Colectiveros en alerta y movilización por incumplimientos salariales

Este miércoles los trabajadores de la empresa de transporte urbano Patagonia Argentina se reunieron en asamblea y establecieron estado de alerta y movilización por incumplimientos de los acuerdos salariales pautados a fines de 2020. Alejandro Quinteros del Área de prensa de Unión Tranviaria Automotor informó, al móvil de LU4 Nacional Patagonia, que “la empresa no ha pagado lo acordado, seguimos cobrando un 30 por ciento y otro 30 por ciento que deben abonar, el compromiso de pagar lo ha incumplido y ha roto la paz social, en horas de la mañana nos reunimos con la empresa para que cancele lo que están debiendo, de lo contrario iremos a una retención de servicios”.



En este punto, el dirigente sostuvo que podría haber una retención el viernes y explicó “UTA cerró paritarias con una retroactividad de sueldos, con una escala nueva a pagar por septiembre, octubre, noviembre y diciembre, esos meses se tenían que pagar con escala nueva” y eso no ocurrió.

Desde la empresa advierten que no han llegado los subsidios para afrontar el pago, “a nosotros desde provincia nos dijeron que no están llegando los subsidios para Transporte todo va atado a todo, pero nosotros necesitamos el compromiso de la empresa porque nosotros somos empleados de la empresa”.