que los cultivos se realizarán en dos hectáreas de la estación experimental del INTA en Guerrico.

LU 4 Patagonia

Lo indicó el diputado Manuel Pagliaroni, al expresar que “nosotros vamos a participar de la sesión virtual extraordinaria del próximo viernes a las 8 horas para debatir la zonificación minera, y pedimos incorporar al temario el Proyecto de Emergencia Educativa, pero no hubo consenso para que sea tratado algo que nos pareció de suma importancia”.

LT 12 Paso de los Libres

El periodista Ricardo Marturet informó sobre la adhesión de la provincia al Programa Federal Casa Propia y al Fondo Nacional Solidario de la Vivienda.

Gracias a estos convenios, se prevé construir 800 viviendas en territorio correntino durante el período 2021-2023, y que la provincia participe de un mecanismo federal solidario de recupero de la inversión del Estado, el cual implica que cada adjudicatario pagará el valor de su vivienda hasta en 360 cuotas, y según su nivel de ingresos.

LRA 22 Jujuy

Tecchi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), indicó que “estamos terminando de compensar cosas pendientes del año pasado y en abril, aproximadamente, retomaremos las actividades tal como se venían realizando. Es decir que este año va a ser todo virtual, ya que no se está pensando en la presencialidad”.

LU 4 Patagonia

El Partido Justicialista de Chubut emitió un comunicado contra el proyecto de zonificación minera, tras lo cual el presidente del partido, Carlos Linares, dijo que “el bloque del Frente Justicialista no va a acompañar. Hay un diputado que tomó posición individual sobre este tema, que es Carlos Eliceche, y deberá hacerse cargo de su accionar. Pero el bloque va a actuar en consecuencia, y no va a acompañar esta locura que quiere imponer por la fuerza el gobierno”.

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad recibió 832.230 turistas durante enero, con lo que acumula la llegada de 1.418.312 visitantes desde el 1 de diciembre de 2020, con una estadía media de 7,9 noches, en base a los permisos de circulación nacional, según informó el Ente Municipal de Turismo (EmTur) local. En Radio país, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera de Mar del Plata, Eduardo Palena, subrayó que el sector atraviesa una situación difícil e indicó que la ocupación hotelera “fue un fracaso absoluto”, ya que durante el mes de enero fue solo del 30%.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La decisión de la jueza, fue hacer lugar a una medida cautelar que bloquea el ejercicio de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres y personas gestantes de la provincia del Chaco. Desde la Fiscalía expusieron como principal argumento la inexistencia de competencia por la materia federal, y falta de legitimación pasiva y activa.

La Fiscal de Estado de Chaco, Cecilia Fernández Almendra, apeló ante la Cámara Civil y Comercial de Resistencia la resolución judicial de la jueza Marta Aucar de Trotti que dejó sin efecto en toda la provincia la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Congreso nacional a fin de año y promulgada por el presidente Alberto Fernández el pasado 15 de enero.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Carroceros, documental de Mariano Frigerio y Denise Urfieg que llegará el jueves a la pantalla de Cine.ar, indaga en el fanatismo tansgeneracional de Esperando la carroza, icónica película que Alejandro Doria estrenó en 1985 y que legó frases y personajes al acervo popular. “Es una película que empezamos a hacer muy de a poquito y fue mutando, hasta llegar a esto, que la verdad estamos muy sorprendidos por tanta repercusión”, afirmó Frigerio en en el programa Ahí vamos, al tiempo que contó los principales detalles documental y expresó: “Toda mi vida fui fanático de la película”.

LRA 1 Buenos Aires

Ana Katz vivió desde su casa el estreno de “El perro que no calla”, en el Festival de Sundance que se realiza en Estados Unidos, y de modo virtual, dado las condiciones de la nueva normalidad impuesta por la pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

En este capítulo, la Juana anda desatando algunos nudos, intentando así palpar la esencia…y que todo en la tierra florezca! Regando con música y poesía las orillas del aire hasta la profundísima raíz de la belleza.

Palabras, memoria, fronteras, territorios. Y más allá… los veranos invencibles de Camus, el canto inconfundible de Edith Piaff y la historia de “Le foule” y “amor de mis amores” o “que nadie sepa mi sufrir”.

LT 12 Paso de los Libres

El evento se llevará a cabo vía streaming, y se transmitirá en vivo por redes sociales y por la página oficial del municipio.

Esperanza Cáceres, coordinadora del museo Camba Castillo, el espacio en el cual se llevará a cabo el Festival, informó los detalles de la organización.

LRA 1 Buenos Aires

Llinás, Borges y Lorena Peverengo conversaron sobre cómo se prepara la actriz para encarar este nuevo año. Verónica hizo hincapié en la necesidad de superar el nivel de fractura que se percibe en la sociedad y contó en qué se inspira para realizar los monólogos que publica en las redes sociales y su decisión de no realizar videos políticos en tiempos de pandemia.

Humor | Volver al inicio

Aplaudamos a nuestros médicos

Recuerdo cuando me operaron de apendicitis. Estaba temblando como una hoja…

En un momento la enfermera me dijo: “Tranquilícese, la operación de apendicitis es muy sencilla. No tiene que preocuparse, ¿por qué esta tan nervioso?

“Sabe qué pasa –respondí-. Cuando me traían para el quirófano el camillero decía que la operación era muy sencilla que no debería estar preocupado”. “Bueno lo mismo que acabo de decirle yo”, retrucó la enfermera. “Pero el camillero se lo decía al doctor que me tenía que operar…”.

CHOCOLATE

Bienvenides a Peroncho Nacional

La noticia como comedia… ¿con aval occidental?

La prestigiosa revista científica The Lancet, de la parte del mundo que el periodismo serio y la oposición seria consideran SERIA, publicó los resultados de los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, conocida hasta ayer en Argentina como “LA RUSA”, “la vacuna de La Cámpora”, o “el veneno de Cristina”.

El Estudio confirmó que la eficacia del principio activo asciende al 91,6 por ciento a partir de los 21 días posteriores a recibir la primera dosis y que permite disminuir la gravedad en caso de un eventual contagio. La vacuna tiene casi la misma efectividad para combatir el coronavirus que Mauricio Macri para autocondonarse la deuda del correo.

Además, los cientígicos que publican de The Lancet, precisaron que la fórmula desarrollada por el Centro de Investigaciones Gamaleya de Moscú muestra un “fuerte efecto protector” en todos los grupos etarios, incluso los mayores de 60 años, e indicaron que no se registraron “eventos adversos graves” relacionados con la vacuna.

-¿Qué te hicieron The Lancet? Parecés una publicación científica de 678.

La denuncia por “envenenamiento” que había llevado adelante Elisa Carrió contra Alberto y Critina por articular con Rusia la campaña de vacunación masiva más importante de la historia argentina… ¿será archivada por absurda o la van a reciclar como hicieron con otras cosas absurdas tipo La Fundación Mediterránea, Melconián, Carrió, Mariana Zuvic, Laura Alonso, Fernando Iglesias y Luis Majul?

Tras la publicación de The Lancet, Alberto Fernández dialogó con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien le garantizó el envío de las dosis previstas para realizar la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus en la Argentina y lo invitó a Moscú en los próximos meses. No trascendió si le dijo o no “traela a Ella o sos boleta”.

Fernández agradeció al Fondo Ruso de Inversión Directa por el esfuerzo realizado para el desarrollo de la Sputnik V. Además, el mandatario le solicitó el apoyo de Rusia en las negociaciones por la reestructuración de la deuda con el FMI. Putin le habría respondido “bue… ¿algo más querés? ¿no querés que te ayude a bajar la inflación también?

Cristina Fernández de Kirchner celebró la publicación de la revista británica The Lancet con un tuit que dice simplemente “Es-pec-ta-cu-lar”. Cristina separó las sílabas con guiones, por lo tanto usó 4 guiones, a diferencia de la prensa opositora que usa siempre el mismo guión.

Soy Emanuel Rodríguez, me encontrás en Peroncho.ar, desde Córdoba para Radio Nacional, la Radio Pública.